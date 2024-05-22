Удари по РФ зброєю США допомогли б Україні втримати оборону, - секретар РНБО Литвиненко

США повинні скасувати заборону на застосування її зброї для ударів по території РФ, вважає секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Литвиненко заявив, що для України "було б корисно", якби адміністрація президента США зняла ці обмеження. У Вашингтоні заявили, що заборона була потрібна як спосіб уникнути подальшої ескалації з Москвою.

Секретар РНБО вважає, що застосування ракет далекого радіусу дії та інших озброєнь, що постачають США, для завдання ударів по складах зброї, логістичних центрах та НПЗ може завадити відновленню наступу Росії.

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За даними видання, українські чиновники заявляють, що РФ не змогла б так швидко просуватися на північному сході Харківщини, якби в Україні була можливість бити на випередження.

"Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх... Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію", - прокоментував Литвиненко атаки РФ на Харківщині та в Часовому Яру.

Литвиненко також заявив, що окрім озброєння та зняття обмежень на використання зброї для ударів по РФ партнери також мають посилити санкційний режим проти РФ.

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Удари по РФ західною зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

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