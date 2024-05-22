РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости Война
831 10

Удары по РФ оружием США помогли бы Украине удержать оборону, - секретарь СНБО Литвиненко

himars

США должны отменить запрет на применение ее оружия для ударов по территории РФ, считает секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Литвиненко заявил, что для Украины "было бы полезно", если бы администрация президента США сняла эти ограничения. В Вашингтоне заявили, что запрет был нужен как способ избежать дальнейшей эскалации с Москвой.

Секретарь СНБО считает, что применение ракет дальнего радиуса действия и других вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов по складам оружия, логистическим центрам и НПЗ может помешать возобновлению наступления России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

По данным издания, украинские чиновники заявляют, что РФ не смогла бы так быстро продвигаться на северо-востоке Харьковщины, если бы у Украины была возможность бить на опережение.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить их... Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", - прокомментировал Литвиненко атаки РФ на Харьковщине и в Часовом Яру.

Литвиненко также заявил, что кроме вооружения и снятия ограничений на использование оружия для ударов по РФ партнеры также должны усилить санкционный режим против РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая, - секретарь СНБО Литвиненко

Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

Автор: 

Литвиненко Александр (78) оружие (10203)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Важко перечислити, скільки розробок озброєнь зупинили Зельониє з приходом до влади. Від дальніх безпілотників, артилерії, до ракет різних класів, і до 500 км радіусом досяжності. І не стояло б зараз питання, чим бити по Кацапії. Навіть з таким варіантом, що Пуйло не ризикнув би сунутись.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:16
+3
так їдь переконуй союзників !за що ти гроші отримуєш за тридьож ?
показать весь комментарий
22.05.2024 11:13
+2
От якби хрінпіду не захоплювався катанням асфальту то мали б свої ракети і жодне ''бе'' нам не вказувало б куди можуть стріляти ЗСУ
показать весь комментарий
22.05.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так їдь переконуй союзників !за що ти гроші отримуєш за тридьож ?
показать весь комментарий
22.05.2024 11:13 Ответить
Важко перечислити, скільки розробок озброєнь зупинили Зельониє з приходом до влади. Від дальніх безпілотників, артилерії, до ракет різних класів, і до 500 км радіусом досяжності. І не стояло б зараз питання, чим бити по Кацапії. Навіть з таким варіантом, що Пуйло не ризикнув би сунутись.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:16 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 11:18 Ответить
От якби хрінпіду не захоплювався катанням асфальту то мали б свої ракети і жодне ''бе'' нам не вказувало б куди можуть стріляти ЗСУ
показать весь комментарий
22.05.2024 11:24 Ответить
Добре, що піврічна пауза в наданні американської зброї припинилась, тому краще не каркати. Ніколи у сильних просити нічого не треба. Самі запропонують і самі дадуть.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:26 Ответить
Може, ракети купити в Північні Кореї чи Ірані?
показать весь комментарий
22.05.2024 11:30 Ответить
геніально....щоб ми робили без такого видатного стратега..
показать весь комментарий
22.05.2024 11:43 Ответить
данілов нумер цвай... як коза у воду
показать весь комментарий
22.05.2024 12:00 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 12:48 Ответить
 
 