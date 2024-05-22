Удары по РФ оружием США помогли бы Украине удержать оборону, - секретарь СНБО Литвиненко

США должны отменить запрет на применение ее оружия для ударов по территории РФ, считает секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Литвиненко заявил, что для Украины "было бы полезно", если бы администрация президента США сняла эти ограничения. В Вашингтоне заявили, что запрет был нужен как способ избежать дальнейшей эскалации с Москвой.

Секретарь СНБО считает, что применение ракет дальнего радиуса действия и других вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов по складам оружия, логистическим центрам и НПЗ может помешать возобновлению наступления России.

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По данным издания, украинские чиновники заявляют, что РФ не смогла бы так быстро продвигаться на северо-востоке Харьковщины, если бы у Украины была возможность бить на опережение.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить их... Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", - прокомментировал Литвиненко атаки РФ на Харьковщине и в Часовом Яру.

Литвиненко также заявил, что кроме вооружения и снятия ограничений на использование оружия для ударов по РФ партнеры также должны усилить санкционный режим против РФ.

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Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

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