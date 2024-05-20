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Новости Война
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Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая, - секретарь СНБО Литвиненко

Секретар РНБО Олександр Литвиненко

Украинские войска продолжают тяжелые изнурительные бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях. Хуже всего то, что враг направляет свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях.

Россия пытается создать серую зону

В то же время хуже то, что российские оккупанты направляют свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города востока и юга Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

"Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Литвиненко, Россия использует апробированную в Сирии так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса.

"При этом умирают и страдают не только, и не столько военные, а дети, женщины и пожилые люди", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО разработает Украинскую доктрину, то есть планирование будущего после войны, - Литвиненко

Враг стремится изменить мировой порядок

Литвиненко подчеркнул, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.

"Путинские стратеги планируют не только захватить большую европейскую страну, но и изменить весь мировой порядок. Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное - вместо свободы должно прийти рабство", - отметил он.

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Секретарь СНБО добавил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.

"Украине нужно современное оружие, много оружия. Прежде всего ПВО и боеприпасы. Мы искренне благодарны США, государствам ЕС за помощь, но для того, чтобы остановить агрессора этого мало. Речь идет уже не только об Украине, речь идет о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты. Как сейчас умирают лучшие сыновья и дочери Украины", - резюмировал Литвиненко.

Автор: 

Литвиненко Александр (78) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+14
Раніш була « контралевана»…

Зараз « не катастрофічна»…

А може требо повернути генералів Залужного ? Та його самого?
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20.05.2024 15:08
+11
афігєть!
ми кожного дня відступаємо, і це не катострофічно?
ми готуємо фанфари у швейцарії для голуба миру зе!передаста?
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20.05.2024 15:05
+8
Поверніть ''кривавого пастора''.
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20.05.2024 15:07
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Баю баюшки, баю. Спи, наш Володя, засни.
Все підконтролем, ситуація стабілізується...
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20.05.2024 15:01 Ответить
Раніш була « контралевана»…

Зараз « не катастрофічна»…

А може требо повернути генералів Залужного ? Та його самого?
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20.05.2024 15:08 Ответить
Вони його прибрали як раз для цього дня, коли хрипатий маланець стане не легітимним по ВСІМ статтям Конституції! А ще прибрали й 15 бойових генералів, що могли протистояти ворожим замислам. Вони не зробили НІЧОГО, що диктує Конституція - не об'явили війну(треба віддавати владу військовим), не назначили і не провили вибори(5 років пройшли, а тепер - узурпація влади). Вони не зробили те, що роблять справжні патріоти в усіх країнах - не утворили керівництво "порятунку країни"(Ізраїль самий яскравий приклад).
Все, що вони зробили і продовжують робити - знищують патріотів, знищують ЗСУ, ображають союзників з наміром примусити їх махнути на нас і...знищують спротив всієї України щоб було легше виконати умови Оманського візиту - злити Україну пуйлу.
Думаю, що є ще дуже багато чого я не назвав, але немає ЖОДНОГО аргумента, щоб довести протилежне у діях ЗЕбуїна і його шобли...пришлих та ватних малоросів при владі.
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20.05.2024 16:00 Ответить
Ще один говорящий рот
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20.05.2024 15:02 Ответить
Ще один дармоїд ногу за ногу залишив і буде тут філосовствувати,а на нуль пенком в зад.
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20.05.2024 15:05 Ответить
афігєть!
ми кожного дня відступаємо, і це не катострофічно?
ми готуємо фанфари у швейцарії для голуба миру зе!передаста?
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20.05.2024 15:05 Ответить
А ви теж там, на передовій і відступаєте, чи то так, фігурний свист ротом?
Що характерно, Родини Захисників, ось так, не завивають, а мужньо і чим можуть, ПІДТРИМУЮТЬ їх!
Співпадіння….
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20.05.2024 15:33 Ответить
ти, з родини захисників? чи, теж, посвистіти ротом прийшов?
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20.05.2024 15:47 Ответить
Він з сімейства політруків
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20.05.2024 15:53 Ответить
А ви там за кордоном кордони охороняєте? Чомусь ті, хто в перших рядах кинувся на штурм...кордонів так ********** з далеку нас повчати. Співпадіння?
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20.05.2024 15:57 Ответить
.... И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом; Идет направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
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20.05.2024 15:05 Ответить
Поверніть ''кривавого пастора''.
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20.05.2024 15:07 Ответить
Місце права має посісти сила, місце прав людини - свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство", -
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20.05.2024 15:11 Ответить
Я вже і забула що ветеринара звільнили. Він приївся своїми цитатами , тому поставили свіже обличчя.
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20.05.2024 15:16 Ответить
САМОВДОВОЛЕНИЙ, САМОЗАКОХАНИЙ, ОБЛІЗЛИЙ КІТ СЛОВОБЛУД.
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20.05.2024 15:19 Ответить
Вкрай... вкрай...вкрай......Ну і чим цей тулуб краще данілова? Той хоч був кумедний періодично. А цей взагалі сумний 🥴
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20.05.2024 15:20 Ответить
в якій сорочці виступав цей геній? бо з минулим проспали ми напад на країну, коли геній маскування подавав нам сигнали, доки ходив в чорній одежині
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20.05.2024 15:23 Ответить
Ще один стабілізатор виліз.
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20.05.2024 15:32 Ответить
Як не облич'я в зелених , то *****...т неголенний
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20.05.2024 15:32 Ответить
Клон Данілюка, такий же ніякий як в попередник. Уважно слухаю, дуже уважно.
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20.05.2024 15:50 Ответить
Я так розумію що катастрофічною буде коли Банкову візьмуть в облогу, а так просування є але повільне.
Міністерства працюють, зарплати УкрОборонПром, депутати, адміністрації і ОПа отримують. З потоків ніхто не знімить. То можна жити.
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20.05.2024 15:50 Ответить
А щоб ви виздихали, разом з нащадками локшинатори...
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20.05.2024 15:54 Ответить
Хто б казав про авторитаризм і свавілля...
Ви ж цим же шляхом ідете, "товарісчі".
Свободу Червінському!
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20.05.2024 16:01 Ответить
зеленим ********* вже час випрацювати градацію ситуацій,наприклад: "складно контрольована", "катастрофічна, але контрольована", etc.
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20.05.2024 16:15 Ответить
Косе під зелень у прикіді - небритість, як би зеленка!

І такоє же ТУПЕ у мозоку, як і його зелень!
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20.05.2024 16:17 Ответить
І скільки ж ми йому за оцій піздеж платимо ?
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20.05.2024 16:45 Ответить
 
 