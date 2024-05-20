Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая, - секретарь СНБО Литвиненко
Украинские войска продолжают тяжелые изнурительные бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях. Хуже всего то, что враг направляет свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры Украины.
Об этом заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях.
Россия пытается создать серую зону
В то же время хуже то, что российские оккупанты направляют свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города востока и юга Украины.
"Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - подчеркнул секретарь СНБО.
По словам Литвиненко, Россия использует апробированную в Сирии так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса.
"При этом умирают и страдают не только, и не столько военные, а дети, женщины и пожилые люди", - отметил он.
Враг стремится изменить мировой порядок
Литвиненко подчеркнул, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.
"Путинские стратеги планируют не только захватить большую европейскую страну, но и изменить весь мировой порядок. Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное - вместо свободы должно прийти рабство", - отметил он.
Секретарь СНБО добавил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.
"Украине нужно современное оружие, много оружия. Прежде всего ПВО и боеприпасы. Мы искренне благодарны США, государствам ЕС за помощь, но для того, чтобы остановить агрессора этого мало. Речь идет уже не только об Украине, речь идет о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты. Как сейчас умирают лучшие сыновья и дочери Украины", - резюмировал Литвиненко.
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Все підконтролем, ситуація стабілізується...
Зараз « не катастрофічна»…
А може требо повернути генералів Залужного ? Та його самого?
Все, що вони зробили і продовжують робити - знищують патріотів, знищують ЗСУ, ображають союзників з наміром примусити їх махнути на нас і...знищують спротив всієї України щоб було легше виконати умови Оманського візиту - злити Україну пуйлу.
Думаю, що є ще дуже багато чого я не назвав, але немає ЖОДНОГО аргумента, щоб довести протилежне у діях ЗЕбуїна і його шобли...пришлих та ватних малоросів при владі.
ми кожного дня відступаємо, і це не катострофічно?
ми готуємо фанфари у швейцарії для голуба миру зе!передаста?
Що характерно, Родини Захисників, ось так, не завивають, а мужньо і чим можуть, ПІДТРИМУЮТЬ їх!
Співпадіння….
Міністерства працюють, зарплати УкрОборонПром, депутати, адміністрації і ОПа отримують. З потоків ніхто не знімить. То можна жити.
Ви ж цим же шляхом ідете, "товарісчі".
Свободу Червінському!
І такоє же ТУПЕ у мозоку, як і його зелень!