Ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая, - секретарь СНБО Литвиненко

Украинские войска продолжают тяжелые изнурительные бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях. Хуже всего то, что враг направляет свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" секретарь СНБО Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны продолжают бои за населенные пункты в Донецкой, а также Запорожской областях.

Россия пытается создать серую зону

В то же время хуже то, что российские оккупанты направляют свои воздушные удары против объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города востока и юга Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Литвиненко

"Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Литвиненко, Россия использует апробированную в Сирии так называемую стратегию провоцирования миграционного кризиса.

"При этом умирают и страдают не только, и не столько военные, а дети, женщины и пожилые люди", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО разработает Украинскую доктрину, то есть планирование будущего после войны, - Литвиненко

Враг стремится изменить мировой порядок

Литвиненко подчеркнул, что Россия нацелена не только на полную оккупацию Украины, но и на изменение мирового порядка.

"Путинские стратеги планируют не только захватить большую европейскую страну, но и изменить весь мировой порядок. Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное - вместо свободы должно прийти рабство", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

Секретарь СНБО добавил, что враг понимает только язык силы, в связи с чем Запад должен быть сильнее и готовым применить эту силу.

"Украине нужно современное оружие, много оружия. Прежде всего ПВО и боеприпасы. Мы искренне благодарны США, государствам ЕС за помощь, но для того, чтобы остановить агрессора этого мало. Речь идет уже не только об Украине, речь идет о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты. Как сейчас умирают лучшие сыновья и дочери Украины", - резюмировал Литвиненко.