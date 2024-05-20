Ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною, - секретар РНБО Литвиненко

Українські війська продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях. Найгірше те, що ворог спрямовує свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури України.

Про це заявив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа" секретар РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони продовжують бої за населені пункти у Донецькій, а також Запорізькій областях.

Росія намагається створити сіру зону

Водночас гірше те, що російські окупанти спрямовують свої повітряні удари проти об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують великі індустріальні міста сходу й півдня України.

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"Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", - наголосив секретар РНБО.

За словами Литвиненка, Росія використовує апробовану у Сирії так звану стратегію провокування міграційної кризи.

"При цьому вмирають і страждають не тільки, і не стільки військові, а діти, жінки та старші люди", - зазначив він.

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Ворог прагне змінити світовий порядок

Литвиненко наголосив, що Росія націлена не лише на повну окупацію України, але й на зміну світового порядку.

"Путінські стратеги планують не тільки захопити велику європейську країну, але й змінити весь світовий порядок. Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство", - зазначив він.

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Секретар РНБО додав, що ворог розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Захід повинен бути сильнішим та готовим застосувати цю силу.

"Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї. Насамперед ППО і боєприпаси. Ми щиро вдячні США, державам ЄС за допомогу, але для того, щоб зупинити агресора цього замало. Йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи. Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини й доньки України", - резюмував Литвиненко.