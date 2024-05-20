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Новини Війна
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Ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною, - секретар РНБО Литвиненко

Секретар РНБО Олександр Литвиненко

Українські війська продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізьких областях. Найгірше те, що ворог спрямовує свої повітряні сили проти об’єктів критичної інфраструктури України.

Про це заявив у зверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа" секретар РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони продовжують бої за населені пункти у Донецькій, а також Запорізькій областях.

Росія намагається створити сіру зону

Водночас гірше те, що російські окупанти спрямовують свої повітряні удари проти об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують великі індустріальні міста сходу й півдня України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Литвиненко

"Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони", - наголосив секретар РНБО.

За словами Литвиненка, Росія використовує апробовану у Сирії так звану стратегію провокування міграційної кризи.

"При цьому вмирають і страждають не тільки, і не стільки військові, а діти, жінки та старші люди", - зазначив він.

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Ворог прагне змінити світовий порядок

Литвиненко наголосив, що Росія націлена не лише на повну окупацію України, але й на зміну світового порядку.

"Путінські стратеги планують не тільки захопити велику європейську країну, але й змінити весь світовий порядок. Місце права має посісти сила, місце прав людини – свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство", - зазначив він.

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Секретар РНБО додав, що ворог розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Захід повинен бути сильнішим та готовим застосувати цю силу.

"Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї. Насамперед ППО і боєприпаси. Ми щиро вдячні США, державам ЄС за допомогу, але для того, щоб зупинити агресора цього замало. Йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи. Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини й доньки України", - резюмував Литвиненко.

Автор: 

Литвиненко Олександр (38) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+14
Раніш була « контралевана»…

Зараз « не катастрофічна»…

А може требо повернути генералів Залужного ? Та його самого?
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20.05.2024 15:08
+11
афігєть!
ми кожного дня відступаємо, і це не катострофічно?
ми готуємо фанфари у швейцарії для голуба миру зе!передаста?
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20.05.2024 15:05
+8
Поверніть ''кривавого пастора''.
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20.05.2024 15:07
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Баю баюшки, баю. Спи, наш Володя, засни.
Все підконтролем, ситуація стабілізується...
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20.05.2024 15:01 Відповісти
Раніш була « контралевана»…

Зараз « не катастрофічна»…

А може требо повернути генералів Залужного ? Та його самого?
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20.05.2024 15:08 Відповісти
Вони його прибрали як раз для цього дня, коли хрипатий маланець стане не легітимним по ВСІМ статтям Конституції! А ще прибрали й 15 бойових генералів, що могли протистояти ворожим замислам. Вони не зробили НІЧОГО, що диктує Конституція - не об'явили війну(треба віддавати владу військовим), не назначили і не провили вибори(5 років пройшли, а тепер - узурпація влади). Вони не зробили те, що роблять справжні патріоти в усіх країнах - не утворили керівництво "порятунку країни"(Ізраїль самий яскравий приклад).
Все, що вони зробили і продовжують робити - знищують патріотів, знищують ЗСУ, ображають союзників з наміром примусити їх махнути на нас і...знищують спротив всієї України щоб було легше виконати умови Оманського візиту - злити Україну пуйлу.
Думаю, що є ще дуже багато чого я не назвав, але немає ЖОДНОГО аргумента, щоб довести протилежне у діях ЗЕбуїна і його шобли...пришлих та ватних малоросів при владі.
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20.05.2024 16:00 Відповісти
Ще один говорящий рот
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20.05.2024 15:02 Відповісти
Ще один дармоїд ногу за ногу залишив і буде тут філосовствувати,а на нуль пенком в зад.
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20.05.2024 15:05 Відповісти
афігєть!
ми кожного дня відступаємо, і це не катострофічно?
ми готуємо фанфари у швейцарії для голуба миру зе!передаста?
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20.05.2024 15:05 Відповісти
А ви теж там, на передовій і відступаєте, чи то так, фігурний свист ротом?
Що характерно, Родини Захисників, ось так, не завивають, а мужньо і чим можуть, ПІДТРИМУЮТЬ їх!
Співпадіння….
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20.05.2024 15:33 Відповісти
ти, з родини захисників? чи, теж, посвистіти ротом прийшов?
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20.05.2024 15:47 Відповісти
Він з сімейства політруків
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20.05.2024 15:53 Відповісти
А ви там за кордоном кордони охороняєте? Чомусь ті, хто в перших рядах кинувся на штурм...кордонів так ********** з далеку нас повчати. Співпадіння?
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20.05.2024 15:57 Відповісти
.... И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом; Идет направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
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20.05.2024 15:05 Відповісти
Поверніть ''кривавого пастора''.
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20.05.2024 15:07 Відповісти
Місце права має посісти сила, місце прав людини - свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи повинно прийти рабство", -
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20.05.2024 15:11 Відповісти
Я вже і забула що ветеринара звільнили. Він приївся своїми цитатами , тому поставили свіже обличчя.
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20.05.2024 15:16 Відповісти
САМОВДОВОЛЕНИЙ, САМОЗАКОХАНИЙ, ОБЛІЗЛИЙ КІТ СЛОВОБЛУД.
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20.05.2024 15:19 Відповісти
Вкрай... вкрай...вкрай......Ну і чим цей тулуб краще данілова? Той хоч був кумедний періодично. А цей взагалі сумний 🥴
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20.05.2024 15:20 Відповісти
в якій сорочці виступав цей геній? бо з минулим проспали ми напад на країну, коли геній маскування подавав нам сигнали, доки ходив в чорній одежині
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20.05.2024 15:23 Відповісти
Ще один стабілізатор виліз.
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20.05.2024 15:32 Відповісти
Як не облич'я в зелених , то *****...т неголенний
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20.05.2024 15:32 Відповісти
Клон Данілюка, такий же ніякий як в попередник. Уважно слухаю, дуже уважно.
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20.05.2024 15:50 Відповісти
Я так розумію що катастрофічною буде коли Банкову візьмуть в облогу, а так просування є але повільне.
Міністерства працюють, зарплати УкрОборонПром, депутати, адміністрації і ОПа отримують. З потоків ніхто не знімить. То можна жити.
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20.05.2024 15:50 Відповісти
А щоб ви виздихали, разом з нащадками локшинатори...
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20.05.2024 15:54 Відповісти
Хто б казав про авторитаризм і свавілля...
Ви ж цим же шляхом ідете, "товарісчі".
Свободу Червінському!
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20.05.2024 16:01 Відповісти
зеленим ********* вже час випрацювати градацію ситуацій,наприклад: "складно контрольована", "катастрофічна, але контрольована", etc.
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20.05.2024 16:15 Відповісти
Косе під зелень у прикіді - небритість, як би зеленка!

І такоє же ТУПЕ у мозоку, як і його зелень!
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20.05.2024 16:17 Відповісти
І скільки ж ми йому за оцій піздеж платимо ?
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20.05.2024 16:45 Відповісти
 
 