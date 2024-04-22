РНБО розробить Українську доктрину, тобто планування майбутнього після війни, - Литвиненко
Рада нацбезпеки та оборони опрацьовуватиме Українську доктрину за завданням президента Володимир Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.
"Президент визначив дуже важливі завдання - забезпечити ефективнішу роботу Ставки верховного головнокомандувача, зміцнити аналітичну підтримку рішень керівництва держави. І вкрай важлива тема - це опрацювання Української доктрини, тобто планування майбутнього після війни", - зазначив він.
За словами Литвиненка, "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".
"Ще одне наше завдання - запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави - сприяти формуванню суспільного консенсусу", - додав секретар РНБО.
Литвиненко зазначив, що "на базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти цьому процесу".
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ПС. дивитись попередні анонси: млрд дерев, млн дронів, тощо
Тому за завданням зеленського можете не розроблювати.
Мільярд дерев, 6 мільйонів смартфонів, $4000 зарплата вчителів, Кременчуцька долина , мир в очах путіна , аналог Діснейленду вже були.
Так що вперед за кацапським корабльом.
А де "мілітері" і щетина небрита 3-х денна?
Гундосного не поважає?
Нема на що гроші витрачати?
Озброєння купуйте, розробляйте, організуйте безкоштовну добровільно-обов'язкову військову підготовку населення, громадянську оборону, з корупцією боріться, з неналежним виконанням службових обов'язків і т.д. У Заходу плани на ДОВГУ ВІЙНУ - нам ще багато років воювати, нема іншого майбутнього на найближчу перспективу. Ми можемо виграти тільки завдяки своїй зброї, західна тільки на стримування.
Цей 95 квартал в усьому вже достав...
- Так панове, давайте проведемо нараду та напрацюємо план реабілітації та видужання цієї тонучої людини. Призначимо керівника бригади лікувальників. Оберемо комітет відновлення
- Все, ПОТОНУВ!
- Та як він таке міг утворити?! А куди нам тепер дівати обрані комітети, керівників, бригади?!
Доктрину закінчення війни вже спланували? Закінченню війни невидно ні кінця не краю!
Суки, у вас нет никакой стратегию на победу, а вы снова деньги и время поживаете!
******** **#ные
За що тоді воює країна ?!