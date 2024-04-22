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РНБО розробить Українську доктрину, тобто планування майбутнього після війни, - Литвиненко

литвиненко,олександр

Рада нацбезпеки та оборони опрацьовуватиме Українську доктрину за завданням президента Володимир Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Президент визначив дуже важливі завдання - забезпечити ефективнішу роботу Ставки верховного головнокомандувача, зміцнити аналітичну підтримку рішень керівництва держави. І вкрай важлива тема - це опрацювання Української доктрини, тобто планування майбутнього після війни", - зазначив він.

За словами Литвиненка, "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".

"Ще одне наше завдання - запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави - сприяти формуванню суспільного консенсусу", - додав секретар РНБО.

Литвиненко зазначив, що "на базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти цьому процесу".

Читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Автор: 

Литвиненко Олександр (38) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+11
В майбутньому буде або Україна або зеленський.
Тому за завданням зеленського можете не розроблювати.
Мільярд дерев, 6 мільйонів смартфонів, $4000 зарплата вчителів, Кременчуцька долина , мир в очах путіна , аналог Діснейленду вже були.
Так що вперед за кацапським корабльом.
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22.04.2024 10:42
+5
Спочатку вова🤡... нах ...а то під пристрасним поглядом фсб з ОПи ...майбутньє для України це з серії фантастики
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22.04.2024 10:32
+5
Це ж скільки грошей можна освоїти!
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22.04.2024 10:32
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Спочатку вова🤡... нах ...а то під пристрасним поглядом фсб з ОПи ...майбутньє для України це з серії фантастики
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22.04.2024 10:32 Відповісти
Це ж скільки грошей можна освоїти!
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22.04.2024 10:32 Відповісти
Про шашлики? Чи може про "хоч посміємося"? Ні! Вистачить доктрин від кварталу.
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22.04.2024 10:34 Відповісти
Нігуя собі -- на ******** Украіни замахнулись!
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22.04.2024 10:34 Відповісти
Цей вже то же переміг парашу. Ударим асфальтом по бездорожью и разгильдяйству.
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22.04.2024 10:38 Відповісти
Ооо! То буде величезна доктрина з присутньою цифрою в міліон або міліарди!
ПС. дивитись попередні анонси: млрд дерев, млн дронів, тощо
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22.04.2024 10:40 Відповісти
Займіті іх пластілінам...
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22.04.2024 10:40 Відповісти
В майбутньому буде або Україна або зеленський.
Тому за завданням зеленського можете не розроблювати.
Мільярд дерев, 6 мільйонів смартфонів, $4000 зарплата вчителів, Кременчуцька долина , мир в очах путіна , аналог Діснейленду вже були.
Так що вперед за кацапським корабльом.
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22.04.2024 10:42 Відповісти
Костюм? Галстук?
А де "мілітері" і щетина небрита 3-х денна?
Гундосного не поважає?
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22.04.2024 10:44 Відповісти
Чергове марення !
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22.04.2024 10:45 Відповісти
Хі-хі! Це такі юнацькі фантазії від зелених для лохів. Поточні проблеми вони вже розв'язали?
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22.04.2024 10:45 Відповісти
Мене це завжди дивувало. Ви війну спочатку виграйте!

Нема на що гроші витрачати?

Озброєння купуйте, розробляйте, організуйте безкоштовну добровільно-обов'язкову військову підготовку населення, громадянську оборону, з корупцією боріться, з неналежним виконанням службових обов'язків і т.д. У Заходу плани на ДОВГУ ВІЙНУ - нам ще багато років воювати, нема іншого майбутнього на найближчу перспективу. Ми можемо виграти тільки завдяки своїй зброї, західна тільки на стримування.
Цей 95 квартал в усьому вже достав...
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22.04.2024 10:47 Відповісти
Ну це вже занадто! А поржать?! "мудрий нАрід" любить поржать!
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22.04.2024 10:51 Відповісти
Ще один "міслітєль" про майбутнє.
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22.04.2024 10:49 Відповісти
- Люди, рятуйте-рятуйте, там ЛЮДИНА ТОНЕ!!!

- Так панове, давайте проведемо нараду та напрацюємо план реабілітації та видужання цієї тонучої людини. Призначимо керівника бригади лікувальників. Оберемо комітет відновлення

- Все, ПОТОНУВ!

- Та як він таке міг утворити?! А куди нам тепер дівати обрані комітети, керівників, бригади?!
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22.04.2024 10:52 Відповісти
А ще штраф йому за те, що з його вини були витрачені кошти на розробку проєкту
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22.04.2024 11:06 Відповісти
А доктрину на час війни ви не хочете розробити, ні?
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22.04.2024 10:54 Відповісти
Впишет туда пожелания типа "Украина будет могутньою IT-державою, будемо народжувати по 3-4 детины и всьо буде *******", что-то вроде Нарковского "Плану кокаину", в смысле "миру"?
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22.04.2024 10:54 Відповісти
"Майбутнэ" від цих "людей" мене лякаэ..
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22.04.2024 10:55 Відповісти
а що в зелених мозках війнавже завершилася....???
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22.04.2024 11:00 Відповісти
Аби дармоїдам було чим зайнятись та подерибанити бюджет...
Доктрину закінчення війни вже спланували? Закінченню війни невидно ні кінця не краю!
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22.04.2024 11:03 Відповісти
Уроди , війну планувати треба , а не те , що буде після .
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22.04.2024 11:09 Відповісти
Щось Зельоні ні до війни не готувались, ні тепер уваги на неї не звертають. Вже планують, що будуть ділити після війни.
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22.04.2024 11:24 Відповісти
Вы там ухуели бесповоротно?
Суки, у вас нет никакой стратегию на победу, а вы снова деньги и время поживаете!
******** **#ные
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22.04.2024 11:24 Відповісти
Тобто на 3-й рік повномасштабного , такого бачення , й досі нема ?!
За що тоді воює країна ?!
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22.04.2024 11:56 Відповісти
как воровать не сворованное
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22.04.2024 12:38 Відповісти
Це ж відколи нарадчий орган може розробляти якісь доктрини щоб їх всі виконували?
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22.04.2024 16:11 Відповісти
 
 