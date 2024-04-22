РНБО розробить Українську доктрину, тобто планування майбутнього після війни, - Литвиненко

Рада нацбезпеки та оборони опрацьовуватиме Українську доктрину за завданням президента Володимир Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Президент визначив дуже важливі завдання - забезпечити ефективнішу роботу Ставки верховного головнокомандувача, зміцнити аналітичну підтримку рішень керівництва держави. І вкрай важлива тема - це опрацювання Української доктрини, тобто планування майбутнього після війни", - зазначив він.

За словами Литвиненка, "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".

"Ще одне наше завдання - запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави - сприяти формуванню суспільного консенсусу", - додав секретар РНБО.

Литвиненко зазначив, що "на базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти цьому процесу".

Читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті