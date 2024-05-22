Джонсон виступив за надання дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.

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Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України наявне американське озброєння, однак є обмеження на його застосування.

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.

Удари по РФ західною зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Також група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ