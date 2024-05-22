Джонсон виступив за надання дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ
Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна
Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.
Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України наявне американське озброєння, однак є обмеження на його застосування.
"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.
Удари по РФ західною зброєю
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.
Також група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ
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Їх політика добре зрозуміла і передбачувана. А ось Салівана і Байдена об'єднує якась мета, зовсім незрозуміла навіть для українців.
а про Трампа - имидж деньги. а про кого так нельзя сказать? да ты политолог от бога.
а ты про давление слышал? если бы украинцы давили на байдена, что бы тот запустил Ленд лиз, может не было бы сотни тысяч погибших. а посольство кто выводил? после чего последовали все остальные. американцы даже из совка в время 2й мировой посольство не выводили.
аннур скажет это опять трамписты
Його виступ буде потрібно обговорити.
Грунтовно так обговорити, всебічно та неквапом, з наведенням опонентами контрдоводів. Ну і так далі.
Харашо в Америці!
на їх розробку і раніше не дуже кошти виділялись.... була зупинка розробки в 15-16 роках потім у 18... причому для розробки були залучені кошти Саудитів, які потім підкупили чиновників і вкрали документацію... на що є кримінальна справа...
А з приходом Зе на чолі оборонпрому став західний реформатор Абрамивичус який ще й трьох заступників привів з собою із західних фондів і вони так реформували оборонпром з метою скорочення бюджетних витрат, що були більше ліквідаторами а не реформаторами..
А от чому з кінця 20 року по сьогоднішній день не налагодили випуск хоча б готових Нептунів і не розвивають Грім то вже заслуга Зе і його команди....
Мабуть ситуація як з Ющем про якого писав Обама в свої книзі "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
Коли міркувати зважено, то з огляду на ******* становище напрям оборонної політики при Ющенку був правильний. Але виконання його дуже погане і не на користь Україні. Я про те, що у ******** вінйні з москалями оті супер ******* і дорогі танки не настільки потрібні, коли і у нас, і у кацапів досить засобів їх ураження. Тож продати дорого в Тайланд чи ще куди, а на ті гроші відремонтувати і модернізувати цілий десяток замість одного.
Те ж саме і з іншими активами. кораблі виявилися непотрібними, катери як носії ракет ще куди не йшло. У нас зараз найбільш задіяні ракети і дрони. гриценко виявився досиить хріновим стратегом. А Ющенко досить зріновим керівником цього стратега. Що й не дивно - Ющенко не є технарем і мислення у нього однобоке. Як і у багатьох юристів-фінасистів. То розумні шукають розумніших за себе радників. Ющенко за словами того ж гриценка часто не знав - хто працює поруч з ним. концепція маленьких українців, яких він з помийки витяг.
Хто Гриценка поставив на посаду, чи Балогу?
Але усе рівно, ДЯКУЄМО!
https://tsn.ua/ato/chi-povinni-ssha-dozvoliti-********-biti-amerikanskoyu-zbroyeyu-po-rosiyi-zhorstka-vidpovid-dzhonsona-2584524.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/litvinenko-zayaviv-shcho-ssha-povinni-dozvoliti-biti-jihnoyu-zbroyeyu-po-rosiji-novini-ukrajini-50420602.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3865102-zaborona-ssa-biti-po-teritorii-rosii-serjozno-********-zdatnist-ukraini-zahisatisa-isw.html
Можливо більшість законодавців Конгресу США поділяють думку спікера Палати представників США Джонсона?
"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.
Джерело:
Чи це черговий цирк з серії "Чому ми не в НАТО?".
Але ж нє...
- трохи збільшив суму на відновлення складів, щоб було "комфортно" передавати PDA
- добавив вимогу розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи на користь України
Корнін республіканець
- знову вніс закон про лендліз
Інший республіканець, https://t.me/insiderUKR/75257 вимагає дозволити бити по території росії
Цікаво, а що роблять демократи?
Крім того, що можуть підтримувати закони
Джерело: https://censor.net/ua/n3490828
Така адекватність варта поваги.
Значить, можна бити по законних воєнних цілях на території колишнього південного федерального округу, а також на територіях колишніх міст "Москва" і "С-Петербург",
тому що ці території ми можемо почати вважати українськими, адже колишній РФ доведеться віддати їх Україні в якості компенсації за цю війну РФ проти України.
подобные заявления должны быть дипломатическими с понимаем, что путинский режим это враг всего человечества в том числе и враг самих кацапов.
как-то так:
США поддерживают Украину в освободительной войне против фашистского, нелюдского путинского режима (именно путинского режима, никакой Кацапской Федерастии), но не вмешивается в войну и цели выбирает воюющая сторона самостоятельно.
админупутину"
Кремлевские просто забыли проплатить.
П.С. Шучу. На самом деле хотелось бы самому понять, вот зачем было тянуть полгода с помощью, зная, что эта задержка принесет жертвы, проблемы и последствия.
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))
Тому питання до демократів, котрі мають більшість в Сенаті
Білий дім має дозволити Україні використати будь-яку американську зброю для ударів по російській території. Конгрес не забороняв Києву це робити, відповідальність за заборону лежить на адміністрації президента Джозефа Байдена. Тому вона має розв'язати Україні руки та надати дозвіл. (https://informator.ua/ru/nuzhno-razvyazat-ruki-v-kongresse-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-bit-po-rossii )