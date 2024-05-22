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Джонсон виступив за надання дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території РФ

Джонсон за дозвіл бити по Росії американською зброєю

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.

Також читайте: Окупанти не наступали б на Харківщині, якби ми могли бити ATACMS по території РФ, - воїн "Кракен" Драго

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України наявне американське озброєння, однак є обмеження на його застосування.

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.

Удари по РФ західною зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Також група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Автор: 

зброя (7446) росія (65010) США (22643) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+12
авжеж, він щовечора читає Біблію і дійшов до того місця, де написано бити Божими Атакамсами по грішникам з болот
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22.05.2024 19:36
+11
Власна політична гра.
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22.05.2024 19:21
+11
Мене цікавить одне: вже і Бубочка,і Марафон,і Мосейчук,і Злой Одєссіт,Світан,Жданов і всі кому неліньки віддзначилися на цій темі про поганих амерів....Але жодна собака не гавкнула: а де за 5 років ділися наші знамениті Громи,Сапсани,Нептуни Коршуни тощо ?
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22.05.2024 19:23
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Неужели у кого-то тестикулы прорезались?
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22.05.2024 19:18 Відповісти
ага
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22.05.2024 19:19 Відповісти
Власна політична гра.
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22.05.2024 19:21 Відповісти
Власна чи не власна, але зрозуміла. Що Трамп, що Джонсон грають за імідж, гроші та вплив.
Їх політика добре зрозуміла і передбачувана. А ось Салівана і Байдена об'єднує якась мета, зовсім незрозуміла навіть для українців.
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22.05.2024 23:21 Відповісти
ух ты, третий год войны, но СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО. севершенно непонятно даже для украинцев почему байден саботировал Ленд лиз?

а про Трампа - имидж деньги. а про кого так нельзя сказать? да ты политолог от бога.
а ты про давление слышал? если бы украинцы давили на байдена, что бы тот запустил Ленд лиз, может не было бы сотни тысяч погибших. а посольство кто выводил? после чего последовали все остальные. американцы даже из совка в время 2й мировой посольство не выводили.
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23.05.2024 01:38 Відповісти
Салівана і Байдена об'єднує ідеологія соціалізму та ненависть до західної цивілізації.
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23.05.2024 06:05 Відповісти
но за ними стоит огромный бизнес. wp - амазон, msnbc, ютуб действует в интересах коммуняг. молчу про пропагандонов cnn и nyt. вопрос почему. мне видится что дело в демографии с горизонтом планирования на много десятилетий. корни диверсити и прочей ерунды тоже с этого растут. отсюда и бешенная иммиграция на запад - что бы ускорить процесс. ставка на китай, в плане EV, так как все необходимые элементы добываются для батарей там. но надеюсь с леваками и глобалистами случится на западе то же самое, что и с коммунягами ровно 100 лет назад.
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23.05.2024 11:30 Відповісти
ні, просто він знов порадився з Богом.
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22.05.2024 19:23 Відповісти
авжеж, він щовечора читає Біблію і дійшов до того місця, де написано бити Божими Атакамсами по грішникам з болот
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22.05.2024 19:36 Відповісти
Его укусила украинская ядовитая змея-островитянка. Бывает.
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23.05.2024 01:40 Відповісти
без них він не зміг би так успішно вести свою власну гру проти Трампа та його прихильників серед сенаторів
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22.05.2024 20:30 Відповісти
просто сми, по крайней мере цензор, перестали писать дичь про республиканцев. на самом деле перестали копировать cnn и nyt.

аннур скажет это опять трамписты
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23.05.2024 01:33 Відповісти
Перевзувся на нашу користь ...
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22.05.2024 19:20 Відповісти
Джонсон виступив.
Його виступ буде потрібно обговорити.
Грунтовно так обговорити, всебічно та неквапом, з наведенням опонентами контрдоводів. Ну і так далі.
Харашо в Америці!
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22.05.2024 19:20 Відповісти
аналітик з дивану-де наші Громи і Сапсани? шо тобі вдалося вияснити?
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22.05.2024 19:24 Відповісти
https://youtu.be/-dgYVkb92Ks
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22.05.2024 19:29 Відповісти
Мене цікавить одне: вже і Бубочка,і Марафон,і Мосейчук,і Злой Одєссіт,Світан,Жданов і всі кому неліньки віддзначилися на цій темі про поганих амерів....Але жодна собака не гавкнула: а де за 5 років ділися наші знамениті Громи,Сапсани,Нептуни Коршуни тощо ?
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22.05.2024 19:23 Відповісти
Сапсан і Грім то те саме, просто в Сапсані обмежували дальність згідно договору про неросповсюдження ракет...
на їх розробку і раніше не дуже кошти виділялись.... була зупинка розробки в 15-16 роках потім у 18... причому для розробки були залучені кошти Саудитів, які потім підкупили чиновників і вкрали документацію... на що є кримінальна справа...

А з приходом Зе на чолі оборонпрому став західний реформатор Абрамивичус який ще й трьох заступників привів з собою із західних фондів і вони так реформували оборонпром з метою скорочення бюджетних витрат, що були більше ліквідаторами а не реформаторами..

А от чому з кінця 20 року по сьогоднішній день не налагодили випуск хоча б готових Нептунів і не розвивають Грім то вже заслуга Зе і його команди....

Мабуть ситуація як з Ющем про якого писав Обама в свої книзі "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
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22.05.2024 19:43 Відповісти
не обамі міркувати про супротив агресії раші.
Коли міркувати зважено, то з огляду на ******* становище напрям оборонної політики при Ющенку був правильний. Але виконання його дуже погане і не на користь Україні. Я про те, що у ******** вінйні з москалями оті супер ******* і дорогі танки не настільки потрібні, коли і у нас, і у кацапів досить засобів їх ураження. Тож продати дорого в Тайланд чи ще куди, а на ті гроші відремонтувати і модернізувати цілий десяток замість одного.
Те ж саме і з іншими активами. кораблі виявилися непотрібними, катери як носії ракет ще куди не йшло. У нас зараз найбільш задіяні ракети і дрони. гриценко виявився досиить хріновим стратегом. А Ющенко досить зріновим керівником цього стратега. Що й не дивно - Ющенко не є технарем і мислення у нього однобоке. Як і у багатьох юристів-фінасистів. То розумні шукають розумніших за себе радників. Ющенко за словами того ж гриценка часто не знав - хто працює поруч з ним. концепція маленьких українців, яких він з помийки витяг.
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22.05.2024 22:06 Відповісти
Ющ ще відзначився здаванням в утиль літаків, комплексів ППО, *********** та ПЗРК... як тут ваша теорія? причому в кількості навіть Яника переплюнув
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22.05.2024 23:27 Відповісти
ви розсуждаєте як ніби ви є москаль. ющенко (зовсім не царь як у москалів) в технічних речах - дебіл. тому доручив все гриценкам та премєру. ну й балозі. а сам видихав із себе отруєння. чи ви вірите жванії що отруєння не було? ну тоді ви повинні вірити і арахамії, що абрамович спас 300 тисяч українців.
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23.05.2024 11:34 Відповісти
Я знаю одне що керівник який поставив заступника що приніс збитки компанії має так само відповідати і він не на свому місці...

Хто Гриценка поставив на посаду, чи Балогу?
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23.05.2024 12:05 Відповісти
хто? ВР призначає міністрів. А контролює як ВР так і голова уряду. хто у нас там голова уряду?
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23.05.2024 13:14 Відповісти
звичайно ж ющенко теж несе відповідальність. Я вже давно спостеріг, що розумних і самостійних до влади у нас не допускають.
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23.05.2024 13:15 Відповісти
За пів року, до виборів у США, буде СКАЗАНО ГОРИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ…
Але усе рівно, ДЯКУЄМО!
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22.05.2024 19:23 Відповісти
Так довго і голосно про той дозвіл всі висловлються,щоб що?((Налякати москалів,дати їм час втекти?Приготувати добре ППО?(((Так як про літаки(Третій рік дають,що москалі вже не лиш аеродроми знищили,а все в радіусі 50км навколо тих омріяних військових аеродромів((Не війна,а якесь ріалеті шоу((
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22.05.2024 19:23 Відповісти
у тебе там де ти чалишся все реаліті шоу, поцяра.стули пельку.у нвас тут все реально - аларми по пару разів на день.
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22.05.2024 19:26 Відповісти
респект... у ньогго більші яйця ніж вважалось...пару скидів на белгород, курськ призведуть до хаосу на параші....потім мозирь і вусатий тарган виїде в сочі терміново
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22.05.2024 19:24 Відповісти
Трамп ще не давав ЦУ по цьому питанню, тому вимовив "власну думку"?!
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22.05.2024 19:25 Відповісти
Трамп давно б і дозволив ,а від демократів лиш блабла будеш чути до кінця
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22.05.2024 19:31 Відповісти
A може Трамп вже дав?
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22.05.2024 23:14 Відповісти
Трамп давно дав.
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23.05.2024 06:07 Відповісти
Боже храни Америку
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22.05.2024 19:26 Відповісти
Накаті бояри, ваня, і впади під лавку.
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22.05.2024 22:22 Відповісти
Це тривожний сигнал для мордору так як свідчить про наступні кроки вже Трампа, який якщо переможе, то стане кошмаром для козломордих у режимі 7/24 по всьому континенту / Японія і Фінляндія не виключення/.
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22.05.2024 19:28 Відповісти
Говорити перед виборами можна про все що завгодно... побачимо як буде... наразі є заяви що навіть літаки не можна збивати...
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22.05.2024 19:32 Відповісти
А по Кремлю можна? Ну разок, плiзззззз.......
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22.05.2024 19:41 Відповісти
Прозрєл, чи шо?!
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22.05.2024 19:44 Відповісти
Досить вже обсасувати цей пропагандистський(кацапський) бред про заборону використовувати зброю(амеріканську) по цілям на теріторіі рашки,і обсасивать "новину" з кацапськой помойки РБК.Хоч почитайте кому ця РБК належить.
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22.05.2024 19:45 Відповісти
Про цей "кацапський бред" пише не тільки РБК. Ось, наприклад:
https://tsn.ua/ato/chi-povinni-ssha-dozvoliti-********-biti-amerikanskoyu-zbroyeyu-po-rosiyi-zhorstka-vidpovid-dzhonsona-2584524.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/litvinenko-zayaviv-shcho-ssha-povinni-dozvoliti-biti-jihnoyu-zbroyeyu-po-rosiji-novini-ukrajini-50420602.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3865102-zaborona-ssa-biti-po-teritorii-rosii-serjozno-********-zdatnist-ukraini-zahisatisa-isw.html
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23.05.2024 06:26 Відповісти
Доки в містах ********** не будуть лунати повітряні тривоги і на руїнах будинків валятися трупи розірваних на шматки людей до кацапів не дійде що йде війна... Вони вважають що так має бути лише в Україні, але карма, як кажуть "**** зла" і зло врешті повертається туди звідки прийшло...
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22.05.2024 19:46 Відповісти
Може має сенс депутатам ВРУ звернутися персонально до кожного сенатора та кожного депутата з Палати представників США з проханням підтримати та законодавчо визначити право України застосовувати американську зброю та ********** по військовим обʼєктам на території РФ?
Можливо більшість законодавців Конгресу США поділяють думку спікера Палати представників США Джонсона?

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.
Джерело:
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22.05.2024 19:49 Відповісти
👍🏼
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22.05.2024 19:52 Відповісти
С заду чи з переду.
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22.05.2024 19:59 Відповісти
Вовочка на весь світ волає щоб американці дозволили бити їхнею зброєю по рашці і в той же час не робить того англійською зброєю, на яке є дозвіл. Принаймні він сам це заявив. Так в чому справа? Для кого ця вистава?
Чи це черговий цирк з серії "Чому ми не в НАТО?".
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22.05.2024 20:03 Відповісти
що не кажи - а демократи *****.і чим більш йде час тим більш розумієш суть демократичного табору негра абами.
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22.05.2024 20:06 Відповісти
Непогано Джонсон сказав. Від "crooked Joe", та інших пташенят з гнізда Обами такого не дочекаєшся.
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22.05.2024 20:16 Відповісти
Джонсона в президенти
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22.05.2024 20:20 Відповісти
Ідея бити - якось дико звучить
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22.05.2024 20:30 Відповісти
Добре слово і собаці приємне...
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22.05.2024 20:35 Відповісти
А взагалі - ця заборона мала бути знята після атаки орків на Харків. Це було логічно і зрозуміло навіть оркам.
Але ж нє...
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22.05.2024 20:38 Відповісти
Да, наверное, в время Второй Мировой войны американцы тоже требовали от СССР чтобы те не использовали полученное по Ленд-лизу американское вооружение по территории Германии.. )
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22.05.2024 20:43 Відповісти
Та прям Джонсонюк 2.0.
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22.05.2024 21:21 Відповісти
А це вже має сенс ? Якщо запізно ! ? У пацієнта нирки відвалились, а ви йому Боржомі під ніс. Кацапи зайшли у Часів Яр. І це така зеленскаЯ стабілізація фронта. А що там вже у Вовчанську ? Все ОК. Це не генерали доповідають. Це каже самозваний Лідор. Лідор може подивитись мапу Діп Стайт ввечорі, а не писати у смартфон про згоду Албанії та Румунії ? Трясця, у нього залишилось від Честі, від Совісті хоч крихітка ???
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22.05.2024 21:23 Відповісти
...спокойно!!! 2 пакет компры,не будет публикован...Сэр стал сговорчиыым... До поры до времени...
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22.05.2024 22:10 Відповісти
Та щось не надто переконливо то-во звучить. Перевзувся зараз, перевзується ще раз.
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22.05.2024 22:29 Відповісти
Джонсон республіканець
- трохи збільшив суму на відновлення складів, щоб було "комфортно" передавати PDA
- добавив вимогу розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи на користь України

Корнін республіканець
- знову вніс закон про лендліз

Інший республіканець, https://t.me/insiderUKR/75257 вимагає дозволити бити по території росії

Цікаво, а що роблять демократи?
Крім того, що можуть підтримувати закони
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22.05.2024 23:20 Відповісти
а якщо б Усику дозволили бите лише по рукавицях Фьюрі?
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23.05.2024 00:48 Відповісти
"Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю."
Джерело: https://censor.net/ua/n3490828

Така адекватність варта поваги.
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23.05.2024 02:39 Відповісти
"використовувати в межах української території" - Джерело: https://censor.net/ua/n3490828

Значить, можна бити по законних воєнних цілях на території колишнього південного федерального округу, а також на територіях колишніх міст "Москва" і "С-Петербург",
тому що ці території ми можемо почати вважати українськими, адже колишній РФ доведеться віддати їх Україні в якості компенсації за цю війну РФ проти України.
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23.05.2024 02:58 Відповісти
Опять Трамп виноват, что Байден положил в дальний ящик, закон по Ленд-лизу (9 мая 2022), кстати, предложенный республиканцами.
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23.05.2024 04:47 Відповісти
такие заявления изначально неадекватные и странные.
подобные заявления должны быть дипломатическими с понимаем, что путинский режим это враг всего человечества в том числе и враг самих кацапов.
как-то так:
США поддерживают Украину в освободительной войне против фашистского, нелюдского путинского режима (именно путинского режима, никакой Кацапской Федерастии), но не вмешивается в войну и цели выбирает воюющая сторона самостоятельно.
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23.05.2024 04:57 Відповісти
"Срок действия абонемента истек. Для продолжения работы обратитесь к вашему админу путину"
 Кремлевские просто забыли проплатить.

П.С. Шучу. На самом деле хотелось бы самому понять, вот зачем было тянуть полгода с помощью, зная, что эта задержка принесет жертвы, проблемы и последствия.
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23.05.2024 05:26 Відповісти
Факт
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))

Тому питання до демократів, котрі мають більшість в Сенаті
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23.05.2024 08:20 Відповісти
Цей часом не двоюрідний брат Джонсонюка з Британії?
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23.05.2024 05:29 Відповісти
Це жертва аборту.
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23.05.2024 10:02 Відповісти
Це найкращий спікер Конгресу всіх часів.
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23.05.2024 10:51 Відповісти
Як сопля на гілці - куди вітер, туди і вона.
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23.05.2024 10:58 Відповісти
Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив під час слухань у Конгресі США державному секретареві Ентоні Блінкену:
Білий дім має дозволити Україні використати будь-яку американську зброю для ударів по російській території. Конгрес не забороняв Києву це робити, відповідальність за заборону лежить на адміністрації президента Джозефа Байдена. Тому вона має розв'язати Україні руки та надати дозвіл. (https://informator.ua/ru/nuzhno-razvyazat-ruki-v-kongresse-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-bit-po-rossii )
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23.05.2024 06:12 Відповісти
Дуже йому не сподобалась інструкція для росіських "діпломатов" у США, якою розжилося ЦРУ.
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23.05.2024 08:38 Відповісти
Норм, так уже краще. Звісно, цей чолов'яга намагається накинути собі політичних балів, але для нас добре, коли одночасно він іще і на наш млин водички підливає.
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23.05.2024 08:44 Відповісти
Чим більше цілей у Росії вразимо ми, тим менше буде роботи американцям.
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23.05.2024 10:56 Відповісти
Алілуя!
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23.05.2024 10:05 Відповісти
 
 