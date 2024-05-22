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Новости Война
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Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ

Джонсон за дозвіл бити по Росії американською зброєю

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

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Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас в Украине имеется американское вооружение, однако есть ограничения на его применение.

"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся управлять усилиями на микроуровне, а это не хорошая политика для нас", - заявил спикер Палаты представителей США.

Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ.

Автор: 

оружие (10204) россия (95420) США (26513) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+12
авжеж, він щовечора читає Біблію і дійшов до того місця, де написано бити Божими Атакамсами по грішникам з болот
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22.05.2024 19:36
+11
Власна політична гра.
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22.05.2024 19:21
+11
Мене цікавить одне: вже і Бубочка,і Марафон,і Мосейчук,і Злой Одєссіт,Світан,Жданов і всі кому неліньки віддзначилися на цій темі про поганих амерів....Але жодна собака не гавкнула: а де за 5 років ділися наші знамениті Громи,Сапсани,Нептуни Коршуни тощо ?
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22.05.2024 19:23
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Правила форума Совет форумчан
Неужели у кого-то тестикулы прорезались?
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22.05.2024 19:18 Ответить
ага
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22.05.2024 19:19 Ответить
Власна політична гра.
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22.05.2024 19:21 Ответить
Власна чи не власна, але зрозуміла. Що Трамп, що Джонсон грають за імідж, гроші та вплив.
Їх політика добре зрозуміла і передбачувана. А ось Салівана і Байдена об'єднує якась мета, зовсім незрозуміла навіть для українців.
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22.05.2024 23:21 Ответить
ух ты, третий год войны, но СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО. севершенно непонятно даже для украинцев почему байден саботировал Ленд лиз?

а про Трампа - имидж деньги. а про кого так нельзя сказать? да ты политолог от бога.
а ты про давление слышал? если бы украинцы давили на байдена, что бы тот запустил Ленд лиз, может не было бы сотни тысяч погибших. а посольство кто выводил? после чего последовали все остальные. американцы даже из совка в время 2й мировой посольство не выводили.
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23.05.2024 01:38 Ответить
Салівана і Байдена об'єднує ідеологія соціалізму та ненависть до західної цивілізації.
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23.05.2024 06:05 Ответить
но за ними стоит огромный бизнес. wp - амазон, msnbc, ютуб действует в интересах коммуняг. молчу про пропагандонов cnn и nyt. вопрос почему. мне видится что дело в демографии с горизонтом планирования на много десятилетий. корни диверсити и прочей ерунды тоже с этого растут. отсюда и бешенная иммиграция на запад - что бы ускорить процесс. ставка на китай, в плане EV, так как все необходимые элементы добываются для батарей там. но надеюсь с леваками и глобалистами случится на западе то же самое, что и с коммунягами ровно 100 лет назад.
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23.05.2024 11:30 Ответить
ні, просто він знов порадився з Богом.
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22.05.2024 19:23 Ответить
авжеж, він щовечора читає Біблію і дійшов до того місця, де написано бити Божими Атакамсами по грішникам з болот
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22.05.2024 19:36 Ответить
Его укусила украинская ядовитая змея-островитянка. Бывает.
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23.05.2024 01:40 Ответить
без них він не зміг би так успішно вести свою власну гру проти Трампа та його прихильників серед сенаторів
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22.05.2024 20:30 Ответить
просто сми, по крайней мере цензор, перестали писать дичь про республиканцев. на самом деле перестали копировать cnn и nyt.

аннур скажет это опять трамписты
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23.05.2024 01:33 Ответить
Перевзувся на нашу користь ...
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22.05.2024 19:20 Ответить
Джонсон виступив.
Його виступ буде потрібно обговорити.
Грунтовно так обговорити, всебічно та неквапом, з наведенням опонентами контрдоводів. Ну і так далі.
Харашо в Америці!
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22.05.2024 19:20 Ответить
аналітик з дивану-де наші Громи і Сапсани? шо тобі вдалося вияснити?
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22.05.2024 19:24 Ответить
https://youtu.be/-dgYVkb92Ks
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22.05.2024 19:29 Ответить
Мене цікавить одне: вже і Бубочка,і Марафон,і Мосейчук,і Злой Одєссіт,Світан,Жданов і всі кому неліньки віддзначилися на цій темі про поганих амерів....Але жодна собака не гавкнула: а де за 5 років ділися наші знамениті Громи,Сапсани,Нептуни Коршуни тощо ?
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22.05.2024 19:23 Ответить
Сапсан і Грім то те саме, просто в Сапсані обмежували дальність згідно договору про неросповсюдження ракет...
на їх розробку і раніше не дуже кошти виділялись.... була зупинка розробки в 15-16 роках потім у 18... причому для розробки були залучені кошти Саудитів, які потім підкупили чиновників і вкрали документацію... на що є кримінальна справа...

А з приходом Зе на чолі оборонпрому став західний реформатор Абрамивичус який ще й трьох заступників привів з собою із західних фондів і вони так реформували оборонпром з метою скорочення бюджетних витрат, що були більше ліквідаторами а не реформаторами..

А от чому з кінця 20 року по сьогоднішній день не налагодили випуск хоча б готових Нептунів і не розвивають Грім то вже заслуга Зе і його команди....

Мабуть ситуація як з Ющем про якого писав Обама в свої книзі "що до влади прийшли люди які хочуть заробляти гроші і зброя їм не потрібна"
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22.05.2024 19:43 Ответить
не обамі міркувати про супротив агресії раші.
Коли міркувати зважено, то з огляду на ******* становище напрям оборонної політики при Ющенку був правильний. Але виконання його дуже погане і не на користь Україні. Я про те, що у ******** вінйні з москалями оті супер ******* і дорогі танки не настільки потрібні, коли і у нас, і у кацапів досить засобів їх ураження. Тож продати дорого в Тайланд чи ще куди, а на ті гроші відремонтувати і модернізувати цілий десяток замість одного.
Те ж саме і з іншими активами. кораблі виявилися непотрібними, катери як носії ракет ще куди не йшло. У нас зараз найбільш задіяні ракети і дрони. гриценко виявився досиить хріновим стратегом. А Ющенко досить зріновим керівником цього стратега. Що й не дивно - Ющенко не є технарем і мислення у нього однобоке. Як і у багатьох юристів-фінасистів. То розумні шукають розумніших за себе радників. Ющенко за словами того ж гриценка часто не знав - хто працює поруч з ним. концепція маленьких українців, яких він з помийки витяг.
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22.05.2024 22:06 Ответить
Ющ ще відзначився здаванням в утиль літаків, комплексів ППО, *********** та ПЗРК... як тут ваша теорія? причому в кількості навіть Яника переплюнув
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22.05.2024 23:27 Ответить
ви розсуждаєте як ніби ви є москаль. ющенко (зовсім не царь як у москалів) в технічних речах - дебіл. тому доручив все гриценкам та премєру. ну й балозі. а сам видихав із себе отруєння. чи ви вірите жванії що отруєння не було? ну тоді ви повинні вірити і арахамії, що абрамович спас 300 тисяч українців.
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23.05.2024 11:34 Ответить
Я знаю одне що керівник який поставив заступника що приніс збитки компанії має так само відповідати і він не на свому місці...

Хто Гриценка поставив на посаду, чи Балогу?
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23.05.2024 12:05 Ответить
хто? ВР призначає міністрів. А контролює як ВР так і голова уряду. хто у нас там голова уряду?
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23.05.2024 13:14 Ответить
звичайно ж ющенко теж несе відповідальність. Я вже давно спостеріг, що розумних і самостійних до влади у нас не допускають.
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23.05.2024 13:15 Ответить
За пів року, до виборів у США, буде СКАЗАНО ГОРИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ…
Але усе рівно, ДЯКУЄМО!
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22.05.2024 19:23 Ответить
Так довго і голосно про той дозвіл всі висловлються,щоб що?((Налякати москалів,дати їм час втекти?Приготувати добре ППО?(((Так як про літаки(Третій рік дають,що москалі вже не лиш аеродроми знищили,а все в радіусі 50км навколо тих омріяних військових аеродромів((Не війна,а якесь ріалеті шоу((
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22.05.2024 19:23 Ответить
у тебе там де ти чалишся все реаліті шоу, поцяра.стули пельку.у нвас тут все реально - аларми по пару разів на день.
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22.05.2024 19:26 Ответить
респект... у ньогго більші яйця ніж вважалось...пару скидів на белгород, курськ призведуть до хаосу на параші....потім мозирь і вусатий тарган виїде в сочі терміново
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22.05.2024 19:24 Ответить
Трамп ще не давав ЦУ по цьому питанню, тому вимовив "власну думку"?!
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22.05.2024 19:25 Ответить
Трамп давно б і дозволив ,а від демократів лиш блабла будеш чути до кінця
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22.05.2024 19:31 Ответить
A може Трамп вже дав?
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22.05.2024 23:14 Ответить
Трамп давно дав.
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23.05.2024 06:07 Ответить
Боже храни Америку
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22.05.2024 19:26 Ответить
Накаті бояри, ваня, і впади під лавку.
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22.05.2024 22:22 Ответить
Це тривожний сигнал для мордору так як свідчить про наступні кроки вже Трампа, який якщо переможе, то стане кошмаром для козломордих у режимі 7/24 по всьому континенту / Японія і Фінляндія не виключення/.
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22.05.2024 19:28 Ответить
Говорити перед виборами можна про все що завгодно... побачимо як буде... наразі є заяви що навіть літаки не можна збивати...
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22.05.2024 19:32 Ответить
А по Кремлю можна? Ну разок, плiзззззз.......
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22.05.2024 19:41 Ответить
Прозрєл, чи шо?!
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22.05.2024 19:44 Ответить
Досить вже обсасувати цей пропагандистський(кацапський) бред про заборону використовувати зброю(амеріканську) по цілям на теріторіі рашки,і обсасивать "новину" з кацапськой помойки РБК.Хоч почитайте кому ця РБК належить.
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22.05.2024 19:45 Ответить
Про цей "кацапський бред" пише не тільки РБК. Ось, наприклад:
https://tsn.ua/ato/chi-povinni-ssha-dozvoliti-********-biti-amerikanskoyu-zbroyeyu-po-rosiyi-zhorstka-vidpovid-dzhonsona-2584524.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/litvinenko-zayaviv-shcho-ssha-povinni-dozvoliti-biti-jihnoyu-zbroyeyu-po-rosiji-novini-ukrajini-50420602.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3865102-zaborona-ssa-biti-po-teritorii-rosii-serjozno-********-zdatnist-ukraini-zahisatisa-isw.html
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23.05.2024 06:26 Ответить
Доки в містах ********** не будуть лунати повітряні тривоги і на руїнах будинків валятися трупи розірваних на шматки людей до кацапів не дійде що йде війна... Вони вважають що так має бути лише в Україні, але карма, як кажуть "**** зла" і зло врешті повертається туди звідки прийшло...
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22.05.2024 19:46 Ответить
Може має сенс депутатам ВРУ звернутися персонально до кожного сенатора та кожного депутата з Палати представників США з проханням підтримати та законодавчо визначити право України застосовувати американську зброю та ********** по військовим обʼєктам на території РФ?
Можливо більшість законодавців Конгресу США поділяють думку спікера Палати представників США Джонсона?

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося керувати зусиллями на мікрорівні, а це не добра політика для нас", - заявив спікер Палати представників США.
Джерело:
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22.05.2024 19:49 Ответить
👍🏼
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22.05.2024 19:52 Ответить
С заду чи з переду.
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22.05.2024 19:59 Ответить
Вовочка на весь світ волає щоб американці дозволили бити їхнею зброєю по рашці і в той же час не робить того англійською зброєю, на яке є дозвіл. Принаймні він сам це заявив. Так в чому справа? Для кого ця вистава?
Чи це черговий цирк з серії "Чому ми не в НАТО?".
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22.05.2024 20:03 Ответить
що не кажи - а демократи *****.і чим більш йде час тим більш розумієш суть демократичного табору негра абами.
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22.05.2024 20:06 Ответить
Непогано Джонсон сказав. Від "crooked Joe", та інших пташенят з гнізда Обами такого не дочекаєшся.
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22.05.2024 20:16 Ответить
Джонсона в президенти
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22.05.2024 20:20 Ответить
Ідея бити - якось дико звучить
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22.05.2024 20:30 Ответить
Добре слово і собаці приємне...
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22.05.2024 20:35 Ответить
А взагалі - ця заборона мала бути знята після атаки орків на Харків. Це було логічно і зрозуміло навіть оркам.
Але ж нє...
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22.05.2024 20:38 Ответить
Да, наверное, в время Второй Мировой войны американцы тоже требовали от СССР чтобы те не использовали полученное по Ленд-лизу американское вооружение по территории Германии.. )
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22.05.2024 20:43 Ответить
Та прям Джонсонюк 2.0.
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22.05.2024 21:21 Ответить
А це вже має сенс ? Якщо запізно ! ? У пацієнта нирки відвалились, а ви йому Боржомі під ніс. Кацапи зайшли у Часів Яр. І це така зеленскаЯ стабілізація фронта. А що там вже у Вовчанську ? Все ОК. Це не генерали доповідають. Це каже самозваний Лідор. Лідор може подивитись мапу Діп Стайт ввечорі, а не писати у смартфон про згоду Албанії та Румунії ? Трясця, у нього залишилось від Честі, від Совісті хоч крихітка ???
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22.05.2024 21:23 Ответить
...спокойно!!! 2 пакет компры,не будет публикован...Сэр стал сговорчиыым... До поры до времени...
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22.05.2024 22:10 Ответить
Та щось не надто переконливо то-во звучить. Перевзувся зараз, перевзується ще раз.
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22.05.2024 22:29 Ответить
Джонсон республіканець
- трохи збільшив суму на відновлення складів, щоб було "комфортно" передавати PDA
- добавив вимогу розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи на користь України

Корнін республіканець
- знову вніс закон про лендліз

Інший республіканець, https://t.me/insiderUKR/75257 вимагає дозволити бити по території росії

Цікаво, а що роблять демократи?
Крім того, що можуть підтримувати закони
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22.05.2024 23:20 Ответить
а якщо б Усику дозволили бите лише по рукавицях Фьюрі?
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23.05.2024 00:48 Ответить
"Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю."
Джерело: https://censor.net/ua/n3490828

Така адекватність варта поваги.
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23.05.2024 02:39 Ответить
"використовувати в межах української території" - Джерело: https://censor.net/ua/n3490828

Значить, можна бити по законних воєнних цілях на території колишнього південного федерального округу, а також на територіях колишніх міст "Москва" і "С-Петербург",
тому що ці території ми можемо почати вважати українськими, адже колишній РФ доведеться віддати їх Україні в якості компенсації за цю війну РФ проти України.
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23.05.2024 02:58 Ответить
Опять Трамп виноват, что Байден положил в дальний ящик, закон по Ленд-лизу (9 мая 2022), кстати, предложенный республиканцами.
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23.05.2024 04:47 Ответить
такие заявления изначально неадекватные и странные.
подобные заявления должны быть дипломатическими с понимаем, что путинский режим это враг всего человечества в том числе и враг самих кацапов.
как-то так:
США поддерживают Украину в освободительной войне против фашистского, нелюдского путинского режима (именно путинского режима, никакой Кацапской Федерастии), но не вмешивается в войну и цели выбирает воюющая сторона самостоятельно.
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23.05.2024 04:57 Ответить
"Срок действия абонемента истек. Для продолжения работы обратитесь к вашему админу путину"
 Кремлевские просто забыли проплатить.

П.С. Шучу. На самом деле хотелось бы самому понять, вот зачем было тянуть полгода с помощью, зная, что эта задержка принесет жертвы, проблемы и последствия.
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23.05.2024 05:26 Ответить
Факт
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas H.R.815 - Making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2024, and for other purposes ."
закінчили правити та проголосували в Сенаті в лютому 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024))

Тому питання до демократів, котрі мають більшість в Сенаті
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23.05.2024 08:20 Ответить
Цей часом не двоюрідний брат Джонсонюка з Британії?
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23.05.2024 05:29 Ответить
Це жертва аборту.
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23.05.2024 10:02 Ответить
Це найкращий спікер Конгресу всіх часів.
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23.05.2024 10:51 Ответить
Як сопля на гілці - куди вітер, туди і вона.
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23.05.2024 10:58 Ответить
Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив під час слухань у Конгресі США державному секретареві Ентоні Блінкену:
Білий дім має дозволити Україні використати будь-яку американську зброю для ударів по російській території. Конгрес не забороняв Києву це робити, відповідальність за заборону лежить на адміністрації президента Джозефа Байдена. Тому вона має розв'язати Україні руки та надати дозвіл. (https://informator.ua/ru/nuzhno-razvyazat-ruki-v-kongresse-ssha-prizvali-razreshit-ukraine-bit-po-rossii )
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23.05.2024 06:12 Ответить
Дуже йому не сподобалась інструкція для росіських "діпломатов" у США, якою розжилося ЦРУ.
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23.05.2024 08:38 Ответить
Норм, так уже краще. Звісно, цей чолов'яга намагається накинути собі політичних балів, але для нас добре, коли одночасно він іще і на наш млин водички підливає.
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23.05.2024 08:44 Ответить
Чим більше цілей у Росії вразимо ми, тим менше буде роботи американцям.
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23.05.2024 10:56 Ответить
Алілуя!
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23.05.2024 10:05 Ответить
 
 