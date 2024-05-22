Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

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Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас в Украине имеется американское вооружение, однако есть ограничения на его применение.

"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся управлять усилиями на микроуровне, а это не хорошая политика для нас", - заявил спикер Палаты представителей США.

Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ.