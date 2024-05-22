Оккупанты не наступали бы на Харьковщине, если бы мы могли бить ATACMSами по территории РФ, - воин "Кракен" Драго

Силам обороны пришлось ждать, пока россияне пересекут границу из-за запрета бить американским оружием по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Times рассказал командир отделения спецназначения украинского отряда "Кракен" с позывным Драго.

Журналисты отмечают, что "Кракен" с прошлого месяца наблюдал, как оккупанты накапливают силы на границе. Однако нанести по ним удар нельзя было из-за запрета США на использование ее оружия для ударов по территории РФ.

"Там собралось много росссиян, и мы могли уничтожить их по дороге, но у нас немного ATACMS, и у нас есть запрет на их использование. Нам пришлось ждать, пока они пересекут границу", - рассказал Драго.

Группа воина удерживала позиции в селе Красное на Харьковщине, когда 10 мая рашисты начали наступление. Оккупанты смогли обойти опорные пункты Сил обороны и ударить по ним с тыла.

По словам Драго, этого не произошло бы, если бы Силы обороны могли применять ATACMS.

"Россияне никогда бы не смогли нас окружить и атаковать с тыла. Мы бы ударили по ним на территории России, как только увидели. Нам нужен этот зеленый свет. Отсутствие его нам дорого стоит" ,- добавил он

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Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

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