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Новости Война
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Оккупанты не наступали бы на Харьковщине, если бы мы могли бить ATACMSами по территории РФ, - воин "Кракен" Драго

atacms

Силам обороны пришлось ждать, пока россияне пересекут границу из-за запрета бить американским оружием по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Times рассказал командир отделения спецназначения украинского отряда "Кракен" с позывным Драго.

Журналисты отмечают, что "Кракен" с прошлого месяца наблюдал, как оккупанты накапливают силы на границе. Однако нанести по ним удар нельзя было из-за запрета США на использование ее оружия для ударов по территории РФ.

"Там собралось много росссиян, и мы могли уничтожить их по дороге, но у нас немного ATACMS, и у нас есть запрет на их использование. Нам пришлось ждать, пока они пересекут границу", - рассказал Драго.

Группа воина удерживала позиции в селе Красное на Харьковщине, когда 10 мая рашисты начали наступление. Оккупанты смогли обойти опорные пункты Сил обороны и ударить по ним с тыла.

По словам Драго, этого не произошло бы, если бы Силы обороны могли применять ATACMS.

"Россияне никогда бы не смогли нас окружить и атаковать с тыла. Мы бы ударили по ним на территории России, как только увидели. Нам нужен этот зеленый свет. Отсутствие его нам дорого стоит" ,- добавил он

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы уверены, что американские ATACMS не применяются для ударов по территории России, - Пентагон

Удары по РФ западным оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по РФ оружием США помогли бы Украине удержать оборону, - секретарь СНБО Литвиненко

Автор: 

оружие (10203) Kraken (8) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+15
Дуже повжаю військових, але більшість їх має таку позицію, як і нарід. Вони також піддються пропаганді телемрафіону і ботоферми подоляка. Немає ATACMS, так хай дасть Верховний Головнокомндувач "Нептуни", "Сапсани" і "Вільхи". Він відповідльний з оборону, то виглядє так, що наш все знищив і з 5 років не вдрив плець об плець, винні знову США?
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22.05.2024 12:36
+15
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22.05.2024 12:43
+13
А порівняти відстань від Вовчанська до кордону й дальність враження артилерії,"Град","Ураган",Вампір",інших РСЗО?! То не американська зброя - хто забороняв?! Боєць транслює нові "зелені наративи", про "американці винні," й анітрохи не почувається ніяково й не розуміє про що говорить!

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22.05.2024 12:43
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Ну так -- а як перетнули -- чого не били?
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22.05.2024 12:33 Ответить
розтягнуті колони на марші - не ціль для ATACMS. Ціль була - польовий табор біля Шопіно і скупченя технікм біля Строітєля.
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22.05.2024 12:44 Ответить
дороги...
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22.05.2024 12:35 Ответить
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22.05.2024 12:35 Ответить
Можна продовжити думку...
У нас би були свої ракети, щоб бити по території рп, якщо б ...
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22.05.2024 12:35 Ответить
і де ви там думку побачили?
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22.05.2024 12:43 Ответить
Дуже повжаю військових, але більшість їх має таку позицію, як і нарід. Вони також піддються пропаганді телемрафіону і ботоферми подоляка. Немає ATACMS, так хай дасть Верховний Головнокомндувач "Нептуни", "Сапсани" і "Вільхи". Він відповідльний з оборону, то виглядє так, що наш все знищив і з 5 років не вдрив плець об плець, винні знову США?
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22.05.2024 12:36 Ответить
Вже і військові не такі..
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22.05.2024 13:31 Ответить
Згоден на всі 100%, бо армія це зріз суспільства, там відсоткова пропорція зберігається та сама, що й у цивільному житті... Нажаль там багато хто так само не задається питанням: а чому в нас самих немає власної ракетної зброї, якою ми могли б бити по кацапам ні в кого не питая дозволу? Нажаль для багатьох наших громадян спитати в того кого вони самі наобирали набагато важче, ніж слідом за пропагандою зе-шмарафона винуватити "плахой запад", без допомоги якого, доречі, України вже б не було, як незалежної держави, бо обраний мудрим нарідом зе-лідор все просрав та злив в унітаз, починаючи з нашої ракетної зброї.
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22.05.2024 13:38 Ответить
***** б взагалі не пішов на Україну, якби ми мали 1000 Громів. Але, як кажуть кацапи: " Єслі би да каби, да вираслі ва рту гріби".
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22.05.2024 12:36 Ответить
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22.05.2024 12:43 Ответить
Мали б свої ,то було б чим бити, але ''дехто'' на асфальтах озолотився!
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22.05.2024 12:39 Ответить
А порівняти відстань від Вовчанська до кордону й дальність враження артилерії,"Град","Ураган",Вампір",інших РСЗО?! То не американська зброя - хто забороняв?! Боєць транслює нові "зелені наративи", про "американці винні," й анітрохи не почувається ніяково й не розуміє про що говорить!

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22.05.2024 12:43 Ответить
Тут два варіанти - він тупий - йому написали листочок
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22.05.2024 12:50 Ответить
А снаряды и ракеты к этим РСЗО ещё хоть остались к ним за два года войны если по вооружениям почти по всем категориям
мы полностью сейчас зависим от поставок от наших западных партнеров
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22.05.2024 13:32 Ответить
Та так,а ще зброя з Англії,Франції,там відстань яка в них,наступ прої-ли,а тепер відмазки.
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22.05.2024 15:39 Ответить
а ще якби зелена пліснява не покрала гроши не зробивши фортифікації.....падлюки
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22.05.2024 12:44 Ответить
Я тобі більше скажу, якби 73% зебілів не вибрали зеленського, то повно масштабного вторгнення не було б.
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22.05.2024 12:46 Ответить
Вряд ли не было бы. Попытка по любому была бы как и ракетные обстрелы нашей инфраструктуры.Но результат этой попытки не был бы таким успешным для противника учитывая то что Чонгар не был бы разминирован, танковая бригада продолжала бы стоять на севере Киева,у нас были бы сейчас в достаточных количествах свои аналоги 300км Атакамсов Громы и Нептуны которыми мы могли бы спокойно отвечать на ракетные обстрелы по территории Раши не дожидаясь и не спрашивая разрешения у западных союзников.Но это все уже упущенные возможности и ошибки на которых как мы видим по харьковскому наступлению врага зелёная власть не учится и как написано было выше если бы да кабы
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22.05.2024 13:44 Ответить
не було б.
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22.05.2024 19:24 Ответить
Знов "у сьому винен Захід" від "позитивного (купленого з потрохами ОП) блохера"!
Про те, що там не було фортифікацій, мінних полів, протитанкових ровів, надовбів, колючого дроту, ДОТів, ДЗОТів, кулеметних ячійок, ... про все це ЖОДНОГО СЛОВА!
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22.05.2024 12:46 Ответить
Це байки,бо не було чим бити, а далі усе що є в Україні належить Україні. Історія не знає слова якби, а ось фортифікації і безпека кордону,то це реально
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22.05.2024 12:52 Ответить
А був би зєля не зруйнував українські ракетні програми, то не треба було б і питати когось дозволу.

Вибори
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22.05.2024 12:53 Ответить
Повинен зауважити що й у повсякденному житті ми стикаємся із схожими проблемами, бо та ж поліція нічого не робить поки заявник про погрозу йому життю не піддасться реальному нападу, лікар не запропонує лікування чи профілактику поки хвороба знов таки не стане явною, виборці не схаменяться у виборі ба зна кого поки не відчують на власній шкурі що обрали брехуна та злочинця.... Отак і Захід не дозволяє використовувати його зброю по рашистах поки вони не заходять на територію України як злочинці і хвороби, популісти та хабарники у ваше життя!!!
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22.05.2024 12:58 Ответить
Очередной стратегический анализ уровня рядовой-сержант... Скупчилысь, а мы их атакмс и всё победа... Жаль, но так это не работает. Иначе и многочисленные атаки по всей линии фронта, кроме Харьковского направления можно было бы легко отбивать. Там-то, что мешает бить по противнику? Он вполне себе атакует сосредотачиваясь на украинской территории.
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22.05.2024 13:01 Ответить
Шкода, що військові теж ХАВАЮТЬ зеленське БЛЮВОТИННЯ. Чи нам АТАКАМСИ дають як міни 80 калібру ? Багато й необмежено ? Всі місця концентрації кацапів на території московії ми не накриємо, якби не хотіли. Навіть біля кордонів. ХІМАРС у Сумську область не приїде, бо фронт - це головне, життя бійців - це першочергове. У Грайвороні концентрується бригада, то й що ? Кинемо Кринки ?
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22.05.2024 13:02 Ответить
Тобто Україна вже ніколи не зможе наступати і по логіці не могла раніше, бо по ній постійно б'ють ракети і не на 120-300 км. а покриваючи всю ії теріторію? Чи то другоє?
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22.05.2024 13:04 Ответить
У статті Times є продовження:

@ "Та не лише заборона ударів по ворожій території зіграла на руку супротивнику на Харківському напрямку.
Так, українські захисники чекали на стандартну тактику ворога: лобові атаки із застосуванням бронетехніки. Але окупанти вирішили використати невеликі мобільні групи, які обходили опорні пункти ЗСУ та заходили до тилу.
Щоби якнайшвидше просунутися вздовж кордону, рашистське командування кинуло в бій елітні підрозділи. Ворожим спецназівцям вдалося пройти непоміченими під ударними дронами. Не змогли їм протистояти щойно сформовані загони українських захисників. Ворог у кількості 20 штурмовиків зайшов у тил.
Українські бійці із 6 осіб були поділені на дві групи. Розуміючи всю безвихідь ситуації, одна із груп викликала вогонь артилерії на себе, сподіваючись якось вижити в окопах. Це спрацювало і ворог відступив. Часто стрілецький бій із ворогом вівся на дистанції лише 5 метрів.
Ці події відбувалися лише за 3 км від кордону з РФ у селі Красне. Сам же бій тривав майже 16 годин, що дало змогу підтягнутись резервним силам ЗСУ та закріпитись на панівній висоті біля селища Липці, яку й далі безперервно намагається штурмувати ворог.".
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22.05.2024 13:11 Ответить
10 мая, в пятницу около 5 утра рашисты начали наступление.
125 бригада ТрО.
Я закончил СВОЁ "расследование".
Я не обвиняю, я не хайпую, я констатирую ФАКТ.
Считаю необходимым сказать правду, горькую, но правду. Ибо это потерянные жизни наших бойцов, которые не должны были оборваться.
И страдания наших бойцов попавших в плен из-за "коллег" на этом фланге.
Речь о 125 бригаде ТрО, не всей, о тех батальонах которые стояли на 1 линии обороны, практически на границе.
Эти подразделения 125 бригады ушли с позиций.
Оголив фланг и подставив подразделения других наших сил обороны.
Просто ушли, чтобы не сказать жёстче.
Это факт.
Плохая , неприятная история.
И не надо её прятать.
Все предыдущие заслуги этой бригады не в счёт.
Ещё раз речь не о всей бригаде.
О тех кто стояли на 1 линии в эту ночь.
Эти батальоны (роты, взвода)
известны. Пусть с ними разбирается генштаб и военная прокуратура.
ВСЕМ до полуночи было известно ,что орки начнут наступать в 5 утра.
Я имею эту информацию из личных встреч с ТРЕМЯ офицерами подразделений сил обороны, которые героически спасали Харьков.
И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы.
Точка.
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22.05.2024 13:35 Ответить
P.S.
Речь не об отсутствии фортификационных сооружений 1 линии, и не об отсутствии минирования в глубину.
С минированием я тоже разобрался.
Увы, банальная вещь.
Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин.
На третьем году войны.
Для Харькова уже нет опасности с севера и северо-востока, возможна атака только с северо-запада на условно Сумы.
Но наши воины об этом знают и готовы.
Ю. Сапронов
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22.05.2024 13:36 Ответить
По россеюшке надо своими ракетами бить !
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22.05.2024 13:17 Ответить
Так, але після 5-ти річного керування країною Херпіду, можемо вдарити по росії тільки великим шмтком холодного асфальту і пісенькою "Лисого" з брехливого, антимайданного "кварталу".
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22.05.2024 13:23 Ответить
Винуватий у всьому дурноватий нарід,який по хайпу вибрав самозакоханих дурнувато-злодійкуватих прокацапських брехливих бездарів,переважно однієї національності.А тепер не має чого пеняти на зеркало коли морда крива.
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22.05.2024 13:53 Ответить
"Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато , і ми маємо заборону на їхнє використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон", - розповів Драго.
Група воїна утримувала позиції в селі Красне на , коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу. За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.
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Как враг может зайти с тыла, если вы видели накопление и перемещение московитов? Харьковская область это результат разгильдяйства и забивания болта на постройку линии обороны. Там даже окопы не были вырыты.
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22.05.2024 13:57 Ответить
Навіщо вже потрібні ці виправдання якщо майже без бою росіякам дали вторгтися на північ харківщини
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22.05.2024 18:52 Ответить
 
 