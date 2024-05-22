Оккупанты не наступали бы на Харьковщине, если бы мы могли бить ATACMSами по территории РФ, - воин "Кракен" Драго
Силам обороны пришлось ждать, пока россияне пересекут границу из-за запрета бить американским оружием по территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Times рассказал командир отделения спецназначения украинского отряда "Кракен" с позывным Драго.
Журналисты отмечают, что "Кракен" с прошлого месяца наблюдал, как оккупанты накапливают силы на границе. Однако нанести по ним удар нельзя было из-за запрета США на использование ее оружия для ударов по территории РФ.
"Там собралось много росссиян, и мы могли уничтожить их по дороге, но у нас немного ATACMS, и у нас есть запрет на их использование. Нам пришлось ждать, пока они пересекут границу", - рассказал Драго.
Группа воина удерживала позиции в селе Красное на Харьковщине, когда 10 мая рашисты начали наступление. Оккупанты смогли обойти опорные пункты Сил обороны и ударить по ним с тыла.
По словам Драго, этого не произошло бы, если бы Силы обороны могли применять ATACMS.
"Россияне никогда бы не смогли нас окружить и атаковать с тыла. Мы бы ударили по ним на территории России, как только увидели. Нам нужен этот зеленый свет. Отсутствие его нам дорого стоит" ,- добавил он
Удары по РФ западным оружием
Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
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У нас би були свої ракети, щоб бити по території рп, якщо б ...
мы полностью сейчас зависим от поставок от наших западных партнеров
Про те, що там не було фортифікацій, мінних полів, протитанкових ровів, надовбів, колючого дроту, ДОТів, ДЗОТів, кулеметних ячійок, ... про все це ЖОДНОГО СЛОВА!
Вибори
@ "Та не лише заборона ударів по ворожій території зіграла на руку супротивнику на Харківському напрямку.
Так, українські захисники чекали на стандартну тактику ворога: лобові атаки із застосуванням бронетехніки. Але окупанти вирішили використати невеликі мобільні групи, які обходили опорні пункти ЗСУ та заходили до тилу.
Щоби якнайшвидше просунутися вздовж кордону, рашистське командування кинуло в бій елітні підрозділи. Ворожим спецназівцям вдалося пройти непоміченими під ударними дронами. Не змогли їм протистояти щойно сформовані загони українських захисників. Ворог у кількості 20 штурмовиків зайшов у тил.
Українські бійці із 6 осіб були поділені на дві групи. Розуміючи всю безвихідь ситуації, одна із груп викликала вогонь артилерії на себе, сподіваючись якось вижити в окопах. Це спрацювало і ворог відступив. Часто стрілецький бій із ворогом вівся на дистанції лише 5 метрів.
Ці події відбувалися лише за 3 км від кордону з РФ у селі Красне. Сам же бій тривав майже 16 годин, що дало змогу підтягнутись резервним силам ЗСУ та закріпитись на панівній висоті біля селища Липці, яку й далі безперервно намагається штурмувати ворог.".
125 бригада ТрО.
Я закончил СВОЁ "расследование".
Я не обвиняю, я не хайпую, я констатирую ФАКТ.
Считаю необходимым сказать правду, горькую, но правду. Ибо это потерянные жизни наших бойцов, которые не должны были оборваться.
И страдания наших бойцов попавших в плен из-за "коллег" на этом фланге.
Речь о 125 бригаде ТрО, не всей, о тех батальонах которые стояли на 1 линии обороны, практически на границе.
Эти подразделения 125 бригады ушли с позиций.
Оголив фланг и подставив подразделения других наших сил обороны.
Просто ушли, чтобы не сказать жёстче.
Это факт.
Плохая , неприятная история.
И не надо её прятать.
Все предыдущие заслуги этой бригады не в счёт.
Ещё раз речь не о всей бригаде.
О тех кто стояли на 1 линии в эту ночь.
Эти батальоны (роты, взвода)
известны. Пусть с ними разбирается генштаб и военная прокуратура.
ВСЕМ до полуночи было известно ,что орки начнут наступать в 5 утра.
Я имею эту информацию из личных встреч с ТРЕМЯ офицерами подразделений сил обороны, которые героически спасали Харьков.
И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы.
Точка.
Речь не об отсутствии фортификационных сооружений 1 линии, и не об отсутствии минирования в глубину.
С минированием я тоже разобрался.
Увы, банальная вещь.
Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин.
На третьем году войны.
Для Харькова уже нет опасности с севера и северо-востока, возможна атака только с северо-запада на условно Сумы.
Но наши воины об этом знают и готовы.
Ю. Сапронов
Група воїна утримувала позиції в селі Красне на , коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу. За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.
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Как враг может зайти с тыла, если вы видели накопление и перемещение московитов? Харьковская область это результат разгильдяйства и забивания болта на постройку линии обороны. Там даже окопы не были вырыты.