Окупанти не наступали б на Харківщині, якби ми могли бити ATACMS по території РФ, - воїн "Кракен" Драго
Силам оборони довелося чекати, поки росіяни перетнуть кордон через заборону бити американською зброєю по території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The Times розповів командир відділення спецпризначення українського загону "Кракен" із позивним Драго.
Журналісти зазначають, що "Кракен" від минулого місяця спостерігав, як окупанти накопичують сили на кордоні. Проте завдати по них удару не можна було через заборону США на використання їхньої зброї для ударів по території РФ.
"Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато ATACMS, і ми маємо заборону на їхнє використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон", - розповів Драго.
Група воїна утримувала позиції в селі Красне на Харківщині, коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу.
За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.
"Росіяни ніколи б не змогли нас оточити і атакувати з тилу. Ми б вдарили по них на території Росії, як тільки побачили. Нам потрібне це зелене світло. Відсутність його нам дорого коштує" ,- додав він
Удари по РФ західною зброєю
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.
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У нас би були свої ракети, щоб бити по території рп, якщо б ...
мы полностью сейчас зависим от поставок от наших западных партнеров
Про те, що там не було фортифікацій, мінних полів, протитанкових ровів, надовбів, колючого дроту, ДОТів, ДЗОТів, кулеметних ячійок, ... про все це ЖОДНОГО СЛОВА!
Вибори
@ "Та не лише заборона ударів по ворожій території зіграла на руку супротивнику на Харківському напрямку.
Так, українські захисники чекали на стандартну тактику ворога: лобові атаки із застосуванням бронетехніки. Але окупанти вирішили використати невеликі мобільні групи, які обходили опорні пункти ЗСУ та заходили до тилу.
Щоби якнайшвидше просунутися вздовж кордону, рашистське командування кинуло в бій елітні підрозділи. Ворожим спецназівцям вдалося пройти непоміченими під ударними дронами. Не змогли їм протистояти щойно сформовані загони українських захисників. Ворог у кількості 20 штурмовиків зайшов у тил.
Українські бійці із 6 осіб були поділені на дві групи. Розуміючи всю безвихідь ситуації, одна із груп викликала вогонь артилерії на себе, сподіваючись якось вижити в окопах. Це спрацювало і ворог відступив. Часто стрілецький бій із ворогом вівся на дистанції лише 5 метрів.
Ці події відбувалися лише за 3 км від кордону з РФ у селі Красне. Сам же бій тривав майже 16 годин, що дало змогу підтягнутись резервним силам ЗСУ та закріпитись на панівній висоті біля селища Липці, яку й далі безперервно намагається штурмувати ворог.".
125 бригада ТрО.
Я закончил СВОЁ "расследование".
Я не обвиняю, я не хайпую, я констатирую ФАКТ.
Считаю необходимым сказать правду, горькую, но правду. Ибо это потерянные жизни наших бойцов, которые не должны были оборваться.
И страдания наших бойцов попавших в плен из-за "коллег" на этом фланге.
Речь о 125 бригаде ТрО, не всей, о тех батальонах которые стояли на 1 линии обороны, практически на границе.
Эти подразделения 125 бригады ушли с позиций.
Оголив фланг и подставив подразделения других наших сил обороны.
Просто ушли, чтобы не сказать жёстче.
Это факт.
Плохая , неприятная история.
И не надо её прятать.
Все предыдущие заслуги этой бригады не в счёт.
Ещё раз речь не о всей бригаде.
О тех кто стояли на 1 линии в эту ночь.
Эти батальоны (роты, взвода)
известны. Пусть с ними разбирается генштаб и военная прокуратура.
ВСЕМ до полуночи было известно ,что орки начнут наступать в 5 утра.
Я имею эту информацию из личных встреч с ТРЕМЯ офицерами подразделений сил обороны, которые героически спасали Харьков.
И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы.
Точка.
Речь не об отсутствии фортификационных сооружений 1 линии, и не об отсутствии минирования в глубину.
С минированием я тоже разобрался.
Увы, банальная вещь.
Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин.
На третьем году войны.
Для Харькова уже нет опасности с севера и северо-востока, возможна атака только с северо-запада на условно Сумы.
Но наши воины об этом знают и готовы.
Ю. Сапронов
Група воїна утримувала позиції в селі Красне на , коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу. За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.
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Как враг может зайти с тыла, если вы видели накопление и перемещение московитов? Харьковская область это результат разгильдяйства и забивания болта на постройку линии обороны. Там даже окопы не были вырыты.