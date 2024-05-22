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Новини Війна
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Окупанти не наступали б на Харківщині, якби ми могли бити ATACMS по території РФ, - воїн "Кракен" Драго

atacms

Силам оборони довелося чекати, поки росіяни перетнуть кордон через заборону бити американською зброєю по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The Times розповів командир відділення спецпризначення українського загону "Кракен" із позивним Драго.

Журналісти зазначають, що "Кракен" від минулого місяця спостерігав, як окупанти накопичують сили на кордоні. Проте завдати по них удару не можна було через заборону США на використання їхньої зброї для ударів по території РФ.

"Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато ATACMS, і ми маємо заборону на їхнє використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон", - розповів Драго.

Група воїна утримувала позиції в селі Красне на Харківщині, коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу.

За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.

"Росіяни ніколи б не змогли нас оточити і атакувати з тилу. Ми б вдарили по них на території Росії, як тільки побачили. Нам потрібне це зелене світло. Відсутність його нам дорого коштує" ,- додав він

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Удари по РФ західною зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Читайте: Удари по РФ зброєю США допомогли б Україні втримати оборону, - секретар РНБО Литвиненко

Автор: 

зброя (7446) Kraken (8) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+15
Дуже повжаю військових, але більшість їх має таку позицію, як і нарід. Вони також піддються пропаганді телемрафіону і ботоферми подоляка. Немає ATACMS, так хай дасть Верховний Головнокомндувач "Нептуни", "Сапсани" і "Вільхи". Він відповідльний з оборону, то виглядє так, що наш все знищив і з 5 років не вдрив плець об плець, винні знову США?
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22.05.2024 12:36
+15
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22.05.2024 12:43
+13
А порівняти відстань від Вовчанська до кордону й дальність враження артилерії,"Град","Ураган",Вампір",інших РСЗО?! То не американська зброя - хто забороняв?! Боєць транслює нові "зелені наративи", про "американці винні," й анітрохи не почувається ніяково й не розуміє про що говорить!

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22.05.2024 12:43
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Ну так -- а як перетнули -- чого не били?
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22.05.2024 12:33 Відповісти
розтягнуті колони на марші - не ціль для ATACMS. Ціль була - польовий табор біля Шопіно і скупченя технікм біля Строітєля.
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22.05.2024 12:44 Відповісти
дороги...
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22.05.2024 12:35 Відповісти
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22.05.2024 12:35 Відповісти
Можна продовжити думку...
У нас би були свої ракети, щоб бити по території рп, якщо б ...
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22.05.2024 12:35 Відповісти
і де ви там думку побачили?
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22.05.2024 12:43 Відповісти
Дуже повжаю військових, але більшість їх має таку позицію, як і нарід. Вони також піддються пропаганді телемрафіону і ботоферми подоляка. Немає ATACMS, так хай дасть Верховний Головнокомндувач "Нептуни", "Сапсани" і "Вільхи". Він відповідльний з оборону, то виглядє так, що наш все знищив і з 5 років не вдрив плець об плець, винні знову США?
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22.05.2024 12:36 Відповісти
Вже і військові не такі..
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22.05.2024 13:31 Відповісти
Згоден на всі 100%, бо армія це зріз суспільства, там відсоткова пропорція зберігається та сама, що й у цивільному житті... Нажаль там багато хто так само не задається питанням: а чому в нас самих немає власної ракетної зброї, якою ми могли б бити по кацапам ні в кого не питая дозволу? Нажаль для багатьох наших громадян спитати в того кого вони самі наобирали набагато важче, ніж слідом за пропагандою зе-шмарафона винуватити "плахой запад", без допомоги якого, доречі, України вже б не було, як незалежної держави, бо обраний мудрим нарідом зе-лідор все просрав та злив в унітаз, починаючи з нашої ракетної зброї.
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22.05.2024 13:38 Відповісти
***** б взагалі не пішов на Україну, якби ми мали 1000 Громів. Але, як кажуть кацапи: " Єслі би да каби, да вираслі ва рту гріби".
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22.05.2024 12:36 Відповісти
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22.05.2024 12:43 Відповісти
Мали б свої ,то було б чим бити, але ''дехто'' на асфальтах озолотився!
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22.05.2024 12:39 Відповісти
А порівняти відстань від Вовчанська до кордону й дальність враження артилерії,"Град","Ураган",Вампір",інших РСЗО?! То не американська зброя - хто забороняв?! Боєць транслює нові "зелені наративи", про "американці винні," й анітрохи не почувається ніяково й не розуміє про що говорить!

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22.05.2024 12:43 Відповісти
Тут два варіанти - він тупий - йому написали листочок
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22.05.2024 12:50 Відповісти
А снаряды и ракеты к этим РСЗО ещё хоть остались к ним за два года войны если по вооружениям почти по всем категориям
мы полностью сейчас зависим от поставок от наших западных партнеров
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22.05.2024 13:32 Відповісти
Та так,а ще зброя з Англії,Франції,там відстань яка в них,наступ прої-ли,а тепер відмазки.
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22.05.2024 15:39 Відповісти
а ще якби зелена пліснява не покрала гроши не зробивши фортифікації.....падлюки
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22.05.2024 12:44 Відповісти
Я тобі більше скажу, якби 73% зебілів не вибрали зеленського, то повно масштабного вторгнення не було б.
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22.05.2024 12:46 Відповісти
Вряд ли не было бы. Попытка по любому была бы как и ракетные обстрелы нашей инфраструктуры.Но результат этой попытки не был бы таким успешным для противника учитывая то что Чонгар не был бы разминирован, танковая бригада продолжала бы стоять на севере Киева,у нас были бы сейчас в достаточных количествах свои аналоги 300км Атакамсов Громы и Нептуны которыми мы могли бы спокойно отвечать на ракетные обстрелы по территории Раши не дожидаясь и не спрашивая разрешения у западных союзников.Но это все уже упущенные возможности и ошибки на которых как мы видим по харьковскому наступлению врага зелёная власть не учится и как написано было выше если бы да кабы
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22.05.2024 13:44 Відповісти
не було б.
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22.05.2024 19:24 Відповісти
Знов "у сьому винен Захід" від "позитивного (купленого з потрохами ОП) блохера"!
Про те, що там не було фортифікацій, мінних полів, протитанкових ровів, надовбів, колючого дроту, ДОТів, ДЗОТів, кулеметних ячійок, ... про все це ЖОДНОГО СЛОВА!
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22.05.2024 12:46 Відповісти
Це байки,бо не було чим бити, а далі усе що є в Україні належить Україні. Історія не знає слова якби, а ось фортифікації і безпека кордону,то це реально
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22.05.2024 12:52 Відповісти
А був би зєля не зруйнував українські ракетні програми, то не треба було б і питати когось дозволу.

Вибори
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22.05.2024 12:53 Відповісти
Повинен зауважити що й у повсякденному житті ми стикаємся із схожими проблемами, бо та ж поліція нічого не робить поки заявник про погрозу йому життю не піддасться реальному нападу, лікар не запропонує лікування чи профілактику поки хвороба знов таки не стане явною, виборці не схаменяться у виборі ба зна кого поки не відчують на власній шкурі що обрали брехуна та злочинця.... Отак і Захід не дозволяє використовувати його зброю по рашистах поки вони не заходять на територію України як злочинці і хвороби, популісти та хабарники у ваше життя!!!
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22.05.2024 12:58 Відповісти
Очередной стратегический анализ уровня рядовой-сержант... Скупчилысь, а мы их атакмс и всё победа... Жаль, но так это не работает. Иначе и многочисленные атаки по всей линии фронта, кроме Харьковского направления можно было бы легко отбивать. Там-то, что мешает бить по противнику? Он вполне себе атакует сосредотачиваясь на украинской территории.
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22.05.2024 13:01 Відповісти
Шкода, що військові теж ХАВАЮТЬ зеленське БЛЮВОТИННЯ. Чи нам АТАКАМСИ дають як міни 80 калібру ? Багато й необмежено ? Всі місця концентрації кацапів на території московії ми не накриємо, якби не хотіли. Навіть біля кордонів. ХІМАРС у Сумську область не приїде, бо фронт - це головне, життя бійців - це першочергове. У Грайвороні концентрується бригада, то й що ? Кинемо Кринки ?
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22.05.2024 13:02 Відповісти
Тобто Україна вже ніколи не зможе наступати і по логіці не могла раніше, бо по ній постійно б'ють ракети і не на 120-300 км. а покриваючи всю ії теріторію? Чи то другоє?
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22.05.2024 13:04 Відповісти
У статті Times є продовження:

@ "Та не лише заборона ударів по ворожій території зіграла на руку супротивнику на Харківському напрямку.
Так, українські захисники чекали на стандартну тактику ворога: лобові атаки із застосуванням бронетехніки. Але окупанти вирішили використати невеликі мобільні групи, які обходили опорні пункти ЗСУ та заходили до тилу.
Щоби якнайшвидше просунутися вздовж кордону, рашистське командування кинуло в бій елітні підрозділи. Ворожим спецназівцям вдалося пройти непоміченими під ударними дронами. Не змогли їм протистояти щойно сформовані загони українських захисників. Ворог у кількості 20 штурмовиків зайшов у тил.
Українські бійці із 6 осіб були поділені на дві групи. Розуміючи всю безвихідь ситуації, одна із груп викликала вогонь артилерії на себе, сподіваючись якось вижити в окопах. Це спрацювало і ворог відступив. Часто стрілецький бій із ворогом вівся на дистанції лише 5 метрів.
Ці події відбувалися лише за 3 км від кордону з РФ у селі Красне. Сам же бій тривав майже 16 годин, що дало змогу підтягнутись резервним силам ЗСУ та закріпитись на панівній висоті біля селища Липці, яку й далі безперервно намагається штурмувати ворог.".
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22.05.2024 13:11 Відповісти
10 мая, в пятницу около 5 утра рашисты начали наступление.
125 бригада ТрО.
Я закончил СВОЁ "расследование".
Я не обвиняю, я не хайпую, я констатирую ФАКТ.
Считаю необходимым сказать правду, горькую, но правду. Ибо это потерянные жизни наших бойцов, которые не должны были оборваться.
И страдания наших бойцов попавших в плен из-за "коллег" на этом фланге.
Речь о 125 бригаде ТрО, не всей, о тех батальонах которые стояли на 1 линии обороны, практически на границе.
Эти подразделения 125 бригады ушли с позиций.
Оголив фланг и подставив подразделения других наших сил обороны.
Просто ушли, чтобы не сказать жёстче.
Это факт.
Плохая , неприятная история.
И не надо её прятать.
Все предыдущие заслуги этой бригады не в счёт.
Ещё раз речь не о всей бригаде.
О тех кто стояли на 1 линии в эту ночь.
Эти батальоны (роты, взвода)
известны. Пусть с ними разбирается генштаб и военная прокуратура.
ВСЕМ до полуночи было известно ,что орки начнут наступать в 5 утра.
Я имею эту информацию из личных встреч с ТРЕМЯ офицерами подразделений сил обороны, которые героически спасали Харьков.
И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то орки утром были бы на окружной дороге через Липцы.
Точка.
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22.05.2024 13:35 Відповісти
P.S.
Речь не об отсутствии фортификационных сооружений 1 линии, и не об отсутствии минирования в глубину.
С минированием я тоже разобрался.
Увы, банальная вещь.
Практически полное отсутствие у нас противопехотных мин.
На третьем году войны.
Для Харькова уже нет опасности с севера и северо-востока, возможна атака только с северо-запада на условно Сумы.
Но наши воины об этом знают и готовы.
Ю. Сапронов
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22.05.2024 13:36 Відповісти
По россеюшке надо своими ракетами бить !
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22.05.2024 13:17 Відповісти
Так, але після 5-ти річного керування країною Херпіду, можемо вдарити по росії тільки великим шмтком холодного асфальту і пісенькою "Лисого" з брехливого, антимайданного "кварталу".
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22.05.2024 13:23 Відповісти
Винуватий у всьому дурноватий нарід,який по хайпу вибрав самозакоханих дурнувато-злодійкуватих прокацапських брехливих бездарів,переважно однієї національності.А тепер не має чого пеняти на зеркало коли морда крива.
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22.05.2024 13:53 Відповісти
"Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато , і ми маємо заборону на їхнє використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон", - розповів Драго.
Група воїна утримувала позиції в селі Красне на , коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу. За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.
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Как враг может зайти с тыла, если вы видели накопление и перемещение московитов? Харьковская область это результат разгильдяйства и забивания болта на постройку линии обороны. Там даже окопы не были вырыты.
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22.05.2024 13:57 Відповісти
Навіщо вже потрібні ці виправдання якщо майже без бою росіякам дали вторгтися на північ харківщини
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22.05.2024 18:52 Відповісти
 
 