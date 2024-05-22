Окупанти не наступали б на Харківщині, якби ми могли бити ATACMS по території РФ, - воїн "Кракен" Драго

Силам оборони довелося чекати, поки росіяни перетнуть кордон через заборону бити американською зброєю по території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The Times розповів командир відділення спецпризначення українського загону "Кракен" із позивним Драго.

Журналісти зазначають, що "Кракен" від минулого місяця спостерігав, як окупанти накопичують сили на кордоні. Проте завдати по них удару не можна було через заборону США на використання їхньої зброї для ударів по території РФ.

"Там зібралося багато росіян, і ми могли знищити їх по дорозі, але у нас небагато ATACMS, і ми маємо заборону на їхнє використання. Нам довелося чекати, поки вони перетнуть кордон", - розповів Драго.

Група воїна утримувала позиції в селі Красне на Харківщині, коли 10 травня рашисти розпочали наступ. Окупанти змогли обійти опорні пункти Сил оборони та вдарити по них з тилу.

За словами Драго, цього не сталося б, якби Сили оборони могли застосовувати ATACMS.

"Росіяни ніколи б не змогли нас оточити і атакувати з тилу. Ми б вдарили по них на території Росії, як тільки побачили. Нам потрібне це зелене світло. Відсутність його нам дорого коштує" ,- додав він

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Удари по РФ західною зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

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