РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12400 посетителей онлайн
Новости
7 133 38

США не поддерживают и не поощряют использование западного оружия для ударов за пределами украинской территории, Украина сама решает, - Блинкен

Ентоні Блінкен

Главная задача союзников - поставлять оружие, Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо "Свобода", об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин.

Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", - подчеркнул госсекретарь США.

Ряд членов Конгресса на слушаниях в среду задали вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, и отметили, что Конгресс в своих решениях относительно помощи Украине таких ограничений не устанавливал.

Напомним, спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Читайте также: Удары по РФ оружием США помогли бы Украине удержать оборону, - секретарь СНБО Литвиненко

Автор: 

оружие (10204) США (26513) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Спеціально для нелегетимного, вкотре сказали - ****...чь по оркам. Але дєрьмак проти.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:39
+16
Вова кивает на Америку, Америка на Вову.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:24
+15
На дипломатичній мові Блінкен сказав, що вже можна...
показать весь комментарий
23.05.2024 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обнадіиливо
показать весь комментарий
23.05.2024 07:19 Ответить
Спеціально для нелегетимного, вкотре сказали - ****...чь по оркам. Але дєрьмак проти.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:39 Ответить
Даремно, Ви, так... у нас, тепер два "легетимних"!
показать весь комментарий
23.05.2024 07:52 Ответить
"Мовчання - ознака згоди".
показать весь комментарий
23.05.2024 07:58 Ответить
Спікер від респів дав добро
показать весь комментарий
23.05.2024 08:00 Ответить
Ось зараз вони на Суми гуртуються - можна провірити союзників на вшивість
показать весь комментарий
23.05.2024 08:16 Ответить
зовсім ні

1 вирішує не Україна а єрмак
2вже скоро 2,5 роки вони кажуть одно, а на бумазі інше
не можемо ми навіть на їхньому бтр заїхати на територію *****
РДК використали Бредлі на білгородщині
наші відбріхувались що це не ми дали їм бредлі а у нас віжали орки а у орків РДК
3 у нас війна, неоголошена ніким а у них вибори, і все це лиш для вух виборців.
аби хотіли задушити орків то надалиб все і з дозволами
бо витрачають на це лиш до 5% чвого оборонного бюджету, а це для них пшик...
показать весь комментарий
23.05.2024 14:29 Ответить
Ми не підтримуємо,а ви вже вирішуйте,хоть так
показать весь комментарий
23.05.2024 07:23 Ответить
Вова кивает на Америку, Америка на Вову.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:24 Ответить
"Ви вирішуєте, але якщо вдарите, то ми вам більше нічого не дамо".
показать весь комментарий
23.05.2024 07:24 Ответить
Така вона, ******* сциклива америкоїдна дипломатія. Втім, за роки повномасштабки слід звикнути до таких "партнерів", для яких головне - не перемога України, а ослаблення рашки нашими руками, кров'ю українців
показать весь комментарий
23.05.2024 08:34 Ответить
Навіщо нам ця інформація?
показать весь комментарий
23.05.2024 07:24 Ответить
Та все нам дозволяють. То юридично-дипломатичні внутрішньо американські моменти. Типу - щоб у підорів не було можливості американцям оголосити casus belli.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:26 Ответить
Тепер слово за найвеличнішим завгоспом всіх світових ОПів
показать весь комментарий
23.05.2024 07:27 Ответить
Це вже iнша справа, в перекладі з дипломатичної мови означає: кацапи, вам п.здець!
показать весь комментарий
23.05.2024 07:28 Ответить
Ескалірують?
показать весь комментарий
23.05.2024 07:40 Ответить
Если очень хочется, то можно.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:47 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2024 07:50 Ответить
Шкода, що Захід досі не зрозумів серйознфсть намірів пуйла. Одне тільки втручання у вибори президента Сполучених Штатів чого варте.
показать весь комментарий
23.05.2024 07:52 Ответить
На дипломатичній мові Блінкен сказав, що вже можна...
показать весь комментарий
23.05.2024 08:01 Ответить


" я вам сейчас карту покажу)))"(с)
показать весь комментарий
23.05.2024 08:08 Ответить
Ок, починаємо їб..шити по загрозам з х..лостану, ми так вирішили
показать весь комментарий
23.05.2024 08:08 Ответить
Перекладаю з дипломатичного/чиновницького на простий обивательський:
Ми вкотре заявляємо, що постачаємо зброю Україні ТІЛЬКИ для захисту власної території, відбиття нападу агресора, збереження життя власних громадян.
Потім не питайте, чому Америці можна постачати зброю Україні, а нам не можна постачати РФ і "Чому проти нас ввели санкції?"
Іран та КНДР, ви зрозуміли? Китай, дуже міцно подумай! Всі інші "симпатики" РФ навіть не намагайтеся.

Наскільки такі "заяви" є ефективними? Можна сперечатися. А можна уявити, що було б, якщо не було подібних "гальм" на постачання озброєнь у РФ від друзів-диктаторів.
показать весь комментарий
23.05.2024 08:15 Ответить
пошла в будку, собака русская из ОП!
показать весь комментарий
23.05.2024 08:18 Ответить
Так это в очередной раз показывает, что только зеленский запрещает убивать орков западным оружием на орковской территории, а виноватыми делают США и ЕС
показать весь комментарий
23.05.2024 08:17 Ответить
так мы уже давно решили что надо закопать этот кусок гавна (росию)
показать весь комментарий
23.05.2024 08:22 Ответить
То що, знову будемо бідкатися, що нам не дозволяють бити американською зброєю по території рф? Чи може вже ефективно розпорядимося єю на тлі підготовки росії до наступу на сумщині та вже триваючому наступу на харківщині?
показать весь комментарий
23.05.2024 08:24 Ответить
Тобто можна їбашить ...
показать весь комментарий
23.05.2024 08:26 Ответить
В адміністрації байдена граються у гру "поганий слідчий - хороший слідчий". Поганий у них саліван, а хороший блінкен. Останнього випускають, щоб вкинути в інформаційний простір якийсь обнадійливий для нас меседж. Потім починається з'ясування, чи справді це так або ні. А потім виповзає якась речниця, текст якій написав саліван, і каже: "Ні, це не так". Або сам саліван робить заяву, в якій спростовує слова блінкена або каже, що їх неправильно зрозуміли.

І ось цей б...ий цирк триває постійно.
показать весь комментарий
23.05.2024 08:28 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2024 08:34 Ответить
Ну та й що, хто там в них пiдтримав нас, а хто пропихав обмеження по вживанню зброii? Саллiван це обмеження, а "клятi республiканцi" - навпаки. Але у нас традицiйно ******* глобалiстiв та ненавидять правих. Диво...
показать весь комментарий
23.05.2024 08:39 Ответить
На часі прикластися хаймарсом по Білгороду і подовитися реакцію. Якщо істерики не буле - тоді вже атакамсом.
показать весь комментарий
23.05.2024 08:40 Ответить
побачимо невовзі, чи пан Антон умовив дідьо Джо....
показать весь комментарий
23.05.2024 10:56 Ответить
та що це блін за гойдалки?? Один кричить НЕ БИТИ, інший кричить "САМА ВИРІШУЄ"..
показать весь комментарий
23.05.2024 11:13 Ответить
Саліван "друг" України ще той.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:49 Ответить
Штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, соответствующая вакансия выложена на платформе Daybook.

"Контент менеджер и менеджер по мемам", - говорится в заголовке вакансии.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:38 Ответить
Думайте, думайте , нужно останавливать войну , не людскими жизнями строить забор ..
показать весь комментарий
23.05.2024 15:00 Ответить
Дійсно, в нещодавно прийнятому Конгресом США законі про додаткову допомогу Україні відсутня заборона застосування американської зброї Атакмс по території РФ.
Є лише право Президента США затримувати постачання Атакмс Україні , якщо така потреба виникне в інтересах національної безпеки США.
Обмеження (заборона) використання американської зброї УКраїною по території РФ були встановлені Держдепом в обхід Конгресу, і, як виявилося, конгресмени не були офіційно проінформовані про встановлення Держдепом таких обмежень.
Головним ініціатором обмежень (заборони) в Держдепі вважаєтся впливовий радник з національної безпеки Джейк Салліван... відомий "друг" України.
Схоже на те, що відомі фігуранти запровадження "обмежень" на чолі з Салліваном, після відповідного запиту конгресменів у своїх відповідях ховатимуться за формулюваннями "це були лише наші рекомендації Україні, а не вимоги"...
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html

показать весь комментарий
23.05.2024 15:24 Ответить
 
 