США не поддерживают и не поощряют использование западного оружия для ударов за пределами украинской территории, Украина сама решает, - Блинкен

Главная задача союзников - поставлять оружие, Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо "Свобода", об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин.

Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", - подчеркнул госсекретарь США.

Ряд членов Конгресса на слушаниях в среду задали вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, и отметили, что Конгресс в своих решениях относительно помощи Украине таких ограничений не устанавливал.

Напомним, спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

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