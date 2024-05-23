США не поддерживают и не поощряют использование западного оружия для ударов за пределами украинской территории, Украина сама решает, - Блинкен
Главная задача союзников - поставлять оружие, Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо "Свобода", об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин.
Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", - подчеркнул госсекретарь США.
Ряд членов Конгресса на слушаниях в среду задали вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, и отметили, что Конгресс в своих решениях относительно помощи Украине таких ограничений не устанавливал.
Напомним, спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.
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1 вирішує не Україна а єрмак
2вже скоро 2,5 роки вони кажуть одно, а на бумазі інше
не можемо ми навіть на їхньому бтр заїхати на територію *****
РДК використали Бредлі на білгородщині
наші відбріхувались що це не ми дали їм бредлі а у нас віжали орки а у орків РДК
3 у нас війна, неоголошена ніким а у них вибори, і все це лиш для вух виборців.
аби хотіли задушити орків то надалиб все і з дозволами
бо витрачають на це лиш до 5% чвого оборонного бюджету, а це для них пшик...
" я вам сейчас карту покажу)))"(с)
Ми вкотре заявляємо, що постачаємо зброю Україні ТІЛЬКИ для захисту власної території, відбиття нападу агресора, збереження життя власних громадян.
Потім не питайте, чому Америці можна постачати зброю Україні, а нам не можна постачати РФ і "Чому проти нас ввели санкції?"
Іран та КНДР, ви зрозуміли? Китай, дуже міцно подумай! Всі інші "симпатики" РФ навіть не намагайтеся.
Наскільки такі "заяви" є ефективними? Можна сперечатися. А можна уявити, що було б, якщо не було подібних "гальм" на постачання озброєнь у РФ від друзів-диктаторів.
І ось цей б...ий цирк триває постійно.
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Є лише право Президента США затримувати постачання Атакмс Україні , якщо така потреба виникне в інтересах національної безпеки США.
Обмеження (заборона) використання американської зброї УКраїною по території РФ були встановлені Держдепом в обхід Конгресу, і, як виявилося, конгресмени не були офіційно проінформовані про встановлення Держдепом таких обмежень.
Головним ініціатором обмежень (заборони) в Держдепі вважаєтся впливовий радник з національної безпеки Джейк Салліван... відомий "друг" України.
Схоже на те, що відомі фігуранти запровадження "обмежень" на чолі з Салліваном, після відповідного запиту конгресменів у своїх відповідях ховатимуться за формулюваннями "це були лише наші рекомендації Україні, а не вимоги"...
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-blinken-konhres-udary-rf-********/32959688.html