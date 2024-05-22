Франція і Німеччина мають робити більше для України, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Франція та Німеччина мають збільшити поставки зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

"Франція виголошує "гучні промови", але повинна "підкріплювати свої слова діями", Франція робить "відносно мало" на тлі Німеччини і навіть Польщі", - заявила вона.

Штрак-Ціммерман закликала президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца надіслати Україні більше зброї, боєприпасів, систем протиповітряної оборони й зробити це якнайшвидше.

Politico зазначає, що німецький Інститут Кіля, який збирає дані про національні внески у військові зусилля України, називає Францію явним аутсайдером, коли йдеться про військову допомогу ‒ вона значно відстає від Німеччини, яка поступається лише Сполученим Штатам.

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Проте Штрак-Ціммерманн розкритикувала Шольца за те, що він "не робить більше для України", зокрема відмовляється надати далекобійні крилаті ракети Taurus. Але додала, що не втрачає надії на те, що канцлер змінить свою думку.

"Я очікую, що думка канцлера зміниться і він зрозуміє, що зробив велику помилку, не давши зелене світло рік тому. Так що в цьому питанні надія вмирає останньою", ‒ сказала вона.

Депутатка наголосила, що Німеччина може зробити більше, ніж просто надати Taurus, за ще й передати інше озброєння навіть попри те, що "вже зробила більше, ніж інші країни".

Нагадаємо, в середині травня Макрон повідомив про постачання зброї найближчими днями та тижнями.