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Новини
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Франція і Німеччина мають робити більше для України, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн

Штрак-Ціммерманн

Франція та Німеччина мають збільшити поставки зброї в Україну. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Politico заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

"Франція виголошує "гучні промови", але повинна "підкріплювати свої слова діями", Франція робить "відносно мало" на тлі Німеччини і навіть Польщі", - заявила вона.

Штрак-Ціммерман закликала президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца надіслати Україні більше зброї, боєприпасів, систем протиповітряної оборони й зробити це якнайшвидше.

Politico зазначає, що німецький Інститут Кіля, який збирає дані про національні внески у військові зусилля України, називає Францію явним аутсайдером, коли йдеться про військову допомогу ‒ вона значно відстає від Німеччини, яка поступається лише Сполученим Штатам.

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Проте Штрак-Ціммерманн розкритикувала Шольца за те, що він "не робить більше для України", зокрема відмовляється надати далекобійні крилаті ракети Taurus.  Але додала, що не втрачає надії на те, що канцлер змінить свою думку.

"Я очікую, що думка канцлера зміниться і він зрозуміє, що зробив велику помилку, не давши зелене світло рік тому. Так що в цьому питанні надія вмирає останньою", ‒ сказала вона.

Депутатка наголосила, що Німеччина може зробити більше, ніж просто надати Taurus, за ще й передати інше озброєння навіть попри те, що "вже зробила більше, ніж інші країни".

Нагадаємо,  в середині травня Макрон повідомив про постачання зброї найближчими днями та тижнями.

Автор: 

допомога (8322) Бундестаг (195) Макрон Емманюель (1453) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+2
Дякую-дякую-дякую (з гундосим акцентом). Лідор ********** зрозумів, що жити на гроші партнерів легше ніж їх заробляти. А що війна це і є його головний аргумент для отримання допомоги, він як пройдисвіт зрозумів одразу. Немає у нього головної болі про економіку, судову гілку влади. Навіть про війну. Гроші Україні дають, щоб вона не підняла Майдан, то чого ще треба людині, яка вважала і вважає себе президентом, а не розфарбованою куклою, яка сидить на вході у метро й просить милостиню для країни ?
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22.05.2024 08:59
+1
Слушна і дуже актуальна, заява очільниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман!
Шольцу незручно, між двух вогнів крутитися…. Правда, вона на поверхні, між Дойче Банком та московією…

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22.05.2024 09:09
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Зараз тут з'явиться заклик підписувати петицію за введення військ НАТО в Україну.
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22.05.2024 08:44 Відповісти
таке красиве прізвище, Штрак-Ціммерманн.
як, це, перекладається?
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22.05.2024 08:46 Відповісти
Дякую-дякую-дякую (з гундосим акцентом). Лідор ********** зрозумів, що жити на гроші партнерів легше ніж їх заробляти. А що війна це і є його головний аргумент для отримання допомоги, він як пройдисвіт зрозумів одразу. Немає у нього головної болі про економіку, судову гілку влади. Навіть про війну. Гроші Україні дають, щоб вона не підняла Майдан, то чого ще треба людині, яка вважала і вважає себе президентом, а не розфарбованою куклою, яка сидить на вході у метро й просить милостиню для країни ?
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22.05.2024 08:59 Відповісти
Кажуть чому в кацапив протестів нема - от підіть попротестуйте проти Зеленського сьогодні зрозумієте - відразу станете "іноагентом", шавки режиму вас заплюють, пси запакують.
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22.05.2024 09:13 Відповісти
Це ваші вигадки. Й страхи. Немає активістів, які це організують - і це головний висновок. Хоча одиночні пікети, як у мацквє - це вихід і спосіб знайти однодумців. Сьогодні зеленське шобло дістало всіх, і вже війна нікого не зупинить вийти на протести. Проти погані, яка штовхає країну у БЕЗОДНЮ. Заради своїх посад. Для крадівництва.
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22.05.2024 09:34 Відповісти
У Німеччині вибори,а укрсмі пусті слова агітації до себе підтасовують. Те що роблять НАТО для ЗСУ має велику роль в розвитку української Перемоги над ворогом. Ви 5 обіцянок зе розбирайте,а то іменно він вам нічого не винний, хоча є Верховним...
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22.05.2024 09:07 Відповісти
Слушна і дуже актуальна, заява очільниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман!
Шольцу незручно, між двух вогнів крутитися…. Правда, вона на поверхні, між Дойче Банком та московією…

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22.05.2024 09:09 Відповісти
Але ''таурасів'' не дамо.
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22.05.2024 09:20 Відповісти
Актуальні вже Томагавки. Таурси - це для зеленських бандитів, які свою безвідповідальність розпихують на партнерів і їх непоступливість. Й Шторм Шедоу - це непогана фішка, аби більше.
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22.05.2024 09:37 Відповісти
три роки пісню ми співаєм, а рашист все більше і більше українців вбиває
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22.05.2024 10:03 Відповісти
 
 