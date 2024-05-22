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Франция и Германия должны делать больше для Украины, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн

Штрак-Ціммерманн

Франция и Германия должны увеличить поставки оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Франция произносит "громкие речи", но должна "подкреплять свои слова действиями", Франция делает "относительно мало" на фоне Германии и даже Польши", - заявила она.

Штрак-Циммерман призвала президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца прислать Украине больше оружия, боеприпасов, систем противовоздушной обороны и сделать это как можно быстрее.

Politico отмечает, что германский Институт Киля, который собирает данные о национальных взносах в военные усилия Украины, называет Францию явным аутсайдером, когда речь идет о военной помощи - она значительно отстает от Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.

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Однако Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца за то, что он "не делает больше для Украины", в частности отказывается предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Но добавила, что не теряет надежды на то, что канцлер изменит свое мнение.

"Я ожидаю, что мнение канцлера изменится и он поймет, что совершил большую ошибку, не дав зеленый свет год назад. Так что в этом вопросе надежда умирает последней", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что Германия может сделать больше, чем просто предоставить Taurus, а еще и передать другое вооружение даже несмотря на то, что "уже сделала больше, чем другие страны".

Напомним, в середине мая Макрон сообщил о поставках оружия в ближайшие дни и недели.

Автор: 

помощь (7784) Бундестаг (223) Макрон Эмманюэль (1299) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+2
Дякую-дякую-дякую (з гундосим акцентом). Лідор ********** зрозумів, що жити на гроші партнерів легше ніж їх заробляти. А що війна це і є його головний аргумент для отримання допомоги, він як пройдисвіт зрозумів одразу. Немає у нього головної болі про економіку, судову гілку влади. Навіть про війну. Гроші Україні дають, щоб вона не підняла Майдан, то чого ще треба людині, яка вважала і вважає себе президентом, а не розфарбованою куклою, яка сидить на вході у метро й просить милостиню для країни ?
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22.05.2024 08:59
+1
Слушна і дуже актуальна, заява очільниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман!
Шольцу незручно, між двух вогнів крутитися…. Правда, вона на поверхні, між Дойче Банком та московією…

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22.05.2024 09:09
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Зараз тут з'явиться заклик підписувати петицію за введення військ НАТО в Україну.
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22.05.2024 08:44 Ответить
таке красиве прізвище, Штрак-Ціммерманн.
як, це, перекладається?
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22.05.2024 08:46 Ответить
Дякую-дякую-дякую (з гундосим акцентом). Лідор ********** зрозумів, що жити на гроші партнерів легше ніж їх заробляти. А що війна це і є його головний аргумент для отримання допомоги, він як пройдисвіт зрозумів одразу. Немає у нього головної болі про економіку, судову гілку влади. Навіть про війну. Гроші Україні дають, щоб вона не підняла Майдан, то чого ще треба людині, яка вважала і вважає себе президентом, а не розфарбованою куклою, яка сидить на вході у метро й просить милостиню для країни ?
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22.05.2024 08:59 Ответить
Кажуть чому в кацапив протестів нема - от підіть попротестуйте проти Зеленського сьогодні зрозумієте - відразу станете "іноагентом", шавки режиму вас заплюють, пси запакують.
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22.05.2024 09:13 Ответить
Це ваші вигадки. Й страхи. Немає активістів, які це організують - і це головний висновок. Хоча одиночні пікети, як у мацквє - це вихід і спосіб знайти однодумців. Сьогодні зеленське шобло дістало всіх, і вже війна нікого не зупинить вийти на протести. Проти погані, яка штовхає країну у БЕЗОДНЮ. Заради своїх посад. Для крадівництва.
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22.05.2024 09:34 Ответить
У Німеччині вибори,а укрсмі пусті слова агітації до себе підтасовують. Те що роблять НАТО для ЗСУ має велику роль в розвитку української Перемоги над ворогом. Ви 5 обіцянок зе розбирайте,а то іменно він вам нічого не винний, хоча є Верховним...
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22.05.2024 09:07 Ответить
Слушна і дуже актуальна, заява очільниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман!
Шольцу незручно, між двух вогнів крутитися…. Правда, вона на поверхні, між Дойче Банком та московією…

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22.05.2024 09:09 Ответить
Але ''таурасів'' не дамо.
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22.05.2024 09:20 Ответить
Актуальні вже Томагавки. Таурси - це для зеленських бандитів, які свою безвідповідальність розпихують на партнерів і їх непоступливість. Й Шторм Шедоу - це непогана фішка, аби більше.
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22.05.2024 09:37 Ответить
три роки пісню ми співаєм, а рашист все більше і більше українців вбиває
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22.05.2024 10:03 Ответить
 
 