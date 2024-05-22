Франция и Германия должны делать больше для Украины, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн

Франция и Германия должны увеличить поставки оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Франция произносит "громкие речи", но должна "подкреплять свои слова действиями", Франция делает "относительно мало" на фоне Германии и даже Польши", - заявила она.

Штрак-Циммерман призвала президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца прислать Украине больше оружия, боеприпасов, систем противовоздушной обороны и сделать это как можно быстрее.

Politico отмечает, что германский Институт Киля, который собирает данные о национальных взносах в военные усилия Украины, называет Францию явным аутсайдером, когда речь идет о военной помощи - она значительно отстает от Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.

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Однако Штрак-Циммерманн раскритиковала Шольца за то, что он "не делает больше для Украины", в частности отказывается предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Но добавила, что не теряет надежды на то, что канцлер изменит свое мнение.

"Я ожидаю, что мнение канцлера изменится и он поймет, что совершил большую ошибку, не дав зеленый свет год назад. Так что в этом вопросе надежда умирает последней", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что Германия может сделать больше, чем просто предоставить Taurus, а еще и передать другое вооружение даже несмотря на то, что "уже сделала больше, чем другие страны".

Напомним, в середине мая Макрон сообщил о поставках оружия в ближайшие дни и недели.