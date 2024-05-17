На идею Макрона направить в Украину иностранных инструкторов смотрю положительно. Это могло бы подтолкнуть другие страны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что тренировать украинских военных логичнее в Украине. Такой шаг открыл бы "новую страницу в этой войне".
Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ, комментируя идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину инструкторов, которые бы обучали украинских военных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Это быстрее, чем ехать, например, во Францию, или даже в Польшу", - отметил Зеленский.
Кроме этого, может быть сотрудничество по разминированию, а также можно сделать хаб по ремонту, в частности, французской техники в Украине, чтобы не отправлять ее во Францию, отметил президент.
В общем, Зеленский "очень положительно" смотрит на эти идеи.
"Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - резюмировал он.
Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину
В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
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Просто смотреть недостатньо!
Треба примати Закони, щоб це не суперечило Констітуціі. Треба звернення Ради до Франції.
Багаьо чого треба.
Працюй (те)!
Або іди геть.
«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
Бо забрати людину у ЗСУ це ще не значить що він став професійним військовим. ( дивлюсь ютюб про наших хлопців та інколи бачу що е ще чому вчитися…).
Нато напрацювало багато корисного. Беремо те що потрібно.
Разом до Перемоги.
та й думку гадаю...
2. Французські інстуктори до цього вивчали зброю НАТО, а не серіал "Слуга народа".
Наприклад, Бундесферу.