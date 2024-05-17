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Новости
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На идею Макрона направить в Украину иностранных инструкторов смотрю положительно. Это могло бы подтолкнуть другие страны, - Зеленский

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Президент Владимир Зеленский заявил, что тренировать украинских военных логичнее в Украине. Такой шаг открыл бы "новую страницу в этой войне".

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ, комментируя идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину инструкторов, которые бы обучали украинских военных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Это быстрее, чем ехать, например, во Францию, или даже в Польшу", - отметил Зеленский.

Кроме этого, может быть сотрудничество по разминированию, а также можно сделать хаб по ремонту, в частности, французской техники в Украине, чтобы не отправлять ее во Францию, отметил президент.

Читайте: Макрон - Зеленскому: Поставки оружия Украине будут осуществлены в ближайшие дни и недели

В общем, Зеленский "очень положительно" смотрит на эти идеи.

"Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - резюмировал он.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Читайте также: Макрон не исключает вмешательства Франции в войну в Украине, если россияне зайдут слишком далеко: "Быть государством мира - не значит быть слабым"

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+6
"Інструкторів" і побільше-- тисяч 20
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17.05.2024 15:54
+5
Зеленський не бачить потреби у французьких військах в Україні, - Bloomberg

«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
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17.05.2024 16:05
+4
Важко, зі скрипом, з дибільною злодійкуватою владою, але мобілізація іде. В нашому населеному пункті за два місяці мобілізовано стільки, скільки за два попередні роки війни. Так що інструктори потрібні, але краще, якби прибули західні пілоти, оператори ППО, артилеристи.
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17.05.2024 16:12
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"Інструкторів" і побільше-- тисяч 20
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17.05.2024 15:54 Ответить
Так роби щось для цего!

Просто смотреть недостатньо!

Треба примати Закони, щоб це не суперечило Констітуціі. Треба звернення Ради до Франції.

Багаьо чого треба.

Працюй (те)!
Або іди геть.
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17.05.2024 17:04 Ответить
мотивація боронитись від московських фашистів тільки росте..
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17.05.2024 15:58 Ответить
Як на це дивиться гундос, нікому не цікаво, крім його мами.
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17.05.2024 16:04 Ответить
мені цікаво
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17.05.2024 16:19 Ответить
Моє співчуття.
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17.05.2024 17:30 Ответить
Зеленський не бачить потреби у французьких військах в Україні, - Bloomberg

«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
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17.05.2024 16:05 Ответить
А коли пізно буде пити боржомі, то французька армія обов'ящково вступиться за Україну. Егеж, так і буде...
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17.05.2024 16:37 Ответить
Чому в Україні немає приватних військових компаній? Це для того щоб ні з чим було мобікам порівнювати?
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17.05.2024 16:07 Ответить
Важко, зі скрипом, з дибільною злодійкуватою владою, але мобілізація іде. В нашому населеному пункті за два місяці мобілізовано стільки, скільки за два попередні роки війни. Так що інструктори потрібні, але краще, якби прибули західні пілоти, оператори ППО, артилеристи.
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17.05.2024 16:12 Ответить
Інструктори потрібні для тренінгу!

Бо забрати людину у ЗСУ це ще не значить що він став професійним військовим. ( дивлюсь ютюб про наших хлопців та інколи бачу що е ще чому вчитися…).

Нато напрацювало багато корисного. Беремо те що потрібно.
Разом до Перемоги.
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17.05.2024 17:10 Ответить
Інструктори з натівських солдатів, таке собі, у них немає бойового досвіду, та навчати вони можуть лише тих хто не служив в армії.
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17.05.2024 17:57 Ответить
дивлюся позитивно
та й думку гадаю...
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17.05.2024 16:15 Ответить
НАТО введи войска
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17.05.2024 16:29 Ответить
Куди в які хаймарси чи гаубиці ті ідеї заряджати, біс його знає...
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17.05.2024 16:36 Ответить
А що, французькі інструктори вміють воювати з кацапами, мають досвід?
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17.05.2024 16:37 Ответить
1. Французські інструктори є представниками країни НАТО.
2. Французські інстуктори до цього вивчали зброю НАТО, а не серіал "Слуга народа".
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17.05.2024 16:40 Ответить
А французькій Легіон мае реальний досвід боев у Африці та дасть фору багатем…
Наприклад, Бундесферу.
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17.05.2024 17:12 Ответить
Ага. Ще б мобілізаццю замість ЗЄбуби Макрон провів якось.
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17.05.2024 16:38 Ответить
нарешті позитивний насслідок в застосуванні праці "РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ"
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17.05.2024 17:22 Ответить
Оплескозалежний Зеля. Спочатку навідріз відмовився. Пішла реакція суспільства. Став протилежної думки.
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17.05.2024 17:57 Ответить
"Геній"! Ну і що,що пару тижнів назад говорив діаметрально протилежне! Кокс був не той сістєми, буває!
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17.05.2024 18:22 Ответить
Після візиту Блінкена тупорилий ішак змінив свою риторику. Тепер чмо вбачає позитив. Клізма дійсно має ефект.
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17.05.2024 21:47 Ответить
 
 