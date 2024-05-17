На идею Макрона направить в Украину иностранных инструкторов смотрю положительно. Это могло бы подтолкнуть другие страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что тренировать украинских военных логичнее в Украине. Такой шаг открыл бы "новую страницу в этой войне".

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ, комментируя идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Украину инструкторов, которые бы обучали украинских военных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тренировка в Украине логична - мы об этом уже говорили. Это быстрее, чем ехать, например, во Францию, или даже в Польшу", - отметил Зеленский.

Кроме этого, может быть сотрудничество по разминированию, а также можно сделать хаб по ремонту, в частности, французской техники в Украине, чтобы не отправлять ее во Францию, отметил президент.

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В общем, Зеленский "очень положительно" смотрит на эти идеи.

"Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", - резюмировал он.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.