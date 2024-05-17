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На ідею Макрона направити в Україну іноземних інструкторів дивлюся позитивно. Це могло б підштовхнути інші країни, - Зеленський

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Президент Володимир Зеленський заявив, що тренувати українських військових логічніше в Україні. Такий крок відкрив би "нову сторінку у цій війні".

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, коментуючи ідею президента Франції Емманюеля Макрона відправити в Україну інструкторів, які б навчали українських військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Це швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, чи навіть до Польщі", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, може бути співпраця щодо розмінування, а також можна зробити хаб із ремонту, зокрема, французької техніки в Україні, щоб не відправляти її до Франції, зауважив президент.

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Загалом, Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ці ідеї.

"Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - резюмував він.

Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон не виключає втручання Франції у війну в Україні, якщо росіяни зайдуть занадто далеко: "Бути державою миру не означає бути слабким"

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Макрон Емманюель (1452)


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Топ коментарі
+6
"Інструкторів" і побільше-- тисяч 20
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17.05.2024 15:54
+5
Зеленський не бачить потреби у французьких військах в Україні, - Bloomberg

«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
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17.05.2024 16:05
+4
Важко, зі скрипом, з дибільною злодійкуватою владою, але мобілізація іде. В нашому населеному пункті за два місяці мобілізовано стільки, скільки за два попередні роки війни. Так що інструктори потрібні, але краще, якби прибули західні пілоти, оператори ППО, артилеристи.
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17.05.2024 16:12
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"Інструкторів" і побільше-- тисяч 20
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17.05.2024 15:54 Відповісти
Так роби щось для цего!

Просто смотреть недостатньо!

Треба примати Закони, щоб це не суперечило Констітуціі. Треба звернення Ради до Франції.

Багаьо чого треба.

Працюй (те)!
Або іди геть.
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17.05.2024 17:04 Відповісти
мотивація боронитись від московських фашистів тільки росте..
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17.05.2024 15:58 Відповісти
Як на це дивиться гундос, нікому не цікаво, крім його мами.
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17.05.2024 16:04 Відповісти
мені цікаво
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17.05.2024 16:19 Відповісти
Моє співчуття.
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17.05.2024 17:30 Відповісти
Зеленський не бачить потреби у французьких військах в Україні, - Bloomberg

«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
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17.05.2024 16:05 Відповісти
А коли пізно буде пити боржомі, то французька армія обов'ящково вступиться за Україну. Егеж, так і буде...
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17.05.2024 16:37 Відповісти
Чому в Україні немає приватних військових компаній? Це для того щоб ні з чим було мобікам порівнювати?
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17.05.2024 16:07 Відповісти
Важко, зі скрипом, з дибільною злодійкуватою владою, але мобілізація іде. В нашому населеному пункті за два місяці мобілізовано стільки, скільки за два попередні роки війни. Так що інструктори потрібні, але краще, якби прибули західні пілоти, оператори ППО, артилеристи.
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17.05.2024 16:12 Відповісти
Інструктори потрібні для тренінгу!

Бо забрати людину у ЗСУ це ще не значить що він став професійним військовим. ( дивлюсь ютюб про наших хлопців та інколи бачу що е ще чому вчитися…).

Нато напрацювало багато корисного. Беремо те що потрібно.
Разом до Перемоги.
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17.05.2024 17:10 Відповісти
Інструктори з натівських солдатів, таке собі, у них немає бойового досвіду, та навчати вони можуть лише тих хто не служив в армії.
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17.05.2024 17:57 Відповісти
дивлюся позитивно
та й думку гадаю...
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17.05.2024 16:15 Відповісти
НАТО введи войска
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17.05.2024 16:29 Відповісти
Куди в які хаймарси чи гаубиці ті ідеї заряджати, біс його знає...
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17.05.2024 16:36 Відповісти
А що, французькі інструктори вміють воювати з кацапами, мають досвід?
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17.05.2024 16:37 Відповісти
1. Французські інструктори є представниками країни НАТО.
2. Французські інстуктори до цього вивчали зброю НАТО, а не серіал "Слуга народа".
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17.05.2024 16:40 Відповісти
А французькій Легіон мае реальний досвід боев у Африці та дасть фору багатем…
Наприклад, Бундесферу.
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17.05.2024 17:12 Відповісти
Ага. Ще б мобілізаццю замість ЗЄбуби Макрон провів якось.
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17.05.2024 16:38 Відповісти
нарешті позитивний насслідок в застосуванні праці "РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ"
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17.05.2024 17:22 Відповісти
Оплескозалежний Зеля. Спочатку навідріз відмовився. Пішла реакція суспільства. Став протилежної думки.
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17.05.2024 17:57 Відповісти
"Геній"! Ну і що,що пару тижнів назад говорив діаметрально протилежне! Кокс був не той сістєми, буває!
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17.05.2024 18:22 Відповісти
Після візиту Блінкена тупорилий ішак змінив свою риторику. Тепер чмо вбачає позитив. Клізма дійсно має ефект.
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17.05.2024 21:47 Відповісти
 
 