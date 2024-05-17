На ідею Макрона направити в Україну іноземних інструкторів дивлюся позитивно. Це могло б підштовхнути інші країни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що тренувати українських військових логічніше в Україні. Такий крок відкрив би "нову сторінку у цій війні".

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, коментуючи ідею президента Франції Емманюеля Макрона відправити в Україну інструкторів, які б навчали українських військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Це швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, чи навіть до Польщі", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, може бути співпраця щодо розмінування, а також можна зробити хаб із ремонту, зокрема, французької техніки в Україні, щоб не відправляти її до Франції, зауважив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон - Зеленському: Поставки зброї Україні будуть здійснені в найближчі дні та тижні

Загалом, Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ці ідеї.

"Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - резюмував він.

Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон не виключає втручання Франції у війну в Україні, якщо росіяни зайдуть занадто далеко: "Бути державою миру не означає бути слабким"

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.