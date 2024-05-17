На ідею Макрона направити в Україну іноземних інструкторів дивлюся позитивно. Це могло б підштовхнути інші країни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що тренувати українських військових логічніше в Україні. Такий крок відкрив би "нову сторінку у цій війні".
Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, коментуючи ідею президента Франції Емманюеля Макрона відправити в Україну інструкторів, які б навчали українських військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тренування в Україні логічне - ми про це вже говорили. Це швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, чи навіть до Польщі", - зазначив Зеленський.
Окрім цього, може бути співпраця щодо розмінування, а також можна зробити хаб із ремонту, зокрема, французької техніки в Україні, щоб не відправляти її до Франції, зауважив президент.
Загалом, Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ці ідеї.
"Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - резюмував він.
Заяви Макрона щодо відправки військ до України
Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
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Просто смотреть недостатньо!
Треба примати Закони, щоб це не суперечило Констітуціі. Треба звернення Ради до Франції.
Багаьо чого треба.
Працюй (те)!
Або іди геть.
«Поки стоїть Україна, французька армія залишатиметься на території Франції», - сказав Зеленський.
Бо забрати людину у ЗСУ це ще не значить що він став професійним військовим. ( дивлюсь ютюб про наших хлопців та інколи бачу що е ще чому вчитися…).
Нато напрацювало багато корисного. Беремо те що потрібно.
Разом до Перемоги.
та й думку гадаю...
2. Французські інстуктори до цього вивчали зброю НАТО, а не серіал "Слуга народа".
Наприклад, Бундесферу.