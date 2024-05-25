В правительстве Италии не поддержали идею Столтенберга разрешить Украине бить по РФ западным оружием

В итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.

Об этом пишет агентство Ansa, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, несогласие с позицией генсека НАТО выразил вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Политик заявил, что "не может быть и речи об отмене запрета для Киева бить по РФ западным оружием". Кроме этого, Сальвини выступил против отправки итальянских войск в Украину, опасаясь, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

"Италия ни с кем не воюет, и если было правильно помочь Украине в военном плане, то в то же время не может быть и речи об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России. Так же, как я повторяю, что "Лига" выступает против отправки даже одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не преддверия третьей мировой войны", - говорится в заявлении вице-премьер-министра Италии.

Читайте также: Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Такой же позиции придерживается и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а военные инструменты, которые направляет Италия, используются внутри Украины, мы работаем ради мира. Сообщения, поступающие из России, также провоцируют гибридную войну, которая ведется, но мы всегда должны работать ради мира и снижать тон", - заявил итальянский дипломат.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

Напомним, что ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте также: Депутат Бундестага Хофрайтер призвал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием: Это часть самообороны