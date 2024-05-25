В правительстве Италии не поддержали идею Столтенберга разрешить Украине бить по РФ западным оружием
В итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.
Об этом пишет агентство Ansa, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, несогласие с позицией генсека НАТО выразил вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Политик заявил, что "не может быть и речи об отмене запрета для Киева бить по РФ западным оружием". Кроме этого, Сальвини выступил против отправки итальянских войск в Украину, опасаясь, что это может спровоцировать Третью мировую войну.
"Италия ни с кем не воюет, и если было правильно помочь Украине в военном плане, то в то же время не может быть и речи об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России. Так же, как я повторяю, что "Лига" выступает против отправки даже одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не преддверия третьей мировой войны", - говорится в заявлении вице-премьер-министра Италии.
Такой же позиции придерживается и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а военные инструменты, которые направляет Италия, используются внутри Украины, мы работаем ради мира. Сообщения, поступающие из России, также провоцируют гибридную войну, которая ведется, но мы всегда должны работать ради мира и снижать тон", - заявил итальянский дипломат.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.
Напомним, что ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
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Ідіоти, поки ви "ні з ким не воюєте", кацапи воюють з вами.
Орки можуть безкінечно обстрілювати українську територію, причому якоїсь адекватної відсічі не отримають
Італьянська зброя по рашці не битиме
Тупо ********* ради внутриполитического пиара,ублюдки,на ваших итальянских пенсионеров и так никто не нападал и не собирался нападать, никто не будет прерывать итальянскую "фиесту", пейте вино и дудите в бубны...
Удары по рашистам могут наносится либо крылатыми ракетами либо атакамсы и хаймарсы,тут слово последние за США.
Может через пару лет допилят вильху ,а военные базы и склады на раше уже ждут прилетов
2. Або ж до них дійшла черга бути *поганим поліцейським*.