РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Война
3 934 40

В правительстве Италии не поддержали идею Столтенберга разрешить Украине бить по РФ западным оружием

Італія не підтримує ідею дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

В итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.

Об этом пишет агентство Ansa, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, несогласие с позицией генсека НАТО выразил вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини. Политик заявил, что "не может быть и речи об отмене запрета для Киева бить по РФ западным оружием". Кроме этого, Сальвини выступил против отправки итальянских войск в Украину, опасаясь, что это может спровоцировать Третью мировую войну.

"Италия ни с кем не воюет, и если было правильно помочь Украине в военном плане, то в то же время не может быть и речи об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России. Так же, как я повторяю, что "Лига" выступает против отправки даже одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не преддверия третьей мировой войны", - говорится в заявлении вице-премьер-министра Италии.

Читайте также: Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Такой же позиции придерживается и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а военные инструменты, которые направляет Италия, используются внутри Украины, мы работаем ради мира. Сообщения, поступающие из России, также провоцируют гибридную войну, которая ведется, но мы всегда должны работать ради мира и снижать тон", - заявил итальянский дипломат.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

Напомним, что ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте также: Депутат Бундестага Хофрайтер призвал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием: Это часть самообороны

Автор: 

Италия (1642) оружие (10208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Уряд Італії схвалив руйнування та вбивства українців кацапами.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:09
+16
"Італія ні з ким не воює".

Ідіоти, поки ви "ні з ким не воюєте", кацапи воюють з вами.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:11
+14
Що б вже вас усіх кацапня ядеркою накрила, боягузливі покидьки! Може тоді вже почнеться Відродження!
показать весь комментарий
25.05.2024 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво надто..."миротворці" гребані...
показать весь комментарий
25.05.2024 19:08 Ответить
Уряд Італії схвалив руйнування та вбивства українців кацапами.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:09 Ответить
"Італія ні з ким не воює".

Ідіоти, поки ви "ні з ким не воюєте", кацапи воюють з вами.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:11 Ответить
Їм шось тіпа Епіцентру у Харкові треба зробити
показать весь комментарий
25.05.2024 20:29 Ответить
Відкрийте "Лига Севера" в Вікіпедії. Подивиться на "Союзники и блоки". Вони с "Единая Россия", "Вперёд, Италия", "Альтернатива для Германии (АдГ)", Национальное объединение (Франция) М. Ле Пен, Австрийская партия свободы, ОПЗЖ брати на віки.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:13 Ответить
business as usual...

Орки можуть безкінечно обстрілювати українську територію, причому якоїсь адекватної відсічі не отримають
показать весь комментарий
25.05.2024 19:13 Ответить
Скажіть їм шо ніхто в кацапів макаронами кидати не буде, хай заспокояться.
Італьянська зброя по рашці не битиме
показать весь комментарий
25.05.2024 19:16 Ответить
лашары ми кантары ,одним словом ....
показать весь комментарий
25.05.2024 19:20 Ответить
Що б вже вас усіх кацапня ядеркою накрила, боягузливі покидьки! Може тоді вже почнеться Відродження!
показать весь комментарий
25.05.2024 19:22 Ответить
снова евроцирк...............................................................
показать весь комментарий
25.05.2024 19:28 Ответить
а лучше иметь свое за три года сколько можно было сделать ракет что бы ******* кацапню а так одни сопли то байден не разрешает то писюн не стоит
показать весь комментарий
25.05.2024 19:35 Ответить
А от цікаво - були у світовій історії прецеденти, коли країні надавали зброю і забороняли нею повноцінно користуватися???
показать весь комментарий
25.05.2024 19:37 Ответить
Авжеж, тож не Італію *уйло бомбить.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:38 Ответить
Знаємо "друзів"(((
показать весь комментарий
25.05.2024 19:46 Ответить
московітів треба знищувати як сарану, як вірус(((
показать весь комментарий
25.05.2024 19:49 Ответить
Кожен думає тільки за свою дупу. Тому не знаю, чому комусь позиція Італіі не подобається.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:05 Ответить
Рішення стріляти по цілях рф повинен прийняти Зеленський.І ввести в дію.А далі-хай обговорюють,куди можна,та чим можна....Згодні-в одній залі,незгодні-в іншій....Іронія в тому що той хто давав зброю-і даватиме.А той хто не давав-теж не змінить свій статус.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:06 Ответить
добре уряду Італії, вони не ходять по "харківським "епіцентрам"", по яких луплять з території Московії і кацапською і північнокорейською і іранською зброєю , лицеміри сцикливі
показать весь комментарий
25.05.2024 20:07 Ответить
Все через жопу лицемерия , да пусть кацапы куярят по Украине , но ни в коем случае не по России , , вы Шо нельзя, куйня.. Ни куя не пойму, нам нужна победа мы идем к победе ? или к терпиле ?????
показать весь комментарий
25.05.2024 20:26 Ответить
Ну, сальвини дружбан *****. А вот Тальяни разочаровал. Хотя Мелони горой стоит за Украину. Посмотрим, что будет дальше. Её мнения я еще не слышала.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:27 Ответить
Італія живе своєю дольче вітою і їм начхати на якусь там Україну. Тим паче, що вони дуже ********** кацапів, а особливо їхню купівельну спроможність.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:28 Ответить
Що б вас, ***** фашиста, прилетіло!
показать весь комментарий
25.05.2024 20:31 Ответить
Очередное сборище Орбанов
показать весь комментарий
25.05.2024 20:33 Ответить
Краще б добровільно віддали москалям половину Італії з умовою, що москалі не будуть чіпати Україну
показать весь комментарий
25.05.2024 20:42 Ответить
фашисти, що з них візьмеш !
показать весь комментарий
25.05.2024 20:43 Ответить
Напомните какое дальнобойное оружие поставляет Италия,не говоря о том какое дальнобойное оружие вообще есть у Италии.
Тупо ********* ради внутриполитического пиара,ублюдки,на ваших итальянских пенсионеров и так никто не нападал и не собирался нападать, никто не будет прерывать итальянскую "фиесту", пейте вино и дудите в бубны...
Удары по рашистам могут наносится либо крылатыми ракетами либо атакамсы и хаймарсы,тут слово последние за США.
Может через пару лет допилят вильху ,а военные базы и склады на раше уже ждут прилетов
показать весь комментарий
25.05.2024 21:00 Ответить
Всё допиляно. Но кацапы разбили Павлоградский МЗ, ЮМЗ, где была оснастка их. Если бы грёбаные европейцы позволили нам их делать на их территории...
показать весь комментарий
26.05.2024 14:19 Ответить
В Італії свої геополітичні інтереси, в України - свої. Поки Україна не буде самодостатньою як ісраїль, ми завжди будемо від когось залежати. 10000 балістичних ракет на рік роблять нашу геополітичну позицію потужною. Відсутність власного виробництва ракет - це тотальна залежність від чиїхось геополітичних інтересів
показать весь комментарий
25.05.2024 21:16 Ответить
Виродки.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:36 Ответить
Та ладно ,Столенберг був в курсі.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:38 Ответить
Сальвентий выбирался в 16 на бабки х-ла, за шо и слетел в 20 -м с министра МВД и вицепремьера.
показать весь комментарий
25.05.2024 21:44 Ответить
там Палестина у центрі уваги! яка нхр війна в Україні!
показать весь комментарий
25.05.2024 22:00 Ответить
Шандарахніть нарешті по Колизею бомбою аналогом КАБу. Заспівають всі фальцетом. Слово «фальцет» утворено від італійського «Falsetto» - помилковий.
показать весь комментарий
25.05.2024 22:00 Ответить
Що не вистачає розуму щось переробити і написати виробник Україна.
показать весь комментарий
25.05.2024 22:30 Ответить
1. Нічого іншого від макаронів я й не чекав.
2. Або ж до них дійшла черга бути *поганим поліцейським*.
показать весь комментарий
25.05.2024 23:45 Ответить
фашистами були, фашистами лишилися
показать весь комментарий
26.05.2024 00:09 Ответить
Я очень удивлен что заместитель-советник Президента США по национальной безопасностью , еще работает по совместительностью по защите безопасности Россий . Это он Дж.Суливан неразрешает удары по российским агресорам . Так вот почему сняли Патрушева с должности .... если невыполняет своих обязанности . США неразрешает ,США предупреждает про терористические вылазки ,а для Патрушего "трин -трава " хапает первых которые помешались на дороге,и громко кричит "терористы ". А при том Дж. Суливанв хороших отношениях с Ермаком.
показать весь комментарий
26.05.2024 01:34 Ответить
За інформацією https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-weiteres-deutsches-iris-t-system-in-der-ukraine-angekommen-a-f38b6bc4-f8d7-45a1-9f52-5cc2c94c33e1 Der Spiegel , загалом ФРН передала Україні п'ять систем IRIS-T (чотири середньої дальності і одну - малої)
показать весь комментарий
26.05.2024 07:44 Ответить
 
 