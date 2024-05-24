Спикер Госдепа о запрете Украине бить американским оружием по РФ: Мы не поощряем. Это наша долгосрочная политика
Правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос о запрете Украине со стороны США бить американским оружием по целям на территории РФ, Миллер сказал, что ограничение продолжает действовать, хотя недавно СМИ сообщили о предложении главы Госдепа Энтони Блинкена президенту Джо Байдену снять этот запрет.
Миллер отметил, что не существует никаких разногласий в позиции относительно атак по территории России оружием США между Пентагоном, Госдепом и Белым домом.
"Нет разницы в политике между Пентагоном, нами и Белым домом. У нас у всех одна и та же политика, которая заключается в том, что мы не поощряем удары за пределами границ Украины. Мы не делаем возможными удары за пределами границ Украины", - заявил представитель Госдепа.
Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это догосрочная политика правительства США.
"Когда речь идет об использовании оружия, предоставленного США, мы не делаем возможными удары на территории России. Это - наша долгосрочная политика и это продолжает быть нашей политикой", - заявил Миллер.
В то же время он добавил, что Киев сам принимает решение, как ему использовать оружие предоставленное не США, а также собственное вооружение.
"Мы понимаем, что когда речь идет об оружии, предоставленном не США, Украина будет принимать собственные решения. Украина - независимая страна и им придется принимать собственные решения, когда речь идет о применении оружия, которое они получили из других мест или произвели сами, как, например, некоторые дроны, которые они производят. И вы видели, что они их используют. Решение - за Украиной. Мы их не поощряем", - сказал Миллер.
Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.
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гнилі труси все рівно Вам скоро ткнуть в мордяку сапогом Китай
- ...М'який!
Хто бенефіціар цього "унеможливлення"?
Є сподівання, що конгресмени також зацікавлені знати мотиви та прізвища чиновників США , які "унеможливують",тобто де факто - забороняють наносити удари по терористам на території РФ, які щодня здійснюють військові злочини на території України.
Просрали Грім2 тепер сидимо і чекаємо прильотів з раші замість бити по на випередження по шассі від Іскандерів, аеродромах і т.д.
Уважно читайте Будапештський меморандум - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй Їхня - множина, спільно зобов'язались не використовувати арсенал трьох гарантів, а не кожен гарант окремо свій арсенал зброї.
НИКАКОГО ЗАПРЕТА НЕТ