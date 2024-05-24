Спикер Госдепа о запрете Украине бить американским оружием по РФ: Мы не поощряем. Это наша долгосрочная политика

Правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о запрете Украине со стороны США бить американским оружием по целям на территории РФ, Миллер сказал, что ограничение продолжает действовать, хотя недавно СМИ сообщили о предложении главы Госдепа Энтони Блинкена президенту Джо Байдену снять этот запрет.

Миллер отметил, что не существует никаких разногласий в позиции относительно атак по территории России оружием США между Пентагоном, Госдепом и Белым домом.

"Нет разницы в политике между Пентагоном, нами и Белым домом. У нас у всех одна и та же политика, которая заключается в том, что мы не поощряем удары за пределами границ Украины. Мы не делаем возможными удары за пределами границ Украины", - заявил представитель Госдепа.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это догосрочная политика правительства США.

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"Когда речь идет об использовании оружия, предоставленного США, мы не делаем возможными удары на территории России. Это - наша долгосрочная политика и это продолжает быть нашей политикой", - заявил Миллер.

В то же время он добавил, что Киев сам принимает решение, как ему использовать оружие предоставленное не США, а также собственное вооружение.

"Мы понимаем, что когда речь идет об оружии, предоставленном не США, Украина будет принимать собственные решения. Украина - независимая страна и им придется принимать собственные решения, когда речь идет о применении оружия, которое они получили из других мест или произвели сами, как, например, некоторые дроны, которые они производят. И вы видели, что они их используют. Решение - за Украиной. Мы их не поощряем", - сказал Миллер.

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Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.