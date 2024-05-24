РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8274 посетителя онлайн
Новости
4 839 51

Спикер Госдепа о запрете Украине бить американским оружием по РФ: Мы не поощряем. Это наша долгосрочная политика

США не заохочують Україну бити по РФ американською зброєю

Правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о запрете Украине со стороны США бить американским оружием по целям на территории РФ, Миллер сказал, что ограничение продолжает действовать, хотя недавно СМИ сообщили о предложении главы Госдепа Энтони Блинкена президенту Джо Байдену снять этот запрет.

Миллер отметил, что не существует никаких разногласий в позиции относительно атак по территории России оружием США между Пентагоном, Госдепом и Белым домом.

"Нет разницы в политике между Пентагоном, нами и Белым домом. У нас у всех одна и та же политика, которая заключается в том, что мы не поощряем удары за пределами границ Украины. Мы не делаем возможными удары за пределами границ Украины", - заявил представитель Госдепа.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это догосрочная политика правительства США.

Читайте также: Позиция США неизменна: ВСУ не разрешали наносить удары по территории России американским оружием, - Пентагон

"Когда речь идет об использовании оружия, предоставленного США, мы не делаем возможными удары на территории России. Это - наша долгосрочная политика и это продолжает быть нашей политикой", - заявил Миллер.

В то же время он добавил, что Киев сам принимает решение, как ему использовать оружие предоставленное не США, а также собственное вооружение.

"Мы понимаем, что когда речь идет об оружии, предоставленном не США, Украина будет принимать собственные решения. Украина - независимая страна и им придется принимать собственные решения, когда речь идет о применении оружия, которое они получили из других мест или произвели сами, как, например, некоторые дроны, которые они производят. И вы видели, что они их используют. Решение - за Украиной. Мы их не поощряем", - сказал Миллер.

Смотрите также: Украинские беспилотники, вероятно, повредили российские истребители в ночь на 19 мая, - "Схемы" СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Напомним, что ранее спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Автор: 

Госдепартамент США (1826) Миллер Мэтью (338) оружие (10208) россия (95454) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Ось дуже цікаво, у другу світову вони теж говорили СРСР, щоб зброя з ленд-лізу тільки на своїй території?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:10
+14
А то Путин нападёт.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:03
+10
Паскуди
показать весь комментарий
24.05.2024 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А то Путин нападёт.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:03 Ответить
Ось дуже цікаво, у другу світову вони теж говорили СРСР, щоб зброя з ленд-лізу тільки на своїй території?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:10 Ответить
Та у них и немецкие города бомбить получалось.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:18 Ответить
Трєпєщі, Омєріка!

показать весь комментарий
24.05.2024 21:57 Ответить
Та вони вже "ніжки Буша" готують...
показать весь комментарий
24.05.2024 21:05 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 21:06 Ответить
Паскуди
показать весь комментарий
24.05.2024 21:07 Ответить
Це не політика-це лицемірне лицемірство...
показать весь комментарий
24.05.2024 21:07 Ответить
Тобто "політика".
показать весь комментарий
25.05.2024 05:13 Ответить
Він мав на увазі що вони бажають послаблення росії ціною поступового знищення України
показать весь комментарий
24.05.2024 21:11 Ответить
Тобто, навіть коли у нас з'являться Ф-16, то збивати рашистські "сушки" над територією московії ми не зможемо і рашисти будуть далі руйнувати Харків, Шостку і всі прикордонні міста та села?
Апупєть!
показать весь комментарий
24.05.2024 21:12 Ответить
яка політика довгострокова щоб тут всіх вибити
гнилі труси все рівно Вам скоро ткнуть в мордяку сапогом Китай
показать весь комментарий
24.05.2024 21:14 Ответить
А як знищити пускові установки C-300, якими рашисти з під Білгорода Харків обстрілюють?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:18 Ответить
вільхою, сапсаном, асфальтом
показать весь комментарий
24.05.2024 21:52 Ответить
Морпіхам напевно зараз файно за них все Мули возять - хоча про шо це я Мулів прирізали по бюджетним здається причинам ( і це в США - найбагатшій країні світу ).
показать весь комментарий
24.05.2024 22:19 Ответить
Можу ше надрукувать шо в США не прийняли на озброєння - або прийняли наприклад один підводний човен класу Морський Вовк ( хоча їх мало бути штук 30-40 ), і це в найбагатшій країні світу нагадаю вам це ше раз.
показать весь комментарий
24.05.2024 22:23 Ответить
для бовдурів особисто: вільха, сапсан - ракетні програми України, які були знищені зеленським ОСОБИСТО. Замість них клали асфальт. Проблеми США мене не бентежать.
показать весь комментарий
24.05.2024 23:22 Ответить
Главное чтобы не отговаривали.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:25 Ответить
Обамовское отродье.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:34 Ответить
обамофобы)
показать весь комментарий
24.05.2024 23:13 Ответить
- Так зелений, чи червоний?!
- ...М'який!
показать весь комментарий
24.05.2024 21:39 Ответить
Ну что Байден хороший Трамп плохой?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:42 Ответить
Ага! Байден прИйде, порядок навЕде. Вже навів, особливо в останні пів-року.
показать весь комментарий
25.05.2024 05:36 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 21:42 Ответить
довготермінова - це років на вісім чи на десять?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:46 Ответить
Скоріше всього на той весь час, допоки рашка не гигне, але чи хоче захід, щоб вона сконала? І отут виникають питання...
показать весь комментарий
25.05.2024 09:59 Ответить
полохливий саливон радиться з єрмаком.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:48 Ответить
посил зрозумілий: блазень-наркоман, де САПСАН, де ВІЛЬХА?
показать весь комментарий
24.05.2024 21:50 Ответить
Може хтось з речників Держдепу оголосить повний список тих чиновників , які "унеможливлюють" удари ЗСУ американською зброєю по військовим обʼєктам РФ?
Хто бенефіціар цього "унеможливлення"?
Є сподівання, що конгресмени також зацікавлені знати мотиви та прізвища чиновників США , які "унеможливують",тобто де факто - забороняють наносити удари по терористам на території РФ, які щодня здійснюють військові злочини на території України.
показать весь комментарий
24.05.2024 21:53 Ответить
Салліван і Бернс. Другий в листопаді 2021 року літав до ***** і домовився про це з ним
показать весь комментарий
24.05.2024 23:25 Ответить
Мабуть це ще не всі. Речник послався на Пентагон, Держдеп і Білий дім (Блінкена викреслюємо).
показать весь комментарий
25.05.2024 00:52 Ответить
я не розумію, чому усі скиглять? блазня сами вибирали, насолоджуйтесь, бовдури!
показать весь комментарий
24.05.2024 21:54 Ответить
Я не розумію яке буйло тре вживать шоб подібне надрукувать ?
показать весь комментарий
24.05.2024 22:16 Ответить
бо ти йолуп
показать весь комментарий
24.05.2024 23:29 Ответить
Заперечувати те шо я йолуп не буду але -але якшо порівнювати мене з Енштейном то я йолуп , а в порівнянні з вами не відомо хто з нас ху ( принаймі ви не заперечили моє припущення шо ви вживаєте якесь буйло сумнівної якості - такшо такшо ).
показать весь комментарий
25.05.2024 00:59 Ответить
А вони не хочуть кацапам унеможливити бомбити Україну?
показать весь комментарий
24.05.2024 22:00 Ответить
"Немає різниці в політиці "підкилимних договорняків" між Пентагоном, нами та Білим домом і куйлом всія 3,14дерації У нас у всіх та сама політика, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. по території рашистської 3,14дерації,з території котрої три роки приходить і прилітає смерть і розруха для України і її народу...
показать весь комментарий
24.05.2024 22:23 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2024 22:29 Ответить
Самостійно вирішує тільки от забув додати ниття держдепу про інфляцію при ударах по НПЗ... І що Україна європейська держава та не повинна бити по цивільних об'єктах... А який НПЗ цивільний якщо поставляє пальне для орків...

Просрали Грім2 тепер сидимо і чекаємо прильотів з раші замість бити по на випередження по шассі від Іскандерів, аеродромах і т.д.
показать весь комментарий
24.05.2024 22:44 Ответить
Це вже в минулому. Вже можна бити, бо це була хибна думка (вислів), вже дійшло до обами-бідона, що коли НПЗ зупиняються, то ціна на нафту падає, бо її, нафту, нікуди дівати. То вони ляпнули, як в калюжу... п...нули.
показать весь комментарий
25.05.2024 05:42 Ответить
Вже неодноразово писав, що потрібен фінансовий позов від України в Міжнародний суд до Будапештських гарантів за невиконання ними своїх зобов'язань, що призвело до збитків України в результаті війни на суму ... думаю вже сміливо можна вимагати ТРИЛЬЙОН долярів. Підкреслюю - не тільки з рашки, а з США також. Зобов'язання вони взяли спільно і відповідальність за невиконання теж колективна.
Уважно читайте Будапештський меморандум - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй Їхня - множина, спільно зобов'язались не використовувати арсенал трьох гарантів, а не кожен гарант окремо свій арсенал зброї.
показать весь комментарий
24.05.2024 23:43 Ответить
Це перманентна хвороблива 3.14дарастія, а не довготривала політика.
показать весь комментарий
24.05.2024 23:58 Ответить
Штати вже відкритим текстом кажуть - іпаште під свою відповідальність, тільки на нас не посилайтеся. А зе-кодло тупить на користь кремля.
показать весь комментарий
25.05.2024 00:56 Ответить
Потрібно було не на асфальті красти,а продовжити ракетні програми,тоді не потрібно було нівкого нічого не питати,а може пуйло і засцяв до нас лізти.
показать весь комментарий
25.05.2024 01:12 Ответить
В нас же є британські хаймарси.Чи на них ссиклива адміністрація США теж наклала обмеження?
показать весь комментарий
25.05.2024 02:54 Ответить
"Мы не поощряем" и "запрещаем" - это разные вещи!

НИКАКОГО ЗАПРЕТА НЕТ
показать весь комментарий
25.05.2024 06:25 Ответить
А своє, то, що було, не виробляють, це натяк палководцю!
показать весь комментарий
25.05.2024 07:06 Ответить
Здається слова "заохочує, не заохочує" і "забороняє" мають трохи різні значення...Філологи в студію...
показать весь комментарий
25.05.2024 09:55 Ответить
 
 