Украинские беспилотники, вероятно, повредили российские истребители в ночь на 19 мая, - "Схемы" СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Украинские беспилотники в ночь на 19 мая повредили, по меньшей мере, два российских истребителя - Су-27 и Су-34 - на территории аэродрома Кущевская в Краснодарском крае России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки и анализ авиаэксперта Анатолия Храпчинского.



Российские самолеты типа СУ стояли на территории аэродрома Кущевская в Краснодарском крае России в ночь на 19 мая, когда Украина нанесла по ним удар беспилотниками. Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения.



По мнению эксперта, украинские БПЛА смогли повредить, по меньшей мере, два российских истребителя, Су-27 и Су-34.

"Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежденный Су-27 - в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и стоит рядом с поврежденным Су-27", - отмечает Храпчинский.







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Авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где Россия готовила будущих летчиков. Но сейчас РФ использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.



На спутниковых снимках также видно, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома.







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Напомним, 19 мая Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке, по меньшей мере, 10 беспилотников в Кущевском районе и о пожаре, который не затронул территории населенных пунктов.

В Минобороны РФ лишь заявили, что в ту ночь над территорией Краснодарского края сбили 57 БПЛА.