Украинский морской дрон атакует позиции оккупантов на Кинбурнской косе реактивными боеприпасами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят ракетный обстрел позиций оккупантов на Кинбургской косе, реактивными зарядами с украинского морского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака морского дрона снята воздушным беспилотником. На записи видно залп из по меньшей мере шести ракет. Предположительно, в качестве снарядов используются неуправляемые авиационные ракеты С-8/Hydra 70.

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Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

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