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Украинский морской дрон атакует позиции оккупантов на Кинбурнской косе реактивными боеприпасами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят ракетный обстрел позиций оккупантов на Кинбургской косе, реактивными зарядами с украинского морского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака морского дрона снята воздушным беспилотником. На записи видно залп из по меньшей мере шести ракет. Предположительно, в качестве снарядов используются неуправляемые авиационные ракеты С-8/Hydra 70.

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Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

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Автор: 

ВМС (1467) Николаевская область (2124) Черное море (1480) РСЗО (195) дроны (3917) Кинбурнская (19)


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Топ комментарии
+8
Гарна цяцька-рашистам має сподобатись...
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22.05.2024 11:03
+8
Ну разве что как тренировка установки чего то более серьезного. А так деньги на ветер
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22.05.2024 11:05
+8
https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/morskie-dronyi/ Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED 24, теперь оснащены системами "Град". На днях они эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Операцию совместно провели СБУ и Военно-морские силы Украины.
"Злий одесит" і фото у себе сьогодні виклав
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22.05.2024 11:12
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Коли на МБЕКи почнуть прикручувати "Стугни" і "Стінгери", стане ще веселіше.
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22.05.2024 11:02 Ответить
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22.05.2024 11:25 Ответить
Вже ))
https://www.kyivpost.com/uk/post/32240
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22.05.2024 11:27 Ответить
Ага, тільки всі побачили ефективність цього. Як кацапський гелікоптер розстрілює БЕК з цими ракетами. І саме це фото - з кацапського гелікоптера. Зате не було ще жодного відео з БЕКа збиття гелікоптера. Але всім і так подобається, виглядає ж круто.
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22.05.2024 12:12 Ответить
А краще сидіти на дивані і гадити в коментах. Це не так, то не то ... А відірвати сраку і щось зробити слабо? Є купа досягнень в різних сферах, є позитивні результати в дронах на землі, на воді і в повітрі, які визнають навіть москалі, які в свою чергу взагалі не визнають свої провали. А Вам всюди не так. А що буде коли щось зіб'ють ракетою з дрона? Потрете свої коменти і визнаєте свою неправоту? Сумніваюсь.
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22.05.2024 13:01 Ответить
Я не гажу, а топлю за об'єктивність. Бо в нас навіть через 2+ роки війни в більшості населення якісь незйомні рожеві окуляри. Як в цьому випадку - русня знищила БЕК з ракетами з гелікоптера, але всі чомусь думають що наші БЕКи вже вміють збивати гелікоптери. Тому коли зіб'ють - я свої коменти звісно видаляти не буду, бо коменти прив'язані до дат. Наприклад по цей час я можу сказати що ні, БЕКи не вміють збивати гелікоптери. Але якщо зіб'ють згодом - прекрасно, я порадуюсь і скажу що вже вміють. Це ж об'єктивно?
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22.05.2024 13:56 Ответить
Твоя "об'єктивність" дуже схожа на гімно.

Бо що насправді ми бачимо:
1.5 роки тому - не було морських дронів взагалі.
1 рік тому - поодинокі недолугі спроби в щось влучити тими дронами.
0.5 року тому - масовий забій дронами кораблів ЧФ, в т.ч. таких, які призначені для протидії малим надводним цілям.
зараз - бачимо, що повністю відновлено морський імпорт/експорт України, а чорноморська флотилія засрашки - сховалася в портах
зараз - бачимо вже діючі дрони з пусковими ракет Р-73, які виконують реальні бойові завдання, але поки що потерпають від гелікоптерів.

І тут вилазить андрон і що каже? "та низька ефективність, он, гелікоптер його розстріляв". І тут постає ціла низка питаннь:
* звідки андрон взяв, що той дрон був "проти гелікоптера"?
* звідки андрон знає, яка там є "ефективністю" та знає про "рівень ефективності"?

Тож не марив би ти далі, "об'єктивщик". Ти взагалі ніхєра не розумієш, що там робиться і як воно робиться. Не маєш і не допускаєш в уяву ніякої інформації, окрім декількох відосів, але дозволяєш собі брехати про "низьку ефективність" за умов, коли ті дрони вже 1000 разів довели свою ефективність та окупилися для України. Навіть якщо завтра з'явиться дрон з розовим сіліконовим хєром на надбудові, тільки ідіот типу тебе подумає "та нахєр воно потрібне, воно неефективне". Як виявилось, по справах, ті, хто працює над програмою морських дронів, - ЗНАЧНО КРАЩЕ ЗА ТЕБЕ ЗНАЮТЬСЯ НА ЦІЙ СПРАВІ!
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22.05.2024 15:18 Ответить
Ну дивись, тут все просто. Є відео на якому гелікоптер знищує БЕК з ракетами повітря-повітря, русня навіть тип ракет вказувала. Очевидно що ті ракети мали б уразити гелікоптер. Але не вразили. Тобто є відео де гелікоптер знищив дрон з ракетами, але ще немає відео де БЕК знищив гелікоптер.
І я ж не кажу що це гибла ідея. Просто зараз вона ще не працює. Ось коли запрацює - тоді і будемо скакати.
А за решту я ж не сперечаюсь, то чого тебе так покоробило - я не розумію.
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22.05.2024 19:08 Ответить
10 квітня рашисти вже втратили над Чорним морем вертоліт
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22.05.2024 14:09 Ответить
На всіх БЕКах є відеокамера, ще й тепловізійна. Звісно відео записується. Ми вже багато разів бачили відео з БЕКів ураження кораблів. Тому я певен якби було що показати (маю на увазі ураження гелікоптера) - залюбки б показали. А так, якщо об'єктивно, зараз я можу сказати що БЕКи не вміють збивати гелікоптери і спробуйте довести протилежне.
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22.05.2024 14:20 Ответить
Стингер вроде бы переносной зенитный комплекс.
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22.05.2024 11:43 Ответить
Ракету Стінгер використовують на деяких мобільних платформах ППО.

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22.05.2024 13:03 Ответить
Торік в ЗСУ постачали вже десятки комплексів "Vampire" на базі джипів. Як цього року - хз.

"Vampire" - це вдосконалена ракета Hydra 70 (між головкою та двигуном вставляється модуль керування), та цифровим ПУ. Називається APKWS. 1 ракета коштує 40к.

Працює ось так: https://itc.ua/ua/novini/video-zbyttya-shaheda-za-dopomogoyu-raketnoyi-ustanovky-vampire-pid-apkws/ Відео: збиття «шахеда» за допомогою ракетної установки Vampire під APKWS

Тож коли інтегрують цю байду на магуру5, капець буде всій прибережній інфраструктурі засрашки. Бо ракета ця летить на 1-5км без проблем (і є розробки двигунів для цієї ракети для дальності в 12-15км). І хєра зо два щось можна зробити навіть з десяткам дронів, які вночі будуть лупити такими ракетами. Бо якщо вже таке інтегрують (а до цього ЯВНО іде все), то інтегрувати ракети з ГСН, для знищення гвинтокрилів протидії - то вже забавка буде.

Уявляю: іде зграя з 10 магур5, 2 дрони - з ПЗРК, 8 дронів - з 32 ракетами APKWSII. Хєрак - тупо немає портової інфраструктури цілого Новоросійська на тижні (так, там всього по 2 кг бойова частина, але воно ж високоточне - викосить електрику, крани, механізми)... Якщо комусь це здається фантастикою - нехай згадає про долю мрк Іванівець. Зграя з 5 дронів зробила з нього душлаг за 2 хвилини...
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22.05.2024 15:42 Ответить
краще FPV, в тому числі проти гелікоптерів
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22.05.2024 12:54 Ответить
Гарна цяцька-рашистам має сподобатись...
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22.05.2024 11:03 Ответить
Чим гарна? Тим що на хвилях бовтається як гівно в ополонці? Точність близька до нуля- на кого бог дасть.....
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22.05.2024 11:23 Ответить
Якщо НУРСами, то так. А як прикрутити з наведенням, то це буде люто.
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22.05.2024 11:28 Ответить
Исходя из расстояния 4-7,5 км от Очакова до Кинсбургской косы ,даже 120 мм миномёт достанет 9 км,неговоря о 122 мм - до15,3км и 152мм - до 33,5км. Скорее всего это тренировка для чего то другого.
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22.05.2024 11:53 Ответить
Це вони тренуються.

"завтра" інтегрують APKWSII. І будуть відстрілювати комарям хєри в порту Новоросійська.

Так же тренувались і торік, коли ще тільки відпрацьовували тактику зграй для нападу на кораблі. Результат - мрк Іванівець потоплений за 2 хвилини зграєю з 5-6 магур5.
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22.05.2024 15:46 Ответить
Ну разве что как тренировка установки чего то более серьезного. А так деньги на ветер
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22.05.2024 11:05 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/morskie-dronyi/ Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED 24, теперь оснащены системами "Град". На днях они эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Операцию совместно провели СБУ и Военно-морские силы Украины.
"Злий одесит" і фото у себе сьогодні виклав
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22.05.2024 11:12 Ответить
Тобто, ракети не керуються. А чи можна ними хоч приблизно кудись влучити? Все-таки корабель маленький, а море хвилюється...
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22.05.2024 11:16 Ответить
Это пропагандистское оружие, чисто для новостей на Цензоре. Выхлоп нулевой. Было видео как орки с древнего крутилятра расстреляли морской дрон с системой ПВО. К нашему сожалению.
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22.05.2024 11:24 Ответить
Не знаю!
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22.05.2024 11:25 Ответить
Це тренування. Сьогодні - "гради". Завтра - APKWSII. І капець настане всім цілям на узбережжі засрашинському. І в морі теж. І в повітрі на висотах до 3 км принаймні.
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22.05.2024 15:48 Ответить
Непоганий тестовий пуск.
Чекаємо на бойове застосуваня.
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22.05.2024 11:14 Ответить
Краще безпілотні підводні човни.
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22.05.2024 11:15 Ответить
А як ти ними будеш управлять під водою?
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22.05.2024 11:26 Ответить
Або штучний інтелект, або викидати на поверхню поплавок з антеною чи маленьким блоком зв'язку і антеною ))
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22.05.2024 11:29 Ответить
Мовчки.За допомогою буксированої антени.Це технології 20-го століття.Такими системами користувались ще на совєцьких підводних човнах.Ця система являє собою декілька десятків метрів кабелю з прийомною головкою на кінці,яка не тоне і апаратурою на борту.
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22.05.2024 12:47 Ответить
Як керувати, поняття не маю) просто була новина, десь восени, напевно, з фотом. Чи СБУ чи ГУР займалися розробкою такого апарату.
Тільки з того часу, щось не чути більше.
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22.05.2024 15:28 Ответить
Вітаю, Ви винайшли торпеду.
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22.05.2024 11:47 Ответить
У ніч на 7 березня Збройні сили України на Одещині вогнем артилерії РСЗВ ймовірно завдали ураження російському військовому кораблю, який перебував неподалік від Одеси у Чорному морі.

За даними "Мілітарного", влучання було в патрульний корабель ЧФ "Васілій Биков".

початок вторгнення. вже, такий далекий 2022.
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22.05.2024 11:22 Ответить
Хоч в саму косу влучили?
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22.05.2024 11:24 Ответить
А куди влучили?
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22.05.2024 11:27 Ответить
Це мабуть залежить від частоти, амплітуди і фази морської хвилі на момент пострілу.
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22.05.2024 11:30 Ответить
Одна жіночка мені в черзі казала, що на момент пострилу на морі був повний штіль !
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22.05.2024 12:29 Ответить
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22.05.2024 15:53 Ответить
н-да ... розліт метрів ???
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22.05.2024 11:29 Ответить
Прикрутите к дрону "Бримстоун"-ы и будет нам всем счастье. Ракета не большая, но напакостить кораблю может конкретно.
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22.05.2024 11:32 Ответить
Як з гармати по горобцям, гроші в повітря, Малюкові орден Сутулого першої степені!!!
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22.05.2024 12:27 Ответить
о чём вы спорите? привыкли к сверхточным ракетам? Грады никогда не били по целям, Град - это РСЗО которая бьёт по площадям, а не по целям
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22.05.2024 12:33 Ответить
Дурня якась.
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22.05.2024 12:47 Ответить
Запуск побачили. А де влучання?
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22.05.2024 19:42 Ответить
Нах..й об этом говорить, тем более показывать?
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22.05.2024 19:49 Ответить
 
 