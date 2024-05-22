Український морський дрон атакує позиції окупантів на Кінбурнській косі реактивними боєприпасами. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований ракетний обстріл позицій окупантів на Кінбурзькій косі, реактивними зарядами із українського морського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака морського дрона зафільмована повітряним безпілотником. На записі видно залп із щонайменше шести ракет. Імовірно, в якості снарядів використовуються некеровані авіаційні ракети С-8/Hydra 70.

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Кінбурнська коса - піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.

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