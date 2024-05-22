Український морський дрон атакує позиції окупантів на Кінбурнській косі реактивними боєприпасами. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований ракетний обстріл позицій окупантів на Кінбурзькій косі, реактивними зарядами із українського морського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака морського дрона зафільмована повітряним безпілотником. На записі видно залп із щонайменше шести ракет. Імовірно, в якості снарядів використовуються некеровані авіаційні ракети С-8/Hydra 70.
Кінбурнська коса - піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника.
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+8 Александр Чуднивец #474549
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https://www.kyivpost.com/uk/post/32240
Бо що насправді ми бачимо:
1.5 роки тому - не було морських дронів взагалі.
1 рік тому - поодинокі недолугі спроби в щось влучити тими дронами.
0.5 року тому - масовий забій дронами кораблів ЧФ, в т.ч. таких, які призначені для протидії малим надводним цілям.
зараз - бачимо, що повністю відновлено морський імпорт/експорт України, а чорноморська флотилія засрашки - сховалася в портах
зараз - бачимо вже діючі дрони з пусковими ракет Р-73, які виконують реальні бойові завдання, але поки що потерпають від гелікоптерів.
І тут вилазить андрон і що каже? "та низька ефективність, он, гелікоптер його розстріляв". І тут постає ціла низка питаннь:
* звідки андрон взяв, що той дрон був "проти гелікоптера"?
* звідки андрон знає, яка там є "ефективністю" та знає про "рівень ефективності"?
Тож не марив би ти далі, "об'єктивщик". Ти взагалі ніхєра не розумієш, що там робиться і як воно робиться. Не маєш і не допускаєш в уяву ніякої інформації, окрім декількох відосів, але дозволяєш собі брехати про "низьку ефективність" за умов, коли ті дрони вже 1000 разів довели свою ефективність та окупилися для України. Навіть якщо завтра з'явиться дрон з розовим сіліконовим хєром на надбудові, тільки ідіот типу тебе подумає "та нахєр воно потрібне, воно неефективне". Як виявилось, по справах, ті, хто працює над програмою морських дронів, - ЗНАЧНО КРАЩЕ ЗА ТЕБЕ ЗНАЮТЬСЯ НА ЦІЙ СПРАВІ!
І я ж не кажу що це гибла ідея. Просто зараз вона ще не працює. Ось коли запрацює - тоді і будемо скакати.
А за решту я ж не сперечаюсь, то чого тебе так покоробило - я не розумію.
"Vampire" - це вдосконалена ракета Hydra 70 (між головкою та двигуном вставляється модуль керування), та цифровим ПУ. Називається APKWS. 1 ракета коштує 40к.
Працює ось так: https://itc.ua/ua/novini/video-zbyttya-shaheda-za-dopomogoyu-raketnoyi-ustanovky-vampire-pid-apkws/ Відео: збиття «шахеда» за допомогою ракетної установки Vampire під APKWS
Тож коли інтегрують цю байду на магуру5, капець буде всій прибережній інфраструктурі засрашки. Бо ракета ця летить на 1-5км без проблем (і є розробки двигунів для цієї ракети для дальності в 12-15км). І хєра зо два щось можна зробити навіть з десяткам дронів, які вночі будуть лупити такими ракетами. Бо якщо вже таке інтегрують (а до цього ЯВНО іде все), то інтегрувати ракети з ГСН, для знищення гвинтокрилів протидії - то вже забавка буде.
Уявляю: іде зграя з 10 магур5, 2 дрони - з ПЗРК, 8 дронів - з 32 ракетами APKWSII. Хєрак - тупо немає портової інфраструктури цілого Новоросійська на тижні (так, там всього по 2 кг бойова частина, але воно ж високоточне - викосить електрику, крани, механізми)... Якщо комусь це здається фантастикою - нехай згадає про долю мрк Іванівець. Зграя з 5 дронів зробила з нього душлаг за 2 хвилини...
"завтра" інтегрують APKWSII. І будуть відстрілювати комарям хєри в порту Новоросійська.
Так же тренувались і торік, коли ще тільки відпрацьовували тактику зграй для нападу на кораблі. Результат - мрк Іванівець потоплений за 2 хвилини зграєю з 5-6 магур5.
Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Операцию совместно провели СБУ и Военно-морские силы Украины.
"Злий одесит" і фото у себе сьогодні виклав
Чекаємо на бойове застосуваня.
Тільки з того часу, щось не чути більше.
За даними "Мілітарного", влучання було в патрульний корабель ЧФ "Васілій Биков".
початок вторгнення. вже, такий далекий 2022.