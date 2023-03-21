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Артилеристи знищили ремонтну базу окупантів на Кінбурнській косі. ВIДЕО

Українські воїни знищили ремонтну базу окупантів, що була розташована на Кінбурнській косі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точного удару по розташуванню ворожої техніки та окупантів завдали артилеристи. Відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої ночі ЗСУ знищили опорний пункт військ РФ на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

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Миколаївська область (2273) артилерія (787) Кінбурнська коса (23)


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21.03.2023 10:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3bAVTzjFs Пародия Ю. Великого про стиралку.

Я плакал.
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Я тоже плякаль
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21.03.2023 12:09 Відповісти
Отремонтировались сердешные....
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21.03.2023 10:35 Відповісти
База отрицательного ремонта кацапской техники...
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21.03.2023 10:36 Відповісти
Схоже, що там і боєкомплект в будівлі був.
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21.03.2023 11:14 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.03.2023 12:05 Відповісти
 
 