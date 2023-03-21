Артилеристи знищили ремонтну базу окупантів на Кінбурнській косі. ВIДЕО
Українські воїни знищили ремонтну базу окупантів, що була розташована на Кінбурнській косі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точного удару по розташуванню ворожої техніки та окупантів завдали артилеристи. Відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
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