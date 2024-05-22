Пропагандист Мардан звинуватив Усика у зраді: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинскую фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Сергій Мардан звинуватив у зраді українського бокрера Олександра Усика, який народився і тривалий час мешкав в Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мардан вважає, що Усик "русский человек с украинской фамилией" зрадив "русский народ".
"Усик - русский человек, дышал русским воздухом, несмотря на украинскую фамилию. Но предатель, он предал русский народ, себя, родителей, предков, веру, церковь", - заявив пропагандист.
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Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 травня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі професійного боксу. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик переміг у об’єднавчому бою володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф’юрі.
Олександр Усик переміг у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
З перших раундів більш активним був українець Олександр Усик. Однак шостий раунд став важким для Олександра Усика - Тайсон Ф'юрі діяв першим номером та провів кілька надпотужних ударів. Після цього Усик зміг відновитися і вже в кінцівці сьомого раунду провести активну атаку. Вже у восьмому раунді Олександр Усик перехопив ініціативу і був значно активнішим. Наприкінці дев'ятого раунду Ф'юрі після атаки Усика опинився у нокдауні. Десятий та одинадцятий раунди пройшли спокійніше за кілька останніх.
Переможця було визначено рішенням суддів. Перший суддя віддав перемогу Усику 115:112. Другий суддя віддав перевагу Ф'юрі 114:113. Третій суддя віддав перемогу Усику.
За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримала абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі. Нагадаємо, боксери підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.
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Украинским владею на неплохом уровне, и могу тебе сказать, что ты русскоязычный. В данном контексте вместо употребленного тобой слова "тепер" следовало употребить слово "зараз", поскольку "тепер" означает "в последнее (наше) время", в то время как "зараз" здесь является более точным эквивалентом русского "теперь". Также, в словосочетании "по українськи" нужно было поставить дефис, а еще лучше было написать "українською".
Тепер на смєхдєржаві в тренді новойаз - це такий покруч від савєцкага йазика та нєграматнага правільнапісанійа, ну і плюс всілякі *****-пьорли як-то хлапок с задимлєнієм та інше подібне.
Краще один раз побачити ніж сотню разів знімати локшину з вух.
Бєнясамий... Ігор Валерійович?..
Я шокований.
Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он
Влучне питання ...
ми це зробили, тату!
на жаль для цьoго була потрібна ****-війна, інакше до нас не пропихається...