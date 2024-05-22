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Пропагандист Мардан звинуватив Усика у зраді: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинскую фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан звинуватив у зраді українського бокрера Олександра Усика, який народився і тривалий час мешкав в Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мардан вважає, що Усик "русский человек с украинской фамилией" зрадив "русский народ". 

"Усик - русский человек, дышал русским воздухом, несмотря на украинскую фамилию. Но предатель, он предал русский народ, себя, родителей, предков, веру, церковь", - заявив пропагандист.

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Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 травня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі професійного боксу. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик переміг у об’єднавчому бою володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик переміг у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

З перших раундів більш активним був українець Олександр Усик. Однак шостий раунд став важким для Олександра Усика - Тайсон Ф'юрі діяв першим номером та провів кілька надпотужних ударів. Після цього Усик зміг відновитися і вже в кінцівці сьомого раунду провести активну атаку. Вже у восьмому раунді Олександр Усик перехопив ініціативу і був значно активнішим. Наприкінці дев'ятого раунду Ф'юрі після атаки Усика опинився у нокдауні. Десятий та одинадцятий раунди пройшли спокійніше за кілька останніх.

Переможця було визначено рішенням суддів. Перший суддя віддав перемогу Усику 115:112. Другий суддя віддав перевагу Ф'юрі 114:113. Третій суддя віддав перемогу Усику.

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 За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримала абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі. Нагадаємо, боксери підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.

Також дивіться: Наші 2-3 покоління мінімум, озлоблені на вас за ваші дії, - Усик до росіян. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2802) спорт (1621) Усик Олександр (75)


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Топ коментарі
+52
Мені одному подобаються палаючі сракі казламордих кацапів ???
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22.05.2024 09:49
+36
А мардан шо за фаміліє? Чим воно дихало - чи такі да?
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22.05.2024 09:49
+26
Кацапи - унікальні створіння. Якщо слідувати за логікою мардана (з таким прізвищем людина апріорі людиною бути не може), то кацапорилі бомжі, захопивши будинок Усика під Києвом, мали б поставити там охорону і не допустити мародерства. Але ніт. Вони спокійно пограбували і сплюндрували будинок нібито "свого" боксера, а потім "на голубом глазу" оте мардан шось собі філософствує. 😊
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22.05.2024 10:33
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Задолбали вы своими черно-белыми критериями на чистоту украинскости. Для тебя Усик не украинец? Для меня - украинец. Если применять такие критерии, то еще неизвестно сколько татаро-монгол в твой гаплогруппе отметилось.
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22.05.2024 12:24 Відповісти
А тепер все те ж саме тільки по українськи, українець.
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22.05.2024 20:07 Відповісти
Я ежедневно пользуюсь украинским, русским и английским ровно в той мере, насколько мне это необходимо. Украина - государство правовое и демократическое, в отличие от мордора. Поэтому никто, включая тебя, не вправе указывать мне, на каком языке общаться. Мы не в суде, не в Верховной Раде, и ты не получаешь от меня услугу.

Украинским владею на неплохом уровне, и могу тебе сказать, что ты русскоязычный. В данном контексте вместо употребленного тобой слова "тепер" следовало употребить слово "зараз", поскольку "тепер" означает "в последнее (наше) время", в то время как "зараз" здесь является более точным эквивалентом русского "теперь". Также, в словосочетании "по українськи" нужно было поставить дефис, а еще лучше было написать "українською".
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23.05.2024 02:58 Відповісти
"Ісконно руссскою" правильно буде - "тапєріча"!
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23.05.2024 09:28 Відповісти
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23.05.2024 12:45 Відповісти
Фі, тепер то немодно.
Тепер на смєхдєржаві в тренді новойаз - це такий покруч від савєцкага йазика та нєграматнага правільнапісанійа, ну і плюс всілякі *****-пьорли як-то хлапок с задимлєнієм та інше подібне.
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24.05.2024 19:38 Відповісти
Я бачу як ти користуєшся рідною українською мовою.
Краще один раз побачити ніж сотню разів знімати локшину з вух.
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23.05.2024 12:44 Відповісти
Это хорошо, что ты видишь, осталось подтянуть украинский.
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24.05.2024 01:44 Відповісти
Як скажеш кацап
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24.05.2024 14:59 Відповісти
Я тебе открою маленькую тайну. Not everyone who writes in English is English. Не все, кто пишет на русском - русские. Не усі, хто удає українця, є справжніми патріотами. Наприклад, - ти.
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25.05.2024 02:37 Відповісти
И да, готовность покориться выдает тебя с потрохами )
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25.05.2024 02:38 Відповісти
Затусуй собі тайну в одне місце лахта
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25.05.2024 22:58 Відповісти
Розмірковування на тему "якої національності є Усик" підкреслює саму сутність російського нацизму. В цивілізованих країнах таке питання навіть не стоїть - якщо ти громадянин Німеччини, то ти будь хоть корейцем, ти є німець, у Франції - ти француз...
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22.05.2024 10:56 Відповісти
Вы сколько лет прожили в цивилизованных странах и в каких?
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22.05.2024 20:01 Відповісти
А я і в космосі не бував, але знаю, що там невагомість та відсутність кисню.
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23.05.2024 08:26 Відповісти
Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он
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23.05.2024 11:01 Відповісти
Невже Бєня самий... Ігор Валерійович?..
Я шокований.
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24.05.2024 19:43 Відповісти
Нет, но в плане гражданств, да
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24.05.2024 21:25 Відповісти
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22.05.2024 20:15 Відповісти
Питання не в тому хто де народився. Брати Клички і Олег Скрипка народились в Казахстані, але вони - українці. Валентина Матвієнко народилась в Україні, але вона - кацапська наволоч. Питання в тому - чи є ти громадянином цієї країни (в даному випадку - України) і чи ти лояльний до цієї держави і є патріотом цієї країни ? Якщо так - ти українець, навіть якщо ти етнічний зулус, туарег чи китаець. Якщо ні, то ти хто завгодно, але не українець, навіть якщо всі твої предки були етнічними українцями (яничари це підтвердять)
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22.05.2024 23:26 Відповісти
Це маніпулятивне порівняння, порівнювати можна людину з людиною, коня з конем, пацюка з пацюком. А те що ці жінки вдіті у хіджаб показує лише їхнє віросповідання. Якщо ви одінете кіпу, невже ви перестанете бути українцем?
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23.05.2024 08:40 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці. Народ поєднує спільність менталітету: світовідчуття, мови, історії тощо. "Таракани в головах" у німців можуть спонукати їх на "будівництво тисячолітнього рейху", але ніяк не "халіфату", що й спостерігається у співвітчизників горезвісної "Нахір". Ось і виходить, що ні місце народження і проживання, ні навіть наявність громадянства не перетворює цих персонажів на німців! Це, доречі, об'єктивна характеристика і для всіх інших "громадян" у будь-якій із ******** західних країн ...
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23.05.2024 15:03 Відповісти


Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он

Влучне питання ...
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23.05.2024 15:06 Відповісти
Поняття "громадянства" нівельовано і його наявність не перетворює персонажа автоматично на німця, француза, іспанця тощо.
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23.05.2024 15:13 Відповісти
Недоліки "демократії для всіх" , "глухий кут гуманізму" та яскрава ілюстрація висловлювання: "добрими намірами викладено шлях у пекло" ...
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23.05.2024 15:55 Відповісти
От же ж холєра! виявляється, що в нашому Криму вже й "воздух русский"?
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22.05.2024 10:57 Відповісти
нібамбіт!
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22.05.2024 10:59 Відповісти
Мардан - ІДІОТ
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22.05.2024 11:11 Відповісти
Вот как русскими становятся, надо русским воздухом подышать. Кстати, откуда в Симферополе русский воздух?
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22.05.2024 11:20 Відповісти
Рашизм - это вирус получается. Воздушно-капельным путем передается.
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22.05.2024 11:23 Відповісти
спіймав себе на тому що навіть кацапнячий текст читаю по українські..
ми це зробили, тату!
на жаль для цьoго була потрібна ****-війна, інакше до нас не пропихається...
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22.05.2024 11:29 Відповісти
140млн.кровава жижа булькає і тільки через 1000років перетвориться на га...но-буль-буль!
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22.05.2024 11:38 Відповісти
Він не руський, він сєпар - це велика різниця. Не соромно бути кацапом, вони просто кончені, соромно мати бажання бути схожим на них ©️
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22.05.2024 12:10 Відповісти
Боксеры обычно редко разбираются в истории, политике и строят сложные причинно-следственные цепочки. Какой он нахрен сепар, он в этих вопросах как ребенок.
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22.05.2024 12:25 Відповісти
Ти боксер ? Тоді не розповідай казки на ніч.
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22.05.2024 20:08 Відповісти
Ты специалист по сказкам? Тогда не говори мне, что мне делать, а я не скажу, куда тебе идти.
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23.05.2024 02:35 Відповісти
Як що ти не боксер то розповсюджуй тут муйню про гарного ватного скрєпного усіка.
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23.05.2024 12:46 Відповісти
Приємно чути жалюгідне скиглення цього мардана...
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22.05.2024 12:24 Відповісти
У кацапов пожрать говна - это не желание, это потребность!
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22.05.2024 12:43 Відповісти
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22.05.2024 13:06 Відповісти
а коли це він став рузгім, народився в Криму тоді була Укранська рср, потім Незалежна, раісі тоді не було, коли він народився. хоча десь було пейсали кацапи, що переміг рускій баксьор усік. от ж непотріб, всі чужі досягнення собі приписують.
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22.05.2024 13:07 Відповісти
живите теперь с этим!)
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22.05.2024 14:12 Відповісти
Ага, отой ваший ''воздух'' -це ваші вип**и якими ви отруюєте все довкола.
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22.05.2024 15:56 Відповісти
пожрать говна....ты сам говно,жрёшь его,изрыгаешь его!
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22.05.2024 18:05 Відповісти
То вiзовi на рiнг этого несчастного предателя! Покаж ему как родiну любiть )))
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22.05.2024 19:13 Відповісти
Не дивлячись на все(мардан якраз і перерахував критерії ,за котрими можна бути "своїм".
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22.05.2024 19:19 Відповісти
Ба..А ..хто це?А що це? ЦЕ що таке?А .... це мабуть "КАПЕЦЬ".....
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22.05.2024 20:23 Відповісти
Усик перданул мардану в морду. Кошмар.😱
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22.05.2024 20:56 Відповісти
У мардана взагалі справжнє прізвище- Лелека! І поміняти його на мардана, це п..ц! Точно не людин
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23.05.2024 07:54 Відповісти
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