Пропагандист Мардан звинуватив Усика у зраді: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинскую фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан звинуватив у зраді українського бокрера Олександра Усика, який народився і тривалий час мешкав в Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мардан вважає, що Усик "русский человек с украинской фамилией" зрадив "русский народ".

"Усик - русский человек, дышал русским воздухом, несмотря на украинскую фамилию. Но предатель, он предал русский народ, себя, родителей, предков, веру, церковь", - заявив пропагандист.

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Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 травня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі професійного боксу. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик переміг у об’єднавчому бою володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик переміг у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

З перших раундів більш активним був українець Олександр Усик. Однак шостий раунд став важким для Олександра Усика - Тайсон Ф'юрі діяв першим номером та провів кілька надпотужних ударів. Після цього Усик зміг відновитися і вже в кінцівці сьомого раунду провести активну атаку. Вже у восьмому раунді Олександр Усик перехопив ініціативу і був значно активнішим. Наприкінці дев'ятого раунду Ф'юрі після атаки Усика опинився у нокдауні. Десятий та одинадцятий раунди пройшли спокійніше за кілька останніх.

Переможця було визначено рішенням суддів. Перший суддя віддав перемогу Усику 115:112. Другий суддя віддав перевагу Ф'юрі 114:113. Третій суддя віддав перемогу Усику.

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За підсумками цієї дуелі суперважка вага отримала абсолютного чемпіона світу вперше в XXI сторіччі. Нагадаємо, боксери підписали угоду, в якій йдеться про проведення реваншу, незалежно від результату першої очної зустрічі.

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