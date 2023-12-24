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На війні проти Росії загинув рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захищаючи Україну, загинув майстер спорту з боксу Ельчин Мурадов.
Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ельчин Мурадов з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 igor shmatko
показати весь коментар24.12.2023 14:35
+13 Ksenia VB
показати весь коментар24.12.2023 14:37
+9 Zynoviy Zenon 9608b1b2
показати весь коментар24.12.2023 14:34
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зараз вже пишуть рі чи росія з великої букви а скоро будуть писати:
брати розбомбили місто або
сусіди вдарили іскандерами по аес
літак з бориспіля вже полетів до власника
а власник, підсанкційна компанія параші яка поміняла назву.
і де ж ті **** санкції від заходу???
чому не передають конфісковані активи???