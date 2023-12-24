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На війні проти Росії загинув рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мурадов,ельчин

Захищаючи Україну, загинув майстер спорту з боксу Ельчин Мурадов.

Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ельчин Мурадов з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Царство небесне! Вічна пам'ять! Герою слава!!!
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24.12.2023 14:35
+13
і срасію давно треба писати з малої літери
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24.12.2023 14:37
+9
Багато втрат. Вічна Слава!
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24.12.2023 14:34
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і срасію давно треба писати з малої літери
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24.12.2023 14:37 Відповісти
вже давно у журналістів влада забрала право писати слова, орки, рашисти, вата, *****....
зараз вже пишуть рі чи росія з великої букви а скоро будуть писати:
брати розбомбили місто або
сусіди вдарили іскандерами по аес
літак з бориспіля вже полетів до власника
а власник, підсанкційна компанія параші яка поміняла назву.
і де ж ті **** санкції від заходу???
чому не передають конфісковані активи???
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24.12.2023 16:07 Відповісти
Багато втрат. Вічна Слава!
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24.12.2023 14:34 Відповісти
Царство небесне! Вічна пам'ять! Герою слава!!!
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24.12.2023 14:35 Відповісти
Упокій ,Господи його душу в мирі, і створи для нелюда рашистського "мертве море", та потопи його війско в ньому,своєю справедливістю,так само,як Ти потопив війско фараона.
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24.12.2023 14:51 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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24.12.2023 15:11 Відповісти
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24.12.2023 15:43 Відповісти
С.У.М.
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24.12.2023 15:53 Відповісти
светлая память
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24.12.2023 16:33 Відповісти
Одним словом- Мужик!
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24.12.2023 16:39 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Ельчина до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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24.12.2023 21:37 Відповісти
Азербайджанец, наверное. Алла ряхмат аллясун.
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24.12.2023 23:01 Відповісти
 
 