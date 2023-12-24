На війні проти Росії загинув рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов

Захищаючи Україну, загинув майстер спорту з боксу Ельчин Мурадов.

Про це повідомили у Федерації боксу України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ельчин Мурадов з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина", - йдеться в повідомленні.

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