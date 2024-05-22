Пропагандист Мардан обвинил Усика в измене: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинское фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Сергей Мардан обвинил в предательстве украинского боксера Александра Усика, который родился и долгое время жил в Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Мардан считает, что Усик "русский человек с украинской фамилией" предал "русский народ".
"Усик - русский человек, дышал русским воздухом, несмотря на украинскую фамилию. Но предатель, он предал русский народ, себя, родителей, предков, веру, церковь", - заявил пропагандист.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе профессионального бокса. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, украинец Александр Усик победил в объединительном бою обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри.
Александр Усик победил в поединке с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
С первых раундов более активным был украинец Александр Усик. Однако шестой раунд стал тяжелым для Александра Усика - Тайсон Фьюри действовал первым номером и провел несколько сверхмощных ударов. После этого Усик смог восстановиться и уже в концовке седьмого раунда провести активную атаку. Уже в восьмом раунде Александр Усик перехватил инициативу и был значительно активнее. В конце девятого раунда Фьюри после атаки Усика оказался в нокдауне. Десятый и одиннадцатый раунды прошли спокойнее нескольких последних.
Победитель был определен решением судей. Первый судья отдал победу Усику 115:112. Второй судья отдал преимущество Фьюри 114:113. Третий судья отдал победу Усику.
По итогам этой дуэли супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона мира впервые в XXI столетии. Напомним, боксеры подписали соглашение, в котором говорится о проведении реванша, независимо от результата первой очной встречи.
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Украинским владею на неплохом уровне, и могу тебе сказать, что ты русскоязычный. В данном контексте вместо употребленного тобой слова "тепер" следовало употребить слово "зараз", поскольку "тепер" означает "в последнее (наше) время", в то время как "зараз" здесь является более точным эквивалентом русского "теперь". Также, в словосочетании "по українськи" нужно было поставить дефис, а еще лучше было написать "українською".
Тепер на смєхдєржаві в тренді новойаз - це такий покруч від савєцкага йазика та нєграматнага правільнапісанійа, ну і плюс всілякі *****-пьорли як-то хлапок с задимлєнієм та інше подібне.
Краще один раз побачити ніж сотню разів знімати локшину з вух.
Бєнясамий... Ігор Валерійович?..
Я шокований.
Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он
Влучне питання ...
ми це зробили, тату!
на жаль для цьoго була потрібна ****-війна, інакше до нас не пропихається...