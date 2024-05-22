РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4201 посетитель онлайн
Новости Видео Война
22 279 153

Пропагандист Мардан обвинил Усика в измене: "Уроженец Симферополя. Несмотря на украинское фамилию, он русский. Он дышал русским воздухом". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан обвинил в предательстве украинского боксера Александра Усика, который родился и долгое время жил в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мардан считает, что Усик "русский человек с украинской фамилией" предал "русский народ".

"Усик - русский человек, дышал русским воздухом, несмотря на украинскую фамилию. Но предатель, он предал русский народ, себя, родителей, предков, веру, церковь", - заявил пропагандист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров": Усик - Путину

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе профессионального бокса. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, украинец Александр Усик победил в объединительном бою обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри.

Александр Усик победил в поединке с Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

С первых раундов более активным был украинец Александр Усик. Однако шестой раунд стал тяжелым для Александра Усика - Тайсон Фьюри действовал первым номером и провел несколько сверхмощных ударов. После этого Усик смог восстановиться и уже в концовке седьмого раунда провести активную атаку. Уже в восьмом раунде Александр Усик перехватил инициативу и был значительно активнее. В конце девятого раунда Фьюри после атаки Усика оказался в нокдауне. Десятый и одиннадцатый раунды прошли спокойнее нескольких последних.

Победитель был определен решением судей. Первый судья отдал победу Усику 115:112. Второй судья отдал преимущество Фьюри 114:113. Третий судья отдал победу Усику.

Также читайте: Россия увеличивает расходы на вербовку "журналистов" во всем мире, - Центр нацсопротивления

По итогам этой дуэли супертяжелый вес получил абсолютного чемпиона мира впервые в XXI столетии. Напомним, боксеры подписали соглашение, в котором говорится о проведении реванша, независимо от результата первой очной встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 456 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате агрессии РФ, - Министерство молодежи и спорта

Автор: 

пропаганда (3675) спорт (2429) Усик Александр (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Мені одному подобаються палаючі сракі казламордих кацапів ???
показать весь комментарий
22.05.2024 09:49
+36
А мардан шо за фаміліє? Чим воно дихало - чи такі да?
показать весь комментарий
22.05.2024 09:49
+26
Кацапи - унікальні створіння. Якщо слідувати за логікою мардана (з таким прізвищем людина апріорі людиною бути не може), то кацапорилі бомжі, захопивши будинок Усика під Києвом, мали б поставити там охорону і не допустити мародерства. Але ніт. Вони спокійно пограбували і сплюндрували будинок нібито "свого" боксера, а потім "на голубом глазу" оте мардан шось собі філософствує. 😊
показать весь комментарий
22.05.2024 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Задолбали вы своими черно-белыми критериями на чистоту украинскости. Для тебя Усик не украинец? Для меня - украинец. Если применять такие критерии, то еще неизвестно сколько татаро-монгол в твой гаплогруппе отметилось.
показать весь комментарий
22.05.2024 12:24 Ответить
А тепер все те ж саме тільки по українськи, українець.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:07 Ответить
Я ежедневно пользуюсь украинским, русским и английским ровно в той мере, насколько мне это необходимо. Украина - государство правовое и демократическое, в отличие от мордора. Поэтому никто, включая тебя, не вправе указывать мне, на каком языке общаться. Мы не в суде, не в Верховной Раде, и ты не получаешь от меня услугу.

Украинским владею на неплохом уровне, и могу тебе сказать, что ты русскоязычный. В данном контексте вместо употребленного тобой слова "тепер" следовало употребить слово "зараз", поскольку "тепер" означает "в последнее (наше) время", в то время как "зараз" здесь является более точным эквивалентом русского "теперь". Также, в словосочетании "по українськи" нужно было поставить дефис, а еще лучше было написать "українською".
показать весь комментарий
23.05.2024 02:58 Ответить
"Ісконно руссскою" правильно буде - "тапєріча"!
показать весь комментарий
23.05.2024 09:28 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2024 12:45 Ответить
Фі, тепер то немодно.
Тепер на смєхдєржаві в тренді новойаз - це такий покруч від савєцкага йазика та нєграматнага правільнапісанійа, ну і плюс всілякі *****-пьорли як-то хлапок с задимлєнієм та інше подібне.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:38 Ответить
Я бачу як ти користуєшся рідною українською мовою.
Краще один раз побачити ніж сотню разів знімати локшину з вух.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:44 Ответить
Это хорошо, что ты видишь, осталось подтянуть украинский.
показать весь комментарий
24.05.2024 01:44 Ответить
Як скажеш кацап
показать весь комментарий
24.05.2024 14:59 Ответить
Я тебе открою маленькую тайну. Not everyone who writes in English is English. Не все, кто пишет на русском - русские. Не усі, хто удає українця, є справжніми патріотами. Наприклад, - ти.
показать весь комментарий
25.05.2024 02:37 Ответить
И да, готовность покориться выдает тебя с потрохами )
показать весь комментарий
25.05.2024 02:38 Ответить
Затусуй собі тайну в одне місце лахта
показать весь комментарий
25.05.2024 22:58 Ответить
Розмірковування на тему "якої національності є Усик" підкреслює саму сутність російського нацизму. В цивілізованих країнах таке питання навіть не стоїть - якщо ти громадянин Німеччини, то ти будь хоть корейцем, ти є німець, у Франції - ти француз...
показать весь комментарий
22.05.2024 10:56 Ответить
Вы сколько лет прожили в цивилизованных странах и в каких?
показать весь комментарий
22.05.2024 20:01 Ответить
А я і в космосі не бував, але знаю, що там невагомість та відсутність кисню.
показать весь комментарий
23.05.2024 08:26 Ответить
Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он
показать весь комментарий
23.05.2024 11:01 Ответить
Невже Бєня самий... Ігор Валерійович?..
Я шокований.
показать весь комментарий
24.05.2024 19:43 Ответить
Нет, но в плане гражданств, да
показать весь комментарий
24.05.2024 21:25 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 20:15 Ответить
Питання не в тому хто де народився. Брати Клички і Олег Скрипка народились в Казахстані, але вони - українці. Валентина Матвієнко народилась в Україні, але вона - кацапська наволоч. Питання в тому - чи є ти громадянином цієї країни (в даному випадку - України) і чи ти лояльний до цієї держави і є патріотом цієї країни ? Якщо так - ти українець, навіть якщо ти етнічний зулус, туарег чи китаець. Якщо ні, то ти хто завгодно, але не українець, навіть якщо всі твої предки були етнічними українцями (яничари це підтвердять)
показать весь комментарий
22.05.2024 23:26 Ответить
Це маніпулятивне порівняння, порівнювати можна людину з людиною, коня з конем, пацюка з пацюком. А те що ці жінки вдіті у хіджаб показує лише їхнє віросповідання. Якщо ви одінете кіпу, невже ви перестанете бути українцем?
показать весь комментарий
23.05.2024 08:40 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці. Народ поєднує спільність менталітету: світовідчуття, мови, історії тощо. "Таракани в головах" у німців можуть спонукати їх на "будівництво тисячолітнього рейху", але ніяк не "халіфату", що й спостерігається у співвітчизників горезвісної "Нахір". Ось і виходить, що ні місце народження і проживання, ні навіть наявність громадянства не перетворює цих персонажів на німців! Це, доречі, об'єктивна характеристика і для всіх інших "громадян" у будь-якій із ******** західних країн ...
показать весь комментарий
23.05.2024 15:03 Ответить


Ну хорошо. А если у чела 2, 3, 4 гражданства, то кто тогда он

Влучне питання ...
показать весь комментарий
23.05.2024 15:06 Ответить
Поняття "громадянства" нівельовано і його наявність не перетворює персонажа автоматично на німця, француза, іспанця тощо.
показать весь комментарий
23.05.2024 15:13 Ответить
Недоліки "демократії для всіх" , "глухий кут гуманізму" та яскрава ілюстрація висловлювання: "добрими намірами викладено шлях у пекло" ...
показать весь комментарий
23.05.2024 15:55 Ответить
От же ж холєра! виявляється, що в нашому Криму вже й "воздух русский"?
показать весь комментарий
22.05.2024 10:57 Ответить
нібамбіт!
показать весь комментарий
22.05.2024 10:59 Ответить
Мардан - ІДІОТ
показать весь комментарий
22.05.2024 11:11 Ответить
Вот как русскими становятся, надо русским воздухом подышать. Кстати, откуда в Симферополе русский воздух?
показать весь комментарий
22.05.2024 11:20 Ответить
Рашизм - это вирус получается. Воздушно-капельным путем передается.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:23 Ответить
спіймав себе на тому що навіть кацапнячий текст читаю по українські..
ми це зробили, тату!
на жаль для цьoго була потрібна ****-війна, інакше до нас не пропихається...
показать весь комментарий
22.05.2024 11:29 Ответить
140млн.кровава жижа булькає і тільки через 1000років перетвориться на га...но-буль-буль!
показать весь комментарий
22.05.2024 11:38 Ответить
Він не руський, він сєпар - це велика різниця. Не соромно бути кацапом, вони просто кончені, соромно мати бажання бути схожим на них ©️
показать весь комментарий
22.05.2024 12:10 Ответить
Боксеры обычно редко разбираются в истории, политике и строят сложные причинно-следственные цепочки. Какой он нахрен сепар, он в этих вопросах как ребенок.
показать весь комментарий
22.05.2024 12:25 Ответить
Ти боксер ? Тоді не розповідай казки на ніч.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:08 Ответить
Ты специалист по сказкам? Тогда не говори мне, что мне делать, а я не скажу, куда тебе идти.
показать весь комментарий
23.05.2024 02:35 Ответить
Як що ти не боксер то розповсюджуй тут муйню про гарного ватного скрєпного усіка.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:46 Ответить
Приємно чути жалюгідне скиглення цього мардана...
показать весь комментарий
22.05.2024 12:24 Ответить
У кацапов пожрать говна - это не желание, это потребность!
показать весь комментарий
22.05.2024 12:43 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 13:06 Ответить
а коли це він став рузгім, народився в Криму тоді була Укранська рср, потім Незалежна, раісі тоді не було, коли він народився. хоча десь було пейсали кацапи, що переміг рускій баксьор усік. от ж непотріб, всі чужі досягнення собі приписують.
показать весь комментарий
22.05.2024 13:07 Ответить
живите теперь с этим!)
показать весь комментарий
22.05.2024 14:12 Ответить
Ага, отой ваший ''воздух'' -це ваші вип**и якими ви отруюєте все довкола.
показать весь комментарий
22.05.2024 15:56 Ответить
пожрать говна....ты сам говно,жрёшь его,изрыгаешь его!
показать весь комментарий
22.05.2024 18:05 Ответить
То вiзовi на рiнг этого несчастного предателя! Покаж ему как родiну любiть )))
показать весь комментарий
22.05.2024 19:13 Ответить
Не дивлячись на все(мардан якраз і перерахував критерії ,за котрими можна бути "своїм".
показать весь комментарий
22.05.2024 19:19 Ответить
Ба..А ..хто це?А що це? ЦЕ що таке?А .... це мабуть "КАПЕЦЬ".....
показать весь комментарий
22.05.2024 20:23 Ответить
Усик перданул мардану в морду. Кошмар.😱
показать весь комментарий
22.05.2024 20:56 Ответить
У мардана взагалі справжнє прізвище- Лелека! І поміняти його на мардана, це п..ц! Точно не людин
показать весь комментарий
23.05.2024 07:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 