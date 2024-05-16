РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости
820 7

456 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате агрессии РФ, - Министерство молодежи и спорта

смерть,дитини

В результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов, разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный, передает Цензор.НЕТ.

Бедный отметил, что количество погибших и раненых спортсменов растет почти ежедневно.

"Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее. Мы несем очень большие потери", - отметил Бедный.

Также читайте: Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом

Он напомнил, что на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко, который занял пятое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Кроме того, по словам Бедного, в результате российских атак разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры в Украине.

Также смотрите: Харьковских футболистов обстрел застал во время игры. ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала выехали за границу и вовремя не вернулись

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2420) потери (4368)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у русні - скільки професійних спортсменів на фронті загинуло?
показать весь комментарий
16.05.2024 13:04 Ответить
А скільки на фронті з 95 кварталу???
показать весь комментарий
16.05.2024 13:06 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 13:32 Ответить
скільки депутатів, та оточення вищого керівництва від слуг
дуже цікавить ця інфа.
бо про патріотів від других партій та фракцій ми знаємо
про спортсменів, вчених, працівників культури ми знаємо без підказок міністерств
а головне, хто з працівників самого міністерства загинув, чи хочаб воював???
показать весь комментарий
16.05.2024 13:37 Ответить
2 З УСІЄЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
показать весь комментарий
16.05.2024 13:54 Ответить
саме слуги???
не чув...
показать весь комментарий
16.05.2024 14:02 Ответить
Ось варвари вбивають українських спортсменів і їхніх так званих спортсменів допускають до Олімпіади ніби під нейтральним статусом ,проснітся в МОК ви допускаєте злочинцйів які підтримують війну і злочинця путіна.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:53 Ответить
 
 