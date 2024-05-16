456 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате агрессии РФ, - Министерство молодежи и спорта

В результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов, разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный, передает Цензор.НЕТ.

Бедный отметил, что количество погибших и раненых спортсменов растет почти ежедневно.

"Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее. Мы несем очень большие потери", - отметил Бедный.

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Он напомнил, что на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко, который занял пятое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Кроме того, по словам Бедного, в результате российских атак разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось, что за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала выехали за границу и вовремя не вернулись