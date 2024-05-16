456 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате агрессии РФ, - Министерство молодежи и спорта
В результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов, разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный, передает Цензор.НЕТ.
Бедный отметил, что количество погибших и раненых спортсменов растет почти ежедневно.
"Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее. Мы несем очень большие потери", - отметил Бедный.
Он напомнил, что на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко, который занял пятое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Кроме того, по словам Бедного, в результате российских атак разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала выехали за границу и вовремя не вернулись
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дуже цікавить ця інфа.
бо про патріотів від других партій та фракцій ми знаємо
про спортсменів, вчених, працівників культури ми знаємо без підказок міністерств
а головне, хто з працівників самого міністерства загинув, чи хочаб воював???
не чув...