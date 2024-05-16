456 українських спортсменів і тренерів загинули внаслідок агресії РФ, - Мінмолодьспорту
Унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, передає Цензор.НЕТ.
Бідний наголосив, що кількість загиблих та поранених спортсменів зростає майже щодня.
"Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє. Ми несемо дуже великі втрати", - зазначив Бідний.
Він нагадав, що минулого тижня загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко, який посів пʼяте місце на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Крім того, за словами Бідного, унаслідок російських атак зруйновано понад 500 спортивних об'єктів та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу виїхали за кордон і вчасно не повернулися
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дуже цікавить ця інфа.
бо про патріотів від других партій та фракцій ми знаємо
про спортсменів, вчених, працівників культури ми знаємо без підказок міністерств
а головне, хто з працівників самого міністерства загинув, чи хочаб воював???
не чув...