УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10753 відвідувача онлайн
Новини
4 931 31

317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу виїхали за кордон і вчасно не повернулися, - Мінмолодьспорту

спорт,победа,медаль

За час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у відповіді Міністерство молоді та спорту України на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", - ідеться у новині.

Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.

Зокрема, серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.

Із повним переліком осіб можна ознайомитися тут.

Дивіться: У боях за Україну загинув чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.

Нагадаємо, унаслідок повномасштабної війни вже загинуло понад 400 українських спортсменів, а також майже 500 спортивних об’єктів частково або повністю втрачено.

Автор: 

Міністерство молоді та спорту (150) спорт (1621) ухилянти (900)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
моя молодша - восьмикратна чемпіонка України з легкої атлетики.

Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).

Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.

Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
показати весь коментар
08.02.2024 15:46
+10
і Арістовіч - стрибун в нікуда 32 раза.

Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
показати весь коментар
08.02.2024 15:39
+7
Бо вигадали якийсь патріотизм осіб, які працюють виключно на власну кишеню!
показати весь коментар
08.02.2024 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
317 молодих, здорових втекли і не захотіли боронити Україну. Мінмолодьспорт потрібно весь пересадити
показати весь коментар
08.02.2024 15:38 Відповісти
Он воно як... От ухилянти ( ми ж не корея, що ж вони так ))).
показати весь коментар
08.02.2024 15:39 Відповісти
моя молодша - восьмикратна чемпіонка України з легкої атлетики.

Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).

Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.

Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
показати весь коментар
08.02.2024 15:46 Відповісти
Читаю вже не перший ваш коментар на цю тему. Виглядає так, наче ви відчуваєте провину і виправдовуєтесь
показати весь коментар
08.02.2024 15:52 Відповісти
я велику провину відчуваю, бо не зміг для своїх розумних дитяток створити комфортну країну для їх життя
показати весь коментар
08.02.2024 18:56 Відповісти
Та це ж сарказм. Перепрошую звісно. Це дебілоїдні ярлики ( як у часи ублюдка сталіна ) які вішають на людей..
показати весь коментар
08.02.2024 16:04 Відповісти
Як сумління дозволиті, ТАК!
Бо у чувака, що викладає у Бостоні та має нобель прайз реального бабло може бути значно менше ніж у випускника трускавецької академії з IQ качана капусти, що зараз у ВР копку тисне за помахом руки Арахамії.
показати весь коментар
08.02.2024 17:07 Відповісти
моя безкоштовно за грант по спорту навчається, єслі шо
показати весь коментар
08.02.2024 18:58 Відповісти
страна уклонистов
показати весь коментар
08.02.2024 15:39 Відповісти
Під час війн ухилянти були в кожній країні. Ми не виняток.
показати весь коментар
08.02.2024 15:46 Відповісти
Так, тільки не в кожній країні так мародерили на крові...
показати весь коментар
08.02.2024 16:06 Відповісти
На війнах завжди всілякі пройдисвіти наживались. Звідти ця приказка і зявилась "кому війна, а кому мати рідна". Читав як обкрадали військо в кацапській імперії. "Он нє можєт бить бєдним - вєдь он командовал полком". Тоді фураж, коні, харчі та онучі, а зараз паливо, гсм, турнікети, консерви...
показати весь коментар
08.02.2024 18:19 Відповісти
і Арістовіч - стрибун в нікуда 32 раза.

Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
показати весь коментар
08.02.2024 15:39 Відповісти
Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов. Хм, Довбик названий, а його одноклубник Циганков - ні. І Яремчук не названий, і Зінченко.
То може одні нормально оформили документи, а інші ні?
Бо у нас спортсменам доззволяється виїзд за кордон для участі у змаганнях. Чемпіонати Іспанії чи Англії - це змагання? Змагання! Вони ще не закінчилися, закінчаться аж в червні, тобто за умови правильного оформлення паперів Довбик в іспанській Жироні чи Мудрик в Челсі мають права перебувати за межами України до літа...
показати весь коментар
08.02.2024 15:40 Відповісти
Бо вигадали якийсь патріотизм осіб, які працюють виключно на власну кишеню!
показати весь коментар
08.02.2024 15:42 Відповісти
Через що завжди не любив і не люблю спорт і спортсменів і поважаю фізкультуру і фізкультурників. Все своє свідоме життя займаюсь фізкультурою. А баксьори і футбальори - це просто заробіткани, хто більше заплатить, тому і служать...
показати весь коментар
08.02.2024 15:45 Відповісти
ви праві - на рашкє воєнкомати ломляться від бажаючих повоювати не за якийсь там сраний патріотизм а за путіна, за новенький унітаз, за пральну машинку, за іпотєку,... просто за гроші... за це готові вмирати у бруді та холоді без надії на спасіння..., це прекрасно... а в нас якась маленька непомітна купка якогось незрозумілого люду бореться за свою батьківщину... та за величезну купу ситих моральних виродків в тилу...
показати весь коментар
08.02.2024 15:52 Відповісти
Ця маленька купка - "агрєсівноє мєньшинство" із "суіцідальнимі наклонностямі, жизнь каторих нічіво ні стоіт", як казала одна шмара снєжа
показати весь коментар
08.02.2024 15:59 Відповісти
виїхали за кордон і вчасно не повернулися

Нє-нє-нє!
Якраз навпаки: вчасно виїхали!
показати весь коментар
08.02.2024 15:42 Відповісти
Змагаються ?
показати весь коментар
08.02.2024 15:44 Відповісти
а коли перший виїхав та не повернувся, то думки невипускати інших не з'явилося?
показати весь коментар
08.02.2024 15:45 Відповісти
317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу Джерело:

Так это капля в море по сравнению с ухилянтами. А если к ухилянтам добавить диванных, то тут и говорить не о чем.
показати весь коментар
08.02.2024 15:46 Відповісти
Ну там ще є така Ярослава ми-з-ласіцкене-падружкі Магучіх, яка є молодшим сержантом, але може кататися туди-сюди взагалі без перепон, незважаючи на звання.
показати весь коментар
08.02.2024 15:52 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 15:59 Відповісти
Чому не зробити так, щоб вони якийсь відсоток офіційно зароблених грошей перераховували на озброєння ВСУ?
Хай тоді працюють.
показати весь коментар
08.02.2024 16:08 Відповісти
Тому що людина не раб і не власність господаря чи держави. Ця держава тримає людей за колючим дротом зачинених кордонів, б'є прикладами ТЦК в обличчя, запускає в ефір пропагандонів, які знущаються з економічного фронту. І ще й вирвавшись через кордон має перераховувати щось на ЗСУ?

Не треба було закривати кордони, бити людей, випускати різну наволоч в єфір яка провокує ненависть до цивільних. І тоді б не було ніяких питань з економічним фронтом, він би добровільно перекидав донати підрозділам, як це масово було на початку війни.
показати весь коментар
08.02.2024 16:23 Відповісти
хто здоровіший той і сцикливіший ...
показати весь коментар
08.02.2024 16:24 Відповісти
Але зате вони патріоти , а ви всі хто не з"ібав вчасно або не відкупився -ви "ухилянти" довбані !
показати весь коментар
08.02.2024 16:25 Відповісти
Впродож 2 років, кожному Міністерстві ім. Шмигаля, відпрацьована конкретна кількість, своїх «СХЕМ», як і ГУР Моу, СБУ, Мінтранс, Моз, Мінкульт …, Шмигаль з віциками, в курсі …, як і ДержПрикордонслужба щодо зразків таких паперів !!!
Тепер слово за Даниловим, з отим рнбоу від ОПУ щодо «СХЕМИ» покарання за це, усіх причетних !!
показати весь коментар
08.02.2024 16:31 Відповісти
Чому ж пабєдавєри не тупочуть ніжками, вимагаючи їх повернути?
На спортивному фронті теж без ротацій?
показати весь коментар
08.02.2024 16:58 Відповісти
 
 