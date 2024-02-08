317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу виїхали за кордон і вчасно не повернулися, - Мінмолодьспорту

За час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у відповіді Міністерство молоді та спорту України на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", - ідеться у новині.

Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.

Зокрема, серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.

Із повним переліком осіб можна ознайомитися тут.

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Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.

Нагадаємо, унаслідок повномасштабної війни вже загинуло понад 400 українських спортсменів, а також майже 500 спортивних об’єктів частково або повністю втрачено.