317 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу виїхали за кордон і вчасно не повернулися, - Мінмолодьспорту
За час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у відповіді Міністерство молоді та спорту України на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", - ідеться у новині.
Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.
Зокрема, серед них футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.
Із повним переліком осіб можна ознайомитися тут.
Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.
Нагадаємо, унаслідок повномасштабної війни вже загинуло понад 400 українських спортсменів, а також майже 500 спортивних об’єктів частково або повністю втрачено.
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Зараз в Бостонському коледжі на 3 курсі на економічному факультеті ( за рейтінгом ого-го).
Їй лекції по економіці читає чувак, який отримав Нобелівську премію по економіці.
Їй їхати в Україну в Трускавці курси проходити, шоб стати успішною ?
Бо у чувака, що викладає у Бостоні та має нобель прайз реального бабло може бути значно менше ніж у випускника трускавецької академії з IQ качана капусти, що зараз у ВР копку тисне за помахом руки Арахамії.
Мечтайте про такі досягнення і воздаться вам потом після того, як в Лисого з Кварталу волосся відросте ...
То може одні нормально оформили документи, а інші ні?
Бо у нас спортсменам доззволяється виїзд за кордон для участі у змаганнях. Чемпіонати Іспанії чи Англії - це змагання? Змагання! Вони ще не закінчилися, закінчаться аж в червні, тобто за умови правильного оформлення паперів Довбик в іспанській Жироні чи Мудрик в Челсі мають права перебувати за межами України до літа...
Нє-нє-нє!
Якраз навпаки: вчасно виїхали!
Так это капля в море по сравнению с ухилянтами. А если к ухилянтам добавить диванных, то тут и говорить не о чем.
Хай тоді працюють.
Не треба було закривати кордони, бити людей, випускати різну наволоч в єфір яка провокує ненависть до цивільних. І тоді б не було ніяких питань з економічним фронтом, він би добровільно перекидав донати підрозділам, як це масово було на початку війни.
Тепер слово за Даниловим, з отим рнбоу від ОПУ щодо «СХЕМИ» покарання за це, усіх причетних !!
На спортивному фронті теж без ротацій?