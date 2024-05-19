НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, - росСМИ

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки беспилотников в ночь на воскресенье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Россияне отмечают, что НПЗ приостановил работу.

Власти Славянского района сообщили, что во время атаки БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Напомним, сегодня российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Также в Минобороны РФ отчитались, что пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

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Атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани

НПЗ в Славянске-на-Кубани атакуют не впервые. Так, была информация о том, что ночью 27 апреля дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России - Ильский и Славянский. Тогда также был поражен военный аэродром "Кущевск".

Еще одна атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани была 17 марта. Тогда там тоже раздавались взрывы и был пожар .