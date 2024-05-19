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НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников, - росСМИ

Атака дронів на російські НПЗ

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки беспилотников в ночь на воскресенье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Россияне отмечают, что НПЗ приостановил работу.

Власти Славянского района сообщили, что во время атаки БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Напомним, сегодня российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Также в Минобороны РФ отчитались, что пятьдесят семь дронов были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Также читайте: Пентагон: Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России

Атаки на НПЗ в Славянске-на-Кубани

НПЗ в Славянске-на-Кубани атакуют не впервые. Так, была информация о том, что ночью 27 апреля дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России - Ильский и Славянский. Тогда также был поражен военный аэродром "Кущевск".

Еще одна атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани была 17 марта. Тогда там тоже раздавались взрывы и был пожар .

Автор: 

НПЗ (239) россия (95402) дроны (3857)


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Топ комментарии
+11
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19.05.2024 13:40
+6
Дуже круто. Але не треба нас, украхїнців, відволікати від ГОЛОВНОЇ теми завтрашнього дня !!! янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, опортуністів й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:32
+6
Згідно конституції він на жаль продовжує виконувати обов'язки президента...у 2019 треба було головою голосувати, а не дупою
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19.05.2024 14:11
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Правила форума Совет форумчан
Дуже круто. Але не треба нас, украхїнців, відволікати від ГОЛОВНОЇ теми завтрашнього дня !!! янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, опортуністів й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:32 Ответить
я звісно не ЗМІ, але... Спробуй відповісти на питання, як забезпечити демократичні вибори під час широкомасштабних воєнних дій на території України?
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19.05.2024 13:38 Ответить
Та ніхто будьонавак від їхньої головної теми не відволіче. Донт ворри.
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19.05.2024 13:42 Ответить
Згідно конституції він на жаль продовжує виконувати обов'язки президента...у 2019 треба було головою голосувати, а не дупою
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19.05.2024 14:11 Ответить
головне, бити по новоросійську, але "піндоси" дали добро?
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19.05.2024 13:34 Ответить
сам ти піндос, до того ж й..нутий.
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19.05.2024 13:53 Ответить
отаке...
здрастє....
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19.05.2024 13:56 Ответить
NS "Дроны и ракеты атаковали РФ: уничтожен корабль, взрывы на НПЗ и аэродроме..."

на заміну "хлапкам"прийшов вираз у руZZні - "6 дронав упали..." на територію НПЗ
https://www.youtube.com/watch?v=pWMtH5e3z0k
https://www.youtube.com/watch?v=pWMtH5e3z0k
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19.05.2024 15:12 Ответить
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19.05.2024 13:40 Ответить
Бурум-бурум-буру-рум...
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19.05.2024 14:06 Ответить
влучили куди треба.
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19.05.2024 13:43 Ответить
дописувачів більше, а ніж тих, хто вподобайкнув дану новину???
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19.05.2024 13:52 Ответить
Це той, у який "не папали" та "на падлёте пасбивали"?
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19.05.2024 14:14 Ответить
Є німецька пісня, яка описує це

«Останній раз ми бачилися
Місяць світив яскраво, а ніч була повна тіней
Я відчував наближення лиха
Місяць світив яскраво, а ніч була повна тіней"

Погано спи Слов'янськ на Кубані.
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19.05.2024 14:22 Ответить
 
 