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Новини
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НПЗ у Слов’янську-на-Кубані призупинив роботу після атаки безпілотників, - росЗМІ

Атака дронів на російські НПЗ

Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки безпілотників у ніч проти неділі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни зазначають, що НПЗ призупинив роботу.

Влада Слов'янського району повідомила, що під час атаки БПЛА шість безпілотників упали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, сьогодні російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежу на нафтопереробному заводі у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Також у Міноборони РФ відзвітували, що п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

Також читайте: Пентагон: Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії

Атаки на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані 

НПЗ у Слов'янську-на-Кубані атакують не вперше. Так, була інформація про те, що вночі 27 квітня дрони атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії - Ільський та Слов'янський. Тоді також був уражений військовий аеродром "Кущевск".

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була 17 березня. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа. 

Автор: 

НПЗ (587) росія (64969) дрони (4636)


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Топ коментарі
+11
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19.05.2024 13:40
+6
Дуже круто. Але не треба нас, украхїнців, відволікати від ГОЛОВНОЇ теми завтрашнього дня !!! янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, опортуністів й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:32
+6
Згідно конституції він на жаль продовжує виконувати обов'язки президента...у 2019 треба було головою голосувати, а не дупою
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19.05.2024 14:11
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Дуже круто. Але не треба нас, украхїнців, відволікати від ГОЛОВНОЇ теми завтрашнього дня !!! янЄлох не збирається нікуди йти, хоча завтра повноваження закінчуються о 9 ранку. Він же Боневтік, тому чхав він на ваші правила, закони, конституції, депутатів, опортуністів й на сам народ. А хто скаже, що він - нелегітимний, то ЗМІ накинуться як вовкодави, що поширюєте ІПСО кремля. Та хрен з редькою я клав на ІПСО, на Боневтіка і його потужних пАмощніков. Я питаю киян. Ви хоча б на поодинокі пікети біля входу у метро завтра насмілитесь ??? З папірцем у руці. "Нелегітимний йди за руцьким кораблем!" Не треба пояснювати свою байдужість війною. Вона ще невідомо скільки буде. І невідомо скільки буде таких Вовчанськів, які будуть врятовані життям наших українців. Допоки цей нелегітимний нажереться бабла й нап'ється української крові.
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19.05.2024 13:32 Відповісти
я звісно не ЗМІ, але... Спробуй відповісти на питання, як забезпечити демократичні вибори під час широкомасштабних воєнних дій на території України?
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19.05.2024 13:38 Відповісти
Та ніхто будьонавак від їхньої головної теми не відволіче. Донт ворри.
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19.05.2024 13:42 Відповісти
Згідно конституції він на жаль продовжує виконувати обов'язки президента...у 2019 треба було головою голосувати, а не дупою
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19.05.2024 14:11 Відповісти
головне, бити по новоросійську, але "піндоси" дали добро?
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19.05.2024 13:34 Відповісти
сам ти піндос, до того ж й..нутий.
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19.05.2024 13:53 Відповісти
отаке...
здрастє....
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19.05.2024 13:56 Відповісти
NS "Дроны и ракеты атаковали РФ: уничтожен корабль, взрывы на НПЗ и аэродроме..."

на заміну "хлапкам"прийшов вираз у руZZні - "6 дронав упали..." на територію НПЗ
https://www.youtube.com/watch?v=pWMtH5e3z0k
https://www.youtube.com/watch?v=pWMtH5e3z0k
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19.05.2024 15:12 Відповісти
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19.05.2024 13:40 Відповісти
Бурум-бурум-буру-рум...
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19.05.2024 14:06 Відповісти
влучили куди треба.
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19.05.2024 13:43 Відповісти
дописувачів більше, а ніж тих, хто вподобайкнув дану новину???
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19.05.2024 13:52 Відповісти
Це той, у який "не папали" та "на падлёте пасбивали"?
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19.05.2024 14:14 Відповісти
Є німецька пісня, яка описує це

«Останній раз ми бачилися
Місяць світив яскраво, а ніч була повна тіней
Я відчував наближення лиха
Місяць світив яскраво, а ніч була повна тіней"

Погано спи Слов'янськ на Кубані.
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19.05.2024 14:22 Відповісти
 
 