НПЗ у Слов’янську-на-Кубані призупинив роботу після атаки безпілотників, - росЗМІ

Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки безпілотників у ніч проти неділі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни зазначають, що НПЗ призупинив роботу.

Влада Слов'янського району повідомила, що під час атаки БПЛА шість безпілотників упали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, сьогодні російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежу на нафтопереробному заводі у Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Також у Міноборони РФ відзвітували, що п'ятдесят сім дронів було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

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Атаки на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані

НПЗ у Слов'янську-на-Кубані атакують не вперше. Так, була інформація про те, що вночі 27 квітня дрони атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії - Ільський та Слов'янський. Тоді також був уражений військовий аеродром "Кущевск".

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була 17 березня. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа.