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Позиция США неизменна: ВСУ не разрешали наносить удары по территории России американским оружием, - Пентагон

пентагон,райдер

В США вновь подчеркнули, что предоставляют Украине оружие для защиты в пределах украинской суверенной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", - добавил Райдер.

Напомним, 20 мая глава Объединенных штабов США генерал Чарльз Браун выразил убеждение, что Силы обороны Украины не используют дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины относительно ПВО, ВВС и ударов по территории РФ

Автор: 

оружие (10203) Пентагон (1449) США (26511)


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Топ комментарии
+21
А зелю треба прибрати
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22.05.2024 07:23
+18
Це просто якась шизофренія
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22.05.2024 07:14
+16
Тобто ця війна може тривати вічно.
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22.05.2024 07:10
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А свою Вільху за 2.5 роки Зеленський знищів виходе
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22.05.2024 08:44 Ответить
Де ОТРК-Грім(сапсан)?Два роки млять пройшло!Він на 70% був зроблений!Де?
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22.05.2024 08:52 Ответить
Напишіт на ракеті нептун, та їбаште, іранськи герані ж літають?
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22.05.2024 08:57 Ответить
Схоже на те, що після семимісячної "парламентської вистави" щодо затвердження бюджету допомоги Україні, військові США, на чолі з Байденом, перехопили ініціативу: тепер продовжується "трагіфарс зі зброєю". Якийсь сюр...
А може цей генерал з Пентагону (чи будь-який інший) пояснити ЧОМУ для перемоги над гітлерівською Німеччиною США БИЛИ по Німеччині, а атомну бомбу кинули чомусь на Японію, а не десь у Флоріді !?)))
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22.05.2024 08:59 Ответить
Где была бы сейчас Украина без этих "союзничков"? Сколько миллиардов долларов и оружия поставлено в Украину? Уже забыли?
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22.05.2024 09:22 Ответить
А то, что " слюзнички" разоружили Украину, предоставив липовые гарантии, АЫзабыли???
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22.05.2024 09:37 Ответить
Такую же дичь несут кацапы, уверяя что НАТО обещал не расширяться. Где документ где написано что Америка должна защищать Украину в случае нападения?
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22.05.2024 09:42 Ответить
Ага. Т.е. Штаты нас ******* с Будапештским меморандумом, ты это хочешь сказвть?
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22.05.2024 09:56 Ответить
Т.е. Штаты с Будапешским меморандумом нас *******???
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22.05.2024 09:57 Ответить
Ну если совсем честно, совковый человек был очень наивным.
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22.05.2024 10:04 Ответить
Від сьогодні з публічного вжитку зникає термін «президент». Забудьте це слово. Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.

Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський.
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22.05.2024 09:05 Ответить
Це ти забудь про свого узурпатора - виконувача кремлівських задач. Він тепер звичайний клован свого криворозького кварталу і підлягає мобілізації як і всі цивільні.
Ст. 108 Конституції застосовується лише після проведених виборів нового президента, після обрання якого, поки що діючий президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного.
Так що не ліпи з гівна z-ішака, ти не на московії.
Конституція України нікому не надає безстрокових повноважень, а навпаки ст. 5 встановлює, що ніхто не може узурпувати державну владу.
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22.05.2024 17:27 Ответить
Чому ж ви тоді у ДС бобили Дрезден ?
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22.05.2024 09:07 Ответить
Сейчас США не участвуют в войне.
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22.05.2024 09:11 Ответить
Якби у нас було стільки нафти, як в Кувейті, вже б давно воювали...
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22.05.2024 09:28 Ответить
Украина имеет гораздо большее значение чем какой-то Кувейт в *опе мира. Переломать хребет китайско-кацапской-иранской Оси Зла важнее чем нефть.
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22.05.2024 09:36 Ответить
Тому нам дають по два Абрамса в місяць?
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22.05.2024 10:45 Ответить
Полностью согласен.Но всё это делается не эффективно.Санкции это хорошо,но их надо устливать в деситкратном размере.Во вторых: НАТО - это блок не для разрушения фашизма или рашизма,а только от защиты то них. И если рашизм будет распространятся,то рано или поздно, демократические государства вступят в прямой вооружённый контакт с ним. Сейчас прямой вызов сделала рф.Китай и Иран имеет другую почву.У Китая больше вероятности уйцти от авторитаризма,У ирана наверное самое сложнее,тамнаверное, как вы сказали,хребет не сломать.Ислам не позволит.Но к цивилизованным подходам с ним можно прийти через дипломатию.А вот с рашизмом не только сломать хребет.нужно чтобы после него не осталось даже хрящей.Империя рф должна рухнуть.Это может случится не через дипломатию.Каждый росиянин должен капитулировать и осознать что он преступник над человечеством. И в данный момент сдерживание и неучастие только сильно замедляют процесс от распада рф на отдельные национальные суверенные государства. Несмотря на большое количество вооружения и даже ядерного, росияне (рф) слабы как никогда.Глупо в приоритет ставить бизнес,это означает *ссать против ветра*.
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22.05.2024 14:21 Ответить
Польша проверяет версию причастности России к пожару в ТЦ в Варшаве - Дональд Туск.

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22.05.2024 09:09 Ответить
Таак, Пентагон незмінно обс***ється.
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22.05.2024 09:12 Ответить
Не можна бити по раші, тому що там ще багато власності американських компаній, плюс удари можуть зірвати екпорт ресурсів з раші з дисконтом а це інфляція....

Я не здивуюсь якщо знову не використають всі гроші на допомогу Україні і буде як з попередніми 6 млрд коли розказували що немає процедури використання
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22.05.2024 09:36 Ответить
найголовніше для НАТО, щоб війна не поширилася на якусь з держав НАТО, тому так і буде, Україна - поле бою
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22.05.2024 09:40 Ответить
хочете - воюйте з тим, що є. Не США ж росія збирається зруйнувати чи НАТО, поки що точно не їх.
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22.05.2024 09:47 Ответить
В Будапештском меморандуме нет ни слова про защиту нас в случае агрессии.
Да-да.
За то там есть....
Не поверите.
Обязательство Штатов .... обратиться в ООН для постановки вопроса об агрессии.
И вот за ЭТО мы отдали третий в мире ядерный потенциал???
Макарыч, сдохни ещё раз !!!!
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22.05.2024 10:05 Ответить
Будапештский меморандум подписал Кучма и все самолеты и ракеты отдал кацапам
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22.05.2024 10:55 Ответить
Как прописаны "гарантии" в Будапештском меморандуме:

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию
помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного
оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой
акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
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22.05.2024 10:10 Ответить
так з "погляду" касапів і китайозів Україна не стала жертвою агресії... Тому жодного рішення Радбезу ООН про допомогу Україні -не буде апріорі.

ЗІ: касапи своє "сво" не вважають за війну, за напад, для них це лише "уничтожение национализма"; а китайози кажуть, що це - "українська криза"....
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22.05.2024 10:15 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/ssha-zapreshhayut-bit-po-territorii-rf/ Олег Пономарь: Пару слов по поводу очередного информационно-эмоционального цунами - США запрещают бить ….
Смотрите, таких цунами было уже несколько: НАТО закрой небо, США "запрещают" атаковать российские НПЗ и тд. История показывает, что такие цунами на 90% состоят из хайпа, эмоций. Если ты хочешь много лайков и комментариев, то это простейший способ их получить.
А в действительности: статус сверхдержавы накладывает на США определенные дипломатические ограничения - что можно и что нельзя говорить вслух. Также здесь есть внутриполитическая борьба. Зачем Байдену кричать на весь мир (и его официальным лицам) - Мы разрешаем ударить по Москве нашими ракетами? Чтобы дать возможность Трампу в очередной раз прокричать, что Байден хочет развязать третью мировую? Выберите меня и будете иметь ответственную политику?

Отбросим эмоции и хайп.
Два дня назад американской ракетой https://www.ponomaroleg.com/spisok-poter-chf-rf-20-05-2024/ уничтожен и затоплен корабль ЧФ РФ . Еще раз - американской.. уничтожен... Это факт и это то, что приближает победу. И США будут только наращивать помощь и поставки. И опять же - потому что https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-kongress/ Байден додавил Палату представителей и денег теперь очень много на оружие для Украины. И это тоже факт. И за это Америке спасибо.
Но за волной цунами уже мало кто об этом помнит.
Вчера два официальных чиновника заявили, что цель США - помочь Украине победить в войне. И США будут с Украиной до победы (и после тоже будут).
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22.05.2024 10:11 Ответить
удари відбулися по тимчосово окупованих територіях.
хоча важко віриться про якісь "українські розробки" типу Магура чи т.п. , скоріш за все збирається в У. з американських комплектуючих типу шкода октавія в Ужгороді
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22.05.2024 11:40 Ответить
наприклад, знищення двох літаків А-50 та Іл-18 відбулося над Краснодарським краєм. Нє, можна вважати Кубань та Ростовську область українськими територіями... тут я особливо і принципово сперечатись не буду....
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22.05.2024 14:11 Ответить
а ответственно было снимать санкции с СП2?
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22.05.2024 11:59 Ответить
Хороший анализ! Внесу некоторую поправку.*Байден додавил*.Поддержка республиканцев произошла в основном с согласия трампа,который ненавидит Украину.Это потому,что после проседания позиций Байден в США из-за роста инфляции,начали вновь подниматься из-за его политики к рф и Китаю. То трамп,используя положение в Украине и сыграв шуллерством, дал отмашку мрази джонсону ставить вопрос на голосование. И сразу его позиции вначале выровнялись,а сейчас уже превосходят.У республиканцев всегда были здавомыслящие,но в меньшем количестве(пр. Маккейн),При трампе у республиканцев появился выраженный контраст в самой партии.И сейчас трамп достигнув дивидентов для себя,бадет всё сметать для своего авторитаризма,при этом ослабляя США,Но при этом недальновидном идиоте, США будет оставаться мировым лидером.И деньги будут выделятся,и оружее и защита будет усиливаться от рашизма. А сейчас стало понятным - необходимо с ним бороться,а не только защищаться.И к великому сожалению это не делалось дахе после 1945г.СОединённым Штатам Америке огромное спасибо,что они с нами до конца в отстаивании своей суверенности.
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22.05.2024 15:34 Ответить
А якщо ми почнемо відновлювати ядерну зброю?
Тоді може нам щось і не нададуть,але ж сранакндр,іран,підорашка,вони щось ніяк не сконають від пекельних санкцій
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22.05.2024 11:35 Ответить
Якщо ви хочете, щоб вас у світі поважали, відновлюйте ядерну зброю. Але таємно. Скажете, що я/о у вас немає, але якщо треба, можете застосувати.
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22.05.2024 11:56 Ответить
такий розумний, потім падають гелікоптери з тими, що таке заявляє...
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22.05.2024 12:25 Ответить
Так то падають які треба гелікоптери.
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22.05.2024 12:40 Ответить
так у нас вже впав не той що треба.. про що швидко забули...
та й , що схоже це було не на нашу користь...
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22.05.2024 13:09 Ответить
А ще хутьло особисто заявляв, що Україна для нього становить загрозу через ляп найвеличнішого про ядерку, і тоді почався похід орків на Київ
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22.05.2024 12:29 Ответить
Не мені вам розповідати, що путін готував вторгнення в Україну ще на початку 2000-х.
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22.05.2024 12:41 Ответить
згоден, що з 2000-х, проте тоді він ще розраховував на лукашенківський сценарій, максимальної зросіянщини, а потім йому вже в 2014-му дах фінально знесло.
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22.05.2024 13:02 Ответить
Наші колишні керманичі Кравчук та Кучма віддали ядерну зброю- це дійсно фатальне для України рішення, але ніхто нам не забороняв залишити стратегічну авіацію, ті самі літаки ТУ-95 та ТУ -160, та не ядерні ракети, але дурні президенти та міністри оборони й надалі продовжували знищувати військовий потенціал країни, згадайте падлюку Гриценка та Єханурова, ну й всіх хто доклав до цього свої огидні лапи. Так хіба в цьому винуваті США? А Маркарова - " супер-посліца" повністю провадила ланд-ліз.
Так Пентагон не хоче ще додаткових проблем на свою голову, але ніхто нам не заважає своєю зброєю бити по ворогу! І Зеленський, який фактично закрив у 2019 році українську ракетну програму, має за це відповідати у суді за послаблення обороноздатності країни і ще за багато чого, але хіба тільки він? А "яйценосний" Рєзніков, хіба не повинен? Не треба свою тупість та дурість перекладвти на чужі голови, треба завжди думати про інтереси країни, а не бабло в оффшорах.
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22.05.2024 12:00 Ответить
Це не позиція США незмінна, це позиція Байдена та його адміністрації незмінна. Як тут лаяли республіканців, Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокують допомогу Україні! Ну ось пакет допомоги, тільки не від Байдена, а від республіканців, уже місяць тому проголосовано. Чи багато змінилося? Ваша проблема знаходиться не в Конгресі, а в Білому домі. Байден пообіцяв путіну через свого помічника Кірбі ще в листопаді 2021 року, що він не заперечуватиме, якщо росія нападе на Україну і пообіцяв, що не дозволить Україні завдавати ударів по території Росії.
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22.05.2024 12:06 Ответить
Цікаво, що Ізраїль не послухався і катастрофи не сталося, просто за фактом, США "не санкціонували" цього, тому вони ні прои чому
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22.05.2024 12:26 Ответить
Американські ремби кінчились, лишились сцикуни...
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22.05.2024 12:28 Ответить
так їх і не існує -- то все актори
навіть від гопніка перелякаються
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22.05.2024 12:30 Ответить
Американці відкритим текстом кажуть - робіть свою зброю та їб...те рашистів. І тіки зелений г....он робить вигляд шо він нічого не розуміє - увесь світ тормозить та морозиться - бо не дає ракет - у всьому винні американці, німці..... - і тіки фалопіаніст - у білому смокінгу - а ще скіки підтримувачів зеленского дозволив бутусов гавкати на увесь світ - Всі погані, зеленский лідор перемоги - якої, та кого, отієї перемоги.
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22.05.2024 12:38 Ответить
Десять лет патронный завод построить не могут, какое ещё в звезду оружие, тоже что ли живёшь в мире розовых пони.
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22.05.2024 12:57 Ответить
Не хочуть, бо не було і немає політичної волі з кремля.
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22.05.2024 17:41 Ответить
Автомат Калашникова создан в кацапии , куярит по сей день всему миру.. Одним словом, куяртесь не выходя красных линий своего Украинского полигона . Просто , ******...
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22.05.2024 13:58 Ответить
Так ви ще відзвітуйте в "обком" куди вгатили , чим , і хто дозволив...
А те , що "західні" компоненти в ракетах рф вбивають по всій території України , то теж з дозволу "обережного" НАТО ?
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22.05.2024 14:16 Ответить
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