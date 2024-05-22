Позиция США неизменна: ВСУ не разрешали наносить удары по территории России американским оружием, - Пентагон

В США вновь подчеркнули, что предоставляют Украине оружие для защиты в пределах украинской суверенной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", - добавил Райдер.

Напомним, 20 мая глава Объединенных штабов США генерал Чарльз Браун выразил убеждение, что Силы обороны Украины не используют дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ.

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