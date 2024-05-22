Позиція США незмінна: ЗСУ не дозволяли завдавати ударів по території Росії американською зброєю, - Пентагон
У США знову наголосили, що надають Україні зброю для захисту в межах української суверенної території.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.
"Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - сказав він.
Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.
"Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони", - додав Райдер.
Нагадаємо, 20 травня голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.
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А може цей генерал з Пентагону (чи будь-який інший) пояснити ЧОМУ для перемоги над гітлерівською Німеччиною США БИЛИ по Німеччині, а атомну бомбу кинули чомусь на Японію, а не десь у Флоріді !?)))
Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.
Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.
Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.
Війна = Зеленський.
Ст. 108 Конституції застосовується лише після проведених виборів нового президента, після обрання якого, поки що діючий президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного.
Так що не ліпи з гівна z-ішака, ти не на московії.
Конституція України нікому не надає безстрокових повноважень, а навпаки ст. 5 встановлює, що ніхто не може узурпувати державну владу.
Я не здивуюсь якщо знову не використають всі гроші на допомогу Україні і буде як з попередніми 6 млрд коли розказували що немає процедури використання
Да-да.
За то там есть....
Не поверите.
Обязательство Штатов .... обратиться в ООН для постановки вопроса об агрессии.
И вот за ЭТО мы отдали третий в мире ядерный потенциал???
Макарыч, сдохни ещё раз !!!!
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию
помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного
оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой
акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
ЗІ: касапи своє "сво" не вважають за війну, за напад, для них це лише "уничтожение национализма"; а китайози кажуть, що це - "українська криза"....
Смотрите, таких цунами было уже несколько: НАТО закрой небо, США "запрещают" атаковать российские НПЗ и тд. История показывает, что такие цунами на 90% состоят из хайпа, эмоций. Если ты хочешь много лайков и комментариев, то это простейший способ их получить.
А в действительности: статус сверхдержавы накладывает на США определенные дипломатические ограничения - что можно и что нельзя говорить вслух. Также здесь есть внутриполитическая борьба. Зачем Байдену кричать на весь мир (и его официальным лицам) - Мы разрешаем ударить по Москве нашими ракетами? Чтобы дать возможность Трампу в очередной раз прокричать, что Байден хочет развязать третью мировую? Выберите меня и будете иметь ответственную политику?
Отбросим эмоции и хайп.
Два дня назад американской ракетой https://www.ponomaroleg.com/spisok-poter-chf-rf-20-05-2024/ уничтожен и затоплен корабль ЧФ РФ . Еще раз - американской.. уничтожен... Это факт и это то, что приближает победу. И США будут только наращивать помощь и поставки. И опять же - потому что https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-kongress/ Байден додавил Палату представителей и денег теперь очень много на оружие для Украины. И это тоже факт. И за это Америке спасибо.
Но за волной цунами уже мало кто об этом помнит.
Вчера два официальных чиновника заявили, что цель США - помочь Украине победить в войне. И США будут с Украиной до победы (и после тоже будут).
хоча важко віриться про якісь "українські розробки" типу Магура чи т.п. , скоріш за все збирається в У. з американських комплектуючих типу шкода октавія в Ужгороді
Тоді може нам щось і не нададуть,але ж сранакндр,іран,підорашка,вони щось ніяк не сконають від пекельних санкцій
та й , що схоже це було не на нашу користь...
Так Пентагон не хоче ще додаткових проблем на свою голову, але ніхто нам не заважає своєю зброєю бити по ворогу! І Зеленський, який фактично закрив у 2019 році українську ракетну програму, має за це відповідати у суді за послаблення обороноздатності країни і ще за багато чого, але хіба тільки він? А "яйценосний" Рєзніков, хіба не повинен? Не треба свою тупість та дурість перекладвти на чужі голови, треба завжди думати про інтереси країни, а не бабло в оффшорах.
навіть від гопніка перелякаються
А те , що "західні" компоненти в ракетах рф вбивають по всій території України , то теж з дозволу "обережного" НАТО ?