УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5823 відвідувача онлайн
Новини
10 534 152

Позиція США незмінна: ЗСУ не дозволяли завдавати ударів по території Росії американською зброєю, - Пентагон

пентагон,райдер

У США знову наголосили, що надають Україні зброю для захисту в межах української суверенної території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це  на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

"Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - сказав він.

Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.

"Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони", - додав Райдер.

Нагадаємо, 20 травня голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Автор: 

зброя (7446) Пентагон (1417) США (22643)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
А зелю треба прибрати
показати весь коментар
22.05.2024 07:23
+18
Це просто якась шизофренія
показати весь коментар
22.05.2024 07:14
+16
Тобто ця війна може тривати вічно.
показати весь коментар
22.05.2024 07:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А свою Вільху за 2.5 роки Зеленський знищів виходе
показати весь коментар
22.05.2024 08:44 Відповісти
Де ОТРК-Грім(сапсан)?Два роки млять пройшло!Він на 70% був зроблений!Де?
показати весь коментар
22.05.2024 08:52 Відповісти
Напишіт на ракеті нептун, та їбаште, іранськи герані ж літають?
показати весь коментар
22.05.2024 08:57 Відповісти
Схоже на те, що після семимісячної "парламентської вистави" щодо затвердження бюджету допомоги Україні, військові США, на чолі з Байденом, перехопили ініціативу: тепер продовжується "трагіфарс зі зброєю". Якийсь сюр...
А може цей генерал з Пентагону (чи будь-який інший) пояснити ЧОМУ для перемоги над гітлерівською Німеччиною США БИЛИ по Німеччині, а атомну бомбу кинули чомусь на Японію, а не десь у Флоріді !?)))
показати весь коментар
22.05.2024 08:59 Відповісти
Где была бы сейчас Украина без этих "союзничков"? Сколько миллиардов долларов и оружия поставлено в Украину? Уже забыли?
показати весь коментар
22.05.2024 09:22 Відповісти
А то, что " слюзнички" разоружили Украину, предоставив липовые гарантии, АЫзабыли???
показати весь коментар
22.05.2024 09:37 Відповісти
Такую же дичь несут кацапы, уверяя что НАТО обещал не расширяться. Где документ где написано что Америка должна защищать Украину в случае нападения?
показати весь коментар
22.05.2024 09:42 Відповісти
Ага. Т.е. Штаты нас ******* с Будапештским меморандумом, ты это хочешь сказвть?
показати весь коментар
22.05.2024 09:56 Відповісти
Т.е. Штаты с Будапешским меморандумом нас *******???
показати весь коментар
22.05.2024 09:57 Відповісти
Ну если совсем честно, совковый человек был очень наивным.
показати весь коментар
22.05.2024 10:04 Відповісти
Від сьогодні з публічного вжитку зникає термін «президент». Забудьте це слово. Не існує президента. Існує ВИКОНУВАЧ ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Від нині всі виступи Зеленського треба титрувати саме так: «виконувач повноважень президента». І так його представляти письмово й усно, офіційно й неофіційно.

Стаття 103 каже, що президент обирається на 5 років.
Стаття 108 каже, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.
Отже: шостий президент вичерпав конституційний термін перебування на посаді - і перейшов у розряд ВИКОНУВАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ президента.

Повнота й обсяг влади від того не міняється ніяк. Як був цар, так і буде. До переобрання нового президента вічним виконувачем повноважень з усією повнотою влади буде Зеленський незалежно від його рейтингів і довіри народу. Це може тривати безкінечно.

Війна = Зеленський.
показати весь коментар
22.05.2024 09:05 Відповісти
Це ти забудь про свого узурпатора - виконувача кремлівських задач. Він тепер звичайний клован свого криворозького кварталу і підлягає мобілізації як і всі цивільні.
Ст. 108 Конституції застосовується лише після проведених виборів нового президента, після обрання якого, поки що діючий президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного.
Так що не ліпи з гівна z-ішака, ти не на московії.
Конституція України нікому не надає безстрокових повноважень, а навпаки ст. 5 встановлює, що ніхто не може узурпувати державну владу.
показати весь коментар
22.05.2024 17:27 Відповісти
Чому ж ви тоді у ДС бобили Дрезден ?
показати весь коментар
22.05.2024 09:07 Відповісти
Сейчас США не участвуют в войне.
показати весь коментар
22.05.2024 09:11 Відповісти
Якби у нас було стільки нафти, як в Кувейті, вже б давно воювали...
показати весь коментар
22.05.2024 09:28 Відповісти
Украина имеет гораздо большее значение чем какой-то Кувейт в *опе мира. Переломать хребет китайско-кацапской-иранской Оси Зла важнее чем нефть.
показати весь коментар
22.05.2024 09:36 Відповісти
Тому нам дають по два Абрамса в місяць?
показати весь коментар
22.05.2024 10:45 Відповісти
Полностью согласен.Но всё это делается не эффективно.Санкции это хорошо,но их надо устливать в деситкратном размере.Во вторых: НАТО - это блок не для разрушения фашизма или рашизма,а только от защиты то них. И если рашизм будет распространятся,то рано или поздно, демократические государства вступят в прямой вооружённый контакт с ним. Сейчас прямой вызов сделала рф.Китай и Иран имеет другую почву.У Китая больше вероятности уйцти от авторитаризма,У ирана наверное самое сложнее,тамнаверное, как вы сказали,хребет не сломать.Ислам не позволит.Но к цивилизованным подходам с ним можно прийти через дипломатию.А вот с рашизмом не только сломать хребет.нужно чтобы после него не осталось даже хрящей.Империя рф должна рухнуть.Это может случится не через дипломатию.Каждый росиянин должен капитулировать и осознать что он преступник над человечеством. И в данный момент сдерживание и неучастие только сильно замедляют процесс от распада рф на отдельные национальные суверенные государства. Несмотря на большое количество вооружения и даже ядерного, росияне (рф) слабы как никогда.Глупо в приоритет ставить бизнес,это означает *ссать против ветра*.
показати весь коментар
22.05.2024 14:21 Відповісти
Польша проверяет версию причастности России к пожару в ТЦ в Варшаве - Дональд Туск.

показати весь коментар
22.05.2024 09:09 Відповісти
Таак, Пентагон незмінно обс***ється.
показати весь коментар
22.05.2024 09:12 Відповісти
Не можна бити по раші, тому що там ще багато власності американських компаній, плюс удари можуть зірвати екпорт ресурсів з раші з дисконтом а це інфляція....

Я не здивуюсь якщо знову не використають всі гроші на допомогу Україні і буде як з попередніми 6 млрд коли розказували що немає процедури використання
показати весь коментар
22.05.2024 09:36 Відповісти
найголовніше для НАТО, щоб війна не поширилася на якусь з держав НАТО, тому так і буде, Україна - поле бою
показати весь коментар
22.05.2024 09:40 Відповісти
хочете - воюйте з тим, що є. Не США ж росія збирається зруйнувати чи НАТО, поки що точно не їх.
показати весь коментар
22.05.2024 09:47 Відповісти
В Будапештском меморандуме нет ни слова про защиту нас в случае агрессии.
Да-да.
За то там есть....
Не поверите.
Обязательство Штатов .... обратиться в ООН для постановки вопроса об агрессии.
И вот за ЭТО мы отдали третий в мире ядерный потенциал???
Макарыч, сдохни ещё раз !!!!
показати весь коментар
22.05.2024 10:05 Відповісти
Будапештский меморандум подписал Кучма и все самолеты и ракеты отдал кацапам
показати весь коментар
22.05.2024 10:55 Відповісти
Как прописаны "гарантии" в Будапештском меморандуме:

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию
помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного
оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой
акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
показати весь коментар
22.05.2024 10:10 Відповісти
так з "погляду" касапів і китайозів Україна не стала жертвою агресії... Тому жодного рішення Радбезу ООН про допомогу Україні -не буде апріорі.

ЗІ: касапи своє "сво" не вважають за війну, за напад, для них це лише "уничтожение национализма"; а китайози кажуть, що це - "українська криза"....
показати весь коментар
22.05.2024 10:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ssha-zapreshhayut-bit-po-territorii-rf/ Олег Пономарь: Пару слов по поводу очередного информационно-эмоционального цунами - США запрещают бить ….
Смотрите, таких цунами было уже несколько: НАТО закрой небо, США "запрещают" атаковать российские НПЗ и тд. История показывает, что такие цунами на 90% состоят из хайпа, эмоций. Если ты хочешь много лайков и комментариев, то это простейший способ их получить.
А в действительности: статус сверхдержавы накладывает на США определенные дипломатические ограничения - что можно и что нельзя говорить вслух. Также здесь есть внутриполитическая борьба. Зачем Байдену кричать на весь мир (и его официальным лицам) - Мы разрешаем ударить по Москве нашими ракетами? Чтобы дать возможность Трампу в очередной раз прокричать, что Байден хочет развязать третью мировую? Выберите меня и будете иметь ответственную политику?

Отбросим эмоции и хайп.
Два дня назад американской ракетой https://www.ponomaroleg.com/spisok-poter-chf-rf-20-05-2024/ уничтожен и затоплен корабль ЧФ РФ . Еще раз - американской.. уничтожен... Это факт и это то, что приближает победу. И США будут только наращивать помощь и поставки. И опять же - потому что https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-kongress/ Байден додавил Палату представителей и денег теперь очень много на оружие для Украины. И это тоже факт. И за это Америке спасибо.
Но за волной цунами уже мало кто об этом помнит.
Вчера два официальных чиновника заявили, что цель США - помочь Украине победить в войне. И США будут с Украиной до победы (и после тоже будут).
показати весь коментар
22.05.2024 10:11 Відповісти
удари відбулися по тимчосово окупованих територіях.
хоча важко віриться про якісь "українські розробки" типу Магура чи т.п. , скоріш за все збирається в У. з американських комплектуючих типу шкода октавія в Ужгороді
показати весь коментар
22.05.2024 11:40 Відповісти
наприклад, знищення двох літаків А-50 та Іл-18 відбулося над Краснодарським краєм. Нє, можна вважати Кубань та Ростовську область українськими територіями... тут я особливо і принципово сперечатись не буду....
показати весь коментар
22.05.2024 14:11 Відповісти
а ответственно было снимать санкции с СП2?
показати весь коментар
22.05.2024 11:59 Відповісти
Хороший анализ! Внесу некоторую поправку.*Байден додавил*.Поддержка республиканцев произошла в основном с согласия трампа,который ненавидит Украину.Это потому,что после проседания позиций Байден в США из-за роста инфляции,начали вновь подниматься из-за его политики к рф и Китаю. То трамп,используя положение в Украине и сыграв шуллерством, дал отмашку мрази джонсону ставить вопрос на голосование. И сразу его позиции вначале выровнялись,а сейчас уже превосходят.У республиканцев всегда были здавомыслящие,но в меньшем количестве(пр. Маккейн),При трампе у республиканцев появился выраженный контраст в самой партии.И сейчас трамп достигнув дивидентов для себя,бадет всё сметать для своего авторитаризма,при этом ослабляя США,Но при этом недальновидном идиоте, США будет оставаться мировым лидером.И деньги будут выделятся,и оружее и защита будет усиливаться от рашизма. А сейчас стало понятным - необходимо с ним бороться,а не только защищаться.И к великому сожалению это не делалось дахе после 1945г.СОединённым Штатам Америке огромное спасибо,что они с нами до конца в отстаивании своей суверенности.
показати весь коментар
22.05.2024 15:34 Відповісти
А якщо ми почнемо відновлювати ядерну зброю?
Тоді може нам щось і не нададуть,але ж сранакндр,іран,підорашка,вони щось ніяк не сконають від пекельних санкцій
показати весь коментар
22.05.2024 11:35 Відповісти
Якщо ви хочете, щоб вас у світі поважали, відновлюйте ядерну зброю. Але таємно. Скажете, що я/о у вас немає, але якщо треба, можете застосувати.
показати весь коментар
22.05.2024 11:56 Відповісти
такий розумний, потім падають гелікоптери з тими, що таке заявляє...
показати весь коментар
22.05.2024 12:25 Відповісти
Так то падають які треба гелікоптери.
показати весь коментар
22.05.2024 12:40 Відповісти
так у нас вже впав не той що треба.. про що швидко забули...
та й , що схоже це було не на нашу користь...
показати весь коментар
22.05.2024 13:09 Відповісти
А ще хутьло особисто заявляв, що Україна для нього становить загрозу через ляп найвеличнішого про ядерку, і тоді почався похід орків на Київ
показати весь коментар
22.05.2024 12:29 Відповісти
Не мені вам розповідати, що путін готував вторгнення в Україну ще на початку 2000-х.
показати весь коментар
22.05.2024 12:41 Відповісти
згоден, що з 2000-х, проте тоді він ще розраховував на лукашенківський сценарій, максимальної зросіянщини, а потім йому вже в 2014-му дах фінально знесло.
показати весь коментар
22.05.2024 13:02 Відповісти
Наші колишні керманичі Кравчук та Кучма віддали ядерну зброю- це дійсно фатальне для України рішення, але ніхто нам не забороняв залишити стратегічну авіацію, ті самі літаки ТУ-95 та ТУ -160, та не ядерні ракети, але дурні президенти та міністри оборони й надалі продовжували знищувати військовий потенціал країни, згадайте падлюку Гриценка та Єханурова, ну й всіх хто доклав до цього свої огидні лапи. Так хіба в цьому винуваті США? А Маркарова - " супер-посліца" повністю провадила ланд-ліз.
Так Пентагон не хоче ще додаткових проблем на свою голову, але ніхто нам не заважає своєю зброєю бити по ворогу! І Зеленський, який фактично закрив у 2019 році українську ракетну програму, має за це відповідати у суді за послаблення обороноздатності країни і ще за багато чого, але хіба тільки він? А "яйценосний" Рєзніков, хіба не повинен? Не треба свою тупість та дурість перекладвти на чужі голови, треба завжди думати про інтереси країни, а не бабло в оффшорах.
показати весь коментар
22.05.2024 12:00 Відповісти
Це не позиція США незмінна, це позиція Байдена та його адміністрації незмінна. Як тут лаяли республіканців, Джонсона та Трампа за те, що вони, нібито, блокують допомогу Україні! Ну ось пакет допомоги, тільки не від Байдена, а від республіканців, уже місяць тому проголосовано. Чи багато змінилося? Ваша проблема знаходиться не в Конгресі, а в Білому домі. Байден пообіцяв путіну через свого помічника Кірбі ще в листопаді 2021 року, що він не заперечуватиме, якщо росія нападе на Україну і пообіцяв, що не дозволить Україні завдавати ударів по території Росії.
показати весь коментар
22.05.2024 12:06 Відповісти
Цікаво, що Ізраїль не послухався і катастрофи не сталося, просто за фактом, США "не санкціонували" цього, тому вони ні прои чому
показати весь коментар
22.05.2024 12:26 Відповісти
Американські ремби кінчились, лишились сцикуни...
показати весь коментар
22.05.2024 12:28 Відповісти
так їх і не існує -- то все актори
навіть від гопніка перелякаються
показати весь коментар
22.05.2024 12:30 Відповісти
Американці відкритим текстом кажуть - робіть свою зброю та їб...те рашистів. І тіки зелений г....он робить вигляд шо він нічого не розуміє - увесь світ тормозить та морозиться - бо не дає ракет - у всьому винні американці, німці..... - і тіки фалопіаніст - у білому смокінгу - а ще скіки підтримувачів зеленского дозволив бутусов гавкати на увесь світ - Всі погані, зеленский лідор перемоги - якої, та кого, отієї перемоги.
показати весь коментар
22.05.2024 12:38 Відповісти
Десять лет патронный завод построить не могут, какое ещё в звезду оружие, тоже что ли живёшь в мире розовых пони.
показати весь коментар
22.05.2024 12:57 Відповісти
Не хочуть, бо не було і немає політичної волі з кремля.
показати весь коментар
22.05.2024 17:41 Відповісти
Автомат Калашникова создан в кацапии , куярит по сей день всему миру.. Одним словом, куяртесь не выходя красных линий своего Украинского полигона . Просто , ******...
показати весь коментар
22.05.2024 13:58 Відповісти
Так ви ще відзвітуйте в "обком" куди вгатили , чим , і хто дозволив...
А те , що "західні" компоненти в ракетах рф вбивають по всій території України , то теж з дозволу "обережного" НАТО ?
показати весь коментар
22.05.2024 14:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 