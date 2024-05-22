Позиція США незмінна: ЗСУ не дозволяли завдавати ударів по території Росії американською зброєю, - Пентагон

У США знову наголосили, що надають Україні зброю для захисту в межах української суверенної території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

"Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - сказав він.

Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.

"Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони", - додав Райдер.

Нагадаємо, 20 травня голова Об’єднаних штабів США генерал Чарльз Браун висловив переконання, що Сили оборони України не використовують далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території РФ.

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