Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT

Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена работает над предложением об ослаблении запрета для Украины наносить удары по целям на территории РФ американским оружием. После "отрезвляющей" поездки в Киев позиция Блинкена изменилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в администрации Джо Байдена сейчас идут активные дебаты относительно ослабления запрета, чтобы позволить Украине поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки на территории России, расположенные непосредственно на границе с Украиной.

Отмечается, что инициатором дебатов стал госсекретарь США Энтони Блинкен после возвращения из Киева на прошлой неделе.

Указано, что чиновники, участвовавшие в дискуссиях по этому поводу, сказали, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне открыли новый фронт в войне, что привело к разрушительным последствиям.

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"Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы не смогут использовать американское вооружение", - отмечают журналисты.

В то же время представитель Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности, отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Кроме того, сейчас растет давление на Соединенные Штаты, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного США.

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NYT отметило, что Штаты также рассматривают возможность тренировать украинские войска внутри страны, а не отправлять их на полигон в Германии, однако это потребовало бы размещения американских военнослужащих в Украине, что до сих пор было "под запретом" Байдена.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин, похоже, предположил, что для российских самолетов, действующих на российской территории могут быть сделаны исключения.

Издание добавляет, что россияне привыкли к таким дебатам, и они не скрывают, что играют на американских опасениях относительно эскалации войны.

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Удары по территории РФ американским оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ.

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

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