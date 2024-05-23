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Новости Война
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Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена работает над предложением об ослаблении запрета для Украины наносить удары по целям на территории РФ американским оружием. После "отрезвляющей" поездки в Киев позиция Блинкена изменилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в администрации Джо Байдена сейчас идут активные дебаты относительно ослабления запрета, чтобы позволить Украине поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки на территории России, расположенные непосредственно на границе с Украиной.

Отмечается, что инициатором дебатов стал госсекретарь США Энтони Блинкен после возвращения из Киева на прошлой неделе.

Указано, что чиновники, участвовавшие в дискуссиях по этому поводу, сказали, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне открыли новый фронт в войне, что привело к разрушительным последствиям.

Также читайте: Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории РФ

"Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы не смогут использовать американское вооружение", - отмечают журналисты.

В то же время представитель Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности, отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Кроме того, сейчас растет давление на Соединенные Штаты, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного США.

Также читайте: Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла в войне против России, - представитель Госдепа США Миллер

NYT отметило, что Штаты также рассматривают возможность тренировать украинские войска внутри страны, а не отправлять их на полигон в Германии, однако это потребовало бы размещения американских военнослужащих в Украине, что до сих пор было "под запретом" Байдена.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин, похоже, предположил, что для российских самолетов, действующих на российской территории могут быть сделаны исключения.

Издание добавляет, что россияне привыкли к таким дебатам, и они не скрывают, что играют на американских опасениях относительно эскалации войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция США неизменна: ВСУ не разрешали наносить удары по территории России американским оружием, - Пентагон

Удары по территории РФ американским оружием

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ.

Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

Также читайте: Группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ

Автор: 

Госдепартамент США (1824) оружие (10204) США (26513) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Там ещё есть Саливан , то вечно против "эскалации" . Можно сперва дать разрешение с ограничение 200 км по територии россии , от границы с Украиной. Будет самое оно.
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23.05.2024 10:00
+6
Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України. Нарід для нас під час війни вибрв простага мальчіка от наріду 73%, який мав би забезпечити армію всим, що тільки в його силах, а вже чого не може зробити тут, то просити у партнерів. Але ж ні, дудки, прастай мальчік знищив наші ракетні програми і витратив всі наші гроші на асфальт та інші свої забаганки, а сьогодні він і такі як Ви обливаєте брудом не винуватця, а Президента США.
А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
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23.05.2024 10:37
+3
треба було думати головою, а не дупою в 2019... нагадаю, що не Байден у нас "прєЗЕдєнт"
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
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23.05.2024 10:49
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Байдену-потрібно просто припинити срацца та згадати якою Америка раніше була,бо наразі це проста жалкає зрєліщє-нажаль...
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23.05.2024 10:00 Ответить
Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України. Нарід для нас під час війни вибрв простага мальчіка от наріду 73%, який мав би забезпечити армію всим, що тільки в його силах, а вже чого не може зробити тут, то просити у партнерів. Але ж ні, дудки, прастай мальчік знищив наші ракетні програми і витратив всі наші гроші на асфальт та інші свої забаганки, а сьогодні він і такі як Ви обливаєте брудом не винуватця, а Президента США.
А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
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23.05.2024 10:37 Ответить
шикарный фсб нарратив.

1. берется боль
2. она максимально разгоняется.
3. в итоге получаем: не просите помощи, амеры не помогайте. хотяяяя, почему-то даже Британская мать его ИМПЕРИЯ находясь на островах просила не просто помощи у США, но и еще и Ленд лиз. все они просирали многое, да и против них не было экономики и потенциала больше в 8-15 раз.

но неееет, асфальт же, не просите бидона, он не должен ничего. ДА *** с два. как раз таки он ДОЛЖЕН. знаешь почему? потому-что он исполнительная власть НАРОДА США. а НАРОД США приказал ему ДАЙ УКРАИНЕ ЛЕНД ЛИЗ, а фсб с некоторыми украинцами - Украине Ленд лиз не нужон. и нет Ленд лиз, и нет сотни тысяч жизней украинцев. всё потому, что есть фсб и есть такие ******* как ты.
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23.05.2024 11:44 Ответить
Що це пан написав? Я кацапську мову вже не зовсім розумію і для мене з 2022 року кацапська мова стала маркером - кацап, терорист, окупант, вбивця, брехун... У попередньому посту я чітко написав, що українська влада має по-максимуму зробити все для своєї армії під час війни, а чого не вистачить- просити у партнерів і в тому числі і США. І ще раз повернуся до аналізу дій минулої влади, яку ця антимайданна назвала "барижною". Так от, при відсутності такої шаленної підтримки демократичних країн і грошей у казні, "бариги" зробили і запустили аж три ракетні програми, які професійно знищили "мальчікі, антимайданівці від наріду 73%". Чи можливо вони розробили свої, класні, нові ракети, бо їм було якось не по собі брати "барижні"? Та ні, немає. Тільки ходять і клянчать - дайте!!! АА гроші, які приходять на допомогу тирять!!! І не просто дайте, а "білон", "маразматік", "ліверна ковбаска" і тому подібне. Образи виливаються на західних лідерів і жодного слова відносно того, хто за 5 років не випустив своїх ракет і все зарив в асфальт.До цього часу будуються дороги, перекладається по декілька раз на рік бруківка, фінансуються марафони, російськомовні фрідоми...тільки не власна армія.
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23.05.2024 12:07 Ответить
нет брехун, та еще написал: Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України

и новость про якобы терки в белом доме, а не про производство оружия в Украине. да, всё взаимосвязано. но если в каждой теме при работе с союзниками всем говорить - бидон нам ничего не должен, он сам знает, а мы коррумпированы, то это повторение нарратива фсб 1 в 1. и получится то, что получилось - саботаж Ленд лиз.

это с точки зрения раба бидон ничего не должен. бидон должен. потому что он он ДОЛЖНОСТНОЕ лицо. а должен он американскому народу в первую очередь, который дает Украине как оружие. и деньги не бидона, а американцев.

Зе должен? должен. коррупция? да, посмотреть рейтинги будет достаточно. что-то делать? а представляешь, тема поднимается про брусчатку, а тут появляется "трампист" и говорит: а это не Зе виноват, он делает что может в условиях войны, это байден допустил войну, он один из бенефициаров. представь как это будет смотреться. то же самое наоборот.
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23.05.2024 12:55 Ответить
Нічого по кацапські не розумію. Коли бачу написаний текст не українською мовою, а кацапською, то чую, що дуже смердить кацапом і вбивцею, терористом і гвалтівником.
Коротко: в Конституції Україні ніде не написано, що нам щось винен Президент США. Він зобов'язаний перед американським народом.
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23.05.2024 17:57 Ответить
https://youtube.com/shorts/1JljoVQeSTw?si=X3580IjPS4Ghza7W жаль да, что кацапская мова?
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25.05.2024 01:28 Ответить
Там ещё есть Саливан , то вечно против "эскалации" . Можно сперва дать разрешение с ограничение 200 км по територии россии , от границы с Украиной. Будет самое оно.
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23.05.2024 10:00 Ответить
Десь загубився "0" І ще, дати Байдену наказ - ****...ти по оркам нелегетимному зелі, бо не визнають його легетимність.
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23.05.2024 12:28 Ответить
Пан Ентоні Блінкен the MAN!
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23.05.2024 10:04 Ответить
а вчора Хейлі заявила, що на прийдешніх виборах підтримає Трампа, хоча раніше була потужною опоненткою трампістського маговського ізоляціонізму. і це дуже багато чого значить, бо за Хейлі були готові проголосувати багато республіканців і багато нейтральних, тобто безпартійних виборців. таким чином, у Рудого шанси стати наступним президентом значно виросли.
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23.05.2024 10:08 Ответить
Результат слабкості поточного політикуму США.
Ладні вже хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати.
Ну і закінчиться це як у нас вибір-2019. Війною і довічним царем.
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23.05.2024 10:13 Ответить
Та Ви шо, пане Денісе? Вже ладні "хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати"? Так яке Ваша справа до президентів США? До президента України і його антимайданного команди у Вас немає запитань? Чи нам його прнивезли і кинули американці, а не вибрав нарід 73%?
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23.05.2024 10:40 Ответить
Це новина про політику США. По зєлі срач в інших темах.
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23.05.2024 10:43 Ответить
Звичайно це новина про політику США, але неозброєним оком видно, що позітівні блохери добре розбираються в політиці США і нічого не бачать в провльній політиці тут, яку творять антимайданівці. Ми маємо дякувати США за величезну підтримку не тільки ЗСУ, а всієї України, бо якби не вони, то ми б вже давно були малоросією у складі ворога.
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23.05.2024 11:36 Ответить
Ясно.
Ви, хохли, по сторонам нє смотрітє. Нє вашє ето дєло.
Ето нашє дєло. У нас всьо хорошо в дєржавє, імєєм право другіх направлять-поучать.
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23.05.2024 11:39 Ответить
довічним царем... ) вам би якісь ліки прийняти. )
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23.05.2024 10:47 Ответить
Трамп кричав про фальсифікацію виборів.
Щось мені підказує, що коли прийде до влади, ми побачимо справжню фальсифікацію наступних виборів, якщо їх результати не задовільнятимуть "вашєго любімого прєзідєнта".
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23.05.2024 10:51 Ответить
Певно Рудий Деня їй щось цікаве та перспективне запропонував.
Тому, з огляду на її позицію стосовно України, начеб то не зле мати такого друга у таборі Респів, якщо все ж таки оберуть Рудого.
У складі Респів достатньо проукраїнсько налаштованих політиків, реальних друзів України.
Без консенсусу та об'єднання різних таборів Респам буде важко на виборах - криза
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23.05.2024 10:15 Ответить
там просто більше яструбів, які ненавидять кацапів і комуняків так само, як і ми. )
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23.05.2024 10:46 Ответить
Є надія, що Нікі їх об'єднає та спрямує задля реалізації їхнього основного завдання - повного знищення @уйла та @уйлостану усіма можливими шляхами, у т.ч. реальною та стабільною підтримкою України як стратегічного партнера
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23.05.2024 10:49 Ответить
будемо сподіватися на це. а також будемо сподіватися, що ця тяганина із виділенням допомоги Україні була не через те, що Трамп неневидить Україну і свідомо підігрував ху йлу (бо інакше ніяк не збагну чому тоді Трамп ввів санкції проти північного потоку, якщо він друг ху йла), а через свої внутрішні політичні баталії перед виборами. навіть Валерій Чалий, якого я дуже поважаю, сказав, що блокування виділення допомоги Україні - це передвиборчі баталії, а не сипатії Трампа до ху йла...
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23.05.2024 10:56 Ответить
Рудий ніколи не був другом @уйла, а якщо реально - ненавидів бліду міль. Проте Рудий, будучи битим та ушлим бізнесменом-медійником, завжди чудово реалізовував прислів'я "тримай друзів близько, а ворогів ще ближче". Згадайте, будь-ласка, весь силовий блок Рудого - у Department of Defence, CIA, керівники та радники у State Department - жодного прокацапського, усі кацапофоби
Тільки панове Майк Помпео та Майкл Пенс чого варті!
Пана Валерія Чалого реально поважаю. Досвідчений, високоінтелектуальний дипломат та патріот. Із його позицією згоден - логічно та реально
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23.05.2024 11:08 Ответить
так отож. проте ще невідомо хто буде зараз у команді з Рудим. тільки би не цей засраний індус Равасвамі.
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23.05.2024 11:14 Ответить
Що означае за Хейлі були готові проголосовати? Вона вибила с гонки. А підтримка мала бути, якщо вона хоче далі бути в республіканскій партіі.
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23.05.2024 10:25 Ответить
ну коли вона була ще в гонці, то за неї готові були проголосувати 20-30% республіканців. та й дуже багато нейтральних. і коли вона призупинала свою участь у перегонах, то не підтримала Трампа, як зробили це Равасвамі і Де Сантіс після виходу з перегонів. хоча може тому Хейлі і не підтримувала Рудого, бо офіційно ще рахувалася кандидатом. вона ж не вийшла з перегонів як Равасвамі, а лише призупинила участь в перегонах. а от її вчорашня заява про підтримку Трампа, цікаво вона зробила її після офіційного припинення у перегонах чи вона ще формально перебуває у статусі призупиненої участі в перегонах.
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23.05.2024 10:44 Ответить
Як ти кажеш "рудий" не жував соплі як теперешній , а дав наказ рознести російський аеродром а потім колону вагнерівців в Сирії, таке навіть не можна уявити у виконанні обамовського кодла
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23.05.2024 10:44 Ответить
нуу. тут не варто так газувати... там запитували кацапів що то за колона і чия вона. і після того як кацапи сказали, що то не наша, то тоді її і рознесли. після цього пригожин і возненавидів шойгу.. а от якби кацапи сказали, що то їхня колона, то тоді невідомо як би поступили американці. не факт, що вони її розносили би, знаючи, що то кацапи.
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23.05.2024 10:51 Ответить
Видео, что осталось от Бахмута, Авдеевки, Волчанска... Байдену показывали ?
Покажите еще видео с падающими КАБами, ракетами - может старик пустит слезу....
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23.05.2024 10:11 Ответить
В такому віці як Байден людина вже нічого не розуміє, тим більше не в нього деменція.
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23.05.2024 10:24 Ответить
Римський "папа" в такому ж стані. Іноді здається, що він не розуміє де знаходиться і хто він такий.
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23.05.2024 10:36 Ответить
Шкода що Блінкен не їде в президенти.. дуже шкода
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23.05.2024 10:13 Ответить
У когось є наразі ще ілюзії що за чмо бідонне?
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23.05.2024 10:22 Ответить
Ну треба розуміти, що він в першу чергу президент США, тому йому важливіший свій електорат, штатам удари по оркам не вигідні, тому що там ще працюють американські компанії та мають власніть... і екпорт дешевих ресурсів з раші в Азію, де розташовано більшість виробництва знижує інфляцію ...
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23.05.2024 12:15 Ответить
Вихід з Авганістану був більш красномовним за усе… ху із ху…
але охлосу зручно жити з розумінням як у рибки гуппі…
комфортними ідіотами бути так зручно….
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23.05.2024 10:27 Ответить
видать не достаточно погибло украинцев
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23.05.2024 10:41 Ответить
треба було думати головою, а не дупою в 2019... нагадаю, що не Байден у нас "прєЗЕдєнт"
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
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23.05.2024 10:49 Ответить
Треба було думати головою всі 30 років чим Кучма був кращий, вся олігархічно корупційна система ще за нього утворилась... і військовий потенціал який залишився від совка знищували поступово 30 років... а ******** розробок ніх... не закупляли для війська...
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23.05.2024 12:08 Ответить
Все що ви написали жодним чином не виправдовує обрання 5 років тому промоскальського блазня, який фактично вже зруйнував систему управління дкржавою та знищив демократію й парламентаризм. Такого не було за жодного президента до нього, навіть за донецького бандюка яника. Після зелених покидьків державу прийдеться відбудовувати заново з нуля.
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23.05.2024 12:52 Ответить
Є сумніви, що все почалося не з зеленого, а православного януковича.
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23.05.2024 17:27 Ответить
"Блинкен убеждает Байдена" - борьба нанайских мальчикофф. Для ИДИОТОВ.
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23.05.2024 11:11 Ответить
якщо я купив кітфські джінси, то вони чиї зараз?
китайські чи мої?
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23.05.2024 11:24 Ответить
отлично работают пропагандоны. в конце будет: решение принято потому, что внутри Белого дома было 289 крыла, из них 273 продвигали решение бить по рашке.

а на самом деле удар по новороссийску - только не по экспортному потенциалу именно нефти, а рядом. что бы показать: смотри ты **-й коммуняг в болом доме, если что экспорт нефти рашки ни ни, а цены на бензин у т**я в стране о о. следом через несколько дней идет первая ПУБЛИЧНАЯ просьба Зеленского разрешить бить по рашке. в добавок еще и респы подключаются с давлением.

но если пропагандоны так обыгрывают, то хорошая новость. через месяцев 3 может и снимут ограничение, надеюсь быстрее. напомню, на Атакамсы ушло полтора года.
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23.05.2024 11:37 Ответить
а чому я думаю, що Байден послухай Блінкіна? Ну, хіба що визначить дальність двісті, або триста км від кордону...
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23.05.2024 12:34 Ответить
Блінкен протверз?
""Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння"

А якщо ТУ95 стріляють із Каспію по Львову - це не такий самий випадок?
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23.05.2024 12:45 Ответить
 
 