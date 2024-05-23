Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT
Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена работает над предложением об ослаблении запрета для Украины наносить удары по целям на территории РФ американским оружием. После "отрезвляющей" поездки в Киев позиция Блинкена изменилась.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, в администрации Джо Байдена сейчас идут активные дебаты относительно ослабления запрета, чтобы позволить Украине поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки на территории России, расположенные непосредственно на границе с Украиной.
Отмечается, что инициатором дебатов стал госсекретарь США Энтони Блинкен после возвращения из Киева на прошлой неделе.
Указано, что чиновники, участвовавшие в дискуссиях по этому поводу, сказали, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне открыли новый фронт в войне, что привело к разрушительным последствиям.
"Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы не смогут использовать американское вооружение", - отмечают журналисты.
В то же время представитель Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности, отчет Блинкена после его возвращения из Киева.
Кроме того, сейчас растет давление на Соединенные Штаты, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного США.
NYT отметило, что Штаты также рассматривают возможность тренировать украинские войска внутри страны, а не отправлять их на полигон в Германии, однако это потребовало бы размещения американских военнослужащих в Украине, что до сих пор было "под запретом" Байдена.
Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин, похоже, предположил, что для российских самолетов, действующих на российской территории могут быть сделаны исключения.
Издание добавляет, что россияне привыкли к таким дебатам, и они не скрывают, что играют на американских опасениях относительно эскалации войны.
Удары по территории РФ американским оружием
Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не била по территории РФ оружием, предоставленным западными партнерами.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения относительно использования американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.
Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.
Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.
Также группа конгрессменов призвала Пентагон усилить военную поддержку Украины в отношении ПВО, ВВС и ударов по территории РФ.
Спикер Палаты представителей США Джонсон поддержал идею Украины бить по территории РФ американским оружием.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
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А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
1. берется боль
2. она максимально разгоняется.
3. в итоге получаем: не просите помощи, амеры не помогайте. хотяяяя, почему-то даже Британская мать его ИМПЕРИЯ находясь на островах просила не просто помощи у США, но и еще и Ленд лиз. все они просирали многое, да и против них не было экономики и потенциала больше в 8-15 раз.
но неееет, асфальт же, не просите бидона, он не должен ничего. ДА *** с два. как раз таки он ДОЛЖЕН. знаешь почему? потому-что он исполнительная власть НАРОДА США. а НАРОД США приказал ему ДАЙ УКРАИНЕ ЛЕНД ЛИЗ, а фсб с некоторыми украинцами - Украине Ленд лиз не нужон. и нет Ленд лиз, и нет сотни тысяч жизней украинцев. всё потому, что есть фсб и есть такие ******* как ты.
и новость про якобы терки в белом доме, а не про производство оружия в Украине. да, всё взаимосвязано. но если в каждой теме при работе с союзниками всем говорить - бидон нам ничего не должен, он сам знает, а мы коррумпированы, то это повторение нарратива фсб 1 в 1. и получится то, что получилось - саботаж Ленд лиз.
это с точки зрения раба бидон ничего не должен. бидон должен. потому что он он ДОЛЖНОСТНОЕ лицо. а должен он американскому народу в первую очередь, который дает Украине как оружие. и деньги не бидона, а американцев.
Зе должен? должен. коррупция? да, посмотреть рейтинги будет достаточно. что-то делать? а представляешь, тема поднимается про брусчатку, а тут появляется "трампист" и говорит: а это не Зе виноват, он делает что может в условиях войны, это байден допустил войну, он один из бенефициаров. представь как это будет смотреться. то же самое наоборот.
Коротко: в Конституції Україні ніде не написано, що нам щось винен Президент США. Він зобов'язаний перед американським народом.
Ладні вже хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати.
Ну і закінчиться це як у нас вибір-2019. Війною і довічним царем.
Ви, хохли, по сторонам нє смотрітє. Нє вашє ето дєло.
Ето нашє дєло. У нас всьо хорошо в дєржавє, імєєм право другіх направлять-поучать.
Щось мені підказує, що коли прийде до влади, ми побачимо справжню фальсифікацію наступних виборів, якщо їх результати не задовільнятимуть "вашєго любімого прєзідєнта".
Тому, з огляду на її позицію стосовно України, начеб то не зле мати такого друга у таборі Респів, якщо все ж таки оберуть Рудого.
У складі Респів достатньо проукраїнсько налаштованих політиків, реальних друзів України.
Без консенсусу та об'єднання різних таборів Респам буде важко на виборах - криза
Тільки панове Майк Помпео та Майкл Пенс чого варті!
Пана Валерія Чалого реально поважаю. Досвідчений, високоінтелектуальний дипломат та патріот. Із його позицією згоден - логічно та реально
Покажите еще видео с падающими КАБами, ракетами - может старик пустит слезу....
але охлосу зручно жити з розумінням як у рибки гуппі…
комфортними ідіотами бути так зручно….
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
китайські чи мої?
а на самом деле удар по новороссийску - только не по экспортному потенциалу именно нефти, а рядом. что бы показать: смотри ты **-й коммуняг в болом доме, если что экспорт нефти рашки ни ни, а цены на бензин у т**я в стране о о. следом через несколько дней идет первая ПУБЛИЧНАЯ просьба Зеленского разрешить бить по рашке. в добавок еще и респы подключаются с давлением.
но если пропагандоны так обыгрывают, то хорошая новость. через месяцев 3 может и снимут ограничение, надеюсь быстрее. напомню, на Атакамсы ушло полтора года.
""Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння"
А якщо ТУ95 стріляють із Каспію по Львову - це не такий самий випадок?