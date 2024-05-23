Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT
Держдепартамент США під керівництвом держсекретаря Ентоні Блінкена працює над пропозицією про послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю. Після "протверезливої" поїздки до Києва позиція Блінкена змінилася.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
За даними видання, в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити Україні вражати ракетні та артилерійські пускові установки на території Росії, розташованих безпосередньо на кордоні з Україною.
Зазначається, що ініціатором дебатів став держсекретар США Ентоні Блінкен після повернення з Києва минулого тижня.
Вказано, що посадовці, які брали участь у дискусіях з цього приводу, сказали, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків.
"Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння", - зазначають журналісти.
Водночас речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.
Крім того, зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої США.
NYT зауважило, що Штати також розглядають можливість тренувати українські війська всередині країни, а не відправляти їх на полігон у Німеччині, однак це вимагало б розміщення американських військовослужбовців в Україні, що досі було "під забороною" Байдена.
Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін, схоже, припустив, що для російських літаків, які діють на російській території, можуть бути зроблені винятки.
Видання додає, що росіяни звикли до таких дебатів, і вони не приховують, що грають на американських побоюваннях щодо ескалації війни.
Удари по території РФ американською зброєю
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.
Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.
Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.
Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.
Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.
Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.
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А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
1. берется боль
2. она максимально разгоняется.
3. в итоге получаем: не просите помощи, амеры не помогайте. хотяяяя, почему-то даже Британская мать его ИМПЕРИЯ находясь на островах просила не просто помощи у США, но и еще и Ленд лиз. все они просирали многое, да и против них не было экономики и потенциала больше в 8-15 раз.
но неееет, асфальт же, не просите бидона, он не должен ничего. ДА *** с два. как раз таки он ДОЛЖЕН. знаешь почему? потому-что он исполнительная власть НАРОДА США. а НАРОД США приказал ему ДАЙ УКРАИНЕ ЛЕНД ЛИЗ, а фсб с некоторыми украинцами - Украине Ленд лиз не нужон. и нет Ленд лиз, и нет сотни тысяч жизней украинцев. всё потому, что есть фсб и есть такие ******* как ты.
и новость про якобы терки в белом доме, а не про производство оружия в Украине. да, всё взаимосвязано. но если в каждой теме при работе с союзниками всем говорить - бидон нам ничего не должен, он сам знает, а мы коррумпированы, то это повторение нарратива фсб 1 в 1. и получится то, что получилось - саботаж Ленд лиз.
это с точки зрения раба бидон ничего не должен. бидон должен. потому что он он ДОЛЖНОСТНОЕ лицо. а должен он американскому народу в первую очередь, который дает Украине как оружие. и деньги не бидона, а американцев.
Зе должен? должен. коррупция? да, посмотреть рейтинги будет достаточно. что-то делать? а представляешь, тема поднимается про брусчатку, а тут появляется "трампист" и говорит: а это не Зе виноват, он делает что может в условиях войны, это байден допустил войну, он один из бенефициаров. представь как это будет смотреться. то же самое наоборот.
Коротко: в Конституції Україні ніде не написано, що нам щось винен Президент США. Він зобов'язаний перед американським народом.
Ладні вже хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати.
Ну і закінчиться це як у нас вибір-2019. Війною і довічним царем.
Ви, хохли, по сторонам нє смотрітє. Нє вашє ето дєло.
Ето нашє дєло. У нас всьо хорошо в дєржавє, імєєм право другіх направлять-поучать.
Щось мені підказує, що коли прийде до влади, ми побачимо справжню фальсифікацію наступних виборів, якщо їх результати не задовільнятимуть "вашєго любімого прєзідєнта".
Тому, з огляду на її позицію стосовно України, начеб то не зле мати такого друга у таборі Респів, якщо все ж таки оберуть Рудого.
У складі Респів достатньо проукраїнсько налаштованих політиків, реальних друзів України.
Без консенсусу та об'єднання різних таборів Респам буде важко на виборах - криза
Тільки панове Майк Помпео та Майкл Пенс чого варті!
Пана Валерія Чалого реально поважаю. Досвідчений, високоінтелектуальний дипломат та патріот. Із його позицією згоден - логічно та реально
Покажите еще видео с падающими КАБами, ракетами - может старик пустит слезу....
але охлосу зручно жити з розумінням як у рибки гуппі…
комфортними ідіотами бути так зручно….
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
китайські чи мої?
а на самом деле удар по новороссийску - только не по экспортному потенциалу именно нефти, а рядом. что бы показать: смотри ты **-й коммуняг в болом доме, если что экспорт нефти рашки ни ни, а цены на бензин у т**я в стране о о. следом через несколько дней идет первая ПУБЛИЧНАЯ просьба Зеленского разрешить бить по рашке. в добавок еще и респы подключаются с давлением.
но если пропагандоны так обыгрывают, то хорошая новость. через месяцев 3 может и снимут ограничение, надеюсь быстрее. напомню, на Атакамсы ушло полтора года.
""Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння"
А якщо ТУ95 стріляють із Каспію по Львову - це не такий самий випадок?