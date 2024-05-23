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Новини Війна
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Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держдепартамент США під керівництвом держсекретаря Ентоні Блінкена працює над пропозицією про послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю. Після "протверезливої" поїздки до Києва позиція Блінкена змінилася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними видання, в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити Україні вражати ракетні та артилерійські пускові установки на території Росії, розташованих безпосередньо на кордоні з Україною.

Зазначається, що ініціатором дебатів став держсекретар США Ентоні Блінкен після повернення з Києва минулого тижня.

Вказано, що посадовці, які брали участь у дискусіях з цього приводу, сказали, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен

"Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння", - зазначають журналісти.

Водночас речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Крім того, зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої США.

Читайте також: Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла у війні проти Росії, - речник Держдепу США Міллер

NYT зауважило, що Штати також розглядають можливість тренувати українські війська всередині країни, а не відправляти їх на полігон у Німеччині, однак це вимагало б розміщення американських військовослужбовців в Україні, що досі було "під забороною" Байдена.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін, схоже, припустив, що для російських літаків, які діють на російській території, можуть бути зроблені винятки.

Видання додає, що росіяни звикли до таких дебатів, і вони не приховують, що грають на американських побоюваннях щодо ескалації війни.

Читайте також: Удари по РФ зброєю США допомогли б Україні втримати оборону, - секретар РНБО Литвиненко

Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Також читайте: Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Автор: 

Держдепартамент США (1619) зброя (7446) США (22665) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Там ещё есть Саливан , то вечно против "эскалации" . Можно сперва дать разрешение с ограничение 200 км по територии россии , от границы с Украиной. Будет самое оно.
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23.05.2024 10:00
+6
Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України. Нарід для нас під час війни вибрв простага мальчіка от наріду 73%, який мав би забезпечити армію всим, що тільки в його силах, а вже чого не може зробити тут, то просити у партнерів. Але ж ні, дудки, прастай мальчік знищив наші ракетні програми і витратив всі наші гроші на асфальт та інші свої забаганки, а сьогодні він і такі як Ви обливаєте брудом не винуватця, а Президента США.
А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
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23.05.2024 10:37
+3
треба було думати головою, а не дупою в 2019... нагадаю, що не Байден у нас "прєЗЕдєнт"
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
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23.05.2024 10:49
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Байдену-потрібно просто припинити срацца та згадати якою Америка раніше була,бо наразі це проста жалкає зрєліщє-нажаль...
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23.05.2024 10:00 Відповісти
Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України. Нарід для нас під час війни вибрв простага мальчіка от наріду 73%, який мав би забезпечити армію всим, що тільки в його силах, а вже чого не може зробити тут, то просити у партнерів. Але ж ні, дудки, прастай мальчік знищив наші ракетні програми і витратив всі наші гроші на асфальт та інші свої забаганки, а сьогодні він і такі як Ви обливаєте брудом не винуватця, а Президента США.
А Блінкен бачить, що наша слугорижна влада все про..бала і за 5 років так і не налагодила випуск ракет, які спромоглися зробити "бариги" і йому більше стало шкода наших військових, чим нашому Верховному і він просить БЬайдена дозволити бити їх ракетами по військовим цілям на території мордора.
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23.05.2024 10:37 Відповісти
шикарный фсб нарратив.

1. берется боль
2. она максимально разгоняется.
3. в итоге получаем: не просите помощи, амеры не помогайте. хотяяяя, почему-то даже Британская мать его ИМПЕРИЯ находясь на островах просила не просто помощи у США, но и еще и Ленд лиз. все они просирали многое, да и против них не было экономики и потенциала больше в 8-15 раз.

но неееет, асфальт же, не просите бидона, он не должен ничего. ДА *** с два. как раз таки он ДОЛЖЕН. знаешь почему? потому-что он исполнительная власть НАРОДА США. а НАРОД США приказал ему ДАЙ УКРАИНЕ ЛЕНД ЛИЗ, а фсб с некоторыми украинцами - Украине Ленд лиз не нужон. и нет Ленд лиз, и нет сотни тысяч жизней украинцев. всё потому, что есть фсб и есть такие ******* как ты.
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23.05.2024 11:44 Відповісти
Що це пан написав? Я кацапську мову вже не зовсім розумію і для мене з 2022 року кацапська мова стала маркером - кацап, терорист, окупант, вбивця, брехун... У попередньому посту я чітко написав, що українська влада має по-максимуму зробити все для своєї армії під час війни, а чого не вистачить- просити у партнерів і в тому числі і США. І ще раз повернуся до аналізу дій минулої влади, яку ця антимайданна назвала "барижною". Так от, при відсутності такої шаленної підтримки демократичних країн і грошей у казні, "бариги" зробили і запустили аж три ракетні програми, які професійно знищили "мальчікі, антимайданівці від наріду 73%". Чи можливо вони розробили свої, класні, нові ракети, бо їм було якось не по собі брати "барижні"? Та ні, немає. Тільки ходять і клянчать - дайте!!! АА гроші, які приходять на допомогу тирять!!! І не просто дайте, а "білон", "маразматік", "ліверна ковбаска" і тому подібне. Образи виливаються на західних лідерів і жодного слова відносно того, хто за 5 років не випустив своїх ракет і все зарив в асфальт.До цього часу будуються дороги, перекладається по декілька раз на рік бруківка, фінансуються марафони, російськомовні фрідоми...тільки не власна армія.
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23.05.2024 12:07 Відповісти
нет брехун, та еще написал: Що потрібно робити Байдену, то він сам розбереться. Він є Президентом великої США і ні в якому разі не України

и новость про якобы терки в белом доме, а не про производство оружия в Украине. да, всё взаимосвязано. но если в каждой теме при работе с союзниками всем говорить - бидон нам ничего не должен, он сам знает, а мы коррумпированы, то это повторение нарратива фсб 1 в 1. и получится то, что получилось - саботаж Ленд лиз.

это с точки зрения раба бидон ничего не должен. бидон должен. потому что он он ДОЛЖНОСТНОЕ лицо. а должен он американскому народу в первую очередь, который дает Украине как оружие. и деньги не бидона, а американцев.

Зе должен? должен. коррупция? да, посмотреть рейтинги будет достаточно. что-то делать? а представляешь, тема поднимается про брусчатку, а тут появляется "трампист" и говорит: а это не Зе виноват, он делает что может в условиях войны, это байден допустил войну, он один из бенефициаров. представь как это будет смотреться. то же самое наоборот.
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23.05.2024 12:55 Відповісти
Нічого по кацапські не розумію. Коли бачу написаний текст не українською мовою, а кацапською, то чую, що дуже смердить кацапом і вбивцею, терористом і гвалтівником.
Коротко: в Конституції Україні ніде не написано, що нам щось винен Президент США. Він зобов'язаний перед американським народом.
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23.05.2024 17:57 Відповісти
https://youtube.com/shorts/1JljoVQeSTw?si=X3580IjPS4Ghza7W жаль да, что кацапская мова?
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25.05.2024 01:28 Відповісти
Там ещё есть Саливан , то вечно против "эскалации" . Можно сперва дать разрешение с ограничение 200 км по територии россии , от границы с Украиной. Будет самое оно.
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23.05.2024 10:00 Відповісти
Десь загубився "0" І ще, дати Байдену наказ - ****...ти по оркам нелегетимному зелі, бо не визнають його легетимність.
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23.05.2024 12:28 Відповісти
Пан Ентоні Блінкен the MAN!
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23.05.2024 10:04 Відповісти
а вчора Хейлі заявила, що на прийдешніх виборах підтримає Трампа, хоча раніше була потужною опоненткою трампістського маговського ізоляціонізму. і це дуже багато чого значить, бо за Хейлі були готові проголосувати багато республіканців і багато нейтральних, тобто безпартійних виборців. таким чином, у Рудого шанси стати наступним президентом значно виросли.
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23.05.2024 10:08 Відповісти
Результат слабкості поточного політикуму США.
Ладні вже хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати.
Ну і закінчиться це як у нас вибір-2019. Війною і довічним царем.
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23.05.2024 10:13 Відповісти
Та Ви шо, пане Денісе? Вже ладні "хоч за ***** рудого, аби тільки припинити шмарклі жувати"? Так яке Ваша справа до президентів США? До президента України і його антимайданного команди у Вас немає запитань? Чи нам його прнивезли і кинули американці, а не вибрав нарід 73%?
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23.05.2024 10:40 Відповісти
Це новина про політику США. По зєлі срач в інших темах.
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23.05.2024 10:43 Відповісти
Звичайно це новина про політику США, але неозброєним оком видно, що позітівні блохери добре розбираються в політиці США і нічого не бачать в провльній політиці тут, яку творять антимайданівці. Ми маємо дякувати США за величезну підтримку не тільки ЗСУ, а всієї України, бо якби не вони, то ми б вже давно були малоросією у складі ворога.
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23.05.2024 11:36 Відповісти
Ясно.
Ви, хохли, по сторонам нє смотрітє. Нє вашє ето дєло.
Ето нашє дєло. У нас всьо хорошо в дєржавє, імєєм право другіх направлять-поучать.
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23.05.2024 11:39 Відповісти
довічним царем... ) вам би якісь ліки прийняти. )
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23.05.2024 10:47 Відповісти
Трамп кричав про фальсифікацію виборів.
Щось мені підказує, що коли прийде до влади, ми побачимо справжню фальсифікацію наступних виборів, якщо їх результати не задовільнятимуть "вашєго любімого прєзідєнта".
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23.05.2024 10:51 Відповісти
Певно Рудий Деня їй щось цікаве та перспективне запропонував.
Тому, з огляду на її позицію стосовно України, начеб то не зле мати такого друга у таборі Респів, якщо все ж таки оберуть Рудого.
У складі Респів достатньо проукраїнсько налаштованих політиків, реальних друзів України.
Без консенсусу та об'єднання різних таборів Респам буде важко на виборах - криза
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23.05.2024 10:15 Відповісти
там просто більше яструбів, які ненавидять кацапів і комуняків так само, як і ми. )
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23.05.2024 10:46 Відповісти
Є надія, що Нікі їх об'єднає та спрямує задля реалізації їхнього основного завдання - повного знищення @уйла та @уйлостану усіма можливими шляхами, у т.ч. реальною та стабільною підтримкою України як стратегічного партнера
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23.05.2024 10:49 Відповісти
будемо сподіватися на це. а також будемо сподіватися, що ця тяганина із виділенням допомоги Україні була не через те, що Трамп неневидить Україну і свідомо підігрував ху йлу (бо інакше ніяк не збагну чому тоді Трамп ввів санкції проти північного потоку, якщо він друг ху йла), а через свої внутрішні політичні баталії перед виборами. навіть Валерій Чалий, якого я дуже поважаю, сказав, що блокування виділення допомоги Україні - це передвиборчі баталії, а не сипатії Трампа до ху йла...
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23.05.2024 10:56 Відповісти
Рудий ніколи не був другом @уйла, а якщо реально - ненавидів бліду міль. Проте Рудий, будучи битим та ушлим бізнесменом-медійником, завжди чудово реалізовував прислів'я "тримай друзів близько, а ворогів ще ближче". Згадайте, будь-ласка, весь силовий блок Рудого - у Department of Defence, CIA, керівники та радники у State Department - жодного прокацапського, усі кацапофоби
Тільки панове Майк Помпео та Майкл Пенс чого варті!
Пана Валерія Чалого реально поважаю. Досвідчений, високоінтелектуальний дипломат та патріот. Із його позицією згоден - логічно та реально
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23.05.2024 11:08 Відповісти
так отож. проте ще невідомо хто буде зараз у команді з Рудим. тільки би не цей засраний індус Равасвамі.
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23.05.2024 11:14 Відповісти
Що означае за Хейлі були готові проголосовати? Вона вибила с гонки. А підтримка мала бути, якщо вона хоче далі бути в республіканскій партіі.
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23.05.2024 10:25 Відповісти
ну коли вона була ще в гонці, то за неї готові були проголосувати 20-30% республіканців. та й дуже багато нейтральних. і коли вона призупинала свою участь у перегонах, то не підтримала Трампа, як зробили це Равасвамі і Де Сантіс після виходу з перегонів. хоча може тому Хейлі і не підтримувала Рудого, бо офіційно ще рахувалася кандидатом. вона ж не вийшла з перегонів як Равасвамі, а лише призупинила участь в перегонах. а от її вчорашня заява про підтримку Трампа, цікаво вона зробила її після офіційного припинення у перегонах чи вона ще формально перебуває у статусі призупиненої участі в перегонах.
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23.05.2024 10:44 Відповісти
Як ти кажеш "рудий" не жував соплі як теперешній , а дав наказ рознести російський аеродром а потім колону вагнерівців в Сирії, таке навіть не можна уявити у виконанні обамовського кодла
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23.05.2024 10:44 Відповісти
нуу. тут не варто так газувати... там запитували кацапів що то за колона і чия вона. і після того як кацапи сказали, що то не наша, то тоді її і рознесли. після цього пригожин і возненавидів шойгу.. а от якби кацапи сказали, що то їхня колона, то тоді невідомо як би поступили американці. не факт, що вони її розносили би, знаючи, що то кацапи.
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23.05.2024 10:51 Відповісти
Видео, что осталось от Бахмута, Авдеевки, Волчанска... Байдену показывали ?
Покажите еще видео с падающими КАБами, ракетами - может старик пустит слезу....
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23.05.2024 10:11 Відповісти
В такому віці як Байден людина вже нічого не розуміє, тим більше не в нього деменція.
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23.05.2024 10:24 Відповісти
Римський "папа" в такому ж стані. Іноді здається, що він не розуміє де знаходиться і хто він такий.
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23.05.2024 10:36 Відповісти
Шкода що Блінкен не їде в президенти.. дуже шкода
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23.05.2024 10:13 Відповісти
У когось є наразі ще ілюзії що за чмо бідонне?
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23.05.2024 10:22 Відповісти
Ну треба розуміти, що він в першу чергу президент США, тому йому важливіший свій електорат, штатам удари по оркам не вигідні, тому що там ще працюють американські компанії та мають власніть... і екпорт дешевих ресурсів з раші в Азію, де розташовано більшість виробництва знижує інфляцію ...
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23.05.2024 12:15 Відповісти
Вихід з Авганістану був більш красномовним за усе… ху із ху…
але охлосу зручно жити з розумінням як у рибки гуппі…
комфортними ідіотами бути так зручно….
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23.05.2024 10:27 Відповісти
видать не достаточно погибло украинцев
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23.05.2024 10:41 Відповісти
треба було думати головою, а не дупою в 2019... нагадаю, що не Байден у нас "прєЗЕдєнт"
і не Байден відмивав роками мільярди на асфальті замість виробляти власну зброю.
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23.05.2024 10:49 Відповісти
Треба було думати головою всі 30 років чим Кучма був кращий, вся олігархічно корупційна система ще за нього утворилась... і військовий потенціал який залишився від совка знищували поступово 30 років... а ******** розробок ніх... не закупляли для війська...
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23.05.2024 12:08 Відповісти
Все що ви написали жодним чином не виправдовує обрання 5 років тому промоскальського блазня, який фактично вже зруйнував систему управління дкржавою та знищив демократію й парламентаризм. Такого не було за жодного президента до нього, навіть за донецького бандюка яника. Після зелених покидьків державу прийдеться відбудовувати заново з нуля.
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23.05.2024 12:52 Відповісти
Є сумніви, що все почалося не з зеленого, а православного януковича.
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23.05.2024 17:27 Відповісти
"Блинкен убеждает Байдена" - борьба нанайских мальчикофф. Для ИДИОТОВ.
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23.05.2024 11:11 Відповісти
якщо я купив кітфські джінси, то вони чиї зараз?
китайські чи мої?
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23.05.2024 11:24 Відповісти
отлично работают пропагандоны. в конце будет: решение принято потому, что внутри Белого дома было 289 крыла, из них 273 продвигали решение бить по рашке.

а на самом деле удар по новороссийску - только не по экспортному потенциалу именно нефти, а рядом. что бы показать: смотри ты **-й коммуняг в болом доме, если что экспорт нефти рашки ни ни, а цены на бензин у т**я в стране о о. следом через несколько дней идет первая ПУБЛИЧНАЯ просьба Зеленского разрешить бить по рашке. в добавок еще и респы подключаются с давлением.

но если пропагандоны так обыгрывают, то хорошая новость. через месяцев 3 может и снимут ограничение, надеюсь быстрее. напомню, на Атакамсы ушло полтора года.
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23.05.2024 11:37 Відповісти
а чому я думаю, що Байден послухай Блінкіна? Ну, хіба що визначить дальність двісті, або триста км від кордону...
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23.05.2024 12:34 Відповісти
Блінкен протверз?
""Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння"

А якщо ТУ95 стріляють із Каспію по Львову - це не такий самий випадок?
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23.05.2024 12:45 Відповісти
 
 