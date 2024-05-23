Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT

Держдепартамент США під керівництвом держсекретаря Ентоні Блінкена працює над пропозицією про послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю. Після "протверезливої" поїздки до Києва позиція Блінкена змінилася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними видання, в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити Україні вражати ракетні та артилерійські пускові установки на території Росії, розташованих безпосередньо на кордоні з Україною.

Зазначається, що ініціатором дебатів став держсекретар США Ентоні Блінкен після повернення з Києва минулого тижня.

Вказано, що посадовці, які брали участь у дискусіях з цього приводу, сказали, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен

"Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть використовувати американське озброєння", - зазначають журналісти.

Водночас речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Крім того, зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої США.

Читайте також: Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла у війні проти Росії, - речник Держдепу США Міллер

NYT зауважило, що Штати також розглядають можливість тренувати українські війська всередині країни, а не відправляти їх на полігон у Німеччині, однак це вимагало б розміщення американських військовослужбовців в Україні, що досі було "під забороною" Байдена.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін, схоже, припустив, що для російських літаків, які діють на російській території, можуть бути зроблені винятки.

Видання додає, що росіяни звикли до таких дебатів, і вони не приховують, що грають на американських побоюваннях щодо ескалації війни.

Читайте також: Удари по РФ зброєю США допомогли б Україні втримати оборону, - секретар РНБО Литвиненко

Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Також читайте: Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ