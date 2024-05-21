УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 691 109

Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла у війні проти Росії, - речник Держдепу США Міллер

міллер,метью

США займають принципову позицію, щодо закінчення війни РФ проти України, та прагнуть перемоги Києва.

Про це заявив у Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - підкреслив він.

Та нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.

Речник Держдепу пояснив: позиція США є чіткою в плані того, що перемога України сама по собі означає, що Росія програє цю війну.

"Я думаю, що наша позиція - кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, - залишається достатньо чіткою вже більше двох років", - резюмував Міллер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, напердодні, ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, на її думку, Україна має отримати право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Міллер Метью (157) США (22643)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Шановні американці. Розгляньте, будь ласка, наступний приклад:
Російський Су-34 над Білгородською областю зкидує КАБ, яка має подолати 70 км та вдарити по Харківщині.
Чи може завдати F16 з території України по цьому Су-34 ракетою "повітря-повітря"?
Якщо ні, то як захищатися?
показати весь коментар
21.05.2024 02:10
+28
Як можливо виграти у війні НЕ наносячи ударів по території супротивника?!!
Це в принципу НЕМОЖЛИВО!
показати весь коментар
21.05.2024 02:13
+14
Насправді США хочуть щоб Україна не програла, якась частина існувала як незалежна країна, і при цьому надаючі зброю в кількості якої буде достатньо для супротиву та знищення значимої потуги їх противника. І на цьому дякую, але це лицемірство, бо мають змогу надати допомогу достатньої для виходу України на кордон 1991 року.
показати весь коментар
21.05.2024 03:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Слів багато, але страх перед кацапами та "як би чого не вийшло" переважають...
показати весь коментар
21.05.2024 09:45 Відповісти
Якби хотіли, то дали би не 32 абрамса , а 500 зі складів, де у вас поза 2000 просто ржавіють під сонцем. А так по всій номенклатурі, включаючи бредл. Ви НЕ хочете шоп росія сконала, ви хочете, шоп росія не так швидко перемолола Україну. Бо ж ядерка. Ага.
показати весь коментар
21.05.2024 09:58 Відповісти
Ще один дибіл. Яка "перемога"? На червоній площі? Чи, блд, одразу до Уралу?
Вже нудить від цих "перемагатєлжц", коли реалії зовсім інші - в цій країні не буде кому жити і хотіти не будуть тут жити. А зелені мародери і раді вічній війні: тоді гайки можна наповну закрутити і продовжувати красти безбожно.
показати весь коментар
21.05.2024 10:42 Відповісти
Ага , тоді де F 35 принциповий ви наш
показати весь коментар
21.05.2024 10:52 Відповісти
никогда не верь коммунягам. все они одной масти. американцы их победили в 20x, теперь черед 20x нашего века.
показати весь коментар
21.05.2024 11:37 Відповісти
белый дом байдена разрешил юзать свифт рашистким банкам, что бы те спокойней торговали с индией
показати весь коментар
21.05.2024 11:40 Відповісти
Ми так хочемо перемоги України, так хочемо що аж забороняємо бити своєми ракетами по території росії і максималньо затягуємо з передачею зброї. Кругом сплошне цинічне брехливе гівно.
показати весь коментар
21.05.2024 12:08 Відповісти
ЗеКоманда зраділо побігла за мішкам, після того як жадібно потерли руками та витерли писки від слюні.
показати весь коментар
21.05.2024 12:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 