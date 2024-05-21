Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла у війні проти Росії, - речник Держдепу США Міллер

США займають принципову позицію, щодо закінчення війни РФ проти України, та прагнуть перемоги Києва.

Про це заявив у Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - підкреслив він.

Та нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.

Речник Держдепу пояснив: позиція США є чіткою в плані того, що перемога України сама по собі означає, що Росія програє цю війну.

"Я думаю, що наша позиція - кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, - залишається достатньо чіткою вже більше двох років", - резюмував Міллер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, напердодні, ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, на її думку, Україна має отримати право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати зі союзниками мають цьому сприяти.