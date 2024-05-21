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Новости Война
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Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла в войне против России, - представитель Госдепа США Миллер

міллер,метью

США занимают принципиальную позицию, относительно окончания войны РФ против Украины, и стремятся к победе Киева.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", - подчеркнул он.

И напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил стратегическое поражение России в этом конфликте.

Представитель Госдепа пояснил: позиция США является четкой в плане того, что победа Украины сама по себе означает, что Россия проигрывает эту войну.

"Я думаю, что наша позиция - кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, - остается достаточно четкой уже более двух лет", - резюмировал Миллер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне, экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что, по ее мнению, Украина должна получить право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Миллер Мэтью (338) США (26506)


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Топ комментарии
+30
Шановні американці. Розгляньте, будь ласка, наступний приклад:
Російський Су-34 над Білгородською областю зкидує КАБ, яка має подолати 70 км та вдарити по Харківщині.
Чи може завдати F16 з території України по цьому Су-34 ракетою "повітря-повітря"?
Якщо ні, то як захищатися?
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21.05.2024 02:10
+28
Як можливо виграти у війні НЕ наносячи ударів по території супротивника?!!
Це в принципу НЕМОЖЛИВО!
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21.05.2024 02:13
+14
Насправді США хочуть щоб Україна не програла, якась частина існувала як незалежна країна, і при цьому надаючі зброю в кількості якої буде достатньо для супротиву та знищення значимої потуги їх противника. І на цьому дякую, але це лицемірство, бо мають змогу надати допомогу достатньої для виходу України на кордон 1991 року.
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21.05.2024 03:31
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Слів багато, але страх перед кацапами та "як би чого не вийшло" переважають...
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21.05.2024 09:45 Ответить
Якби хотіли, то дали би не 32 абрамса , а 500 зі складів, де у вас поза 2000 просто ржавіють під сонцем. А так по всій номенклатурі, включаючи бредл. Ви НЕ хочете шоп росія сконала, ви хочете, шоп росія не так швидко перемолола Україну. Бо ж ядерка. Ага.
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21.05.2024 09:58 Ответить
Ще один дибіл. Яка "перемога"? На червоній площі? Чи, блд, одразу до Уралу?
Вже нудить від цих "перемагатєлжц", коли реалії зовсім інші - в цій країні не буде кому жити і хотіти не будуть тут жити. А зелені мародери і раді вічній війні: тоді гайки можна наповну закрутити і продовжувати красти безбожно.
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21.05.2024 10:42 Ответить
Ага , тоді де F 35 принциповий ви наш
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21.05.2024 10:52 Ответить
никогда не верь коммунягам. все они одной масти. американцы их победили в 20x, теперь черед 20x нашего века.
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21.05.2024 11:37 Ответить
белый дом байдена разрешил юзать свифт рашистким банкам, что бы те спокойней торговали с индией
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21.05.2024 11:40 Ответить
Ми так хочемо перемоги України, так хочемо що аж забороняємо бити своєми ракетами по території росії і максималньо затягуємо з передачею зброї. Кругом сплошне цинічне брехливе гівно.
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21.05.2024 12:08 Ответить
ЗеКоманда зраділо побігла за мішкам, після того як жадібно потерли руками та витерли писки від слюні.
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21.05.2024 12:16 Ответить
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