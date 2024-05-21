Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла в войне против России, - представитель Госдепа США Миллер

США занимают принципиальную позицию, относительно окончания войны РФ против Украины, и стремятся к победе Киева.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", - подчеркнул он.

И напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил стратегическое поражение России в этом конфликте.

Представитель Госдепа пояснил: позиция США является четкой в плане того, что победа Украины сама по себе означает, что Россия проигрывает эту войну.

"Я думаю, что наша позиция - кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, - остается достаточно четкой уже более двух лет", - резюмировал Миллер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, накануне, экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что, по ее мнению, Украина должна получить право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.