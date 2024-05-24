Речник Держдепу про заборону Україні бити американською зброєю по РФ: Ми не заохочуємо. Це наша довготермінова політика
Уряд США не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання про заборону Україні з боку США бити американською зброєю по цілях на території РФ, Міллер сказав, що обмеження й далі чинне, хоча нещодавно ЗМІ повідомили про пропозицію глави Держдепу Ентоні Блінкена президенту Джо Байдену зняти цю заборону.
Міллер наголосив, що не існує жодних розбіжностей у позиції щодо атак по території Росії зброєю США між Пентагоном, Держдепом та Білим домом.
"Немає різниці в політиці між Пентагоном, нами та Білим домом. У нас у всіх та сама політика, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. Ми не робимо можливими удари за межами кордонів України", - заявив представник Держдепу.
Речник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що це доготермінова політика уряду США.
"Коли йдеться про використання зброї наданої США – ми не робимо можливими удари на території Росії. Це – наша довготермінова політика і це продовжує бути нашою політикою", - заявив Міллер.
Водночас він додав, що Київ сам приймає рішення, як йому використовувати зброю надану не США, а також власне озброєння.
"Ми розуміємо, що коли йдеться про зброю, надану не США, Україна прийматиме власні рішення. Україна – незалежна країна і їм доведеться приймати власні рішення, коли йдеться про застосування зброї, яку вони отримали в інших місцях чи виробили самі, як наприклад деякі дрони, які вони виробляють і ви бачили що вони їх використовують. Рішення – за Україною. Ми їх не заохочуємо", - сказав Міллер.
Нагадаємо, що раніше спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.
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Апупєть!
гнилі труси все рівно Вам скоро ткнуть в мордяку сапогом Китай
- ...М'який!
Хто бенефіціар цього "унеможливлення"?
Є сподівання, що конгресмени також зацікавлені знати мотиви та прізвища чиновників США , які "унеможливують",тобто де факто - забороняють наносити удари по терористам на території РФ, які щодня здійснюють військові злочини на території України.
Просрали Грім2 тепер сидимо і чекаємо прильотів з раші замість бити по на випередження по шассі від Іскандерів, аеродромах і т.д.
Уважно читайте Будапештський меморандум - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй Їхня - множина, спільно зобов'язались не використовувати арсенал трьох гарантів, а не кожен гарант окремо свій арсенал зброї.
НИКАКОГО ЗАПРЕТА НЕТ