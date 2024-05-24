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Речник Держдепу про заборону Україні бити американською зброєю по РФ: Ми не заохочуємо. Це наша довготермінова політика

США не заохочують Україну бити по РФ американською зброєю

Уряд США не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про заборону Україні з боку США бити американською зброєю по цілях на території РФ, Міллер сказав, що обмеження й далі чинне, хоча нещодавно ЗМІ повідомили про пропозицію глави Держдепу Ентоні Блінкена президенту Джо Байдену зняти цю заборону.

Міллер наголосив, що не існує жодних розбіжностей у позиції щодо атак по території Росії зброєю США між Пентагоном, Держдепом та Білим домом.

"Немає різниці в політиці між Пентагоном, нами та Білим домом. У нас у всіх та сама політика, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. Ми не робимо можливими удари за межами кордонів України", - заявив представник Держдепу.

Речник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що це доготермінова політика уряду США.

Читайте також: Позиція США незмінна: ЗСУ не дозволяли завдавати ударів по території Росії американською зброєю, - Пентагон

"Коли йдеться про використання зброї наданої США – ми не робимо можливими удари на території Росії. Це – наша довготермінова політика і це продовжує бути нашою політикою", - заявив Міллер.

Водночас він додав, що Київ сам приймає рішення, як йому використовувати зброю надану не США, а також власне озброєння.

"Ми розуміємо, що коли йдеться про зброю, надану не США, Україна прийматиме власні рішення. Україна – незалежна країна і їм доведеться приймати власні рішення, коли йдеться про застосування зброї, яку вони отримали в інших місцях чи виробили самі, як наприклад деякі дрони, які вони виробляють і ви бачили що вони їх використовують. Рішення – за Україною. Ми їх не заохочуємо", - сказав Міллер.

Читайте також: Україна сама вирішує. США не підтримують і не заохочують використання західної зброї для ударів за межами української території, - Блінкен

Нагадаємо, що раніше спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Автор: 

Держдепартамент США (1623) Міллер Метью (157) зброя (7451) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+15
Ось дуже цікаво, у другу світову вони теж говорили СРСР, щоб зброя з ленд-лізу тільки на своїй території?
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24.05.2024 21:10
+14
А то Путин нападёт.
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24.05.2024 21:03
+10
Паскуди
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24.05.2024 21:07
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А то Путин нападёт.
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24.05.2024 21:03 Відповісти
Ось дуже цікаво, у другу світову вони теж говорили СРСР, щоб зброя з ленд-лізу тільки на своїй території?
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24.05.2024 21:10 Відповісти
Та у них и немецкие города бомбить получалось.
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24.05.2024 21:18 Відповісти
Трєпєщі, Омєріка!

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24.05.2024 21:57 Відповісти
Та вони вже "ніжки Буша" готують...
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24.05.2024 21:05 Відповісти
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24.05.2024 21:06 Відповісти
Паскуди
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24.05.2024 21:07 Відповісти
Це не політика-це лицемірне лицемірство...
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24.05.2024 21:07 Відповісти
Тобто "політика".
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25.05.2024 05:13 Відповісти
Він мав на увазі що вони бажають послаблення росії ціною поступового знищення України
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24.05.2024 21:11 Відповісти
Тобто, навіть коли у нас з'являться Ф-16, то збивати рашистські "сушки" над територією московії ми не зможемо і рашисти будуть далі руйнувати Харків, Шостку і всі прикордонні міста та села?
Апупєть!
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24.05.2024 21:12 Відповісти
яка політика довгострокова щоб тут всіх вибити
гнилі труси все рівно Вам скоро ткнуть в мордяку сапогом Китай
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24.05.2024 21:14 Відповісти
А як знищити пускові установки C-300, якими рашисти з під Білгорода Харків обстрілюють?
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24.05.2024 21:18 Відповісти
вільхою, сапсаном, асфальтом
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24.05.2024 21:52 Відповісти
Морпіхам напевно зараз файно за них все Мули возять - хоча про шо це я Мулів прирізали по бюджетним здається причинам ( і це в США - найбагатшій країні світу ).
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24.05.2024 22:19 Відповісти
Можу ше надрукувать шо в США не прийняли на озброєння - або прийняли наприклад один підводний човен класу Морський Вовк ( хоча їх мало бути штук 30-40 ), і це в найбагатшій країні світу нагадаю вам це ше раз.
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24.05.2024 22:23 Відповісти
для бовдурів особисто: вільха, сапсан - ракетні програми України, які були знищені зеленським ОСОБИСТО. Замість них клали асфальт. Проблеми США мене не бентежать.
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24.05.2024 23:22 Відповісти
Главное чтобы не отговаривали.
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24.05.2024 21:25 Відповісти
Обамовское отродье.
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24.05.2024 21:34 Відповісти
обамофобы)
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24.05.2024 23:13 Відповісти
- Так зелений, чи червоний?!
- ...М'який!
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24.05.2024 21:39 Відповісти
Ну что Байден хороший Трамп плохой?
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24.05.2024 21:42 Відповісти
Ага! Байден прИйде, порядок навЕде. Вже навів, особливо в останні пів-року.
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25.05.2024 05:36 Відповісти
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24.05.2024 21:42 Відповісти
довготермінова - це років на вісім чи на десять?
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24.05.2024 21:46 Відповісти
Скоріше всього на той весь час, допоки рашка не гигне, але чи хоче захід, щоб вона сконала? І отут виникають питання...
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25.05.2024 09:59 Відповісти
полохливий саливон радиться з єрмаком.
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24.05.2024 21:48 Відповісти
посил зрозумілий: блазень-наркоман, де САПСАН, де ВІЛЬХА?
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24.05.2024 21:50 Відповісти
Може хтось з речників Держдепу оголосить повний список тих чиновників , які "унеможливлюють" удари ЗСУ американською зброєю по військовим обʼєктам РФ?
Хто бенефіціар цього "унеможливлення"?
Є сподівання, що конгресмени також зацікавлені знати мотиви та прізвища чиновників США , які "унеможливують",тобто де факто - забороняють наносити удари по терористам на території РФ, які щодня здійснюють військові злочини на території України.
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24.05.2024 21:53 Відповісти
Салліван і Бернс. Другий в листопаді 2021 року літав до ***** і домовився про це з ним
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24.05.2024 23:25 Відповісти
Мабуть це ще не всі. Речник послався на Пентагон, Держдеп і Білий дім (Блінкена викреслюємо).
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25.05.2024 00:52 Відповісти
я не розумію, чому усі скиглять? блазня сами вибирали, насолоджуйтесь, бовдури!
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24.05.2024 21:54 Відповісти
Я не розумію яке буйло тре вживать шоб подібне надрукувать ?
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24.05.2024 22:16 Відповісти
бо ти йолуп
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24.05.2024 23:29 Відповісти
Заперечувати те шо я йолуп не буду але -але якшо порівнювати мене з Енштейном то я йолуп , а в порівнянні з вами не відомо хто з нас ху ( принаймі ви не заперечили моє припущення шо ви вживаєте якесь буйло сумнівної якості - такшо такшо ).
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25.05.2024 00:59 Відповісти
А вони не хочуть кацапам унеможливити бомбити Україну?
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24.05.2024 22:00 Відповісти
"Немає різниці в політиці "підкилимних договорняків" між Пентагоном, нами та Білим домом і куйлом всія 3,14дерації У нас у всіх та сама політика, яка полягає в тому, що ми не заохочуємо удари за межами кордонів України. по території рашистської 3,14дерації,з території котрої три роки приходить і прилітає смерть і розруха для України і її народу...
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24.05.2024 22:23 Відповісти
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24.05.2024 22:29 Відповісти
Самостійно вирішує тільки от забув додати ниття держдепу про інфляцію при ударах по НПЗ... І що Україна європейська держава та не повинна бити по цивільних об'єктах... А який НПЗ цивільний якщо поставляє пальне для орків...

Просрали Грім2 тепер сидимо і чекаємо прильотів з раші замість бити по на випередження по шассі від Іскандерів, аеродромах і т.д.
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24.05.2024 22:44 Відповісти
Це вже в минулому. Вже можна бити, бо це була хибна думка (вислів), вже дійшло до обами-бідона, що коли НПЗ зупиняються, то ціна на нафту падає, бо її, нафту, нікуди дівати. То вони ляпнули, як в калюжу... п...нули.
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25.05.2024 05:42 Відповісти
Вже неодноразово писав, що потрібен фінансовий позов від України в Міжнародний суд до Будапештських гарантів за невиконання ними своїх зобов'язань, що призвело до збитків України в результаті війни на суму ... думаю вже сміливо можна вимагати ТРИЛЬЙОН долярів. Підкреслюю - не тільки з рашки, а з США також. Зобов'язання вони взяли спільно і відповідальність за невиконання теж колективна.
Уважно читайте Будапештський меморандум - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй Їхня - множина, спільно зобов'язались не використовувати арсенал трьох гарантів, а не кожен гарант окремо свій арсенал зброї.
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24.05.2024 23:43 Відповісти
Це перманентна хвороблива 3.14дарастія, а не довготривала політика.
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24.05.2024 23:58 Відповісти
Штати вже відкритим текстом кажуть - іпаште під свою відповідальність, тільки на нас не посилайтеся. А зе-кодло тупить на користь кремля.
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25.05.2024 00:56 Відповісти
Потрібно було не на асфальті красти,а продовжити ракетні програми,тоді не потрібно було нівкого нічого не питати,а може пуйло і засцяв до нас лізти.
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25.05.2024 01:12 Відповісти
В нас же є британські хаймарси.Чи на них ссиклива адміністрація США теж наклала обмеження?
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25.05.2024 02:54 Відповісти
"Мы не поощряем" и "запрещаем" - это разные вещи!

НИКАКОГО ЗАПРЕТА НЕТ
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25.05.2024 06:25 Відповісти
А своє, то, що було, не виробляють, це натяк палководцю!
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25.05.2024 07:06 Відповісти
Здається слова "заохочує, не заохочує" і "забороняє" мають трохи різні значення...Філологи в студію...
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25.05.2024 09:55 Відповісти
 
 