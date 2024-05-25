Депутат Бундестага Хофрайтер призвал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием: Это часть самообороны

Депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал не препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей в российском воздушном пространстве", - заявил он.

Хофрайтер подчеркнул, что международное право позволяет государству, которое подверглось нападению, атаковать военные объекты в стране агрессора.

"Это часть самообороны. Ведь российская армия бомбит украинский город Харьков, который имеет миллионное население, днем и ночью со своей территории, в том числе и управляемыми бомбами, которые попадают всего за 40 секунд", - отметил он.

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Как отмечается, накануне государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, Хофрайтер призвал правительства обеих стран расширить свою решительную поддержку Украины. Германия имеет деньги и ресурсы для того, чтобы лучше обеспечить Украину оружием и боеприпасами.

"В серьезной ситуации, в которой находится Украина, нельзя исключать предоставление отдельных систем вооружений", - добавил он.

Хофрайтер призвал канцлера Олафа Шольца начать диалог с Францией относительно роли французского ядерного оружия в общеевропейской обороне.

"Макрон уже несколько раз предлагал это. К сожалению, его предложения до сих пор не были приняты", - отметил Хофрайтер.

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Ранее сообщалось, правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.