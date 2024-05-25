РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11248 посетителей онлайн
Новости
1 189 15

Депутат Бундестага Хофрайтер призвал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием: Это часть самообороны

антон,хофрайтер

Депутат германского Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал не препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей в российском воздушном пространстве", - заявил он.

Хофрайтер подчеркнул, что международное право позволяет государству, которое подверглось нападению, атаковать военные объекты в стране агрессора.

"Это часть самообороны. Ведь российская армия бомбит украинский город Харьков, который имеет миллионное население, днем и ночью со своей территории, в том числе и управляемыми бомбами, которые попадают всего за 40 секунд", - отметил он.

Также читайте: Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Как отмечается, накануне государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, Хофрайтер призвал правительства обеих стран расширить свою решительную поддержку Украины. Германия имеет деньги и ресурсы для того, чтобы лучше обеспечить Украину оружием и боеприпасами.

"В серьезной ситуации, в которой находится Украина, нельзя исключать предоставление отдельных систем вооружений", - добавил он.

Хофрайтер призвал канцлера Олафа Шольца начать диалог с Францией относительно роли французского ядерного оружия в общеевропейской обороне.

"Макрон уже несколько раз предлагал это. К сожалению, его предложения до сих пор не были приняты", - отметил Хофрайтер.

Также читайте: Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT

Ранее сообщалось, правительство США не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Автор: 

оружие (10208) россия (95454) Бундестаг (223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
от німцям повезло із зеленими. Не то шо нам.
показать весь комментарий
25.05.2024 10:13
+2
Так вже ж валили кацапську літаючу пи₴добратію над бєлгородом в минулому році. І явно не з с-300. То в чому справа? Кацапи салівана "папрасілі"?
показать весь комментарий
25.05.2024 10:06
+2
він має на увазі стоячу у Халіно, Єйську, Приморсько-Ахтарську...
показать весь комментарий
25.05.2024 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вже ж валили кацапську літаючу пи₴добратію над бєлгородом в минулому році. І явно не з с-300. То в чому справа? Кацапи салівана "папрасілі"?
показать весь комментарий
25.05.2024 10:06 Ответить
він має на увазі стоячу у Халіно, Єйську, Приморсько-Ахтарську...
показать весь комментарий
25.05.2024 10:17 Ответить
"...для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі..."🤔
показать весь комментарий
25.05.2024 11:00 Ответить
ну не дивно, бо він же не військовий. Коли вони злетіли, то це вже задача на порядок складніша.
показать весь комментарий
25.05.2024 11:05 Ответить
Факт збиття нашою ППО кацапських літаків над бєлгородом був? Був. То я і питаю в чому тепер складність? А стоячу він там мав на увазі чи лежачу, нам невідомо.
показать весь комментарий
25.05.2024 12:24 Ответить
складність у тому, що тепер підтягнути непомітно комплекс до кордону вже не вдасться. Чи вам це не зрозуміло?
показать весь комментарий
25.05.2024 13:13 Ответить
Незрозуміло що змінилося з минулого року? "Вже не вдасться" не проходить. Це лише слова. Є якийсь об'єктивний аналіз?
показать весь комментарий
25.05.2024 14:41 Ответить
пересування і розгортання такого комплесу у прикордонній області неминуче бачить велика кількість сторонніх людей, серед яких є велика частка тих, хто не встиг переплисти свою умовну Тису. Крім того, у прикордонні багато шугать всіляких неляканих "орланів" та "залів". тому прилетить швидко, як це було вже. По цим причинам ми зараз і не бачимо "патріотичних" засідок біля кордону.
показать весь комментарий
26.05.2024 06:37 Ответить
от німцям повезло із зеленими. Не то шо нам.
показать весь комментарий
25.05.2024 10:13 Ответить
Пиар, напомнить о себе. Если бы Европа боролась с варварским уничтожением хрущей и оленок, он бы требовал обустройства хрущевых ( простите, Никита Сергеевич) ферм
показать весь комментарий
25.05.2024 10:58 Ответить
коли я купив пйоришко з написом "made in china"в мисливськой крамничці ш в мене є чек, всф діла, то пйоришко чиє?
кітайське чи крамничине?
показать весь комментарий
25.05.2024 10:29 Ответить
Може нам зеленими помінятись з німцями? їхніх сюди, членограя і його ляльководів туди
показать весь комментарий
25.05.2024 10:43 Ответить
А это мысль.
Но тогда собирать помидоры можно будет диаметром только 5 см. А огурец на 3 см длиннее ху и не в коем случае не шершавый.
Мы просто не ценим уютную анархию, в которой живем
показать весь комментарий
25.05.2024 11:02 Ответить
И останемся без света..ибо тепловую єнергетику раздолбали, а ядреную запретят
показать весь комментарий
25.05.2024 12:07 Ответить
.
показать весь комментарий
25.05.2024 11:05 Ответить
 
 