Депутат Бундестагу Хофрайтер закликав дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю: Це частина самооборони

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер закликав не перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі", – заявив він.

Хофрайтер наголосив, що міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресора.

"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, зокрема і керованими бомбами, які влучають лише за 40 секунд", – зазначив він.

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Як зазначається, напередодні державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Німеччини, Хофрайтер закликав уряди обох країн розширити свою рішучу підтримку України. Німеччина має гроші та ресурси для того, щоб краще забезпечити Україну зброєю та боєприпасами.

"У серйозній ситуації, в якій перебуває Україна, не можна виключати надання окремих систем озброєнь", – додав він.

Хофрайтер закликав канцлера Олафа Шольца розпочати діалог із Францією стосовно ролі французької ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.

"Макрон вже кілька разів пропонував це. На жаль, його пропозиції досі не були прийняті", – зауважив Хофрайтер.

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Раніше повідомлялося, уряд США не заохочує і не уможливлює завдання ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно ухвалює рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.