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Депутат Бундестагу Хофрайтер закликав дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю: Це частина самооборони

антон,хофрайтер

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Хофрайтер закликав не перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі", – заявив він.

Хофрайтер наголосив, що міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресора.

"Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, зокрема і керованими бомбами, які влучають лише за 40 секунд", – зазначив він.

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Як зазначається, напередодні державного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Німеччини, Хофрайтер закликав уряди обох країн розширити свою рішучу підтримку України. Німеччина має гроші та ресурси для того, щоб краще забезпечити Україну зброєю та боєприпасами.

"У серйозній ситуації, в якій перебуває Україна, не можна виключати надання окремих систем озброєнь", – додав він.

Хофрайтер закликав канцлера Олафа Шольца розпочати діалог із Францією стосовно ролі французької ядерної зброї в загальноєвропейській обороні.

"Макрон вже кілька разів пропонував це. На жаль, його пропозиції досі не були прийняті", – зауважив Хофрайтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT

Раніше повідомлялося, уряд США не заохочує і не уможливлює завдання ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно ухвалює рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Автор: 

зброя (7451) росія (65052) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+3
от німцям повезло із зеленими. Не то шо нам.
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25.05.2024 10:13
+2
Так вже ж валили кацапську літаючу пи₴добратію над бєлгородом в минулому році. І явно не з с-300. То в чому справа? Кацапи салівана "папрасілі"?
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25.05.2024 10:06
+2
він має на увазі стоячу у Халіно, Єйську, Приморсько-Ахтарську...
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25.05.2024 10:17
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Так вже ж валили кацапську літаючу пи₴добратію над бєлгородом в минулому році. І явно не з с-300. То в чому справа? Кацапи салівана "папрасілі"?
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25.05.2024 10:06 Відповісти
він має на увазі стоячу у Халіно, Єйську, Приморсько-Ахтарську...
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25.05.2024 10:17 Відповісти
"...для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі..."🤔
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25.05.2024 11:00 Відповісти
ну не дивно, бо він же не військовий. Коли вони злетіли, то це вже задача на порядок складніша.
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25.05.2024 11:05 Відповісти
Факт збиття нашою ППО кацапських літаків над бєлгородом був? Був. То я і питаю в чому тепер складність? А стоячу він там мав на увазі чи лежачу, нам невідомо.
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25.05.2024 12:24 Відповісти
складність у тому, що тепер підтягнути непомітно комплекс до кордону вже не вдасться. Чи вам це не зрозуміло?
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25.05.2024 13:13 Відповісти
Незрозуміло що змінилося з минулого року? "Вже не вдасться" не проходить. Це лише слова. Є якийсь об'єктивний аналіз?
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25.05.2024 14:41 Відповісти
пересування і розгортання такого комплесу у прикордонній області неминуче бачить велика кількість сторонніх людей, серед яких є велика частка тих, хто не встиг переплисти свою умовну Тису. Крім того, у прикордонні багато шугать всіляких неляканих "орланів" та "залів". тому прилетить швидко, як це було вже. По цим причинам ми зараз і не бачимо "патріотичних" засідок біля кордону.
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26.05.2024 06:37 Відповісти
от німцям повезло із зеленими. Не то шо нам.
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25.05.2024 10:13 Відповісти
Пиар, напомнить о себе. Если бы Европа боролась с варварским уничтожением хрущей и оленок, он бы требовал обустройства хрущевых ( простите, Никита Сергеевич) ферм
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25.05.2024 10:58 Відповісти
коли я купив пйоришко з написом "made in china"в мисливськой крамничці ш в мене є чек, всф діла, то пйоришко чиє?
кітайське чи крамничине?
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25.05.2024 10:29 Відповісти
Може нам зеленими помінятись з німцями? їхніх сюди, членограя і його ляльководів туди
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25.05.2024 10:43 Відповісти
А это мысль.
Но тогда собирать помидоры можно будет диаметром только 5 см. А огурец на 3 см длиннее ху и не в коем случае не шершавый.
Мы просто не ценим уютную анархию, в которой живем
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25.05.2024 11:02 Відповісти
И останемся без света..ибо тепловую єнергетику раздолбали, а ядреную запретят
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25.05.2024 12:07 Відповісти
.
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25.05.2024 11:05 Відповісти
 
 