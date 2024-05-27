РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4746 посетителей онлайн
Новости
6 826 55

Премьер Италии Мелони против того, чтобы Украина била западным оружием по РФ

Мелоні не хоче дозволяти бити Україні західною зброєю по РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила против того, чтобы Украина имела возможность бить оружием партнеров по территории России.

Об этом пишет издание Barron`s, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю мы должны быть очень осторожными", - сказала Мелони.

При этом она добавила, что согласна с тем, что "НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал о том, что уступает".

Ранее сообщалось, что в итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России. В частности, свое несогласие выразили вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Также читайте: РФ нельзя вознаграждать за агрессию. Мир наступит, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, - президент Италии Маттарелла

Автор: 

Италия (1643) оружие (10210) россия (95481) Джорджа Мелони (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Я о ней был лучшего мнения. Как маски сейчас сбрсываются со многих. Жаль, что от Украины нет сейчас ни одного настоящего и умного политика и дипломата, который умел бы находить контакт и переубеждать Запад
показать весь комментарий
27.05.2024 02:05
+12
дуже сподобалася новина від польского міністра...
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
показать весь комментарий
27.05.2024 02:07
+8
тобто - хай з Халіно літають їбашити Харків.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та знаємо - до зуя вас клацнутих
показать весь комментарий
27.05.2024 02:01 Ответить
Цікаво хто покусав Мелоні
показать весь комментарий
27.05.2024 07:11 Ответить
Бабосікі не кусають а гріють кишені
показать весь комментарий
27.05.2024 08:16 Ответить
Та російські пранкери її ще у 2023 розводили на розмову про допомогу Україні, і був навіть скандал, бо те, що вона говорила у розмові з ними, відрізнялося від того, що теревенить нам. Тим говорила, що багато втомилися від підтримки України і контрнаступ не приносить результатів. Так що я не здивована, плюс італійці досить лояльно ставляться до росіян, бо ті багато приносять їм грошей за рахунок туризму та різних фешн заходів, продажу одежі, одягу та аксесуарів відомих брендів тощо.
показать весь комментарий
27.05.2024 09:22 Ответить
тобто - хай з Халіно літають їбашити Харків.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:03 Ответить
Їм ще в той сапог ще не прилітає. Все інше їм пох
показать весь комментарий
27.05.2024 02:06 Ответить
це вона даремно таку ***** бовкнула, бо завтра вже пів-кацапіїбуде волати - "харошіє сапагі, нада брать".
Хто там ще на кожуха схожий?
показать весь комментарий
27.05.2024 05:03 Ответить
Я о ней был лучшего мнения. Как маски сейчас сбрсываются со многих. Жаль, что от Украины нет сейчас ни одного настоящего и умного политика и дипломата, который умел бы находить контакт и переубеждать Запад
показать весь комментарий
27.05.2024 02:05 Ответить
не в одного українського дипломата немає стільки грошей ,я к в газпрому .
показать весь комментарий
27.05.2024 02:55 Ответить
А по-друге не в Україні немає, а влада дипломатів змінила на сексологинь та зашпортавшихся генпрокурорш, та просравших під керівництвом влади підгтовку до війни міністрів оборони ... Все, що заслужило провал у політиці України , як в нагороду, пішло в дипломатію - сам Єрмак ого-го дипломат-ларьочник!!! З бандюкам Києва справлявся вдало .
показать весь комментарий
27.05.2024 03:10 Ответить
Наташа мене не збуджує ваш ермак ! влада дипломатів до 2018 не отримала жодної снайперської гвинтівки ! моя думка дуже не подобається місцевим адмінам , але мені на них насрати . справа в тому що захід не дозволить Україні перемогти , як що б хотіли перемоги то вся зброя була б літом 2022 без всяких обмежень , а санкції не були дірявими .
показать весь комментарий
27.05.2024 03:25 Ответить
Згадайте ще як й коли США починали з Гітлером воювати...Так! Україна не в першочерговій лінії інтересів США , а Європа й зараз в рази відстає від рашки у виробництві гармат у рази ...
Але коли дипломатія не робить своєї справи , а влада просто саботує, то дуже помітно у США , як виникають ознаки байдужості . Є чим перебивати емпатію трампістам перед виборцями ну і тд ... Не замінюйте одне одним - важливо все !
показать весь комментарий
27.05.2024 03:32 Ответить
Донбас майже був визволений , були збудовані фортифікаційні лінії, доки рашка не пішла прямо через кордон військами й не накрила гражданскую вайну Данбаса за свою свабоду мєдним тазом Мінських ... Так Захід Європейський в першу чергу зкорумпований рашкою спав , й Трамп тут правий був ... Захід обісрався й не одна Америка винна але ДИПЛОМАТІЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВА РІЧ й не даремно її накрив собою Козир ( якщо вам Єрмак не нравіцца)
показать весь комментарий
27.05.2024 03:39 Ответить
мені не подобаються всі зрадники і брехуни при владі не залежно від прізвищ ! тому не треба брехати про фортифікацію .
показать весь комментарий
27.05.2024 09:53 Ответить
наскільки я пам'ятаю - сотню таки купили. А ті Savage та Z-10, що приїхали у 18-му році рахувати не будемо.
показать весь комментарий
27.05.2024 05:16 Ответить
Це не правда, пояснюю запад проє..ав половина свого озброєння за 15 років і не закуповувся новим, в Германії було 26 бригад, на зараз 6 , почали перевіряти Леопарди 2, 60 відсотків потребують кап. Ремонту це їх так хранили, по друге вони не можуть зразу пришвидшити виробництво, бо захід це забюрокрачені країни, їм біженцям наркоманам треба а Україна хай воює, тільки врізали виплати Франція бастує, і 3. В них немає необхідної кількості технарів, інженерів токарів зварювальників і т.д. П.тін і Сі їх прорахували, і того зараз така ситуація, а і головне так що ти хочешь щоб ЕС все віддало а само з голою жо.ою залишилось, такого не буде, США все життя такі були, вони і Велиаобританії не зразу допомагали!!!!!! А ви за Україну, а тут ще таке керівництво, що витворяє. Так шо ми в сраці.
показать весь комментарий
27.05.2024 07:36 Ответить
Якщо б Україна вела предметні перемовини на закупівлю ліній з виробництва а також готової техніки в кредит довгий не тільки з НАТО і із Японією Юж.Кореєю Австралією, то в нас би було б все, але при владі малоумні, у яких ціль особисте збагачення на більше в них мозги не рулять.
показать весь комментарий
27.05.2024 07:43 Ответить
Но как? Giorgia Meloni бывший министр по делам молодёжи в четвёртом правительстве Сильвио Берлускони (2008-2011). Лидер партии «Братья Италии» (с 2014 года). «Братья Италии - Национальный правый центр» Союзники и блоки: "Лига Севера" и "Вперёд, Италия". Все нацики Европы, евроскептики и ультраправые, прочий маргинальный сброд, уже лет 20-ть на подсосе у *****. Какое "сейчас срывают маски"?
показать весь комментарий
27.05.2024 03:44 Ответить
дуже сподобалася новина від польского міністра...
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
показать весь комментарий
27.05.2024 02:07 Ответить
американці....
показать весь комментарий
27.05.2024 03:28 Ответить
зерня посіяно і проросло...
показать весь комментарий
27.05.2024 07:08 Ответить
вони сказали, що знищать росіян неядерною зброєю. чим ви слухаєте?
показать весь комментарий
27.05.2024 07:20 Ответить
на українській терріторії - ви зелений без мозоку?
показать весь комментарий
27.05.2024 09:36 Ответить
якшо кацапська ракета, ще раз пролетить над Польщею і вдарить по Україні - в нас є повне право вдарити по Польщі....
показать весь комментарий
27.05.2024 02:12 Ответить
А що Італія готова ще 1,5 млн. харків'ян в себе розмістити,забеспечити їх житлом і всім соц.пакетом?
показать весь комментарий
27.05.2024 02:19 Ответить
І навіщо це Італії? Ось хто ви такі щоб вас будь-чим забезпечувати?
показать весь комментарий
27.05.2024 06:41 Ответить
Ну так , це ж не з боневтіком піаритись і пустопорожньо пздіти на фоні зруйнованих будівель і на крові українців.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:22 Ответить
4 ящіка мівіни і 7 гранатометів під штору на банкову!
показать весь комментарий
27.05.2024 02:22 Ответить
Де наші ракети Грім та модернізовані Вільхи? Треба крити скупчення сил кацапів на їх території. І нам буде байдуже на думки різних содомитів та гоморян. Але щось підказує, що під мудрим керівництвом найвеличнішого за п'ять років вони опинились там же де і Мрія.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:25 Ответить
Колір волосся треба швидще міняти,бо почне смердіти фашизмом.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:33 Ответить
Та плювати на цю сучку. Вона ні на що не впливає.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:35 Ответить
а ви обнуліть клована по кацапські так навічно...
показать весь комментарий
27.05.2024 03:21 Ответить
Неадекватна та ненормальна.
показать весь комментарий
27.05.2024 02:39 Ответить
Ви контрацептиви вже дістали нас ,козли вонючі!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.05.2024 02:48 Ответить
Ті хто тільки за свою пяту точку переживають. Напад Рашки на Італію одразу би змінив її думку. Думаю що скоро вони будуть проти того щоб українці вбивали нечисть в Україні так як це роблять ЗСУ https://t.me/pecherymordora356
показать весь комментарий
27.05.2024 02:51 Ответить
шє не одну війну в Европі ніхто не виграв без американців.
пояснить свому невипраному клопу,
шо саме те станеться і на цій раз.
і нехай майку випрає - вонь через скрін....
показать весь комментарий
27.05.2024 03:32 Ответить
можно скільки завгодно піздіти на Мелоні., але це не допоможе. Треба мати власну зброю. Хто відповів за продаж та знищення озброєння ВСУ з 1991 р? Та ніхто. Кравчук помер, Кучма недоторканий, прем'єри спкійно на пенсії. Але то минуле. А що зробив Зеленський, його Кабмін з 2019 по 2022 р.р? Тільки руйнував те що мало виготовлятися. То не треба казати, яка Мелоні дура. Своїх дурнів треба "лікувати"
показать весь комментарий
27.05.2024 05:46 Ответить
100%
Як кажуть знаючі люди ,навіть зараз наші виробники зброї не отримують держзамовлень...!
І якщо це правда- то це величезний триндець ...(
показать весь комментарий
27.05.2024 09:32 Ответить
Оскільки ви усі банкуєте, то чом би вам не заставити Україну воювати, стоячи на одній нозі, дивлячись одним оком та діючи однією рукою?
показать весь комментарий
27.05.2024 05:57 Ответить
італійською, поправлю Мелоні, якого біса ти за всіх розписуєшся
показать весь комментарий
27.05.2024 06:00 Ответить
Світ втратив розум.
Історія нікого не вчить.
показать весь комментарий
27.05.2024 06:06 Ответить
Йшов 1944 рік. США проти застосування наданої техніки і озброєння за територією СРСР
показать весь комментарий
27.05.2024 06:08 Ответить
Макарониха....А в свій час ця с...а в Київі розпиналася ,що українці мають повне право глушити врага на його території...
показать весь комментарий
27.05.2024 07:12 Ответить
Якби у нас була дієва дипломатія,не ьуло б зараз такої ритопики ..
показать весь комментарий
27.05.2024 09:25 Ответить
Висаділ би десант на Сіцілію і була б Народна Республіка Сіцилія і макарони втерлися і почали перемовини і віддали ще й південь.
показать весь комментарий
27.05.2024 07:21 Ответить
Хіба це не публічне визнання заходом домовленостей з путіним нищити Україну?
показать весь комментарий
27.05.2024 08:10 Ответить
Вона сказала, що «бути обережними», а не заборонила знищувати орків на московії!
Так що Зеленський, просто тягне кота за хвоста…. Своїм ниттям, тримайте мене семеро… дайте згоду … Раду у 2019 році розвалив набагато швидше, а тут, дивномне собі бейці…
показать весь комментарий
27.05.2024 08:11 Ответить
Пошла в жопу со своей осторожностью тупая дура.
показать весь комментарий
27.05.2024 08:54 Ответить
не має значення проти чого вона та інші західні політики проти. Це що забороняючий документ що має силу закону. Ізраїль теж звертає увагу на такі закиди? Наші хитрожопі можновладці виправдовують власну бездіяльність і саботаж тим що хтось там "проти".
показать весь комментарий
27.05.2024 09:18 Ответить
А найвеличніший тим часом їде до Іспанії...в Італію він явно не збирається...
Маємо ще один дипломатичний пройо...
показать весь комментарий
27.05.2024 09:23 Ответить
В тебе є сусід, який шмаляє тобі у вікна з рушниці. В тебе є, наприклад, кулемет, але використовувати його не можна, доки він не зайде до тебе в будинок. "Л" - логіка!
показать весь комментарий
27.05.2024 09:25 Ответить
ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ, НА ВИГЛЯД, ПОРЯДНИХ І ДРУЗІВ УКРАЇНИ , З ЧАСОМ ПОКАЗУЮТЬ ІСТИННУ СВОЮ СУТЬ ШЛЮХ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО ДОМУ ,В ЯКОМУ УПРАВИТЕЛЬ, РАШИСТСЬКИЙ СУТИНЕР КУЙЛО -(Le puttane europee sono proprietà del magnaccia razzista кuilа)
показать весь комментарий
27.05.2024 09:36 Ответить
Україна не буде БИТИ по по Росії - вона просто запускатиме ракети - у дарунок.
Це дуже гарно
показать весь комментарий
27.05.2024 09:37 Ответить
Сергій Наумович
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
показать весь комментарий
27.05.2024 10:27 Ответить
Політика Італії завжди була спрямована і нашим і вашим для забезпечення безпеки власного населення і території. Що в Україні є абсолютно відсутнім. Вона змія, але захищає свій виводок чим може. Я не виправдовую МелОні, але , УВАГА! в політичній мові " ми не підтримуємо" не означає "ми забороняємо". І то є послання українській владі. І знов АЛЕ! Я не впевнений що зеленські зі своєю природною обмеженністю сірої речовини розуміють ці тонкощі. І то є по-перше.
І по-друге: ...****, ( по іншому не можу почати) де мобілізація ВПК України?
Грім, сапсан, вільха, Нептун, та навіть той 1млн дронів ???! Де воно? І то враховуйте 3й рік війни !!!
Якби про цю УКРАЇНСЬКУ історію почули би бріти в 39 му році або німці в 44му вони просто розсміялися би в очі уряду УА, Раді Уа , МО УА і УкрОборонПрому. І то дійсно було би Розсміши Клоуна.
Так що маємо то що маємо панове. Часу ще небагато але він є.
показать весь комментарий
27.05.2024 11:39 Ответить
 
 