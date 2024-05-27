Премьер Италии Мелони против того, чтобы Украина била западным оружием по РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила против того, чтобы Украина имела возможность бить оружием партнеров по территории России.

Об этом пишет издание Barron`s, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю мы должны быть очень осторожными", - сказала Мелони.

При этом она добавила, что согласна с тем, что "НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал о том, что уступает".

Ранее сообщалось, что в итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России. В частности, свое несогласие выразили вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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