Премьер Италии Мелони против того, чтобы Украина била западным оружием по РФ
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила против того, чтобы Украина имела возможность бить оружием партнеров по территории России.
Об этом пишет издание Barron`s, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю мы должны быть очень осторожными", - сказала Мелони.
При этом она добавила, что согласна с тем, что "НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал о том, что уступает".
Ранее сообщалось, что в итальянском правительстве резко отреагировали на идею генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России. В частности, свое несогласие выразили вице-премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
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Хто там ще на кожуха схожий?
Але коли дипломатія не робить своєї справи , а влада просто саботує, то дуже помітно у США , як виникають ознаки байдужості . Є чим перебивати емпатію трампістам перед виборцями ну і тд ... Не замінюйте одне одним - важливо все !
тобто, боже збав, кацапня вдарить ядерoм по Україні,
амереканці теж вдарять по Україні?
так по кацапських позиціях,
але по Україні - ви себе чуєте?
пояснить свому невипраному клопу,
шо саме те станеться і на цій раз.
і нехай майку випрає - вонь через скрін....
Як кажуть знаючі люди ,навіть зараз наші виробники зброї не отримують держзамовлень...!
І якщо це правда- то це величезний триндець ...(
Історія нікого не вчить.
Так що Зеленський, просто тягне кота за хвоста…. Своїм ниттям, тримайте мене семеро… дайте згоду … Раду у 2019 році розвалив набагато швидше, а тут, дивномне собі бейці…
Маємо ще один дипломатичний пройо...
Це дуже гарно
Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
І по-друге: ...****, ( по іншому не можу почати) де мобілізація ВПК України?
Грім, сапсан, вільха, Нептун, та навіть той 1млн дронів ???! Де воно? І то враховуйте 3й рік війни !!!
Якби про цю УКРАЇНСЬКУ історію почули би бріти в 39 му році або німці в 44му вони просто розсміялися би в очі уряду УА, Раді Уа , МО УА і УкрОборонПрому. І то дійсно було би Розсміши Клоуна.
Так що маємо то що маємо панове. Часу ще небагато але він є.