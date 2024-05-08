РФ нельзя вознаграждать за агрессию. Мир наступит, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, - президент Италии Маттарелла

Российское вторжение в Украину невозможно остановить, вознаграждая Москву за агрессию.

Об этом президент Италии Серджио Маттарелла заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Маттарелла отметил, что Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины. Так они поддерживают принцип солидарности с государствами, которые в нарушение Устава ООН подвергаются нападениям.

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"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно мощное или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не подвергаясь санкциям", - сказал он.

Маттарелла отметил, что окончание двух мировых войн и распад Советского Союза принесли новую надежду Европе, и что "Россия несет большую историческую ответственность за то, что вернула войну в сердце европейского континента".

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Президент Италии подчеркнул, что вторжение России в Украину - это не просто региональный конфликт. Война в Украине привела к дефициту продовольствия и энергии, особенно в некоторых частях Африки, сказал он.

Маттарелла добавил, что дивиденды мира, которые стимулировали выделение ресурсов на развитие, а не на вооружение после окончания холодной войны, были потеряны, поскольку Россия повернула время вспять и начала новую гонку вооружений.

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По его словам, война в Украине продолжается уже третий год, и Италия, ее международные партнеры и люди во всем мире привержены достижению мирного и долгосрочного решения конфликта.

"Но не любого решения, не говоря уже о решении, которое бы вознаградило агрессора и унизило тех, на кого он напал, создав опасный прецедент для всех", - сказал Маттарелла.

"Если мир должен быть справедливым и долговременным, он должен основываться на благородных и непременных принципах международного права и Устава ООН", - добавил он.