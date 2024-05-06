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Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Гвідо Крозетто

Экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий для дипломатического урегулирования развязанной Россией войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газета Il Messaggero заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Он отметил, что Запад надеялся, что введенные санкции могут остановить агрессию России, однако они не имели таких последствий. Страны Запада переоценили свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала [для достижения] перемирия, а затем мира", - заявил глава оборонного ведомства Италии.

В ответ на возражения журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".

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"Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", - подчеркнул он.

Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".

Напомним, ранее Крозетто заявил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.

Автор: 

Италия (1640) россия (95381) санкции (11258)


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Топ комментарии
+11
Санкції "пролились" тому що то були такі "санкції".
А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
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06.05.2024 12:17
+11
Ще один Орбан-Клозетто.
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06.05.2024 12:20
+5
санкции работают в долгосрочной перспективе.
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
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06.05.2024 12:25
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Санкції "пролились" тому що то були такі "санкції".
А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
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06.05.2024 12:17 Ответить
Скажіть це "Гязпрому"!
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06.05.2024 12:19 Ответить
"Гязпром" сам на себе санкції наклав, тому й спрацювали)
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06.05.2024 13:28 Ответить
Ще один Орбан-Клозетто.
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06.05.2024 12:20 Ответить
Еті санкциї сломалісь, нєсітє другіє!
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06.05.2024 12:20 Ответить
Ще одна консервна банка!!!
Who is NEXT????
p.s. Почему сторонники хйл-а имеют такие специфичные подсказки (К л озетто)?
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06.05.2024 12:21 Ответить
санкции работают в долгосрочной перспективе.
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
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06.05.2024 12:25 Ответить
Этот клозетто 100% на зарплате у кремля
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06.05.2024 12:33 Ответить
Історики кажуть що муссоліні поборов сіцілійську мафію.Можливо це і так,але з російсько-фсбшной у італійців погано виходить.Цей міністр неодноразово заявляв про "мирні переговори" ще з восени 2023р.Тим більш зараз во Франціі знаходиться Сі-це великі гроші.
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06.05.2024 12:42 Ответить
Клозетто прокинувся? Таку маячню його колеги на Заході несли два роки тому. А тепер Макрон посилає війська
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06.05.2024 12:50 Ответить
Миру у нас с кацапами ніколи не буде , поки існує мордор .
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06.05.2024 12:54 Ответить
Орхан Джемаль говорив - євреї найняли путіна щоб він напав на Україну і анексував для євреїв частину південних областей.і пообіцяли путіну що зроблять все щоб росія не обстрілювалась,а санкції які введуть проти росії будуть безболісні для економіки і чисто бутафорські.за цю інформацію Орхана було вбито.а на сьогоднішній день ми бачимо що все якраз так і відбувається як говорив Джемаль.
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06.05.2024 13:01 Ответить
У Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію президента країни-агресора РФ Володимира Путіна 7 травня
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06.05.2024 13:14 Ответить
Дойшло. До сраки їм ваші санкції. Ви настільки розложились, що ні риба ні м*ясо.
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06.05.2024 13:18 Ответить
Конечно не работают,а убытки газпрома 629 ********* это руские сами запланировали заранее.
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06.05.2024 13:32 Ответить
Санкціі не працюють...Демократичні цінності відрізняються від недемократичних цінностей так,як капіталізм відрізняється від соціалізму.Перші базуються на матеріальній зацікавленості,другі на ідеях.Перших можна просто підкупити,других можна просто залякати...Продажність - основна слабина наших та чужих демократичних цінностей...
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06.05.2024 13:39 Ответить
Пробзділось шось у Римському князівстві...
Паршивенькі справи у грозній наті раз "нас їбуть а ми крєпчаєм"

У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися". Джерело:
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06.05.2024 13:42 Ответить
Санкції не працюють тому що вони вводяться таким чином щоб їх можна було обійти....

До прикладу йде нафтове ембарго це означає що під штрафи попадають всі в тому числі і посередники... доказати що нафта в порту саме з раші немає проблем при поточних технічних засобах.....

Але вводяться нафтове ембарго тільки щодо конкретного експортера.... який собі спокійно перепродає нафту офшорному посереднику а той вже не під санкціями... продає західним компаніям....

А тепер перед виборами, щоб стримати інфляцію Байден взагалі скасував санкції щодо платежів за енергоресурси
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06.05.2024 13:52 Ответить
Може й не працюють але Газпром тепер збитковий а Норнікель переїжджає до Китаю.
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06.05.2024 14:50 Ответить
Клозетто иди на х...
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06.05.2024 23:48 Ответить
 
 