Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий для дипломатического урегулирования развязанной Россией войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газета Il Messaggero заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Он отметил, что Запад надеялся, что введенные санкции могут остановить агрессию России, однако они не имели таких последствий. Страны Запада переоценили свое экономическое влияние в мире.

"Вместо этого единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала [для достижения] перемирия, а затем мира", - заявил глава оборонного ведомства Италии.

В ответ на возражения журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".

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"Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", - подчеркнул он.

Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".

Напомним, ранее Крозетто заявил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.