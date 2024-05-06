Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто
Экономические санкции против РФ "провалились", поэтому Западу необходимо прилагать больше усилий для дипломатического урегулирования развязанной Россией войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью газета Il Messaggero заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Он отметил, что Запад надеялся, что введенные санкции могут остановить агрессию России, однако они не имели таких последствий. Страны Запада переоценили свое экономическое влияние в мире.
"Вместо этого единственный способ решить этот кризис - это привлечь всех, сначала [для достижения] перемирия, а затем мира", - заявил глава оборонного ведомства Италии.
В ответ на возражения журналиста о том, что российский диктатор Владимир Путин не изъявил желания вести переговоры, Крозетто заявил, что это "веская причина для нас больше стараться".
"Мы не должны отказываться ни от одного возможного пути дипломатии, каким бы узким он ни был", - подчеркнул он.
Однако Крозетто отметил, что Италия продолжит предоставлять оружие Украине, заявив, что это направлено на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира".
Напомним, ранее Крозетто заявил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.
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А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
Who is NEXT????
p.s. Почему сторонники хйл-а имеют такие специфичные подсказки (К л озетто)?
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
Паршивенькі справи у грозній наті раз "нас їбуть а ми крєпчаєм"
У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися". Джерело:
До прикладу йде нафтове ембарго це означає що під штрафи попадають всі в тому числі і посередники... доказати що нафта в порту саме з раші немає проблем при поточних технічних засобах.....
Але вводяться нафтове ембарго тільки щодо конкретного експортера.... який собі спокійно перепродає нафту офшорному посереднику а той вже не під санкціями... продає західним компаніям....
А тепер перед виборами, щоб стримати інфляцію Байден взагалі скасував санкції щодо платежів за енергоресурси