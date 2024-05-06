Санкції проти Росії не працюють, Заходу слід використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто
Економічні санкції проти РФ "провалилися", тому Заходу необхідно докладати більше зусиль для дипломатичного врегулювання розв’язаної Росією війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю газета Il Messaggero заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Він зазначив, що Захід сподівався, що впроваджені санкції можуть зупинити агресію Росію, проте вони не мали таких наслідків. Країни Заходу переоцінили свій економічний вплив у світі.
"Натомість єдиний спосіб вирішити цю кризу - це залучити всіх, спочатку [для досягнення] перемир'я, а потім миру", – заявив глава оборонного відомства Італії.
У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися".
"Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", – наголосив він.
Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".
Нагадаємо, раніше Крозетто заявив, що заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.
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А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
Who is NEXT????
p.s. Почему сторонники хйл-а имеют такие специфичные подсказки (К л озетто)?
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
Паршивенькі справи у грозній наті раз "нас їбуть а ми крєпчаєм"
У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися". Джерело:
До прикладу йде нафтове ембарго це означає що під штрафи попадають всі в тому числі і посередники... доказати що нафта в порту саме з раші немає проблем при поточних технічних засобах.....
Але вводяться нафтове ембарго тільки щодо конкретного експортера.... який собі спокійно перепродає нафту офшорному посереднику а той вже не під санкціями... продає західним компаніям....
А тепер перед виборами, щоб стримати інфляцію Байден взагалі скасував санкції щодо платежів за енергоресурси