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Санкції проти Росії не працюють, Заходу слід використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Гвідо Крозетто

Економічні санкції проти РФ "провалилися", тому Заходу необхідно докладати більше зусиль для дипломатичного врегулювання розв’язаної Росією війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю газета Il Messaggero заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Він зазначив, що Захід сподівався, що впроваджені санкції можуть зупинити агресію Росію, проте вони не мали таких наслідків. Країни Заходу переоцінили свій економічний вплив у світі.

"Натомість єдиний спосіб вирішити цю кризу - це залучити всіх, спочатку [для досягнення] перемир'я, а потім миру", – заявив глава оборонного відомства Італії.

У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися".

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"Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", – наголосив він.

Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".

Нагадаємо, раніше Крозетто заявив, що  заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.

Автор: 

Італія (1564) росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+11
Санкції "пролились" тому що то були такі "санкції".
А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
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06.05.2024 12:17
+11
Ще один Орбан-Клозетто.
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06.05.2024 12:20
+5
санкции работают в долгосрочной перспективе.
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
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06.05.2024 12:25
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Санкції "пролились" тому що то були такі "санкції".
А щодо домовляння з русньою Бісмарк все сказав ще 150 років тому...
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06.05.2024 12:17 Відповісти
Скажіть це "Гязпрому"!
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06.05.2024 12:19 Відповісти
"Гязпром" сам на себе санкції наклав, тому й спрацювали)
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06.05.2024 13:28 Відповісти
Ще один Орбан-Клозетто.
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06.05.2024 12:20 Відповісти
Еті санкциї сломалісь, нєсітє другіє!
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06.05.2024 12:20 Відповісти
Ще одна консервна банка!!!
Who is NEXT????
p.s. Почему сторонники хйл-а имеют такие специфичные подсказки (К л озетто)?
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06.05.2024 12:21 Відповісти
санкции работают в долгосрочной перспективе.
Хотите обвала расеи - нефть и газ вот основной доход рашки, опустите цены на мировом рынке.
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06.05.2024 12:25 Відповісти
Этот клозетто 100% на зарплате у кремля
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06.05.2024 12:33 Відповісти
Історики кажуть що муссоліні поборов сіцілійську мафію.Можливо це і так,але з російсько-фсбшной у італійців погано виходить.Цей міністр неодноразово заявляв про "мирні переговори" ще з восени 2023р.Тим більш зараз во Франціі знаходиться Сі-це великі гроші.
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06.05.2024 12:42 Відповісти
Клозетто прокинувся? Таку маячню його колеги на Заході несли два роки тому. А тепер Макрон посилає війська
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06.05.2024 12:50 Відповісти
Миру у нас с кацапами ніколи не буде , поки існує мордор .
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06.05.2024 12:54 Відповісти
Орхан Джемаль говорив - євреї найняли путіна щоб він напав на Україну і анексував для євреїв частину південних областей.і пообіцяли путіну що зроблять все щоб росія не обстрілювалась,а санкції які введуть проти росії будуть безболісні для економіки і чисто бутафорські.за цю інформацію Орхана було вбито.а на сьогоднішній день ми бачимо що все якраз так і відбувається як говорив Джемаль.
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06.05.2024 13:01 Відповісти
У Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію президента країни-агресора РФ Володимира Путіна 7 травня
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06.05.2024 13:14 Відповісти
Дойшло. До сраки їм ваші санкції. Ви настільки розложились, що ні риба ні м*ясо.
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06.05.2024 13:18 Відповісти
Конечно не работают,а убытки газпрома 629 ********* это руские сами запланировали заранее.
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06.05.2024 13:32 Відповісти
Санкціі не працюють...Демократичні цінності відрізняються від недемократичних цінностей так,як капіталізм відрізняється від соціалізму.Перші базуються на матеріальній зацікавленості,другі на ідеях.Перших можна просто підкупити,других можна просто залякати...Продажність - основна слабина наших та чужих демократичних цінностей...
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06.05.2024 13:39 Відповісти
Пробзділось шось у Римському князівстві...
Паршивенькі справи у грозній наті раз "нас їбуть а ми крєпчаєм"

У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися". Джерело:
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06.05.2024 13:42 Відповісти
Санкції не працюють тому що вони вводяться таким чином щоб їх можна було обійти....

До прикладу йде нафтове ембарго це означає що під штрафи попадають всі в тому числі і посередники... доказати що нафта в порту саме з раші немає проблем при поточних технічних засобах.....

Але вводяться нафтове ембарго тільки щодо конкретного експортера.... який собі спокійно перепродає нафту офшорному посереднику а той вже не під санкціями... продає західним компаніям....

А тепер перед виборами, щоб стримати інфляцію Байден взагалі скасував санкції щодо платежів за енергоресурси
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06.05.2024 13:52 Відповісти
Може й не працюють але Газпром тепер збитковий а Норнікель переїжджає до Китаю.
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06.05.2024 14:50 Відповісти
Клозетто иди на х...
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06.05.2024 23:48 Відповісти
 
 