Санкції проти Росії не працюють, Заходу слід використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Економічні санкції проти РФ "провалилися", тому Заходу необхідно докладати більше зусиль для дипломатичного врегулювання розв’язаної Росією війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю газета Il Messaggero заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Він зазначив, що Захід сподівався, що впроваджені санкції можуть зупинити агресію Росію, проте вони не мали таких наслідків. Країни Заходу переоцінили свій економічний вплив у світі.

"Натомість єдиний спосіб вирішити цю кризу - це залучити всіх, спочатку [для досягнення] перемир'я, а потім миру", – заявив глава оборонного відомства Італії.

У відповідь на заперечення журналіста про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявив бажання вести переговори, Крозетто заявив, що це "вагома причина для нас більше старатися".

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"Ми не повинні відмовлятися від жодного можливого шляху дипломатії, яким би вузьким він не був", – наголосив він.

Однак Крозетто зазначив, що Італія продовжить надавати зброю Україні, заявивши, що це спрямовано на отримання "часу та умов для досягнення перемир'я та миру".

Нагадаємо, раніше Крозетто заявив, що заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.