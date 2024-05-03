Италия может предоставить Украине новый пакет помощи с SAMP/T, - La Repubblica
До саммита G7, который начнется 13 июня в итальянской Апулии, Рим может утвердить девятый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T
В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он занимал в Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.
Новый пакет помощи будет включать артиллерию.
По данным источников издания, против выступающей "Лиги" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.
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