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Новости
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Италия может предоставить Украине новый пакет помощи с SAMP/T, - La Repubblica

samp

До саммита G7, который начнется 13 июня в итальянской Апулии, Рим может утвердить девятый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он занимал в Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Читайте: Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

Новый пакет помощи будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступающей "Лиги" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

Автор: 

Италия (1640) помощь (7764)


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Хорошая новость. Наконец-то прикроют Одессу?!
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03.05.2024 11:07 Ответить
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03.05.2024 14:57 Ответить
може надати, а може й надати... як завжди очікування десь тиждень, а потім - Італія вирішила не надавати..., тому що хтось з рашкі подзвонив кому треба й цей хтось одразу побіг міняти памперс...
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03.05.2024 11:08 Ответить
Я в шоці. Така мала кількість на Заході зброї в країнах ЄС, п'ять одиниць ППО, 40 літаків, 150 танків... В РФ по факту більше зброї, чим у всієї Європи і США разом узятих...І це ще без допомоги Ірану і КНДР.
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03.05.2024 13:31 Ответить
Бо ці недоумки не читали Бісмарка. Уклали з рашею договір про обмеження у Європі звичайного озброєння і закрили очі на не знищення, а вивезення рашею звичайного озброєння за Урал. Думали вони його назад не повернуть. Ми теж не пасли задніх і підписали цей договір.
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03.05.2024 14:10 Ответить
 
 