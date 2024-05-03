Италия может предоставить Украине новый пакет помощи с SAMP/T, - La Repubblica

До саммита G7, который начнется 13 июня в итальянской Апулии, Рим может утвердить девятый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он занимал в Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Читайте: Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

Новый пакет помощи будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступающей "Лиги" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.