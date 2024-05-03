Італія може надати Україні новий пакет допомоги із SAMP/T, - La Repubblica

До саміту G7, що почнеться 13 червня в італійській Апулії, Рим може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє газета La Repubblica, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T

В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

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Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.