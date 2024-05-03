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Італія може надати Україні новий пакет допомоги із SAMP/T, - La Repubblica

samp

До саміту G7, що почнеться 13 червня в італійській Апулії, Рим може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє газета La Repubblica, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T

В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Також читайте: Велика Британія виділятиме Україні по 3 мільярди фунтів військової допомоги щороку, – Кемерон

Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

Автор: 

Італія (1564) допомога (8295)


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Хорошая новость. Наконец-то прикроют Одессу?!
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03.05.2024 11:07 Відповісти
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03.05.2024 14:57 Відповісти
може надати, а може й надати... як завжди очікування десь тиждень, а потім - Італія вирішила не надавати..., тому що хтось з рашкі подзвонив кому треба й цей хтось одразу побіг міняти памперс...
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03.05.2024 11:08 Відповісти
Я в шоці. Така мала кількість на Заході зброї в країнах ЄС, п'ять одиниць ППО, 40 літаків, 150 танків... В РФ по факту більше зброї, чим у всієї Європи і США разом узятих...І це ще без допомоги Ірану і КНДР.
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03.05.2024 13:31 Відповісти
Бо ці недоумки не читали Бісмарка. Уклали з рашею договір про обмеження у Європі звичайного озброєння і закрили очі на не знищення, а вивезення рашею звичайного озброєння за Урал. Думали вони його назад не повернуть. Ми теж не пасли задніх і підписали цей договір.
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03.05.2024 14:10 Відповісти
 
 