Італія може надати Україні новий пакет допомоги із SAMP/T, - La Repubblica
До саміту G7, що почнеться 13 червня в італійській Апулії, Рим може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє газета La Repubblica, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T
В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.
Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.
За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.
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