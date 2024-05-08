РФ не можна винагороджувати за агресію. Мир настане, коли буде відновлено територіальну цілісність України, - президент Італії Маттарелла

Російське вторгнення в Україну неможливо припинити, винагороджуючи Москву за агресію.

Про це президент Італії Серджіо Маттарелла заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

Маттарелла наголосив, що Італія, яка зараз головує в G7, та багато міжнародних партнерів виступили на захист України. Так вони підтримують принцип солідарності з державами, які в порушення Статуту ООН зазнають нападів.

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"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", - сказав він.

Маттарелла зазначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".

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Президент Італії підкреслив, що вторгнення Росії в Україну - це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.

Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.

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За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

"Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", - сказав Маттарелла.

"Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і неодмінних принципах міжнародного права і Статуту ООН", - додав він.