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Новини Війна
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РФ не можна винагороджувати за агресію. Мир настане, коли буде відновлено територіальну цілісність України, - президент Італії Маттарелла

Президент Італії Маттарелла розповів, як бачить завершення війни

Російське вторгнення в Україну неможливо припинити, винагороджуючи Москву за агресію.

Про це президент Італії Серджіо Маттарелла заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

Маттарелла наголосив, що Італія, яка зараз головує в G7, та багато міжнародних партнерів виступили на захист України. Так вони підтримують принцип солідарності з державами, які в порушення Статуту ООН зазнають нападів.

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"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", - сказав він.

Маттарелла зазначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".

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Президент Італії підкреслив, що вторгнення Росії в Україну - це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.

Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.

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За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

"Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", - сказав Маттарелла.

"Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і неодмінних принципах міжнародного права і Статуту ООН", - додав він.

Автор: 

Італія (1564) ООН (3342)


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Продивилася виступ України на Євро, атаки на українські міста і села,полум'я, розруха, смерть....Усе буде Україна. Інакше світу більше не буде
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08.05.2024 11:37 Відповісти
Якби ще високі справедливі слова перетворювалися в літаки та ракети для ЗСУ. А так скромнєнько, скромьнєнько Італія допомагає ЗСУ.
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08.05.2024 11:54 Відповісти
Матаролла але не той. Респект Італії
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08.05.2024 11:38 Відповісти
Чомусь ті політикі які адекватні ,мають дуже інтеліжентне та симпатичні обличча
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08.05.2024 11:42 Відповісти
Bravo, Signor Presidente!
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08.05.2024 11:47 Відповісти
Браво! Я постійно кажу, що справа не лише в Україні. Україна має перемогти в цій війні та відновити свій суверенітет та територіальну цілісність. В іншому випадку, це буде прецедент для диктаторів та занурення світу в нову світову війну, оскільки не буде поваги до суверенітету інших країн та відповідальності за цю не повагу і порушення міжнародного права
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08.05.2024 11:53 Відповісти
Тому і йде мова про кордони-91 як критерій перемоги.
Якщо Україна їх відновить, росія буде покарана.
Якщо ні - росія буде винагороджена і заохочена павтаріть, не тільки з Україною.
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08.05.2024 11:55 Відповісти
зброю дайте і дозвольте нею бити по касапам скрізь, а не лише на окупованим території!
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08.05.2024 14:28 Відповісти
 
 