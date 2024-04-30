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Комітет ООН визнав нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини, - Лубінець

права,людини

Нав’язування громадянства РФ жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Це визнав Комітет ООН з прав людини", - повідомив він.

Крім того, комітет встановив, що РФ незаконно переміщує громадян України з Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини.

За словами омбудсмена, омітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян.

"Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території РФ", - пояснив Лубінець.

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Комітет ООН визнав, що РФ дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Зокрема:

  • затримання РФ українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим;
  • переведення громадян України до РФ для відбування там покарання було незаконним;
  • примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.

"Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства. Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах.Цей висновок є прецедентом на міжнародній арені та створює підстави для подальшої відповідальності РФ за всі порушення", - підкреслив Уповноважений.

Нагадаємо, нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні торік зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною.

Автор: 

Крим (14126) порушення (604) ООН (3337) права людини (609) росія (64923) Лубінець Дмитро (585)


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Топ коментарі
+2
І на це ООН знадобилось 10 років? Думаю ще років через 10 визнають, що ніякого референдуму в 2014 не було.
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30.04.2024 20:10
+2
Не п ис ти. Там пропозиції щодо обмеження на період воєнного стану.
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30.04.2024 20:27
+1
Какие права? Украина отказалась от Конвенции по правам человека. Теперь у нас фашизм официально. 2 страны в Европе, отказывавшиеся от прав человека: россия и Украина.
https://tsn.ua/ru/********/oficialno-ukraina-vremenno-otstupaet-ot-konvencii-po-pravam-cheloveka-2567559.html
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30.04.2024 20:20
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І на це ООН знадобилось 10 років? Думаю ще років через 10 визнають, що ніякого референдуму в 2014 не було.
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30.04.2024 20:10 Відповісти
Так званий "референдум" був. А хіба хтось притомний, включно з ООН, його визнав?
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30.04.2024 20:17 Відповісти
А хіба не очевидно те що на окупованій території надання фактично під примусом громадянства іншої країни є порушенням прав людини? Але ж щоб заявити про це відкрито, знадобилось цілих десять років.
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30.04.2024 20:37 Відповісти
По перше, ті паспорти кацапії у яких місцем отримання було вказано будь яке місто, селище, і т. д. , окупованого Криму у цивілізованому світі ніхто не визнавав. І не визнає зараз. І по друге, таке враження що тему "референдуму" я поставив.
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30.04.2024 20:53 Відповісти
через 10 років ООН (Всесвітній уряд) нарешті второпав !
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30.04.2024 21:20 Відповісти
Так не тільки навязали московське громадянство, а потім, ще і мобілізували їх, для убивства Українців!!
Те ж саме, прутін робив, і у Ічкерії, Південній Осетії, Абхазії, ордло ….
В ООН, нарешті роздуплилися, з 1995 року…
Ох і мудрі, зібралися там… Тільки проти України, прутін гадить 11 років!
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30.04.2024 20:16 Відповісти
Какие права? Украина отказалась от Конвенции по правам человека. Теперь у нас фашизм официально. 2 страны в Европе, отказывавшиеся от прав человека: россия и Украина.
https://tsn.ua/ru/********/oficialno-ukraina-vremenno-otstupaet-ot-konvencii-po-pravam-cheloveka-2567559.html
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30.04.2024 20:20 Відповісти
Не п ис ти. Там пропозиції щодо обмеження на період воєнного стану.
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30.04.2024 20:27 Відповісти
Писатель, а ограничение прав человека - это не отказ от Конвенции по правам человека? Там кстати есть права, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах: право на жизнь. запрет рабства, запрет пыток, запрет незаконного наказания. Но Украина и эти права нарушает.
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30.04.2024 20:41 Відповісти
Чітатєль, там обмежена кількість пунктів. Все відповідає законодавству, згідно якого на період військового стану забороняється якісь визначені дії та обмежуються деякі права громадян. Мирне життя та війна це різні стани життя суспільства. І заборони чи обмеження це вимушені дії. Наприклад, вимолювати в тебе, щоб ти пішов і виконав свої конституційні обов'язки по захисту країни ніхто не буде. Копняк під сраку і в армію. Ти це хотів почути? Так і буде. Особливо з такими ,,вумними,, як ти.
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30.04.2024 21:24 Відповісти
>Все відповідає законодавству,
Расскажи мне, какой закон запрещает выезжать из страны?
Какой закон разрешает ловить людей на улицах и пытать на подвале ТЦК?
Какой закон разрешает воровать миллиарды у армии?
>Особливо з такими ,,вумними,, як ти.
Так говорят только идиоты.
> Копняк під сраку і в армію.
Ты из окопа пишешь?
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30.04.2024 21:34 Відповісти
Я чекав ,,з окопа,, Такі пі то ри це завжди запитують. Ні. Не з окопа. Моє завдання вираховувати ублюдків як ти та здавати їх до відповідних органів. Бо фізично та віково я вже не можу бути у війську, то допомагаю так. Зрозумів, бидляк? Чекай поки по твою нікчемну душу прийдуть. Тремти, паскудо.
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30.04.2024 21:43 Відповісти
Дед твой расстреливал украинцев в НКВД и ты тупой ублюдок мечтаешь об этом. Ты дебил и пис-бол. Иди за русским кораблем.
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30.04.2024 21:46 Відповісти
Ховайся, кАзлАморд. За тобою вже йдуть.
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30.04.2024 21:58 Відповісти
ООН? визнав? єтіть..
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30.04.2024 22:05 Відповісти
 
 