Комітет ООН визнав нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини, - Лубінець

Нав’язування громадянства РФ жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Це визнав Комітет ООН з прав людини", - повідомив він.

Крім того, комітет встановив, що РФ незаконно переміщує громадян України з Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини.

За словами омбудсмена, омітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян.

"Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території РФ", - пояснив Лубінець.

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Комітет ООН визнав, що РФ дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Зокрема:

затримання РФ українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим;

переведення громадян України до РФ для відбування там покарання було незаконним;

примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.

"Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства. Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах.Цей висновок є прецедентом на міжнародній арені та створює підстави для подальшої відповідальності РФ за всі порушення", - підкреслив Уповноважений.

Нагадаємо, нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні торік зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною.