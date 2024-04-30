Комітет ООН визнав нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини, - Лубінець
Нав’язування громадянства РФ жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини.
Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму є дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Це визнав Комітет ООН з прав людини", - повідомив він.
Крім того, комітет встановив, що РФ незаконно переміщує громадян України з Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини.
За словами омбудсмена, омітет ООН розглянув індивідуальні скарги від трьох українських громадян.
"Один з них був затриманий ще до окупації півострова і потім засуджений за російським законодавством. Інші двоє були засуджені до окупації Криму, згодом їм змінили вироки на підставі російського Кримінального кодексу. Усім трьом навʼязали російське громадянство і відправили відбувати покарання на території РФ", - пояснив Лубінець.
Комітет ООН визнав, що РФ дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Зокрема:
- затримання РФ українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як РФ поширила своє кримінальне законодавство на Крим;
- переведення громадян України до РФ для відбування там покарання було незаконним;
- примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.
"Комітет вважає, що громадянство особи є важливим компонентом її ідентичності і що захист від свавільного або незаконного втручання в особисте життя включає захист від примусового нав'язування іноземного громадянства. Висновок Комітету ООН з прав людини можна назвати без перебільшення історичним. Адже формується серйозне підґрунтя для подальших рішень Європейського суду з прав людини в подібних кримських справах.Цей висновок є прецедентом на міжнародній арені та створює підстави для подальшої відповідальності РФ за всі порушення", - підкреслив Уповноважений.
Нагадаємо, нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні торік зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною.
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Те ж саме, прутін робив, і у Ічкерії, Південній Осетії, Абхазії, ордло ….
В ООН, нарешті роздуплилися, з 1995 року…
Ох і мудрі, зібралися там… Тільки проти України, прутін гадить 11 років!
https://tsn.ua/ru/********/oficialno-ukraina-vremenno-otstupaet-ot-konvencii-po-pravam-cheloveka-2567559.html
Расскажи мне, какой закон запрещает выезжать из страны?
Какой закон разрешает ловить людей на улицах и пытать на подвале ТЦК?
Какой закон разрешает воровать миллиарды у армии?
>Особливо з такими ,,вумними,, як ти.
Так говорят только идиоты.
> Копняк під сраку і в армію.
Ты из окопа пишешь?