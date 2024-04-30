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Комитет ООН признал навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека, - Лубинец

права,людини

Навязывание гражданства РФ жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма является дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека. Это признал Комитет ООН по правам человека", - сообщил он.

Кроме того, комитет установил, что РФ незаконно перемещает граждан Украины с Крымского полуострова на свою территорию для отбывания наказания, что тоже является нарушением прав человека.

По словам омбудсмена, комитет ООН рассмотрел индивидуальные жалобы от трех украинских граждан.

"Один из них был задержан еще до оккупации полуострова и затем осужден по российскому законодательству. Другие двое были осуждены до оккупации Крыма, впоследствии им изменили приговоры на основании российского Уголовного кодекса. Всем троим навязали российское гражданство и отправили отбывать наказание на территории РФ", - пояснил Лубинец.

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Комитет ООН признал, что РФ действительно нарушила права человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, участницей которого она является. В частности:

  • задержание РФ украинских граждан является произвольным, поскольку они были осуждены за действия, совершенные до того, как РФ распространила свое уголовное законодательство на Крым;
  • перевод граждан Украины в РФ для отбывания там наказания был незаконным;
  • принудительное предоставление российского гражданства также нарушило права украинских граждан и является дискриминацией по национальному признаку.

"Комитет считает, что гражданство лица является важным компонентом его идентичности и что защита от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь включает защиту от принудительного навязывания иностранного гражданства. Вывод Комитета ООН по правам человека можно назвать без преувеличения историческим. Ведь формируется серьезная основа для дальнейших решений Европейского суда по правам человека в подобных крымских делах. Этот вывод является прецедентом на международной арене и создает основания для дальнейшей ответственности РФ за все нарушения", - подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, недавно мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в прошлом году зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной.

Автор: 

Крым (26364) нарушения (947) ООН (4158) права человека (986) россия (95361) Лубинец Дмитрий (451)


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Топ комментарии
+2
І на це ООН знадобилось 10 років? Думаю ще років через 10 визнають, що ніякого референдуму в 2014 не було.
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30.04.2024 20:10
+2
Не п ис ти. Там пропозиції щодо обмеження на період воєнного стану.
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30.04.2024 20:27
+1
Какие права? Украина отказалась от Конвенции по правам человека. Теперь у нас фашизм официально. 2 страны в Европе, отказывавшиеся от прав человека: россия и Украина.
https://tsn.ua/ru/********/oficialno-ukraina-vremenno-otstupaet-ot-konvencii-po-pravam-cheloveka-2567559.html
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30.04.2024 20:20
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Правила форума Совет форумчан
І на це ООН знадобилось 10 років? Думаю ще років через 10 визнають, що ніякого референдуму в 2014 не було.
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30.04.2024 20:10 Ответить
Так званий "референдум" був. А хіба хтось притомний, включно з ООН, його визнав?
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30.04.2024 20:17 Ответить
А хіба не очевидно те що на окупованій території надання фактично під примусом громадянства іншої країни є порушенням прав людини? Але ж щоб заявити про це відкрито, знадобилось цілих десять років.
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30.04.2024 20:37 Ответить
По перше, ті паспорти кацапії у яких місцем отримання було вказано будь яке місто, селище, і т. д. , окупованого Криму у цивілізованому світі ніхто не визнавав. І не визнає зараз. І по друге, таке враження що тему "референдуму" я поставив.
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30.04.2024 20:53 Ответить
через 10 років ООН (Всесвітній уряд) нарешті второпав !
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30.04.2024 21:20 Ответить
Так не тільки навязали московське громадянство, а потім, ще і мобілізували їх, для убивства Українців!!
Те ж саме, прутін робив, і у Ічкерії, Південній Осетії, Абхазії, ордло ….
В ООН, нарешті роздуплилися, з 1995 року…
Ох і мудрі, зібралися там… Тільки проти України, прутін гадить 11 років!
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30.04.2024 20:16 Ответить
Какие права? Украина отказалась от Конвенции по правам человека. Теперь у нас фашизм официально. 2 страны в Европе, отказывавшиеся от прав человека: россия и Украина.
https://tsn.ua/ru/********/oficialno-ukraina-vremenno-otstupaet-ot-konvencii-po-pravam-cheloveka-2567559.html
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30.04.2024 20:20 Ответить
Не п ис ти. Там пропозиції щодо обмеження на період воєнного стану.
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30.04.2024 20:27 Ответить
Писатель, а ограничение прав человека - это не отказ от Конвенции по правам человека? Там кстати есть права, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах: право на жизнь. запрет рабства, запрет пыток, запрет незаконного наказания. Но Украина и эти права нарушает.
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30.04.2024 20:41 Ответить
Чітатєль, там обмежена кількість пунктів. Все відповідає законодавству, згідно якого на період військового стану забороняється якісь визначені дії та обмежуються деякі права громадян. Мирне життя та війна це різні стани життя суспільства. І заборони чи обмеження це вимушені дії. Наприклад, вимолювати в тебе, щоб ти пішов і виконав свої конституційні обов'язки по захисту країни ніхто не буде. Копняк під сраку і в армію. Ти це хотів почути? Так і буде. Особливо з такими ,,вумними,, як ти.
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30.04.2024 21:24 Ответить
>Все відповідає законодавству,
Расскажи мне, какой закон запрещает выезжать из страны?
Какой закон разрешает ловить людей на улицах и пытать на подвале ТЦК?
Какой закон разрешает воровать миллиарды у армии?
>Особливо з такими ,,вумними,, як ти.
Так говорят только идиоты.
> Копняк під сраку і в армію.
Ты из окопа пишешь?
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30.04.2024 21:34 Ответить
Я чекав ,,з окопа,, Такі пі то ри це завжди запитують. Ні. Не з окопа. Моє завдання вираховувати ублюдків як ти та здавати їх до відповідних органів. Бо фізично та віково я вже не можу бути у війську, то допомагаю так. Зрозумів, бидляк? Чекай поки по твою нікчемну душу прийдуть. Тремти, паскудо.
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30.04.2024 21:43 Ответить
Дед твой расстреливал украинцев в НКВД и ты тупой ублюдок мечтаешь об этом. Ты дебил и пис-бол. Иди за русским кораблем.
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30.04.2024 21:46 Ответить
Ховайся, кАзлАморд. За тобою вже йдуть.
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30.04.2024 21:58 Ответить
ООН? визнав? єтіть..
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30.04.2024 22:05 Ответить
 
 