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Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

оллонгрен

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що Україні варто дозволити бити по Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За її словами, Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці. - Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - пояснила Оллонгрен.

Міністерка вважає, що зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Також читайте: 10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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Топ коментарі
+7
У панянки більші яйця ніж у чмиря шольця.
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28.05.2024 10:54
+4
Олександр Кірш

ЗСУ можуть ліквідувати системи, з яких мордор обстрілює Харків, але є https://war.obozrevatel.com/ukr/u-zsu-zayavili-scho-mozhut-znischiti-ustanovki-yakimi-rosiya-be-po-harkovu-ale-e-zaborona-vid-soyuznikiv.htm заборона від наших партнерів, що постачають відповідну зброю.
Ми не тільки знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків, але й https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-teroristiv-treba-znischuvati-do-togo-yak-voni-pochnut-znischuvati-zhittya.htm бачимо кожну точку концентрації російських військ. Однак все це - на території росії, й тому проблема - та ж сама.

... Харків дуже вдячний СОБЗДЮЗНИКАМ за поставлену зброю, якою вони забороняють нам користуватись.
Це величезний крок уперед. Раніше необхідну зброю не надавали взагалі, тепер - надають, просто без права користування. З такими друзями ворог вже не потрібний. Але він, на жаль, є.
Цивілізований Захід - на відміну від мордора - не практикує м'ясних штурмів. Він практикує м'ясний захист. М'ясо Заходу це Україна.))
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28.05.2024 10:51
+4
Міжнародний тренд на "шольцинг" все частіше дає збої? Добре, якщо це не тимчасові "глюки", а тенденція...
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28.05.2024 11:30
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Але ж вона має місце-бо ескалація
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28.05.2024 10:45 Відповісти
а, ну да.
Бо можуть вдарити по другому "Епіцентру".
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28.05.2024 10:52 Відповісти
А как же иначе?!
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28.05.2024 10:46 Відповісти
Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен насмішила багатьох американських конгресменів,Байдена.Трампа Шольца і т.ді т.п
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28.05.2024 10:49 Відповісти
Олександр Кірш

ЗСУ можуть ліквідувати системи, з яких мордор обстрілює Харків, але є https://war.obozrevatel.com/ukr/u-zsu-zayavili-scho-mozhut-znischiti-ustanovki-yakimi-rosiya-be-po-harkovu-ale-e-zaborona-vid-soyuznikiv.htm заборона від наших партнерів, що постачають відповідну зброю.
Ми не тільки знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків, але й https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-teroristiv-treba-znischuvati-do-togo-yak-voni-pochnut-znischuvati-zhittya.htm бачимо кожну точку концентрації російських військ. Однак все це - на території росії, й тому проблема - та ж сама.

... Харків дуже вдячний СОБЗДЮЗНИКАМ за поставлену зброю, якою вони забороняють нам користуватись.
Це величезний крок уперед. Раніше необхідну зброю не надавали взагалі, тепер - надають, просто без права користування. З такими друзями ворог вже не потрібний. Але він, на жаль, є.
Цивілізований Захід - на відміну від мордора - не практикує м'ясних штурмів. Він практикує м'ясний захист. М'ясо Заходу це Україна.))
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28.05.2024 10:51 Відповісти
Передали ракети Україні? Все,це Українська зброя!!!
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28.05.2024 11:33 Відповісти
У панянки більші яйця ніж у чмиря шольця.
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28.05.2024 10:54 Відповісти
Ця пані має тійго що не кожен чоловік має і позицію! Беріть приклад шольцонуті
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28.05.2024 11:02 Відповісти
окремо, кожен керівник чи посадова особа країн нато, дуже розумні та кажуть правильні речі.
коли збираються разом для вирішення сказаного нимиж, перетворюються на отару овець.....
приблизно як наші нардепи...
як і президенти....
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28.05.2024 11:03 Відповісти
Де ви там бачили розум? З папірця читати напівпафосні занепокоєння це не інтелект.
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28.05.2024 11:09 Відповісти
У всіх країнах світу при владі без вийнятку дебіли і виродки, тому вже нічого не смішить і навіть не дивує
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28.05.2024 11:07 Відповісти
Міжнародний тренд на "шольцинг" все частіше дає збої? Добре, якщо це не тимчасові "глюки", а тенденція...
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28.05.2024 11:30 Відповісти
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28.05.2024 11:43 Відповісти
 
 