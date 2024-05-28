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Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что Украине стоит позволить бить по России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По ее словам, Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы. - Ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - пояснила Оллонгрен.

Министр считает, что сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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Топ комментарии
+7
У панянки більші яйця ніж у чмиря шольця.
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28.05.2024 10:54
+4
Олександр Кірш

ЗСУ можуть ліквідувати системи, з яких мордор обстрілює Харків, але є https://war.obozrevatel.com/ukr/u-zsu-zayavili-scho-mozhut-znischiti-ustanovki-yakimi-rosiya-be-po-harkovu-ale-e-zaborona-vid-soyuznikiv.htm заборона від наших партнерів, що постачають відповідну зброю.
Ми не тільки знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків, але й https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-teroristiv-treba-znischuvati-do-togo-yak-voni-pochnut-znischuvati-zhittya.htm бачимо кожну точку концентрації російських військ. Однак все це - на території росії, й тому проблема - та ж сама.

... Харків дуже вдячний СОБЗДЮЗНИКАМ за поставлену зброю, якою вони забороняють нам користуватись.
Це величезний крок уперед. Раніше необхідну зброю не надавали взагалі, тепер - надають, просто без права користування. З такими друзями ворог вже не потрібний. Але він, на жаль, є.
Цивілізований Захід - на відміну від мордора - не практикує м'ясних штурмів. Він практикує м'ясний захист. М'ясо Заходу це Україна.))
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28.05.2024 10:51
+4
Міжнародний тренд на "шольцинг" все частіше дає збої? Добре, якщо це не тимчасові "глюки", а тенденція...
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28.05.2024 11:30
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Але ж вона має місце-бо ескалація
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28.05.2024 10:45 Ответить
а, ну да.
Бо можуть вдарити по другому "Епіцентру".
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28.05.2024 10:52 Ответить
А как же иначе?!
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28.05.2024 10:46 Ответить
Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен насмішила багатьох американських конгресменів,Байдена.Трампа Шольца і т.ді т.п
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28.05.2024 10:49 Ответить
Олександр Кірш

ЗСУ можуть ліквідувати системи, з яких мордор обстрілює Харків, але є https://war.obozrevatel.com/ukr/u-zsu-zayavili-scho-mozhut-znischiti-ustanovki-yakimi-rosiya-be-po-harkovu-ale-e-zaborona-vid-soyuznikiv.htm заборона від наших партнерів, що постачають відповідну зброю.
Ми не тільки знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків, але й https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-teroristiv-treba-znischuvati-do-togo-yak-voni-pochnut-znischuvati-zhittya.htm бачимо кожну точку концентрації російських військ. Однак все це - на території росії, й тому проблема - та ж сама.

... Харків дуже вдячний СОБЗДЮЗНИКАМ за поставлену зброю, якою вони забороняють нам користуватись.
Це величезний крок уперед. Раніше необхідну зброю не надавали взагалі, тепер - надають, просто без права користування. З такими друзями ворог вже не потрібний. Але він, на жаль, є.
Цивілізований Захід - на відміну від мордора - не практикує м'ясних штурмів. Він практикує м'ясний захист. М'ясо Заходу це Україна.))
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28.05.2024 10:51 Ответить
Передали ракети Україні? Все,це Українська зброя!!!
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28.05.2024 11:33 Ответить
У панянки більші яйця ніж у чмиря шольця.
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28.05.2024 10:54 Ответить
Ця пані має тійго що не кожен чоловік має і позицію! Беріть приклад шольцонуті
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28.05.2024 11:02 Ответить
окремо, кожен керівник чи посадова особа країн нато, дуже розумні та кажуть правильні речі.
коли збираються разом для вирішення сказаного нимиж, перетворюються на отару овець.....
приблизно як наші нардепи...
як і президенти....
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28.05.2024 11:03 Ответить
Де ви там бачили розум? З папірця читати напівпафосні занепокоєння це не інтелект.
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28.05.2024 11:09 Ответить
У всіх країнах світу при владі без вийнятку дебіли і виродки, тому вже нічого не смішить і навіть не дивує
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28.05.2024 11:07 Ответить
Міжнародний тренд на "шольцинг" все частіше дає збої? Добре, якщо це не тимчасові "глюки", а тенденція...
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28.05.2024 11:30 Ответить
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28.05.2024 11:43 Ответить
 
 