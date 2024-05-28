Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что Украине стоит позволить бить по России западным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По ее словам, Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.
"Совершенно очевидно, что они (украинцы. - Ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - пояснила Оллонгрен.
Министр считает, что сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".
Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
Бо можуть вдарити по другому "Епіцентру".
ЗСУ можуть ліквідувати системи, з яких мордор обстрілює Харків, але є https://war.obozrevatel.com/ukr/u-zsu-zayavili-scho-mozhut-znischiti-ustanovki-yakimi-rosiya-be-po-harkovu-ale-e-zaborona-vid-soyuznikiv.htm заборона від наших партнерів, що постачають відповідну зброю.
Ми не тільки знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків, але й https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-teroristiv-treba-znischuvati-do-togo-yak-voni-pochnut-znischuvati-zhittya.htm бачимо кожну точку концентрації російських військ. Однак все це - на території росії, й тому проблема - та ж сама.
... Харків дуже вдячний СОБЗДЮЗНИКАМ за поставлену зброю, якою вони забороняють нам користуватись.
Це величезний крок уперед. Раніше необхідну зброю не надавали взагалі, тепер - надають, просто без права користування. З такими друзями ворог вже не потрібний. Але він, на жаль, є.
Цивілізований Захід - на відміну від мордора - не практикує м'ясних штурмів. Він практикує м'ясний захист. М'ясо Заходу це Україна.))
коли збираються разом для вирішення сказаного нимиж, перетворюються на отару овець.....
приблизно як наші нардепи...
як і президенти....