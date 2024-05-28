Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что Украине стоит позволить бить по России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По ее словам, Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы. - Ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - пояснила Оллонгрен.

Министр считает, что сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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