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Нидерланды отправят в Украину новую партию бронетранспортеров YPR-765. ФОТО

По итогам "Рамштайн-22", Украина получит очередную партию бронетранспортеров YPR-765 от Нидерландов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Нидерландов.

Отмечается, что министерство поставит Украине бронетехнику по просьбе Владимира Зеленского.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Их борьба - также и наша. Для Украины эти виды бронетехники очень важны. Они мобильные, могут быстро перемещать войска и могут быть развернуты как для разведки, так и для наступательных и оборонительных целей. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность", - сказала после заседания Контактной группы "Рамштайн" министр обороны Кайса Оллонгрен.

В министерстве не называют точной даты прибытия бронетранспортеров в Украину. Однако обещают, что YPR доставят "в ближайшее время".

Известно, что в целом Нидерланды поставили в Украину 207 YPR различных типов.

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Бронетранспортери YPR від Нідерландів

Характеристики YPR

YPR-765 - голландская техника, созданная на базе американского броневика М113. Стандартно он оснащен 12-миллиметровым пулеметом. Однако, при необходимости, его можно заменить на 25-миллиметровую пушку, пулемет Browning М2 и другое оружие. Отталкиваясь от потребностей, специфики боя и поставленных задач, можно скомбинировать разное количество вариантов YPR-765.

Внутри броневика можно разместить до 7 десантников в полном боевом снаряжении и трех членов экипажа.

Он имеет алюминиевый кузов и металлический бампер. Может разгоняться до 61 км/ч.

Всего было выпущено около 2100 таких БТР, из которых 500 находились на вооружении Нидерландов.

Читайте: Литва передала Украине бронетранспортеры М577

Автор: 

Нидерланды (1581) БТР (364) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+31
Спасибі Нідерландам за допомогу Україні.
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20.05.2024 22:58
+11
"Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського."

****** ) Шо б ви без нього робили? Шоб не попросив - ходили ьи пішки...
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20.05.2024 23:08
+10
буба каже партнери не доробили, а от він, буба - доробив все!
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20.05.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Спасибі Нідерландам за допомогу Україні.
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20.05.2024 22:58 Ответить
"Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського."

****** ) Шо б ви без нього робили? Шоб не попросив - ходили ьи пішки...
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20.05.2024 23:08 Ответить
Шо б ви без нього робили?

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20.05.2024 23:16 Ответить
Тільки тссс.. а то до вас СБУ прийде за дискредитацію найвеличнішого лідера **********
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20.05.2024 23:22 Ответить
буба каже партнери не доробили, а от він, буба - доробив все!
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20.05.2024 23:10 Ответить
А, якщо в терабайтах записаних відосиків рахувати?
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20.05.2024 23:21 Ответить
ну лано, щє трохі лайна можна перевішати на інопланетянців,
але за все заплатяйть американці - що і зараз роблять....
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21.05.2024 00:20 Ответить
Аппарат серйозний ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.05.2024 23:13 Ответить
І як це у них виходить і дороги асфальтувати, і бути в числі лідерів з виробництва мікрочипів, і армію утримувати, і ганджубас курити.'?

У нашого лідора виходить тільки закопувати гроші в асфальт та обдовбуватися.
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20.05.2024 23:19 Ответить
Навіть кацапи он, - видобувають мікрочіпи з древніх мікрочіпних родовищ.

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20.05.2024 23:34 Ответить
Бо пересічний українець не хоче багатим в Україні жити. Всі, хто отримують хоч якісь значущі гроші (від мільйона $, аби фактично купити громадянство десь) - воліють переїхати з України. Бо цілі покоління таких же "заробляючих" воліють не Україну покращувати, а накрасти аби здриснути звідси.

Звідси і горизонт планування, і цілі вкладення грошей, і срака скрізь, окрім власного преміального авто і внутрішнього оздоблення квартир/будинків. Нащо українцю підтримувати громаду, вкладатись і розбудовувати школи чи дитсадки? Він планує здриснути, як "намутить" грошенят. Звідси і хабарництво "як в останній раз", всупереч будь-якому здоровому глузду.

От і вся правда про українців. На жаль.
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21.05.2024 14:22 Ответить
Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо ситуації у Харківській області, де російські війська кілька днів тому активізували наступ, перейшовши державний кордон у кількох місцях.

За словами Зеленського, прорив РФ зумовила затримка допомоги з боку Сполучених Штатів, а також інших союзників.
«Це вина всього світу. Вони дали можливість Путіну влаштувати окупацію. Але тепер світ може допомогти»
(інтерв'ю американському телеканалу ABC News під час візиту до Харкова . 17/05/2024 )
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20.05.2024 23:33 Ответить
До речі, повне заперечення своєї вини й звинувачення у всьому інших, ознаки шизофренії
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21.05.2024 04:27 Ответить
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до кінця червня в Україну планують доправити ще одну партію німецьких танків Leopard. Окрім танків, Іспанія планує передати Україні ********** різних типів.
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21.05.2024 08:01 Ответить
Доречі. Іспанці мають власний проект посилення броні Leopard. То може би одразу посилили
Потім передавали. Якщо запропоную зробити це за рахунок України - то мабуть мене засміють.
У нашої влади- що впало- те пропало.
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21.05.2024 09:07 Ответить
 
 