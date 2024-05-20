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Нідерланди відправлять в Україну нову партію бронетранспортерів YPR-765. ФОТО

За підсумками "Рамштайн22" Україна отримає чергову партію бронетранспортерів YPR-765 від Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба також наша. Для України ці види бронетехніки дуже важливі. Вони спритні, можуть швидко переміщати війська і можуть бути розгорнуті як для розвідки, так і для наступальних і оборонних цілей. Дистанційно кероване озброєння забезпечує стрільцю додаткову безпеку", - сказала після засідання Контактної групи "Рамштайн" міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

В міністерстві не називають точної дати прибуття бронетранспортерів до України. Однак обіцяють, що YPR доставлять "найближчим часом".

Відомо, що загалом Нідерланди поставили в Україну 207 YPR різних типів.

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Бронетранспортери YPR від Нідерландів

Характеристики YPR

YPR-765 – голландська техніка, яку створили на базі американського броньовика М113.  Стандартно він оснащений 12-міліметровим кулеметом. Однак за потреби його можна замінити на 25-міліметрову гармату, кулемет Browning М2 та іншу зброю. Відштовхуючись від потреб, специфіки бою та поставлених завдань, можна скомбінувати різну кількість варіантів YPR-765.

Всередині броньовика можна розмістити до 7 десантників у повному бойовому спорядженні та трьох членів екіпажу.

Він має алюмінієвий кузов та металевий бампер. Може розганятися до 61 км/год.

Усього було випущено близько 2100 таких БТР, з яких 500 перебували на озброєнні Нідерландів.

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Автор: 

Нідерланди (1565) БТР (279) Рамштайн (153)


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Топ коментарі
+31
Спасибі Нідерландам за допомогу Україні.
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20.05.2024 22:58
+11
"Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського."

****** ) Шо б ви без нього робили? Шоб не попросив - ходили ьи пішки...
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20.05.2024 23:08
+10
буба каже партнери не доробили, а от він, буба - доробив все!
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20.05.2024 23:10
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Спасибі Нідерландам за допомогу Україні.
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20.05.2024 22:58 Відповісти
"Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського."

****** ) Шо б ви без нього робили? Шоб не попросив - ходили ьи пішки...
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20.05.2024 23:08 Відповісти
Шо б ви без нього робили?

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20.05.2024 23:16 Відповісти
Тільки тссс.. а то до вас СБУ прийде за дискредитацію найвеличнішого лідера **********
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20.05.2024 23:22 Відповісти
буба каже партнери не доробили, а от він, буба - доробив все!
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20.05.2024 23:10 Відповісти
А, якщо в терабайтах записаних відосиків рахувати?
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20.05.2024 23:21 Відповісти
ну лано, щє трохі лайна можна перевішати на інопланетянців,
але за все заплатяйть американці - що і зараз роблять....
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21.05.2024 00:20 Відповісти
Аппарат серйозний ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.05.2024 23:13 Відповісти
І як це у них виходить і дороги асфальтувати, і бути в числі лідерів з виробництва мікрочипів, і армію утримувати, і ганджубас курити.'?

У нашого лідора виходить тільки закопувати гроші в асфальт та обдовбуватися.
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20.05.2024 23:19 Відповісти
Навіть кацапи он, - видобувають мікрочіпи з древніх мікрочіпних родовищ.

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20.05.2024 23:34 Відповісти
Бо пересічний українець не хоче багатим в Україні жити. Всі, хто отримують хоч якісь значущі гроші (від мільйона $, аби фактично купити громадянство десь) - воліють переїхати з України. Бо цілі покоління таких же "заробляючих" воліють не Україну покращувати, а накрасти аби здриснути звідси.

Звідси і горизонт планування, і цілі вкладення грошей, і срака скрізь, окрім власного преміального авто і внутрішнього оздоблення квартир/будинків. Нащо українцю підтримувати громаду, вкладатись і розбудовувати школи чи дитсадки? Він планує здриснути, як "намутить" грошенят. Звідси і хабарництво "як в останній раз", всупереч будь-якому здоровому глузду.

От і вся правда про українців. На жаль.
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21.05.2024 14:22 Відповісти
Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо ситуації у Харківській області, де російські війська кілька днів тому активізували наступ, перейшовши державний кордон у кількох місцях.

За словами Зеленського, прорив РФ зумовила затримка допомоги з боку Сполучених Штатів, а також інших союзників.
«Це вина всього світу. Вони дали можливість Путіну влаштувати окупацію. Але тепер світ може допомогти»
(інтерв'ю американському телеканалу ABC News під час візиту до Харкова . 17/05/2024 )
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20.05.2024 23:33 Відповісти
До речі, повне заперечення своєї вини й звинувачення у всьому інших, ознаки шизофренії
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21.05.2024 04:27 Відповісти
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до кінця червня в Україну планують доправити ще одну партію німецьких танків Leopard. Окрім танків, Іспанія планує передати Україні ********** різних типів.
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21.05.2024 08:01 Відповісти
Доречі. Іспанці мають власний проект посилення броні Leopard. То може би одразу посилили
Потім передавали. Якщо запропоную зробити це за рахунок України - то мабуть мене засміють.
У нашої влади- що впало- те пропало.
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21.05.2024 09:07 Відповісти
 
 